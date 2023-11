Zero spese e interessi al 4,75%: la nuova proposta di Banca Progetto

Banca Progetto sta diventando ogni giorno che passa punto di riferimento per il settore dei conti online.

Per coloro che desiderano un conto corrente gratuito e aumentare il valore della loro liquidità con interessi fino al 4,75%, possono subito optare per Conto Key, che non prevede requisiti particolari.

Questo conto si può gestire interamente online ed è l’ideale per ridurre i costi e accrescere il valore dei propri risparmi grazie a un investimento sicuro.

L’apertura di Conto Key di Banca Progetto è molto facile e veloce: basta cliccare sul link sottostare per iniziare la procedura.

Conto Key di Banca Progetto: zero spese per un nuovo conto bancario

Con Banca Progetto è possibile aprire Conto Key direttamente online. Questo conto presenta funzionalità come il canone zero senza alcun requisito, una carta di debito senza costi con 2 prelievi gratuiti al mese, bonifici illimitati e gratuiti, interessi al 2,5% sulla liquidità fino al 31 marzo 2024.

Inoltre, Conto Key consente di accedere al conto deposito di Banca Progetto con l’opportunità di scegliere tra depositi svincolabili e vincolati. Come detto in precedenza, il tasso di interesse lordo annuo che viene applicato può arrivare fino al 4,75%.

Con un investimento di 60 mesi, è possibile ottenere il tasso massimo, con gli interessi che vengono liquidati trimestralmente.

Investendo per 12 mesi, si può godere di un interesse del 4%, con copertura fino a 100.000 euro grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi su ogni soluzione di risparmio.

È necessario solo qualche minuto per aprire Conto Key di Banca Progetto online. La procedura è semplice e una volta completata, sarai pronto per iniziare a usare il tuo conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.