100 euro di sconto per il Minis Forum UM700 con Ryzen 7 e Wi-Fi 6

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, che possa effettivamente sostituire la tua postazione desktop, abbiamo ciò che stai cercando. Si tratta del Minis Forum UM700, un Mini PC di fascia alta equipaggiato con un processore Ryzen pensato per prestazioni estreme.

Mini PC Minis Forum UM700: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, il computer ospita un Ryzen 7 3750H, una CPU da 4 core e 8 thread con una frequenza massima di ben 4GHz. Questa è supportata da 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 256GB, naturalmente espandibili. La memoria RAM può essere estesa fino a 64GB grazie ad una configurazione dual channel accessibile rimuovendo il pannello superiore. Lo spazio di archiviazione, invece, può essere aumentato sia sostituendo l’SSD preinstallato con uno più capiente, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Parliamo di una configurazione ad elevate prestazioni rivolta soprattutto a chi opera con importanti flussi di lavoro. Tuttavia, è una scelta ideale anche a casa per chi non vuole rinunciare alla potenza, ma desidera ridurre drasticamente l’ingombro.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, di cui una abilitata alla ricarica veloce. Due le uscite video, una HDMI e l’altra DisplayPort, che insieme ad una porta USB Type-C permettono di collegare fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di combinare due diverse reti per una velocità di trasferimento raddoppiata. Non mancano, naturalmente, le connessioni wireless che grazie al chip Intel AX200 comprendono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Da non sottovalutare la presenza di un microfono integrato per la gestione del PC attraverso Cortana, l’assistente vocale di Windows.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Minis Forum UM700 è disponibile su Amazon a soli 560,99 euro con uno sconto di circa 100 euro sul prezzo di listino.