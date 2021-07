Molti utenti credono che le piattaforme su cui acquistare o fare trading di criptovalute siano solo truffe: in realtà esistono anche piattaforme per criptovalute regolamentate, le uniche su cui conviene puntare per acquistare i Bitcoin (o qualsiasi criptovaluta) o fare trading in totale sicurezza, con la consapevolezza di poter guadagnare solo grazie alle nostre capacità da investitori (scegliendo se scommettere sulle variazioni di prezzo di una precisa criptovaluta o acquistando una criptovaluta promettente). Nella seguente guida è possibile trovare le migliori piattaforme per Bitcoin e criptovalute su cui fare exchange e trading, sta a noi scegliere quella che ci convince di più o quella più vicina alle nostre esigenze.

Parametri di scelta delle migliori piattaforme per bitcoin

Prima di procedere con le piattaforme più famose per le criptovalute è necessario analizzare nel dettaglio quali sono i parametri da prendere in considerazione prima di fare una qualsiasi scelta, così da puntare solo sui servizi web che offrono il giusto compromesso tra facilità d'uso, sicurezza e costi (legati principalmente alle commissioni).

Facilità d'uso

Tutti i siti su cui fare trading o acquistare criptovaluta devono essere semplici da utilizzare anche per i principianti, che potrebbero incontrare difficoltà già nelle prime fasi dello scambio di valute o di negoziazione e necessitano quindi di interfacce semplici, chiare e senza pulsanti che possono essere premuti “per errore”.

Per far prendere confidenza ai nuovi utenti quasi tutti i siti prevedono l'utilizzo di un account gratuito con soldi finti (Conto Demo), che può essere utilizzato per capire bene come funzionano tutti i pulsanti e come guadagnare dal trading dei titoli azionari, dei beni di consumo e delle criptovalute in generale.

Sicurezza

Sulla sicurezza tutti i siti citati nell'articolo rispondono ai più elevati standard finanziari imposti da agenzie di regolamentazione come FCA, CySec, Cnmv e l'italiana Consob. Puntando solo su siti sicuri e certificati avremo la certezza di non incappare in qualche truffa legata ai siti di Exchange poco famosi o appena usciti sul mercato, dove spesso i proprietari di questi siti spariscono con i soldi dopo qualche mese o qualche giorno di attività.

Sempre lato sicurezza è fondamentale che i siti di exchange e i siti di trading offrano il supporto ai metodi di pagamento più famosi e sicuri come PayPal, Neteller, Skrill o simili, così da poter ricaricare il conto del servizio senza perdere più soldi del necessario e senza esporre tutti i nostri guadagni finanziari.

Costi e commissioni

Praticamente tutti i siti di trading che andremo ad analizzare presentano dei costi di gestione nulli e commissioni azzerate sui depositi, così da poter convertire un investimento mirato in puro guadagno per l'utente. I costi di commissione possono essere presenti sui siti di Exchange, ma nella maggior parte dei casi sono sono molto piccoli e facili da ammortizzare sul lungo periodo.

Per questo motivo vi consigliamo di puntare all'inizio sulle piattaforme di trading, che offrono costi di commissione azzerati e permettono di guadagnare sempre, come vedremo nel successivo capitolo della guida. Se invece vogliamo solo conservare della criptovaluta da rivendere successivamente accertiamoci di scegliere solo siti sicuri e verificati, così da evitare il più possibile le truffe.

Tipologia delle migliori piattaforme per bitcoin

Attualmente esistono due tipi di piattaforme su cui è possibile puntare per acquistare o guadagnare con Bitcoin o altre criptovalute: siti di Exchange e i broker trading (chiamati anche siti di trading criptovalute). Vediamo nel dettaglio le differenze tra le due tipologie di servizio.

Exchange

I siti di Exchange permettono di convertire il denaro in Bitcoin o altre criptovalute e di conservarlo nel proprio wallet digitale, in attesa di rivenderlo (possibilmente ad un prezzo più elevato). Il limite dei siti di exchange è tutto qui: con questi siti possiamo guadagnare solo se il valore della criptovaluta sale, perdendo invece denaro se il valore della criptovaluta scende. Su questi siti spesso sono presenti delle commissioni per i prelievi, che di fatto diminuiscono il guadagno reale.

Broker trading

I siti di trading permettono di investire sull'andamento del prezzo del Bitcoin o delle altre criptovalute utilizzando i contratti CFD. Con questi servizi è possibile guadagnare sia quando il valore della criptovaluta sale sia quando il valore scende (vendita allo scoperto), generando quindi profitti anche quando il mercato delle criptovalute viene colpito da notizie sconvolgenti che fanno crollare il prezzo.

Migliori piattaforme per Bitcoin 2021

Nelle seguenti righe vi mostreremo quali sono le migliori piattaforme per Bitcoin e per le criptovalute dell'anno corrente, così da poter investire solo su servizi sicuri e affidabili per il nostro portafoglio.

eToro

eToro è senza ombra di dubbio uno dei migliori piattaforme per Bitcoin, anche grazie alle autorizzazioni CONSOB e CySEC con cui viene regolamentata. Con eToro è possibile investire con soldi vedi oppure con il Conto Demo (soldi finti), su praticamente qualsiasi criptovaluta che abbia segnato un aumento di valore nel corso dell'ultimo anno; oltre alle criptovalute è possibile investire anche su azioni, indici, materie prime, fondi d’investimento e molto altro ancora. Attualmente sono supportate le seguenti criptovalute: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple [XRP], Dash, Litecoin, Ethereum Classic, Cardano, IOTA, Stellar, EOS, NEO, TRON, ZCASH, Binance Coin.

Con eToro è possibile caricare il conto con PayPal e, per i principianti, è possibile anche copiare le mosse di trading degli utenti più bravi o degli investitori più famosi, così da poter “cavalcare l'onda” degli investitori che hanno ottenuto il maggior numero di guadagni nel corso dell'ultimo mese o anno.

Coinbase

Se cerchiamo un sito di exchange affidabile e sicuro su cui acquistare o vendere criptovaluta il migliore della categoria è Coinbase. Su questo sito vengono negoziate praticamente tutte le criptovalute presenti sul mercato ed è possibile, in pochi e semplici passi, aprire un conto, collegare il conto corrente personale e iniziare subito ad acquistare criptovaluta, da conservare sul wallet cifrato offerto direttamente dal servizio web.

I siti di exchange tendono ad essere meno sicuri rispetto ai siti di trading; non è il caso di Coinbase, che adotta avanzati strumenti di sicurezza per i propri clienti e una assicurazione aggiuntiva su ogni unità di criptovaluta conservata sui propri server, così da poter risarcire in caso di violazioni dei server da parte di hacker senza scrupoli. Per correttezza d'informazione è necessario indicare che Coinbase non dispone di nessuna autorizzazione o licenza per operare sul suolo europeo; il sito resta comunque affidabile ma non è presente alcuna certificazione da enti come FCA, CySEC e Consob.

IQ Option

IQ Option è attualmente una delle migliori piattaforme per Bitcoin dal punto di vista grafico: esso infatti presenta un interfaccia semplice con cui effettuare trading sui prezzi delle criptovalute. Su questo sito è possibile provare gli investimenti con un conto demo gratuito (soldi finti) e, solo quando siamo pronti, è possibile partire con un investimento minimo di 10€ (il deposito minimo più basso della categoria). Su questa piattaforma è possibile investire sulle seguenti criptovalute: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Iota, Litecoin, Monero, OmiseGo, Ripple, Santiment e ZCash.

IQ Option accetta PayPal come metodo di pagamento ed è possibile beneficiare dell'assistenza H24 anche in italiano, così da poter risolvere velocemente ogni problema riscontrato durante l'utilizzo del sito.

Plus500

Tra le migliori piattaforme per Bitcoin che possiamo utilizzare spicca sicuramente Plus500, uno dei punti di riferimento per il trading delle criptovalute. Iscrivendoci al sito avremo accesso ad un conto demo gratuito e illimitato, uno strumento davvero molto utile per imparare ad effettuare il trading sulle criptovalute senza perdere denaro. Una volta pronti è possibile indirizzare i propri investimenti su una delle criptovalute supportate: Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, NEM, Dash. Oltre alle criptovalute è possibile investire anche su altri tipi di asset, così da diversificare gli investimenti.

Anche Plus500 supporta PayPal, rendendo quindi molto semplice caricare il conto di gioco e iniziare subito ad investire sull'oscillazione dei prezzi del Bitcoin o di altre monete virtuali.

Su quali criptovalute investire nel 2021

Dopo aver visto su quali siti conviene effettuare gli investimenti, diamo uno sguardo alle criptovalute su cui possiamo puntare per generare un profitto con il trading o con l'acquisto diretto:

Bitcoin : la criptovaluta principale, con il valore più alto di tutte. Essa funge da locomotiva per il valore delle altre criptovalute, quindi conviene sempre investire su di lei per poter mettere mani subito ad un utile o un profitto. Il Bitcoin è diventato molto difficile da acquistare, quindi vi consigliamo vivamente di fare solo trading su questa criptovaluta.

: la criptovaluta principale, con il valore più alto di tutte. Essa funge da locomotiva per il valore delle altre criptovalute, quindi conviene sempre investire su di lei per poter mettere mani subito ad un utile o un profitto. Il Bitcoin è diventato molto difficile da acquistare, quindi vi consigliamo vivamente di fare solo trading su questa criptovaluta. Ethereum : la principale alternativa a Bitcoin, con un sistema di gestione della blockchain profondamente diversa rispetto a Bitcoin (più flessibile e facile da espandere). Questa moneta virtuale è cresciuta tantissimo nel corso degli anni e potrebbe presto raggiungere o superare anche il Bitcoin in capitalizzazione. Anche in questo caso conviene fare trading invece di procedere con l'acquisto diretto della criptovaluta.

: la principale alternativa a Bitcoin, con un sistema di gestione della blockchain profondamente diversa rispetto a Bitcoin (più flessibile e facile da espandere). Questa moneta virtuale è cresciuta tantissimo nel corso degli anni e potrebbe presto raggiungere o superare anche il Bitcoin in capitalizzazione. Anche in questo caso conviene fare trading invece di procedere con l'acquisto diretto della criptovaluta. Ripple XRP : altra criptovaluta molto interessante, progettata per trasferire rapidamente denaro in tutto il mondo, grazie ad un tempo medio di liquidazione di 3-5 secondi (per paragone il Bitcoin può impiegare più di 10 minuti!). Questa moneta si presta bene per il trading, mentre non può essere acquistata con facilità fuori dai servizi Ripple.

: altra criptovaluta molto interessante, progettata per trasferire rapidamente denaro in tutto il mondo, grazie ad un tempo medio di liquidazione di 3-5 secondi (per paragone il Bitcoin può impiegare più di 10 minuti!). Questa moneta si presta bene per il trading, mentre non può essere acquistata con facilità fuori dai servizi Ripple. Bitcoin Cash : questa criptovaluta è simile al Bitcoin, ma con alcune significative modifiche nel sistema blockchain, che utilizza un algoritmo di hashing differente da quello del Bitcoin e permette di cambiare dinamicamente la grandezza dei blocchi. Il prezzo di questa criptovaluta sale velocemente, quindi conviene fare trading sul suo valore di mercato.

: questa criptovaluta è simile al Bitcoin, ma con alcune significative modifiche nel sistema blockchain, che utilizza un algoritmo di hashing differente da quello del Bitcoin e permette di cambiare dinamicamente la grandezza dei blocchi. Il prezzo di questa criptovaluta sale velocemente, quindi conviene fare trading sul suo valore di mercato. Litecoin: come suggerisce il nome questa criptovaluta è nata per rendere più leggera e veloce la creazione di nuovi blocchi della blockchain, così da poter elaborare un blocco ogni 2,5 minuti. Il vantaggio si traduce in una conferma più veloce delle operazioni, anche se i blocchi tendono ad aumentare ad una velocità superiore rispetto alla media. Anche per Litecoin conviene fare trading, anche se il suo valore è ancora abbastanza accessibile per procedere con l'acquisto diretto della criptovaluta.

Per scoprire altre criptovalute interessanti o le criptovalute emergenti su cui investire vi consigliamo di leggere i nostri articoli Elenco Criptovalute e Criptovalute emergenti.

Attenzione alle truffe

Quando investiamo in criptovalute è necessario prestare sempre la massima attenzione, visto che i rischi sono sempre dietro l'angolo. Le criptovalute fanno gola a molte persone, inclusi hacker senza scrupoli: sono stati segnalati numerosi casi di utenti con il wallet virtuale pieno di criptovalute svuotato nel giro di pochi secondi, a causa di un bug del servizio web o un sito costruito ad arte per portare avanti una truffa.

Per questo motivo vi consigliamo sempre di puntare solo sui siti che offrono strumenti di sicurezza molto avanzati (come per esempio l'autenticazione a due fattori) e forniscono ulteriore protezione sulle app disponibili per i dispositivi mobile, così da ridurre quasi a zero il rischio di essere derubati o truffati. I siti di exchange sono particolarmente esposti ai furti e alle truffe, per questo motivo vi consigliamo di agire solo su Coinbase, ignorando altri siti simili o senza nessuna garanzia.

Conclusioni

Su Internet è possibile trovare davvero tanti siti che promettono facili guadagni con le criptovalute, ma come ogni asset il rischio di perdere tutto è dietro l'angolo: per ridurre questo rischio affidiamoci solo alle migliori piattaforme per Bitcoin o per le criptovalute, effettuando solo operazioni di trading dove possibile e secondo le nostre abilità. L'acquisto diretto di criptovaluta è fortemente sconsigliato, visti anche i prezzi in gioco e la difficoltà nel prevedere l'andamento del Bitcoin.

Per gli utenti alle prime armi con Bitcoin e piattaforme di trading ecco una valida FAQ dove risponderemo alle principali domande e curiosità sul mondo delle cripto.