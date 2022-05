Solana Coin (SOL): prezzo, valore, news e guida all'investimento

La criptovaluta Solana Coin è diventata in poco tempo una delle criptovalute emergenti più interessanti su cui effettuare investimenti sul medio e lungo periodo. Anche se pochi ne hanno sentito parlare, conviene analizzare subito le sue caratteristiche e valutare se è il caso di iniziare ad investire su di essa.

Nella guida che segue è possibile trovare tutte le informazioni su come è nata la criptovaluta Solana (riconosciuta anche con la sigla SOL), come funziona, quali sono i suoi vantaggi e come investire su di essa e quali sono le sue prospettive future.

Cos’è Solana Coin

Solana è un’idea di Anatoly Yakovenko e Greg Fitzgerald, che desideravano creare una criptovaluta che risolvesse i problemi noti delle moderne blockchain, così da velocizzare al massimo i calcoli necessari per poter generare nuova criptomoneta e al tempo stesso velocizzare la creazione di smart contract.

Da questo impegno è nato il progetto Solana nel 2017, che sfrutta una blockchain di ultima generazione con sistema Proof of History. Non appena la rete è divenuta sufficientemente stabile e veloce da soddisfare le esigenze del mercato è stata resa disponibile a tutti dal 2020, sia come rete di blockchain per gli smart contract sia come nuova criptovaluta legata ad essa.

Prezzo e andamento di Solana oggi

Il valore di Solana Coin è oscillato tantissimo dal giorno del rilascio, raggiungendo anche picchi vicini ai 300€. Le continue fluttuazioni hanno fatto calare molto il valore nel corso dell’ultimo anno, ma resta comunque una delle migliori criptovalute emergenti su cui puntare per avere un ritorno economico dalla cessione diretta o dal trading.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.

Dove comprare Solana Coin

Solana Coin può essere acquistata su alcune delle migliori piattaforme di exchange accessibili in Italia. Visto che il prezzo di questa criptovaluta varia velocemente consigliamo di utilizzare un sito che offre commissioni basse o nulle sullo scambio di criptovaluta, così da poter vendere subito la quantità di criptovaluta che conserviamo non appena raggiunge il valore desiderato.

I migliori siti di exchange dove acquistare Solana sono i seguenti:

Su questi siti di exchange è possibile acquistare con facilità Solana e aggiungerla al wallet personale, scegliendo di volta in volta il momento migliore per acquistare altra criptovaluta o vendere quella già in nostro possesso.

Valore Solana Coin/Euro: il cambio

Per chi investe in Euro è fondamentale conoscere anche il tasso di cambio tra Solana e l’Euro. Con il convertitore disponibile qui in basso è possibile conoscere subito quanti Euro valgono una determinata somma di Solana Coin conservati nel wallet personale (e viceversa).

Investimento: come guadagnare con Solana

Essendo una criptovaluta ad alta volatilità è necessario affidarsi fin da subito ad una piattaforma di exchange che applichi commissioni basse o nulle sulle transazioni con Solana, così da poter investire bene il denaro. Attualmente Solana è un ottimo investimento per tutti quelli che:

cercano una criptovaluta giovane : Solana Coin è una delle criptovalute più recenti e con maggiore crescita, quindi è possibile investirci sopra ora ad un prezzo accessibile e rivenderla al momento opportuno per guadagnare; in alternativa possiamo utilizzarla come moneta di scambio con altre criptovalute emergenti o per altre criptovalute di maggior valore;

: Solana Coin è una delle criptovalute più recenti e con maggiore crescita, quindi è possibile investirci sopra ora ad un prezzo accessibile e rivenderla al momento opportuno per guadagnare; in alternativa possiamo utilizzarla come moneta di scambio con altre criptovalute emergenti o per altre criptovalute di maggior valore; cercano transazioni rapide : la tecnologia blockchain dietro la rete di Solana permette di ottenere subito nuova criptovaluta senza dover aumentare la potenza di calcolo all’infinito per poter minare nuove criptovalute (uno dei peggiori limiti di Bitcoin; con Solana la nuova criptovaluta è subito trasferibile sul proprio wallet dopo pochi secondi dalla richiesta;

: la tecnologia blockchain dietro la rete di Solana permette di ottenere subito nuova criptovaluta senza dover aumentare la potenza di calcolo all’infinito per poter minare nuove criptovalute (uno dei peggiori limiti di Bitcoin; con Solana la nuova criptovaluta è subito trasferibile sul proprio wallet dopo pochi secondi dalla richiesta; cercano alternative valide ad Ethereum: la blockchain di Solana è molto più veloce e richiede meno risorse rispetto a quelle richieste elaborate da Ethereum (Proof of Stake) e da Bitcoin (Proof of Work), visto il diverso sistema utilizzato per generare nuovi contratti e nuova criptovaluta.

Se rientriamo tra gli investitori che amano provare nuove criptovalute per diversificare gli investimenti, cercano una criptovaluta veloce e facile da ottenere o cercano una rete blockchain che funzioni in maniera simile ad Ethereum, Solana fa al caso nostro.

Wallet raccomandati per Solana Coin

Chi vuole investire in Solana può conservare la criptovaluta in un hot wallet o in un cold wallet, in base al livello di sicurezza che vuole applicare e al livello di facilità d’uso che vuole mantenere. Al momento in cui scriviamo i migliori hot wallet per Solano Coin sono i seguenti:

Se invece vogliamo ottenere una sicurezza maggiore possiamo puntare sui cold wallet, così da conservare le proprie criptovalute su un supporto hardware sconnesso da Internet. I migliori dispositivi da usare con Solana Coin sono:

Con essi è possibile salvare la chiave pubblica e la chiave privata del proprio portafoglio e conservare così le criptovalute su cui abbiamo deciso di investire.

Vantaggi e svantaggi: i pro e contro di Solana

Il principale vantaggio di Solana è la velocità di elaborazione della sua rete blockchain, sviluppata su un protocollo innovativo e diverso da tutti gli altri che permette di processare più di 50.000 operazioni al minuto con una media di 1.000 transazioni al secondo.

Questa grande velocità è possibile grazie all’algoritmo basato sul Proof of History. Come ogni blockchain che si rispetti è necessaria una convalida da parte della catena di blocchi per poter concludere una transazione di qualsiasi tipo. Su Solana è presente una sorta di orologio virtuale che sincronizza il tempo su tutte le transazioni che avvengono nella blockchain, creando dei registri basati su una precisa cronologia temporale (una sorta di timestamp immutabile e ben certificato su ogni transazione salvata sui blocchi).

Grazie al Proof of History è possibile sfruttare una nuova tecnologia della blockchain in cui, con un quantitativo di risorse altamente scalabili e facili da gestire, è possibile per Solana realizzare contratti smart, sviluppare applicazioni decentralizzate, creare videogiochi basati sulla blockchain e incassare velocemente criptovalute.

Solana purtroppo si scontra con tantissimi concorrenti nel settore della finanza decentralizzata: le sue caratteristiche rispecchiano da vicino quelle di Ethereum, visto che nella piattaforma Solana sono nati anche NFT, giochi e app decentralizzate esattamente come sulla rete rivale. La concorrenza da un lato fa bene ma dall’altra rende difficile standardizzare alcune procedure, che potrebbero funzionare diversamente se create su rete Solana rispetto alla rete Ethereum (come nel caso degli smart contract).

Pro Contro Pro Algoritmo basato sul Proof of History

Transazioni veloci e commissioni basse

NFT e contratti smart

Basso impatto ambientale Contro Stabilità della rete

Non abbastanza decentralizzato

Tantissimi concorrenti nel settore della finanza decentralizzata

Solana e il mondo NFT: panoramica

Come accennato poco fa Solana è in diretta concorrenza con Ethereum, che permette di creare all’interno della sua rete numerosi progetti di diversa natura. Solana offre tutta la tecnologia necessaria per creare app decentralizzate e giochi in blockchain, che possono rilasciare token non fungibili (NFT) per determinate operazioni, skin o missioni compiute.

Questi NFT generati da Solana funzionano in maniera del tutto simile a quelli visti su Ethereum: certificano l’unicità del possesso di un bene digitale, possono essere collezionati, possono acquisire valore e possono anche essere venduti e scambiati utilizzando Solana Coin come moneta di transazione.

Recensione e opinioni conclusive su Solana

La crescita della rete Solana è stata esponenziale, toccando valori inimmaginabili per una criptovaluta moderna (ha sfiorato poco dopo il lancio i 300€ di valore per singolo Solana Coin). Il suo valore è poi sceso ma ha mantenuto un livello d’attenzione sempre molto alto tra gli investitori, che vedono nella rete Solana una validissima alternativa al modello di rete decentralizzata proposto da Etherum: una rete blockchain veloce su cui certificare smart contract, creare app decentralizzate, videogiochi blockchain con NFT e molto altro ancora.

Dal punto di vista degli investitori la Solana Coin (la valuta generata all’interno della rete Solana) rappresenta quindi un ottimo investimento nel medio e breve termine, visto che tutte le stime dei grandi investitori puntano su un’espansione inarrestabile della finanza decentralizzata (DeFi), con reti come Solana a far da padrona alle contrattazioni finanziarie e all’accesso a risorse decentralizzate per certificare il possesso di un bene (nel caso di beni digitali tramite NFT).

Chi decide di acquistare ora Solana Coin può utilizzare uno dei numerosi siti di exchange che supportano questa criptovaluta per scambiarla con altre cripto di pari valore, scambiarla con una delle stablecoin presenti attualmente sul mercato (Tether o USD Coin) o conservare una discreta quantità di Solana Coin in un wallet sicuro, così da poter riscuotere i guadagni quando il mercato DeFi sarà definitivamente esploso e avrà rimpiazzato gran parte delle operazioni finanziarie realizzate al giorno d’oggi.