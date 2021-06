Bitcoin Core (guida): cos'è, come funziona, opinioni

Se questo portafoglio digitale ti interessa e vuoi saperne di più, sei approdato nel posto giusto! In questa guida completa su Bitcoin Core, risponderemo a queste ed altre domande per farti conoscere meglio questo progetto che ruota intorno al Bitcoin.

Ti anticipiamo che Bitcoin core è un wallet, quindi un portafoglio digitale. Per di più è Open source con licenza MIT. È responsabile dell'intero protocollo Bitcoin e dell'implementazione del full client benchmark per Bitcoin.

Particolare non assolutamente trascurabile, il fatto poi che sia stata l'implementazione che ha dato il via a Satoshi Nakamoto. L'ancora oggi misterioso creatore di Bitcoin.

Dunque, da questa breve presentazione avrai già capito l'importanza di Bitcoin Core. Proseguiamo per capirne di più.

Cos'è Bitcoin Core wallet

Come già anticipato nell'incipit, Bitcoin Core è un protocollo open source con licenza MIT. È responsabile dell'intero protocollo Bitcoin e dell'implementazione del full client benchmark di quest'ultimo.

Bitcoin Core consente quindi una verifica dei pagamenti in modo autonomo e risulta ancora essere l'unico a prevedere per intero il protocollo Bitcoin.

Il programma su cui basa è in grado di generare nodi completi, i quali scaricano l'intera blockchain per convalidarla nella sua interezza. Non manca poi un wallet per gestire i bitcoin e poter verificare tutte le operazioni effettuate.

Storia di Bitcoin Core

La prima versione di Bitcoin Core è stata la 0.1.0. Praticamente la prima versione del software Bitcoin creato da Satoshi Nakamoto. Inizialmente disponibile solo per Windows.

Poi, con la successiva 0.2.0, è stato introdotto per la prima volta il supporto per i sistemi Linux e successivamente per MacOS.

Satoshi Nakamoto è stato attivamente partecipe alla implementazione del Bitcoin Core fino alla sua versione 0.3.19 nel 2010. Per poi designare come suo erede Gavin Andresen.

Quest'ultimo, a sua volta, nel 2014 lo ha affidato a Wladimir J.van der Laan e altri importanti sviluppatori.

Dalla versione 0.5.0 del 2011, ha iniziato a chiamarsi Bitcoin-QT. Questo fa riferimento a un'implementazione basata sulla libreria GUI Qt4 con licenza MIT. È stato sviluppato da Wladimir Van der Laan e fornisce un'interfaccia amichevole al codice Bitcoin. Il tutto con lo scopo di rendere il suo utilizzo più facile, amichevole ed intuitivo per utenti non pratici di programmazione.

Successivamente, nella versione 0.9.0, il software recupera il nome di Bitcoin Core e in esso le commissioni di transazione sono state ridotte come misura per incoraggiare le microtransazioni.

Inizialmente, Bitcoin Core utilizzava OpenSSL per la maggior parte delle operazioni basate sulle criptovalute.

Tuttavia, dal 2015 a causa di bug scoperti in OpenSSL, le cose sono cambiate. Per esempio, tra le falle relative alla sicurezza ce n'era una che consentiva a un utente malintenzionato di leggere la memoria di un server e ottenere chiavi private.

Ancora, un'altra problematica verificatasi è il fatto che OpenSSL utilizza un carattere considerato “debole” per i numeri casuali e, per ovviare a ciò, gli sviluppatori di Bitcoin Core hanno deciso di crearne uno ex novo.

Quindi, si è preferito rimuovere OpenSSL dal codice sorgente di Bitcoin Core.

Nella versione 0.11.2 gli sviluppatori hanno incorporato una funzionalità alla rete, al fine di stabilire condizioni future per evitare le commissioni su alcune transazioni.

Pertanto, con la versione 0.12.1, è stata abilitata la funzionalità per autorizzare le Soft Fork multiple contemporaneamente.

Un team di 100 specialisti ha lavorato di concerto per realizzare la versione 0.13.0, per la quale hanno introdotto oltre 10 modifiche significative.

Nel 2016 è stata attivata, sempre con una soft fork, la funzione CheckSequenceVerify. E, poco dopo, il soft fork di SegWit per migliorare la malleabilità delle transazioni. E implementare lo spazio dei blocchi senza però al contempo modificare la loro dimensione.

Nel 2018 è stata rilasciata la versione 0.16.0, che ha introdotto come novità l'uso di un indirizzo nativo per SegWit. Chiamato anche formato indirizzo bech32, sviluppato inizialmente da Peter wuille y Greg Maxwell.

Come funziona Bitcoin Core

Per utilizzare Bitcoin Core, puoi sfruttare varie opzioni.

Il software può essere scaricato sui sistemi operativi più diffusi: Windows, Mac OS e Linux. Tuttavia, devi anche sapere che tali versioni sono compatibili solo con Sistemi operativi a 64 bit.

Un requisito fondamentale è avere almeno 300 GB di hard disk per poter archiviare la blockchain di Bitcoin. Ciò in quanto Bitcoin Core scaricherà una copia completa della blockchain.

Tra i punti di forza di Bitcoin Core è che offre alti livelli di sicurezza, privacy e stabilità. Ma vanta anche meno funzionalità rispetto ad altre già esistenti sul mercato.

Vediamo i passaggi da seguire per installare Bitcoin Core.

Scarica e installa Bitcoin Core sul Pc

Come detto, prima di scaricare ed installare Bitcoin Core sul tuo Pc, devi assicurarti di avere almeno 300 GB disponibili sul disco rigido.

Dopodiché, scaricheremo l'ultima versione disponibile. Una volta scaricato, eseguiamo il file di installazione scaricato e installeremo Bitcoin Core nel nostro sistema come facciamo solitamente per i programmi.

Dopo averlo installato, apriamo il file eseguibile e controlliamo il percorso dove verranno archiviati i file relativi al wallet.

Dopodiché faremo click su OK e attenderemo che il wallet si apra, senza però prima non aver effettuato tutti i controlli dovuti. In ultima battuta, creeremo il file di portafoglio “wallet.dat“.

Infine, si aprirà la schermata principale nella quale differenzieremo le 5 opzioni che il menu ci offre. Il tutto in modo molto intuitivo.

Panoramica del wallet Bitcoin Core

Nella sezione Panoramica, ci sarà mostrato tutto ciò che riguarda il nostro wallet.

Potrai così visualizzare il saldo corrente, le transazioni recenti e lo stato della sincronizzazione con la blockchain.

Inviare bitcoin

Nel caso in cui dobbiamo effettuare un pagamento o inviare bitcoin a un contatto, dobbiamo accedere alla scheda Invia.

Visualizzerai lo spazio dove inserire l'Indirizzo Bitcoin di destinazione. Lì puoi incollare o scrivere l'indirizzo fornito dal destinatario.

Fatto ciò, dovremo inserire l'importo di BTC da inviare. La commissione va invece lasciata in default, dato che si tratta della ricompensa elargita al miner incaricato di validare le transazioni e cliccheremo Invia.

Ricevere bitcoin

Per ottenere bitcoin, dobbiamo noi fornire un indirizzo al mittente. Basterà cliccare su Richiedi pagamento e visualizzeremo il nostro primo indirizzo dove possiamo iniziare a ricevere i pagamenti.

Transazioni con Bitcoin Core

Nella scheda Transazioni, visualizzeremo la cronologia completa di tutte le transazioni svolte fino a quel momento. Sia in entrata che in uscita.

E' consigliabile, al fine di distinguere tutte le transazioni tra loro, di attribuire ad ogni indirizzo di ricezione o di invio una keyword o una frase

Caratteristiche specifiche

E' scaricabile come qualsiasi altro programma che scarichiamo sul nostro Pc.

Occorre però sapere alcune cose. Che enunciamo di seguito.

Bitcoin Core implementa tutti gli aspetti della rete Bitcoin

Ciò significa che scaricarlo ti renderà un nodo a tutti gli effetti della rete. Ciò include una copia esatta e completa di tutte le operazioni che sono state effettuate con Bitcoin dal 2009, anno del suo effettivo lancio.

Ciò significa che dovrai avere a disposizione uno spazio di archiviazione libero pari a 400 GB.

Implementazione di un wallet

Il wallet integrato in Bitcoin Core include tutte le transazioni effettuate con la copia del file blockchain.

Cosa vuol dire questo? Che scaricarlo e sincronizzarlo col tuo Pc richiederà alcuni giorni. Dunque, è più consigliabile per utenti esperti.

Un programma interno chiamato Bitcoind

Bitcoind è un Demonio (demone in spagnolo), ossia un programma che viene eseguito in background per essere utilizzato tramite le righe di comando e chiamate di procedura remota (RPC).

L'appellativo Demonio non spaventi. Esso è strettamente correlato ai sistemi UNIX e derivati ​​simili GNU / Linux.

Bitcoin Core è anche in grado di creare un file testnet, con il quale gli sviluppatori controllano le modifiche che desiderano apportare.

Dunque, analizzano come funzionano le implementazioni o i miglioramenti che intendono introdurre nella rete prima di incorporarli in essa.

Il programma Bitcoin-cli

Oltre a Bitcoind, Bitcoin Core prevede un altro programma: bitcoin-cli. Questa è un'interfaccia a riga di comando e serve affinché gli utenti possano inviare comandi RPC a bitcoind ed eseguire qualsiasi operazione supportata da Bitcoin.

Vantaggi e svantaggi

Visto cos'è, come funziona Bitcoin Core e quali sono le caratteristiche del Bitcoin Core wallet, vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzarlo.

Bitcoin Core vantaggi

Quali sono i vantaggi di Bitcoin Core?

Utilizzeremo un wallet ad alta sicurezza Andremo ad usare una piattaforma che esiste da oltre vent'anni e costantemente aggiornata Il progetto è stato ideato dallo stesso inventore del Bitcoin, Satoshi Nakamoto, il che è sinonimo di garanzia rispetto alla sua linearità col progetto Bitcoin. Anche perché, dopo che si è defilato nel 2010, i suoi successori sono stati sempre di livello Commissioni non particolarmente elevate rispetto a quanto offre

Bitcoin Core svantaggi

Quali sono gli svantaggi di Bitcoin Core?

Il wallet andrà ad occupare tra i 300 e i 400 gb sul disco rigido del proprio Pc. Sarebbe più opportuno dotarsi di una memoria esterna o affidarsi ad un servizio di cloud computing. Sebbene a quelle cifre andremo comunque a pagare un abbonamento più alto Installazione lunga anche giorni, sebbene non è differente da quella comune degli altri programmi, tuttavia può richiedere una attenzione che gli utenti meno esperti potrebbero non avere Su Bitcoin.org non si lesina di dire che ha meno funzioni rispetto ad altri wallet

Sicurezza

Riguardo la sicurezza di Bitcoin Core, possiamo elencare le seguenti caratteristiche:

Nessuna terza parte può congelare o perdere i tuoi fondi, avendo l'utente pieno controllo su di essi. Fermo restando che deve stare attento a come li gestisce e protegge.

Wallet di tipo full-node che conferma e trasmette le transazioni nella rete Bitcoin. Ciò vuol dire che non è necessario affidarsi a terze parti per convalidare i pagamenti.

Wallet open-source e realizzato in modo deterministico, quindi ciascun programmatore può verificare il codice e assicurarsi che il software finale non abbia segreti.

Controllare la vulnerabilità o meno del proprio Pc, proteggendolo con programmi anti-virus ben fatti. Oltre a ciò, meglio trasferire buona parte dei fondi nei cold storage o abilitare l'autenticazione a due fattori.

La privacy garantita è elevata sulle nostre transazioni. Meglio comunque sempre utilizzare un nuovo indirizzo Bitcoin ogni volta si richiede un pagamento.

E' possibile usare Tor come un proxy, al fine di evitare che estranei o ISP associno i tuoi pagamenti al tuo indirizzo IP.

Totale controllo sulle commissioni ed è possibile modificarle dopo aver inviato l'importo utilizzando RBF o CPFP.

Giudizio conclusivo

Bitcoin Core è un wallet di criptovalute creato ed inizialmente implementato dallo stesso fondatore del Bitcoin, Satoshi Nakamoto, il quale ha abbandonato il progetto nel 2010, come la stessa criptovaluta, pur affidandola in seguito ad ottime mani.

Ad oltre 10 anni dal lancio, infatti, Bitcoin Core è stato costantemente migliorato con continui aggiornamenti. Ottima anche la sicurezza, sebbene manchino alcune funzioni riscontrabili altrove.

Richiede tra i 300 e i 400 Gb di memoria, quindi occorre munirsi del dovuto spazio prima di installarlo. Installazione che tra l'altro può richiedere qualche giorno, soprattutto per l'allineamento alla Blockchain.