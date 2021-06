Blockchain.com wallet: cos'è, come funziona, opinioni

Le criptovalute hanno bisogno necessariamente di un wallet se volete operare nel mercato. Di prodotti ce ne sono davvero tanti e non sempre è facile scegliere il migliore per il proprio utilizzo. Dopo aver visto delle valide alternative, oggi ritorniamo a parlarvi di un altro portafoglio per le vostre cripto. Stiamo parlando di Blockchain.com Wallet.

Se volete sapere se questo è il wallet giusto per le vostre esigenze, tra poco vedremo tutte le caratteristiche, i pregi e i difetti di questo portafoglio molto interessante.

Al termine della guida, inoltre, abbiamo pensato di tirare le somme e quindi cercare di capire se questo wallet possa essere il più adatto alle vostre esigenze.

Cos'è Blockchain.com wallet

Blockchain.com wallet è il portafoglio ideale per chi ha bisogno di custodire più cripto in contemporanea ed allo stesso tempo è uno dei più affidabile nel mercato. Offre la possibilità di scambiare, acquistare o vendere diverse cripto in totale sicurezza.

Blockchain.com è il wallet che conta oltre 60 milioni di clienti in tutto il mondo, ciò significa che la sua affidabilità è sotto l’occhio di tutti.

Come funziona Blockchain.com

Il funzionamento è davvero molto semplice. Sono disponibili sia le app per dispositivi Android nel Google Play Store che per l’App Store per quanto riguarda i dispositivi iOS. Una volta scaricata l’applicazione sul proprio device è necessario verificare la propria identità seguendo le indicazioni presenti nellle varie schermate del Wallet. Dopo aver confermato di essere umani e non robot si potrà iniziare a comprare, vendere e scambiare le proprie criptovalute.

Criptovalute supportate

Le criptovalute che vengono supportate da Blockchain.com wallet sono ben 22. Questo numero fa si che questo portafoglio per cripto sia uno dei più completi.

Tra le cripto accettate troviamo: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Stellar, Tether, Polkadot, Algorand e Aave.

È possibile, dunque, effettuare le proprie transazioni di cripto utilizzando solo Blockchain.com wallet.

La possibilità che offre questo wallet non è assolutamente da sottovalutare visto che molti utenti sono alla ricerca di un portafoglio che possa permettere loro di effettuare compravendite di più cripto senza dover necessariamente scaricare altri wallet.

Caratteristiche di Blockchain.com

Come abbiamo già detto il wallet di Blockchain.com è uno dei più completi e sicuri presenti nel mercato.

Come abbiamo potuto vedere, questo portafoglio i cripto ha sia una web app che delle apposite applicazioni per dispositivi iOS e Android.

Una delle peculiarità più interessanti di Blockchain.com wallet è la possibilità di trasferire più cripto su un conto specifico e guadagnare fino al 13,5% sugli interessi annui.

Blockchain.com wallet supporta 22 criptovalute ed è disponibile in 25 lingue.

Il wallet ha la possibilità di impostare una password utile per prevenire eventuali attacchi dai malintenzionati.

Il tutto viene cifrato con l’autenticazione a due fattori.

Vantaggi e svantaggi

Uno degli svantaggi è quello dell’impossibilità di gestione del proprio portafoglio in caso di rottura del proprio smartphone o del proprio PC. Il wallet in questione è inutilizzabile offline.

L’unica via d’accesso per questo ed altri wallet digitali è l’app sul proprio smartphone o il sito.

I vantaggi sono sicuramente quello di poter gestire in completa autonomia più criptovalute contemporaneamente senza dover per forza avere più wallet.

Un altro punto a favore di Blockchain.com wallet è indubbiamente quello di essere un portafoglio completamente gratuito.

Sicurezza

Possiamo dire senza ombra di dubbio che il Blockchain.com wallet è forse uno dei più sicuri ed affidabili portafogli per cripto disponibili attualmente nel mercato dei delle criptovalute.

Il portafoglio in questione offre l’autenticazione a due fattori che è sicuramente uno dei metodi più affidabili per evitare l’attacco da parte degli hacker.

Il wallet Blockchain.com offre per ogni utente un ID portafoglio. Una specie di nome utente criptato che conosce solo chi ha creato il wallet. Questo evita la possibilità che altre persone possano avere accesso in maniera fraudolenta al nostro portafoglio.

Giudizio conclusivo

Possiamo dire, concludendo, che il Blockchain.com wallet è uno dei portafogli più completi presenti nel mercato, grazie al supporto di ben 22 criptovalute.

A differenza di altri è possibile gestire in autonomia le proprie cripto solo mediante l’utilizzo di uno smartphone oppure di un PC.

Non è quindi adatto a chi vuole avere la possibilità di effettuare transazioni anche senza internet.

Tirando le somme possiamo dire che essendo un wallet gratuito, sicuro e molto versatile ci sentiamo di consigliarvelo ad occhi chiusi.