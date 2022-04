Chainlink (guida): Prezzi, Valore, News e Guide all'Investimento

La criptovaluta Chainlink può essere comprata in due modi:

Come per qualsiasi asset finanziario, quindi, sta all’investitore capire quale uso fare di Chainlink e regolarsi di conseguenza.

Nel primo caso si sottoscriverà un contratto di tipo derivato che ne replicherà il valore. Si tratta di un contratto standardizzato, tramite il quale si potrà investire in ChainLink posizionandosi sia long (se si prevede un aumento di prezzo) che short (se si prevede un calo di prezzo).

Nel secondo caso, invece, sarà possibile acquistare e possedere quindi direttamente Chainlink. In virtù di ciò, sarà opportuno comprare questa criptomoneta quando il suo prezzo sarà basso, per poi utilizzarla quando il valore di Chainlink aumenterà. In alternativa, è possibile usarla per comprare altre criptovalute o trarne profitto quando il prezzo sarà in rialzo.

Vediamo quali sono le migliori piattaforme sulle quali è possibile trovare questa crypto.

Altro Exchange tra i più noti e sicuri dove è possibile comprare ChainLink è Bitpanda. Sulla piattaforma è infatti possibile scambiare criptovalute con valute FIAT e trovare varie funzionalità molto avanzate. Le transazioni sono veloci e affidabili e si potrà già operare dopo pochi di minuti dalla registrazione e dalla verifica del proprio account.

Bitpanda Pro è invece un servizio rivolto ad aziende e professionisti, con un’apposita app per smartphone, comoda da usare quando si è fuori casa.

eToro* ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato sia come Broker che come Exchange, oltre che come wallet. Inoltre, la piattaforma permette di trasformare la criptovaluta posseduta da contratto CFD a token diretto o viceversa in qualsiasi momento, quindi senza dover cambiare sito.

eToro è una piattaforma molto sicura (vanta ben 3 licenze per operare) e presenta commissioni e spread bassi, oltre a servizi molto interessanti. Tra questi, spicca la possibilità di copiare cosa fanno i trader migliori – noti come Popular Investor – grazie al servizio CopyTrader*. In alternativa, è possibile interagire con gli altri trader iscritti come su un social network. Il Social trading si trova nella sezione Feed.

Per quanto riguarda la conversione del valore di Chainlink in Euro, è bene sapere che ci sono diversi portali che mettono a disposizione strumenti appositi per effettuarla in tempo reale. Tool di questo tipo permettono infatti di convertire rapidamente il valore di Chainlink in Euro.



In rete sono presenti inoltre diversi tool di conversione molto semplici da usare e studiati appositamente per calcolare il valore di qualsiasi criptovaluta in Euro. In molti casi sono le stesse piattaforme di trading e di exchange a mettere a disposizione dei propri utenti strumenti di questo genere. Mediante specifici criteri e fattori, essi calcolano la quotazione delle criptovalute (Chainlink compreso) in Euro in maniera immediata.

Per fare un rapido cambio da Chainlink a Euro è possibile utilizzare il tool di conversione qui presente.



Come guadagnare con Chainlink

Gli investitori e gli utenti entrati da poco nel mondo delle criptovalute si chiedono come si può guadagnare con Chainlink. In questo momento, il modo migliore per guadagnare con questa criptovaluta è affidarsi a una piattaforma di broker o di exchange che sia affidabile, per tradare o dedicarsi alla compravendita di Chainlink.

Facendo parte degli utility token, Chainlink deve essere trattato da strumento per l’accesso ai servizi. Risulta quindi difficile che possa essere ritenuto anche in futuro dagli investitori come una valuta di riserva rispetto alle fiat currency.

Va poi considerato che non è possibile fare attività di mining per Chainlink: stiamo infatti parlando di una criptomoneta di nuova generazione, che non funziona tramite Proof of Work per la validazione dei blocchi. Di conseguenza, questi ultimi non possono essere creati tramite potenza di calcolo, come si fa con Bitcoin o con altre criptovalute di vecchia generazione.

Come accennato in precedenza, però, è possibile contribuire alla rete di Chainlink partecipando come operatori di nodi e ottenendo dei LINK in cambio per questo. In ogni caso, non si tratta di attività di mining, in quanto non dipende dalla potenza di calcolo.