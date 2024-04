Migliori 4 criptovalute con guadagni garantiti nel 2024

Nelle ultime settimane, il mercato delle criptovalute ha visto l’emergere rialzista delle migliori criptovalute: Avalanche (AVAX), Dogwifhat (WIF), Toncoin (TON) e Milei Moneda ($MEDA). Questi token hanno guadagnato una notevole trazione, guadagnandosi i primi posti nella lista dei token su cui investire per ottenere i migliori guadagni nel 2024. Scopriamo perché e il loro potenziale!

Si prospetta un rimbalzo a valanga: l’accordo con Alipay+ fa nascere previsioni rialziste

Avalanche (AVAX) ha avuto un paio di settimane difficili, in quanto il prezzo dell’altcoin ha subito un calo di oltre il 20%. Sebbene questo abbia ridotto la fiducia degli investitori nel token, i recenti sviluppi segnalano un imminente rialzo del prezzo.

Uno dei punti salienti di questa previsione rialzista è l’adozione della blockchain Avalanche da parte di Alipay+ D-store. L’integrazione introduce un programma di voucher abilitato al Web3 che offre agli utenti sconti allettanti fino al 50% sui milk tea di dieci marchi famosi in una rete di oltre 500 negozi. Questa mossa innovativa non solo dimostra l’utilità della blockchain di Avalanche (AVAX), ma offre anche vantaggi reali ai consumatori.

La notizia ha incrementato notevolmente le previsioni degli esperti su un futuro rialzista per AVAX. Le proiezioni dei prezzi indicano che AVAX ha il potenziale per un’ulteriore crescita e registrare un rialzo significativo nei prossimi mesi. Gli investitori e gli appassionati guardano con interesse alla continua espansione dell’ecosistema di Avalanche (AVAX).

Telegram Bot Miss Rose alimenta il rialzo di Dogwifhat (WIF): previsto un recupero dei prezzi

Dogwifhat (WIF) ha recentemente conquistato il mercato delle criptovalute grazie alla sua partnership con il popolare bot di Telegram, Miss Rose. La notizia di questa collaborazione ha immediatamente spinto Dogwifhat sotto i riflettori, provocando una notevole impennata del 60% del prezzo di WIF.

Questa impennata ha spinto Dogwifhat (WIF) al terzo posto tra le meme coin per capitalizzazione di mercato, superando anche PEPE. Sebbene la meme coin abbia subito un leggero calo poco dopo, gli analisti sono ancora rialzisti sul suo futuro.

Miss Rose vanta una base di oltre 600 milioni di utenti su Telegram, offrendo a Dogwifhat (WIF) un’opportunità unica di raggiungere un vasto pubblico. Per questo motivo, gli analisti sono fiduciosi nel potenziale di recupero del prezzo della meme coin nelle prossime settimane.

Gli annunci di Telegram danno il via al rialzo di Toncoin: previsioni degli analisti rialziste

Toncoin (TON) è emersa come una stella nascente nel mercato delle criptovalute, registrando un notevole rialzo nelle ultime settimane. Il catalizzatore dietro questo slancio rialzista è l’integrazione di Toncoin con la popolare piattaforma di messaggistica Telegram.

A marzo, Telegram ha introdotto annunci basati su TON che possono essere acquistati con TON sulla blockchain di Toncoin. Questa integrazione mira a semplificare la condivisione dei ricavi e a sfruttare la reputazione di Toncoin per l’efficienza, le basse commissioni e la rapidità delle transazioni.

Dopo l’integrazione, il valore di Toncoin (TON) è salito alle stelle, registrando un impressionante aumento del 48%. Questa impennata ha spinto TON nella classifica delle 13 criptovalute più grandi per capitalizzazione sul mercato delle criptovalute, con una valutazione che ha raggiunto i 25 miliardi di dollari. Il crescente slancio di questo altcoin ha suscitato l’ottimismo degli analisti di mercato, con proiezioni di prezzo che indicano una tendenza al rialzo sostenuta nelle prossime settimane.

Cavalcando le onde: Milei Moneda ($MEDA) ottiene una notevole trazione nella fase 2 di prevendita

L’ultimo nella lista dei migliori altcoin in cui poter investire è Milei Moneda ($MEDA). Grazie al promettente potenziale di questa meme coin, $MEDA ha venduto più di 56 milioni di token nella prevendita pubblica a poche settimane dal suo debutto.

Basata sul modello di Javier Milei, il presidente argentino, Milei Moneda sta facendo faville con le sue caratteristiche uniche e le sue soluzioni innovative. Il progetto non offre solo una piattaforma, ma anche una community attiva con incentivi sostanziali. I membri della community di $MEDA vengono ricompensati con NFT di tendenza interessanti, omaggi e incentivi per aver contribuito alle proposte di governance.

Ad accrescere il suo potenziale, Milei Moneda è attualmente in fase di verifica per i suoi smart contract, uno sviluppo che potrebbe potenzialmente porre le basi per progetti DeFi innovativi all’interno dell’ecosistema della meme coin. Questo fa sì che $MEDA sia decisamente rialzista e che gli investitori si siano buttati a capofitto nella prevendita in corso.

Attualmente, Milei Moneda è nella fase 2 della sua prevendita e offre token $MEDA a 0,0125 $ ciascuno. Considerato l’avanzare della prevendita, il prezzo della meme coin è destinato ad aumentare del 60% fino a 0,020 $ prima della data di lancio fissata da Uniswap per il 21 maggio. Dopo il lancio, con gli smart contract, il lancio all’orizzonte e il forte sostegno della community, gli analisti di mercato prevedono un aumento del prezzo di $MEDA di 100x.

