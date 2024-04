Wirex: fino all'8% di cashback e altri vantaggi

Il conto di Wirex è la scelta giusta per chi cerca un’alternativa evoluta a quanto proposto dai servizi bancari tradizionali. Offre numerosi vantaggi, a partire da un cashback fino all’8% sulle transazioni eseguite con la carta associata, così da ottenere in modo del tutto automatico token cripto da aggiungere al portafoglio.

Scegli il contro di Wirex: tutto in un’app Web3

Ogni operazione può essere gestita attraverso un’applicazione dall’interfaccia semplice e intuitiva, realizzata sulla base della tecnologia Web3, legata a doppio filo ai concetti della finanza decentralizzata. Volendo, c’è anche la possibilità di investire su oltre 250 asset digitali tra i quali figurano Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin e molti altri, senza dimenticare le stablecoin come nel caso di USDC e USDT. Puoi aprire subito il tuo account in modo gratuito, accedendo immediatamente ad alcune delle promozioni messe a disposizione da mercanti e partner.

Non è tutto. Ecco alcuni dei vantaggi offerti dal programma di condivisione proposto da Wirex.

Per ogni nuovo utente registrato attraverso il proprio invito si ottengono riconoscimenti (e per l’iscritto c’è un regalo di benvenuto);

entrambi guadagnano token cripto al completamento di determinate attività;

è possibile generare inviti illimitati.

All’account Standard, quello senza spese, si affiancano poi le sottoscrizioni Premium ed Elite, quest’ultima con bonus aggiuntivi. In caso di dubbi o domande è possibile rivolgersi alla documentazione dell’Help Hub o alla community attiva su Discord per confrontarsi con gli altri utenti.

Wirex è tra le realtà più longeve del settore. Attiva fin dal 2014, conta già 6 milioni di utenti e ha processato transazioni per oltre 20 miliardi di dollari. Per saperne di più su quella che rappresenta l’alternativa al banking tradizionale realizzata per il Web3, rimandiamo alla pagina dedicata.