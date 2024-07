Conio lancia il primo Open Banking per Bitcoin

Conio, il wallet multi-firma, che ti permette di detenere asset digitali e criptovalute senza pensieri, ha annunciato il lancio del primo Open Banking per Bitcoin. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa novità per aprire un conto gratuitamente! Devi solo scaricare l’app e seguire le istruzioni le istruzioni a video. In un attimo hai già attivo il tuo portafoglio. Ecco cosa ha dichiarato l’azienda in merito alla notizia:

Conio, la fintech italiana partecipata da Poste Italiane e Banca Generali che ha lanciato il primo wallet italiano per la custodia di Bitcoin e di asset digitali, e Mesh, la fintech americana integrata con oltre 300 leading exchange che ha recentemente completato un round di serie A da 22 milioni di dollari e un investimento strategico di 6,5 milioni di dollari da parte di PayPal Ventures, annunciano oggi la nascita del primo Open Banking per Bitcoin in Europa: un punto di accesso unico a tutto il mondo cripto per gli oltre 430mila clienti di Conio, che connette i loro portafogli Bitcoin con le principali piattaforme di scambio di asset digitali.

Questa integrazione permetterà di connettersi in diretta con altre piattaforme importanti. Per il momento sono inclusi Binance, Bitfinex, Bybit, Coinbase, Kraken, OKX e altri. La società ha anche dichiarato che il servizio sarà ampliato anche ad altri exchange. Inoltre, ha specificato l’inclusione di altri e nuovi asset oltre all’Open Banking per Bitcoin su Conio.

Conio e il primo Open Banking per Bitcoin

Grazie a Conio ora hai il primo Open Banking per Bitcoin in Europa. Quali sono i vantaggi di questa novità?

Semplificare il processo di trasferimento di Bitcoin eliminando le frizioni. In questo modo non hai più ostacoli e tutto diventa semplice.

Orlando Merone, direttore generale di Conio, ha spiegato:

Le persone dovrebbero essere libere di poter scegliere la soluzione che preferiscono per custodire al sicuro Bitcoin e i propri asset digitali. La partnership con Mesh getta le basi per fare di Conio un punto di accesso unico a tutto il mondo cripto e a dare la possibilità anche agli utenti che preferiscono usare servizi globali per l’acquisto di criptovalute di spostare all’interno di una custodia sicura i propri asset, con la semplicità di un tap.