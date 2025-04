Conto deposito flessibile: ottieni il 2,30% di interesse con Klarna

Se si vuole ottenere un rendimento migliore sui propri risparmi, si potrebbe prendere in considerazione il conto deposito flessibile di Klarna, grazie al quale si ottiene il 2,30% di interesse giornaliero. La soluzione finanziaria della fintech svedese non prevede alcuna commissione di gestione del conto né un importo minimo per l’apertura.

La natura flessibile della proposta di Klarna è inoltre evidente anche nella possibilità di aggiungere e prelevare denaro dal conto deposito in qualsiasi momento. A tutto questo, infine, si aggiunge la tutela fino a 100.000 euro, grazie al sistema di garanzia dei depositi svedese.

Come aprire il conto deposito flessibile di Klarna

L’apertura del conto deposito flessibile di Klarna prevede per prima cosa l’installazione dell’app ufficiale, scaricabile gratis su smartphone Android e App Store. Dopo aver scaricato l’applicazione, bisogna poi registrare un account Klarna, inserendo un indirizzo di posta elettronica valido o eseguendo il login tramite l’account Apple o Google. Fatto questo, bisogna accedere al proprio profilo inserendo le credenziali indicate al momento dell’iscrizione. In seguito, non resta che andare sulla scheda Portafogli e selezionare la voce Risparmi, da dove è possibile aprire fino a tre conti deposito flessibili.

Come spiegato nell’introduzione, né l’apertura né la gestione del conto richiedono una commissione aggiuntiva da parte dell’utente. A differenza di altre banche tradizionali, inoltre, non è necessario garantire alcun importo minimo per aprire il conto, ciò significa che volendo si può effettuare un deposito anche di soli 100 euro. Per verificare poi l’andamento del conto, l’applicazione ufficiale di Klarna permette di monitorare gli interessi maturati in tempo reale ovunque ci si trovi, senza la necessità di dover effettuare l’accesso al portale web dell’azienda fintech scandinava.

La promozione in corso, grazie alla quale è possibile ottenere un rendimento pari al 2,30% sui propri risparmi con l’apertura di un conto deposito flessibile Klarna, è valida per un periodo di tempo limitato.