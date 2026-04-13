 Conto corrente con Banca Mediolanum: zero spese e 100€ in regalo su Amazon
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Conto corrente con Banca Mediolanum: zero spese e 100€ in regalo su Amazon

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per un conto a zero spese: per i nuovi clienti c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo.
Conto corrente con Banca Mediolanum: zero spese e 100€ in regalo su Amazon
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SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per un conto a zero spese: per i nuovi clienti c'è un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta una delle opzioni più interessanti per aprire un nuovo conto corrente. L’istituto milanese, infatti, propone un conto corrente online a zero spese (per gli Over 30 è necessario rispettare semplici condizioni per eliminare i costi).

In aggiunta, in via promozionale, i nuovi clienti che scelgono SelfyConto hanno la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenere il buono basta effettuare almeno 100 euro di acquisti con la carta di debito entro il 30 giugno 2026.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum e aprire il conto, seguendo una procedura guidata. L’offerta in corso è valida fino al prossimo 10 maggio.

Apri qui SelfyConto

Le caratteristiche del conto di Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum presenta le seguenti caratteristiche:

  • canone zero per il primo anno; per i clienti Under 30, il canone è sempre azzerato anche dopo il primo anno; per i clienti Over 30, invece, il canone è azzerato per il primo anno ed è azzerabile successivamente con accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese
  • carta di debito inclusa; la versione digitale è gratuita mentre la versione fisica può essere richiesta con canone zero per il primo anno (poi 10 euro all’anno)
  • bonifici senza commissioni (ordinari e istantanei)
  • prelievi gratis dagli ATM in area euro con carta di debito
  • possibilità di richiedere la carta di credito con canone gratuito per il primo anno, poi 20 euro all’anno, e la carta prepagata, con canone zero
  • un Buono Amazon da 100 euro incluso per chi effettua almeno 100 euro di spesa con carta di debito entro il 30 giugno 2026

Per aprire SelfyConto e sfruttare la promozione basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum. La procedura di apertura può essere completata in pochi minuti. Il conto può essere anche cointestato.

Apri qui SelfyConto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 apr 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
13 apr 2026
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