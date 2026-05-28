 Risparmia fino a 245€ grazie al codice sconto di Pulsee Luce e Gas
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Risparmia fino a 245€ grazie al codice sconto di Pulsee Luce e Gas

Sfrutta il codice sconto di Pulsee Luce e Gas per tagliare le bollette e risparmiare fino a 245€ l'anno sfidando gli aumenti e vincendo.
Risparmia fino a 245€ grazie al codice sconto di Pulsee Luce e Gas
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Sfrutta il codice sconto di Pulsee Luce e Gas per tagliare le bollette e risparmiare fino a 245€ l'anno sfidando gli aumenti e vincendo.
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Sfrutta il codice promozionale PUIN245 per tagliare le bollette e risparmiare fino a 245 euro grazie a Pulsee Luce e Gas. Si tratta di una promozione esclusiva pensata proprio per chi vuole sfidare i continui aumenti del costo della materia prima e vincere sempre. Approfittandone subito entri a far parte di un programma di risparmio unico e vantaggioso.

Passa a Pulsee

Passa a Pulsee Luce e Gas scegliendo una delle soluzioni disponibili per te. In fase di attivazione troverai già inserito il coupon PUIN245 nel campo dei codici sconto. Grazie a questo voucher otterrai 122,50 euro di sconto per ogni punto attivato e fino a un massimo di 245 euro sulle forniture di luce e gas. Lo sconto viene già suddiviso in importi di 2,56 euro al mese per 48 mesi su ogni punto di fornitura attivato, quindi rispettivamente per luce e gas.

Pulsee offre solo energia 100% certificata proveniente da fonti rinnovabili. Fai bene al tuo portafoglio, ma fai bene anche all’ambiente. Quindi non perdere altro tempo! Dai subito un’occhiata alle soluzioni disponibili e scegli quella più giusta per te. Sfrutta subito la disponibilità del codice promo PUIN245 durante l’attivazione e risparmia fino a 245 euro.

Le tariffe Pulsee Luce e Gas

Vediamo insieme quali sono le tariffe Pulsee Luce e Gas disponibili e scegli quella che fa al caso tuo.

Luce e Gas Relax 24 mesi con prezzo luce a 0,132 €/kWh e quota vendita luce a 114 €/anno per 4 anni. Prezzo gas a 0,557 €/smc e quota vendita gas a 114 €/anno per 4 anni. Il prezzo della materia prima rimane fisso per 24 mesi.

Passa a Luce e Gas Relax 24 mesi

Luce Relax 24 mesi con prezzo luce a 0,132 €/kWh e quota vendita luce a 114 €/anno per 4 anni. Il prezzo della materia prima rimane fisso per 24 mesi.

Passa a Luce Relax 24 mesi

Gas Relax 24 mesi con prezzo gas a 0,557 €/smc e quota vendita gas a 114 €/anno per 4 anni. Il prezzo della materia prima rimane fisso per 24 mesi.

Passa a Gas Relax 24 mesi

Se non vuoi il prezzo fisso puoi scegliere tra 4 tariffe molto interessanti con prezzo fisso della materia prima all’ingrosso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
28 mag 2026
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