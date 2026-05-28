Risparmia fino a 245€ grazie al codice sconto di Pulsee Luce e Gas

Sfrutta il codice promozionale PUIN245 per tagliare le bollette e risparmiare fino a 245 euro grazie a Pulsee Luce e Gas. Si tratta di una promozione esclusiva pensata proprio per chi vuole sfidare i continui aumenti del costo della materia prima e vincere sempre. Approfittandone subito entri a far parte di un programma di risparmio unico e vantaggioso.

Passa a Pulsee Luce e Gas scegliendo una delle soluzioni disponibili per te. In fase di attivazione troverai già inserito il coupon PUIN245 nel campo dei codici sconto. Grazie a questo voucher otterrai 122,50 euro di sconto per ogni punto attivato e fino a un massimo di 245 euro sulle forniture di luce e gas. Lo sconto viene già suddiviso in importi di 2,56 euro al mese per 48 mesi su ogni punto di fornitura attivato, quindi rispettivamente per luce e gas.

Pulsee offre solo energia 100% certificata proveniente da fonti rinnovabili. Fai bene al tuo portafoglio, ma fai bene anche all’ambiente. Quindi non perdere altro tempo! Dai subito un’occhiata alle soluzioni disponibili e scegli quella più giusta per te. Sfrutta subito la disponibilità del codice promo PUIN245 durante l’attivazione e risparmia fino a 245 euro.

Le tariffe Pulsee Luce e Gas

Vediamo insieme quali sono le tariffe Pulsee Luce e Gas disponibili e scegli quella che fa al caso tuo.

Luce e Gas Relax 24 mesi con prezzo luce a 0,132 €/kWh e quota vendita luce a 114 €/anno per 4 anni. Prezzo gas a 0,557 €/smc e quota vendita gas a 114 €/anno per 4 anni. Il prezzo della materia prima rimane fisso per 24 mesi.

Luce Relax 24 mesi con prezzo luce a 0,132 €/kWh e quota vendita luce a 114 €/anno per 4 anni. Il prezzo della materia prima rimane fisso per 24 mesi.

Gas Relax 24 mesi con prezzo gas a 0,557 €/smc e quota vendita gas a 114 €/anno per 4 anni. Il prezzo della materia prima rimane fisso per 24 mesi.

Se non vuoi il prezzo fisso puoi scegliere tra 4 tariffe molto interessanti con prezzo fisso della materia prima all’ingrosso.