Migliori Antivirus: I Più Sicuri ed Affidabili del 2024

Questa guida ai migliori antivirus del 2024 è stata accuratamente compilata per orientare i lettori alla scelta di un software di protezione di qualità e adatto alle proprie esigenze.

Innanzitutto, abbiamo esaminato la capacità di ogni antivirus di fornire una protezione solida contro una vasta gamma di malware, inclusi virus, worm, trojan e ransomware. Questo aspetto cruciale garantisce che i dispositivi rimangano al sicuro da ogni tipo di attacco informatico.

Un altro criterio di valutazione è stata la velocità: l’efficienza deve essere tempestiva ma senza rallentare i device o interrompere le normali attività.

La nostra valutazione ha preso in considerazione anche l’integrazione di strumenti aggiuntivi che migliorano la sicurezza complessiva, come la gestione delle password o il parental control.

Altro fattore determinante nel compilare la classifica dei migliori antivirus del 2024 è stata la facilità d’uso. Un software dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dalla propria esperienza tecnica. Abbiamo quindi valutato l’intuitività dell’interfaccia utente, la semplicità di installazione e la chiarezza delle istruzioni fornite.

Infine abbiamo considerato il rapporto qualità/prezzo di ogni soluzione. Questo perché è fondamentale che i consumatori ricevano un valore adeguato per il loro investimento.

Confronto veloce

Scegliere un buon antivirus può essere complesso. Il mercato dei software, infatti, offre molte opzioni per proteggersi contro le minacce informatiche, che ogni giorno attaccano i computer utilizzati in ambito aziendale e domestico. Per fare chiarezza su quale scegliere abbiamo realizzato un elenco riassuntivo dei migliori antivirus 2024.

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Prezzo Norton 360 Deluxe Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

Parental control

Protezione webcam

Leggero e affidabile

Protezione phishing

Backup cloud da 50 GB Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: € 34.99 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione NordVPN Threat Protection Caratteristiche: Fino a 6 dispositivi

Anti-malware

Tracker e ad blocker

VPN sicura e ad alta velocità

1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo: da € 3.79 / mese Vedi l'offerta Recensione Surfshark Antivirus Caratteristiche: Dispositivi illimitati

Anti-malware

Tracker e ad blocker

Protezione della webcam

VPN Inclusa Sistemi Operativi: Windows

Linux

Mac

Android Prezzo: da €2,89 / mese Vedi l'offerta Recensione McAfee Total Protection Caratteristiche: da 1 a 999 dispositivi

Ottimo servizio clienti

Pacchetti personalizzabili

Leggero e affidabile

Parental control Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: da € 44.95 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione Panda Dome Essential Caratteristiche: da 1 a 999 dispositivi

Firewall per Windows

VPN 150 MB/giorno

Protezione Wi-Fi

Protezione antivirus in tempo reale Sistemi Operativi: Windows

Linux

Mac

iOS Prezzo: da € 17.49 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione Avira Internet Security Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

Leggero e affidabile

Interfaccia intuitiva

Gestione delle password Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: 26.95 € (primo anno) Vedi l'offerta Recensione

Antivirus: cos’è e da cosa protegge

Un antivirus è un software progettato per prevenire, cercare, rilevare e rimuovere software dannosi, o malware, da un dispositivo informatico. Agendo come una sentinella digitale, questo prezioso strumento monitora continuamente il computer o il dispositivo mobile, proteggendolo contro le minacce che possono comprometterne l’integrità o rubare dati sensibili. La sua funzione primaria è quella di offrire una barriera protettiva contro una vasta gamma di software malevoli, tra cui virus, worm, trojan, ransomware, spyware, adware e phishing.

Oltre a bloccare malware già noti attraverso le firme digitali, gli antivirus moderni utilizzano metodi avanzati come l’analisi comportamentale e l’intelligenza artificiale per identificare comportamenti sospetti, offrendo protezione anche da minacce precedentemente non identificate. Proteggono inoltre dai tentativi di intrusione tramite exploit, che sfruttano le vulnerabilità dei sistemi operativi e delle applicazioni software, e dai tentativi di phishing, che mirano a ingannare gli utenti inducendoli a rivelare informazioni personali.

In sintesi, un antivirus è uno strumento essenziale per mantenere la sicurezza dei dati e l’integrità del sistema in un paesaggio digitale in costante evoluzione e sempre più insidioso.

Come funziona un antivirus

Per spiegare come funziona un antivirus in breve, si può dire che analizza ogni file o programma che sta per fare il suo ingresso all’interno del sistema, scansionando i dati e bloccandoli se combaciano con i “virus signatures”, ovvero l’archivio di firme in cui sono inserite le informazioni sui malware.

I file o programmi non sospetti sono autorizzati ad entrare in un primo luogo di sicurezza, presente in alcuni antivirus: si tratta dell’HIPS (Host Based Intrusion Prevention System). In questo spazio avviene un’ulteriore scansione: i dati affidabili vengono fatti circolare, mentre quelli non riconosciuti possono entrare nel sistema, ma solo in ambienti “isolati”.

A quel punto sarà l’utente a decidere di aprirli o no: se decidesse di non farlo, quei file finiranno in quarantena, la stessa sorte toccata ai malware.

Il motore di rilevamento di ciascun antivirus riveste un ruolo fondamentale. Ha un vero e proprio compito di scanner: spetta a lui proteggere il computer da applicazioni potenzialmente pericolose o comunque sospette.

I migliori antivirus a pagamento del 2024

Andiamo a scoprire quali sono i migliori antivirus a pagamento 2024. In questa classifica sono presenti i software che possono essere considerati i top di gamma del mercato.

1. Norton

Norton 360 4.7 Recensione Massimo dispositivi: 10 Versione Free: prova gratuita di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✔ Protezione minori: ✔ VPN: ✔ Offerte attive: SCONTO fino al 66% (per il primo anno) 🔥 PROVALO SUBITO

Norton è uno dei migliori antivirus e più famosi. Il pacchetto che consigliamo è il Norton 360 Deluxe, al prezzo di 34.99 € all’anno (anziché 104,99 €, con uno sconto del 66%).

Questo piano copre fino a 5 dispositivi contemporaneamente e garantisce una protezione reale contro virus, malware, phishing e altri file sospetti, oltre a un ottimo parental control che aiuta a gestire le attività online dei propri figli. Da menzionare anche il password manager messo a disposizione da Norton, che propone combinazioni di password più sicure. Inoltre, disponibile anche una Secure VPN (virtual private network) per navigare online in maniera sicura e anonima.

Norton è compatibile con tutti i principali sistemi operativi ed è fruibile anche su dispositivi mobile, sia Android che iOS. Per quanto riguarda il supporto clienti, l’assistenza è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.

Vediamo una tabella riassuntiva dei servizi disponibili per ogni pacchetto.

Norton Antivirus Plus Norton 360 Standard Norton 360 Deluxe Norton 360 Premium Numero di dispositivi 1 1 5 10 Scansione mail e allegati ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Parental control ❌ ❌ ✔️ ✔️ Protezione webcam (solo su Windows) ❌ ✔️ ✔️ ✔️ Supporto 24/7 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Password manager ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ VPN ❌ ✔️ ✔️ ✔️

Ecco le attuali offerte proposte da Norton per i suoi piani di abbonamento e quanto costa il rinnovo:

Piani Prezzo (primo anno) Prezzo (primi 2 anni) Prezzo rinnovo Norton Antivirus Plus da 19,99 € / da 34,99 € Norton 360 Standard da 29,99 € da 79,99 € da 79,99 € Norton 360 Deluxe da 34,99 € da 74,99 € da 99,99 € Norton 360 Premium da 44,99 € da 109,99 € da 109,99 €

Di seguito abbiamo riassunto i principali punti di forza di Norton Antivirus:

Pro Ottimo motore di scansione

VPN e password manager inclusi in ogni piano

Installazione semplice

Assistenza affidabile e tempestiva Contro Non c’è una versione gratuita

Interfaccia migliorabile in termini di usabilità

2. Kaspersky

Kaspersky Plus 4.3 Recensione Massimo dispositivi: fino a 5 Versione Free: Prova gratuita di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✔ Protezione minori: ✔ VPN: ✔ Offerte attive: SCONTO del 45% sul piano annuale + anno di Kaspersky Safe Kids GRATIS 🔥 PROVALO SUBITO

Kaspersky entra nella nostra lista dei migliori antivirus 2024 come soluzione affidabile e completa dell’intero panorama dei software di sicurezza.

Compatibile con tutti i principali sistemi operativi, Kaspersky mette a disposizione un antivirus in tempo reale in grado di proteggere da ogni minaccia online. Inoltre, grazie alla sua azione, è possibile mantenere la privacy: blocca i tentativi non autorizzati di accesso alla webcam e il tracciamento delle attività web.

Tra le funzioni aggiuntive, sono presenti anche una VPN, il password manager e la protezione minori SafeKids. Notevole anche l’assistenza, affidabile e pronta a risolvere ogni problema o dubbio.

Standard Plus Premium Numero di dispositivi da 1 a 5 da 1 a 5 da 1 a 5 Scansione mail e allegati ✔️ ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ ✔️ Parental control ❌ ❌ ✔️ Protezione webcam ✔️ ✔️ ✔️ Supporto 24/7 ✔️ ✔️ ✔️ Password manager ❌ ✔️ ✔️ VPN ❌ ✔️ ✔️

Per quanto riguarda i prezzi, Kaspersky offre piani di abbonamento annuali, con costi più vantaggiosi per chi ha bisogno di più dispositivi da proteggere. Il consiglio è di visitare il sito web ufficiale dell’azienda per visionare tutte le offerte e promozioni disponibili in questo momento, come quella a 34,99 euro valida per un anno.

Piani Prezzo (primo anno) Prezzo (primi 2 anni) Prezzo rinnovo Kaspersky Standard da 19,99 € da 38,99 € da 34,99 € Kaspersky Plus da 29,99 € da 58,99 € da 54,99 € Kaspersky Premium da 34,99 € da 74,99 € da 79,99 €

Nella tabella qui sotto ci sono sintetizzati i principali pro e contro di Kaspersky antivirus:

Pro Funzionalità molto utili, tra cui protezione home banking e minori

Facilità di utilizzo

Assistenza molto presente Contro Versione free limitata

3. Surfshark One

Surfshark One 4.5 Recensione Massimo dispositivi: 5 Versione Free: Garanzia di rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android Dark Web Monitoring: ✔ Protezione minori: ✖️ VPN: ✔ Offerte attive: SCONTO fino all’84% + 4 mesi extra 🔥 PROVALO SUBITO

Questa suite di protezione è basata sull’omonimo servizio VPN e pensata per proteggere efficacemente sia i PC che i dispositivi mobile.

Con l’abbonamento è possibile ottenere l’app per le connessioni VPN, l’antivirus in tempo reale (con blocco delle minacce in memoria e blocco del malware tramite estensione per browser), il sistema di ricerca web anonimo, protezione della webcam (che impedisce gli accessi non autorizzati alla telecamera) e il sistema di alert (utile per ricevere segnalazioni su account e password compromesse).

Starter One One+ Numero di dispositivi Illimitati Illimitati Illimitati Scansione mail e allegati ❌ ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ ✔️ Parental control ❌ ❌ ❌ Protezione webcam ❌ ✔️ ✔️ Supporto 24/7 ✔️ ✔️ ✔️ Password manager ❌ ❌ ❌ VPN ✔️ ✔️ ✔️

Surfshark One è disponibile in abbonamento al prezzo di 3,06€ al mese per 25 mesi (76,56€ da pagare subito per la protezione immediata di due anni + un mese e dai successivi rinnovi annuali). Di seguito vediamo quali sono i piani e i prezzi offerti da Surfshark One:

Piani Prezzo (primo anno) Prezzo mensile Prezzo rinnovo Surfshark Starter da 2,39 €/mese da 10,99 € da 59,76 € Surfshark One da 3,06 €/mese da 14,99 € da 79,50 € Surfshark One+ da 4,69 €/mese da 21,99 € da 117,25 €

Ecco, in sintesi, i principali vantaggi e svantaggi di Surfshark One:

Pro Suite completa con VPN e antivirus

Motore di ricerca web anonimo

Sistema di alert contro le frodi online

Protezione webcam integrata

Garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni Contro Nessun sistema di protezione specifico contro i ransomware

Nessun firewall integrato

4. NordVPN Threat Protection

Threat Protection (NordVPN) 4.7 Recensione Massimo dispositivi: 6 Versione Free: Garanzia di rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS, Linux Dark Web Monitoring: ✔ Protezione minori: ✖️ VPN: ✔ Offerte attive: SCONTO fino al 65% + 3 mesi extra 🔥 PROVALO SUBITO

Il famoso servizio NordVPN fornisce anche un ottimo sistema di rilevamento delle minacce all’interno della sua app per la navigazione anonima. Il sistema si chiama NordVPN Threat Protection ed è disponibile in versione Lite (gratuita) e in versione completa (a pagamento).

NordVPN Threat Protection Lite può essere sfruttato ogni volta che ci si connette a un server di NordVPN. Attivando l’apposita funzione (presente nell’app), si otterrà il blocco dei contenuti indesiderati e un sistema che intercetta i siti web pericolosi, così da ridurre il rischio di contrarre una nuova infezione.

La versione completa di NordVPN Threat Protection, inoltre, non richiede la connessione a un server NordVPN per funzionare. Il software, infatti, controlla ogni file all’avvio e analizza i file scaricati sul PC prima che possano arrecare danni, oltre a bloccare i tracker pericolosi insediati all’interno delle pagine web.

NordVPN Threat Protection è disponibile in quattro versioni di abbonamento:

Standard Plus Completo Ultra Numero di dispositivi 10 10 10 10 Scansione mail e allegati ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Parental control ❌ ❌ ❌ ❌ Protezione webcam ❌ ❌ ❌ ❌ Supporto 24/7 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Password manager ❌ ✔️ ✔️ ✔️ VPN ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

standard (a 3,99€ al mese) offre funzioni semplici;

(a 3,99€ al mese) offre funzioni semplici; plus (a 4,99€ al mese) include anche il password manager;

(a 4,99€ al mese) include anche il password manager; completo (a 5,99€ al mese) aggiunge al pacchetto di sicurezza la funzionalità Data Breach Scanner, che controlla se le tue password, i tuoi indirizzi e-mail o i dati della carta di credito sono stati violati;

(a 5,99€ al mese) aggiunge al pacchetto di sicurezza la funzionalità Data Breach Scanner, che controlla se le tue password, i tuoi indirizzi e-mail o i dati della carta di credito sono stati violati; ultra (a 7,59€ al mese) mette a disposizione anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud e uno strumento di cancellazione dei dati personali denominato “Incogni”. Quest’ultimo rimuove le informazioni che ti riguardano dai database aziendali e dai siti di ricerca delle persone.

Piani Prezzo (per due anni) Prezzo mensile Prezzo rinnovo Standard da 95,76 € da 2,49 € da 198,96 € Plus da 119,76 € da 4,99 € da 253,92 € Completo da 83,88 € da 6,99 € da 190,04 € Ultra da 182,06 € da 7,59 € da 553,44 €

Riassunte nella tabella di seguito ci sono le principali caratteristiche:

Pro Identifica immediatamente malware e siti dannosi

Protegge la navigazione in assenza di connessione ad una VPN

Blocca tracker e pop up Contro La versione mobile è limitata

Non protegge dai ransomware

5. McAfee

McAfee 4.5 Recensione Massimo dispositivi: ILLIMITATO Versione Free: Garanzia di rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✖️ Protezione minori: ✔ VPN: ✔ Offerte attive: Risparmia € 85 sul Piano Advanced 🔥 PROVALO SUBITO

Grazie a questo software è possibile mettere in sicurezza la propria identità dai furti online e proteggere la privacy. Questo programma nel corso degli anni si è specializzato nella sicurezza dell’identità online. Ad oggi, infatti, offre anche una funzione con cui è possibile ripristinare la propria identità online passo dopo passo assistiti dal supporto clienti.

Inoltre, McAfee è un’ottima soluzione per il monitoraggio delle attività nel dark web: mette a disposizione la VPN e può essere installato su un numero illimitato di dispositivi. Va considerata, infine, la presenza di altre interessanti funzionalità, come ad esempio il password manager e il firewall. Compatibile con tutti i principali sistemi operativi.

Essential Premium Advanced Ultimate Numero di dispositivi 5 Illimitati Illimitati Illimitati Scansione mail e allegati ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Parental control ❌ ❌ ❌ ✔️ Protezione webcam ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Supporto 24/7 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Password manager ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ VPN ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

McAfee mette a disposizione piani individuali e piani per la famiglia, la soluzione che proponiamo qui è la McAfee Premium: per un anno di abbonamento il costo è di 44,95 euro anziché 69,95 euro con un numero illimitato di dispositivi.

Di seguito vediamo quali sono i piani e i prezzi offerti da McAfee:

Piani Prezzo (primo anno) Prezzo mensile Prezzo rinnovo McAfee Essential da 39,95 € da 3,33 € da 109,95 € McAfee+ Premium da 44,95 € da 3,75 € da 129,95 € McAfee+ Advanced da 64,95 € da 5,41 € da 149,95 € McAfee+ Ultimate da 104,95 € da 11,25 € da 189,95 €

Ecco, in sintesi, i principali vantaggi e svantaggi di McAfee antivirus:

Pro Ottimo sistema di monitoraggio dell'identità online

Non appesantisce il sistema

Compatibilità multi-piattaforma Contro Versione gratuita solo su mobile

Non c'è la possibilità di definire le scansioni personalizzate

6. Panda Dome

Panda Dome Advanced 4.4 Recensione Massimo dispositivi: 10 Versione Free: Prova gratuita 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Protezione Wi-Fi da hacker: ✔ Protezione minori: ✔ VPN: Inclusa (150MB/giorno) Offerte attive: SCONTO fino al 50% (per il primo anno) 🔥 PROVALO SUBITO

Panda Security è uno dei migliori antivirus del 2024: potente e dotato di una suite di programmi che lavora in cloud. Rappresenta, quindi, una delle soluzioni migliori per la sua leggerezza che non appesantisce il sistema.

Tutti i piani mettono a disposizione funzionalità e servizi come il firewall, la protezione in tempo reale e la VPN fino a 150 MB al giorno. Dal pacchetto Advanced in poi è possibile usufruire anche del parental control, della protezione dell’identità per acquisti e navigazione online sicuri e difesa contro minacce e attacchi informatici avanzati.

Essential Advanced Complete Premium Numero di dispositivi da 1 a 10 da 1 a 10 da 1 a 10 da 1 a 10 Scansione mail e allegati ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Parental control ❌ ✔️ ✔️ ✔️ Protezione webcam ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Supporto 24/7 ❌ ❌ ❌ ✔️ Password manager ❌ ❌ ✔️ ✔️ VPN ✔️(150 MB/giorno) ✔️(150 MB/giorno) ✔️(150 MB/giorno) ✔️

I piani di abbonamento offerti possono essere mensili o annuali (questi ultimi sono i più convenienti). È presente anche una versione free.

La proposta a pagamento si articola in quattro pacchetti, che prevedono tutti il primo mese gratis: Panda Dome Essential (26,24 euro all’anno), Panda Dome Advanced (35,24 euro all’anno), Panda Dome Complete (53,24 euro all’anno), Panda Dome Premium (la soluzione più completa di tutte, dal costo di 93,74 euro all’anno).

Piani Prezzo (primo anno) Prezzo (primi due anni) Prezzo rinnovo Panda Dome Essential da 26,24 € da 51,74 € da 34,99 € € Panda Dome Advanced da 35,24 € da 69,74 € da 46,99 € Panda Dome Complete da 53,24 € da 105,74 € da 74,99 € Panda Dome Premium da 93,74 € da 177,74 € da 124,99 €

Abbiamo sintetizzato i principali pro e contro:

Pro È tra gli antivirus più leggeri sul mercato

Buona la versione free

Primo mese gratis Contro Non c’è un’app per iPhone e iPad

Non impeccabile contro malware avanzati

7. Avira

Avira Prime 4.5 Recensione Massimo dispositivi: ILLIMITATO Versione Free: Garanzia di rimborso entro 60 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✔ Protezione minori: ✖️ VPN: ✔ Offerte attive: SCONTO di 45€ sul piano annuale 🔥 PROVALO SUBITO

L’antivirus progettato dal team di Avira è una delle soluzioni più amate dagli utenti che vogliono che il proprio dispositivo sia protetto dalle minacce informatiche. La popolarità di questo software è legata alla sua proposta anche gratis.

Da menzionare la possibilità di usufruire di un’ottima VPN e di prestazioni ancora più elevate, presenti nel piano Prime. Avira può vantare compatibilità multipiattaforma e con tutti i principali sistemi operativi.

Per chi però fosse interessato ad una protezione più avanzata, può optare per Avira Internet Security. Quest’ultimo è un anti-ransomware potente, che offre anche il blocco automatico delle minacce online in tempo reale, il password manager e il browser safety.

Avira Antivirus Prime Avira Internet Security Numero di dispositivi da 1 a 25 da 1 a 5 Scansione mail e allegati ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ Parental control ❌ ❌ Protezione webcam ✔️ ✔️ Supporto 24/7 ✔️ ❌ Password manager ✔️ ✔️ VPN ✔️ ❌

I piani, a parte quello gratuito, sono due:

Piano Prezzo (primo anno) Prezzo (primi 2 anni) Prezzo rinnovo Avira Antivirus Prime da 59,95 € da 194,95 € da 104,95 € Avira Internet Security da 26,95 € da 79,95 € da 44,95 €

Ecco i pro e i contro di Avira antivirus sintetizzati in una tabella:

Pro Antivirus leggero e accessibile a tutti

La versione free è tra le migliori del panorama attuale

Tantissime funzionalità presenti nei due piani in abbonamento

Sistema anti-malware eccezionale Contro Assistenza solo in lingua inglese

8. Avast

Avast Premium Security 4.2 Recensione Massimo dispositivi: 10 Versione Free: Prova gratuita 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Avast Email Guardian: ✔ Rete anti-phishing: ✔ Protegge dai furti le password memorizzate: ✔ Offerte attive: SCONTO fino al 47% (per il primo anno) 🔥 PROVALO SUBITO

Avast è disponibile sia in versione gratuita che a pagamento. Si tratta di un software perfetto per proteggere un sistema nella sua interezza, dal momento che svolge funzioni di controllo capillare e costante su tutto ciò che accade, sia online che offline. Oltre a ciò, rimuove i file obsoleti e problematici.

Avast Premium Security Avast Ultimate Numero di dispositivi da 1 a 10 da 1 a 10 Scansione mail e allegati ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ Parental control ❌ ❌ Protezione webcam ✔️ ✔️ Supporto 24/7 ❌ ❌ Password manager ❌ ❌ VPN ❌ ✔️

Per quanto riguarda il prezzo, Avast prevede diverse tipologie di pacchetti premium. C’è la versione Premium Security che parte da 32,79 € per il primo anno, e quella Ultimate il cui costo parte da 41,59 euro, e garantisce la massima e totale protezione. Per entrambi i piani è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

I vantaggi e svantaggi più importanti sono sintetizzati nella tabella che segue:

Piani Prezzo (primo anno) Prezzo rinnovo Avast Premium Security da 32,79 € da 72,99 € Avast Ultimate da 41,59 € da 104,99 €

I vantaggi e svantaggi più importanti sono sintetizzati nella tabella che segue:

Pro Poco impattante a livello di sistema

Versione free disponibile

Protezione completa contro tutte le minacce informatiche

Compatibile con Windows, Mac, Android, iOS Contro Prezzi da migliorare

L’installazione richiede più tempo del dovuto

Occupa molte risorse di sistema

9. Bitdefender

Bitdefender Total Security 4.4 Recensione Massimo dispositivi: 5 Versione Free: Prova gratuita di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✖️ Protezione minori: ✔ VPN: ✔ (200 MB/giorno/dispositivo) Offerte attive: Risparmia fino al 50% sul piano annuale 🔥 PROVALO SUBITO

Tra i migliori antivirus del 2024 spicca anche Bitdefender. Disponibile sia in versione gratuita che a pagamento, questo software è sicuramente uno dei più apprezzati dagli utenti del web.

I suoi piani di abbonamento mettono a disposizione funzioni di alto livello, come la scansione intelligente, la difesa dalle minacce avanzate (tra cui ransomware) e la prevenzione dagli attacchi web antiphishing e antifrode. Da menzionare anche lo strumento Bitdefender Photon, tecnologia proprietaria che consente al programma di adattarsi al meglio alla configurazione hardware e software del dispositivo in uso.

Antivirus Plus Internet Security Total Security Numero di dispositivi 3 3 5 Scansione mail e allegati ✔️ ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ ✔️ Parental control ❌ ✔️ ✔️ Protezione webcam ✔️ ✔️ ✔️ Supporto 24/7 ✔️ ✔️ ✔️ Password manager ❌ ❌ ❌ VPN ✔️ (200 MB al giorno) ✔️ (200 MB al giorno) ✔️(200 MB al giorno)

I piani di Bitdefender sono tanti e vanno incontro alle esigenze più diverse. Tra i pacchetti offerti dal software, il più completo è Total Security, che offre – tra le altre cose – una VPN, il firewall, la protezione da ransomware multilivello, l’online banking sicuro. Chiudono il cerchio la compatibilità a 360 gradi e l’ottima assistenza garantita. Ecco, di seguito, piani e prezzi offerti:

Piano Prezzo (primo anno) Prezzo (primi 2 anni) Prezzo (primi tre anni) Bitdefender Antivirus Plus da 29,99€ da 69,99 € da 89,99 € Bitdefender Internet Security da 44,99 € da 99,99 € da 124,99 € Bitdefender Total Security da 59,99 € da 129,99 € da 174,99 €

Abbiamo sintetizzato i lati positivi e negativi di Bitdefender antivirus nella tabella che segue:

Pro Motore di scansione molto efficace

Sistema di rimozione immediato e semplice

Versione gratuita di alto livello

Tantissime funzionalità Contro Troppi piani di abbonamento, c’è il rischio di confondersi

10. AVG

AVG Antivirus 4.5 Recensione 💻Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 🌍VPN: ✔️ 🛡️Firewall: ✔️ 📨 Scansione Mail: ✔️ 📷Protezione Webcam: ✔️ 🔑Password Manager: ✔️ 👦Parental Control: ✔️ 📲Numero Dispositivi: fino a 10 💰Versione Free: ✔️ 🔥Offerte attive: SCONTO fino al 38% Prova l'offerta

La lista dei migliori antivirus 2024 si conclude con AVG, un ottimo prodotto che propone anche una versione gratuita oltre a quelle a pagamento.

Risulta essere un software piuttosto agevole da gestire per la maggior parte dei PC, compatibile con i principali sistemi operativi più diffusi (anche mobile).

Internet Security Ultimate Numero di dispositivi da 1 a 10 10 Scansione mail e allegati ✔️ ✔️ Protezione in tempo reale ✔️ ✔️ Parental control ❌ ❌ Protezione webcam ✔️ ✔️ Supporto 24/7 ❌ ❌ Password manager ❌ ❌ VPN ❌ ✔️

La versione free (disponibile per un uso illimitato) è più che discreta: garantisce infatti una protezione di base da virus e malware. Mancano però tutte le funzioni presenti nei piani a pagamento. Ad esempio, la protezione in tempo reale (anche dai ransomware) e da tentativi di phishing. O, nel caso della versione più costosa, lo strumento AVG TuneUP, che permette di ottimizzare le prestazioni del PC e lo spazio di archiviazione, e AVG Secure VPN, per criptare e navigare in totale anonimato e sicurezza.

Ecco quali sono i piani messi a disposizione da AVG:

Piani Prezzo (primo anno) Prezzo rinnovo AVG Internet Security da 34,99 € da 72,99 € Ultimate da 79,99 € da 122,99 €

Nella tabella che segue abbiamo sintetizzato i principali vantaggi e svantaggi di AVG antivirus:

Pro Grande varietà di funzioni aggiuntive

Compatibilità eccellente

Protezione webcam

Firewall potenziato Contro Assistenza clienti prevalentemente in inglese

Rapporto qualità prezzo migliorabile

Perché installare un software antivirus?

La risposta alla domanda perché installare un software antivirus, è semplice: esistono vulnerabilità su qualsiasi dispositivo elettronico che utilizziamo, così come su qualsiasi browser, programma e sito.

Questi software di protezione rappresentano l’ultima difesa che rimane prima che file dannosi entrino effettivamente a circolare nel sistema. L’antivirus di fatto individuerà il tentativo di intromissione, difendendo il dispositivo.

Cosa abbiamo valutato in classifica

La classifica dei migliori antivirus del 2024 si basa su criteri chiave che determinano l’efficacia, l’usabilità e il valore complessivo di ciascun software di sicurezza. Questi criteri includono:

Velocità e protezione: valutiamo la capacità di eseguire scansioni rapide senza compromettere le prestazioni del sistema, garantendo al contempo un’elevata capacità di rilevamento e rimozione di malware, virus e altre minacce. Protezione in tempo reale: si riferisce al monitoraggio costante e blocco delle minacce prima che possano causare danni, offrendo protezione continua mentre si naviga in internet, si scaricano file o si utilizzano applicazioni. Facilità d’uso: consideriamo l’intuitività dell’interfaccia utente, la semplicità nella configurazione e l’accessibilità delle funzionalità principali, rendendo l’antivirus accessibile anche agli utenti meno esperti. Rapporto qualità-prezzo: analizziamo il costo dell’antivirus rispetto ai benefici offerti, inclusa la varietà delle funzionalità di sicurezza, il numero di dispositivi protetti e la qualità della protezione fornita. Assistenza clienti: misura l’efficacia del supporto offerto agli utenti, compresa la disponibilità di assistenza tramite vari canali (telefono, chat, email), la tempestività delle risposte e la qualità dell’aiuto fornito.

Per garantire l’oggettività e l’affidabilità dei risultati, la classifica tiene conto anche degli esiti di test indipendenti condotti da organizzazioni rinomate nel settore della sicurezza informatica, come AV-Test, AV-Comparatives, e altri. Questi enti svolgono valutazioni approfondite, testando le capacità di rilevamento, l’impatto sulle prestazioni del sistema e la facilità d’uso degli antivirus in vari scenari, fornendo un quadro accurato della loro efficacia nel proteggere contro le minacce informatiche moderne.

Come scegliere il miglior antivirus per ogni device

Scegliere il miglior antivirus per ogni dispositivo è fondamentale per garantire una protezione ottimale dai rischi di sicurezza in continuo evolversi. Diversi device richiedono soluzioni specifiche, basate su caratteristiche uniche e sistemi operativi. Ecco una guida rapida per aiutarti a selezionare il software più adatto per ogni tipologia di dispositivo.

Miglior antivirus per Android : Norton Mobile Security . Offre una protezione robusta da malware, spyware e altre minacce online, combinando sicurezza e prestazioni senza compromettere la durata della batteria . Le sue funzionalità di sicurezza aggiuntive, come il blocco delle app e la protezione dalla navigazione web, lo rendono una scelta eccellente per gli utenti Android.

: . Offre una protezione robusta da malware, spyware e altre minacce online, combinando sicurezza e prestazioni . Le sue funzionalità di sicurezza aggiuntive, come il blocco delle app e la protezione dalla navigazione web, lo rendono una scelta eccellente per gli utenti Android. iPhone e iPad : McAfee Mobile Security . Anche se iOS è noto per la sua sicurezza, McAfee come miglior antivirus per iPhone e iPad, offre strati aggiuntivi di protezione, come la protezione della privacy e antifurto, ideali per mantenere i dati personali al sicuro da occhi indiscreti e perdite accidentali.

: . Anche se iOS è noto per la sua sicurezza, McAfee come miglior antivirus per iPhone e iPad, offre strati aggiuntivi di protezione, come la protezione della privacy e antifurto, ideali per mantenere i dati personali al sicuro da occhi indiscreti e perdite accidentali. PC Windows : Norton 360 . È rinomato per la sua eccellente protezione da malware e ransomware, integrando strumenti avanzati di sicurezza come il firewall intelligente, il backup cloud e la protezione dalla webcam. Norton 360 è il migliore antivirus per PC che combina prestazioni di alto livello con una vasta gamma di funzionalità per offrire una copertura completa agli utenti Windows.

: . È rinomato per la sua eccellente protezione da malware e ransomware, integrando strumenti avanzati di sicurezza come il firewall intelligente, il backup cloud e la protezione dalla webcam. Norton 360 è il migliore antivirus per PC che combina prestazioni di alto livello con una vasta gamma di funzionalità per offrire una copertura completa agli utenti Windows. Mac: Bitdefender Antivirus. Questo antivirus ottimo per Mac è apprezzato per la sua efficienza nel rilevare e neutralizzare i malware specifici di questi dispositivi, assicurando una protezione in tempo reale contro le minacce più recenti senza rallentare il sistema. Bitdefender offre anche una sicura navigazione web e un sistema anti-ransomware, rendendolo un solido scudo per i terminali della mela morsicata.

Selezionando l’antivirus più adatto al tuo dispositivo, ti assicuri la migliore difesa contro le minacce informatiche, mantenendo al contempo prestazioni ottimali e protezione dei dati personali.

Caratteristiche di un buon software antivirus

Nei paragrafi seguenti ci addentriamo nelle caratteristiche principali che non possono mancare in nessuno dei migliori antivirus del 2024. Le specifiche in questione sono:

protezione da malware;

integrazione strumenti utili ed efficaci;

velocità ed efficienza;

facilità di utilizzo;

buon rapporto qualità/prezzo.

Protezione da malware

Il primo aspetto da tenere in considerazione è la capacità di proteggere un PC dai malware che cercano di introdurvisi.

In rete esistono diversi comparatori in grado di valutare il livello di protezione di ogni software, così da aiutare gli utenti nella scelta dell’antivirus più adatto.

Integrazione strumenti utili ed efficaci

Un altro elemento importante è legato alla presenza all’interno dell’antivirus di strumenti “extra” che possono rivelarsi molto utili.

Tra questi, ci sono ad esempio le scansioni periodiche programmabili a seconda delle necessità, ma anche la perfetta integrazione con i programmi di posta elettronica, la presenza di un live scanner e upgrade frequenti.

Velocità ed efficienza

È un fattore tra i più rilevanti quando si sceglie di acquistare un antivirus: quest’ultimo deve essere veloce ed efficiente, e soprattutto capace di svolgere la sua attività protettiva senza intaccare le prestazioni del tuo dispositivo.

In sintesi, l’azione dell’antivirus non può causare rallentamenti a livello di sistema: in tal caso, la scelta è ricaduta su un software di scarsa qualità.

Facilità di utilizzo

Per il delicato compito che svolge, un antivirus non può essere difficile da utilizzare. Ciò comporterebbe perdite di tempo, e anche eventuali errori. Meglio optare dunque per soluzioni facili e immediate.

Buon rapporto qualità/prezzo

Infine, l’ultimo aspetto che consigliamo di valutare è il rapporto qualità prezzo. In commercio ci sono diversi software che costano molto e non sono poi così prestanti.

I prodotti in questa guida, i migliori antivirus 2024, sono la prima scelta per quanto riguarda efficienza e convenienza.

Perché usare un antivirus e non Windows Defender

Perché usare un antivirus quando c’è già Windows Defender? Domanda più che lecita per chi utilizza un sistema operativo Windows. Si tratta del software di sicurezza preinstallato, ma che per stessa ammissione dell’azienda produttrice ha un’efficacia limitata.

Sono diverse le ragioni per cui si consiglia di installare un software di altro tipo: Defender, infatti, non è abbastanza veloce da rimuovere le minacce, non riesce nella maggior parte dei casi a bloccare i malware e comunque Microsoft non fa uscire abbastanza aggiornamenti regolari al software Defender.

Antivirus Gratuito o a Pagamento

La scelta tra un antivirus gratuito o a pagamento dipende in gran parte dalle esigenze specifiche di sicurezza e dal livello di protezione desiderato. Gli antivirus su abbonamento offrono spesso un pacchetto completo di funzionalità avanzate, tra cui protezione da malware e ransomware in tempo reale, firewall, protezione della privacy e assistenza clienti dedicata. Queste soluzioni sono ideali per utenti che richiedono una sicurezza robusta e complessa, in particolare per chi gestisce dati sensibili o si connette frequentemente a reti pubbliche. Inoltre, gli abbonamenti Premium spesso coprono più dispositivi contemporaneamente, rendendoli una soluzione conveniente per famiglie o piccole imprese.

Conclusioni

La ricerca del miglior antivirus per il 2024 richiede un’attenta valutazione delle proprie necessità di sicurezza, del tipo di dispositivo in uso e del livello di protezione desiderato. La nostra classifica offre una panoramica dettagliata e basata su criteri rigorosi, per navigare tra le opzioni disponibili e trovare la soluzione di sicurezza più adatta. Che tu sia alla ricerca del miglior antivirus per PC Windows, Mac, o dispositivi mobili Android e iOS, la nostra selezione mira a fornire le opzioni più affidabili e performanti del momento.

Ricorda: investire in un software di prim’ordine è un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei tuoi dati personali e la protezione dei vostri dispositivi dalle minacce digitali sempre più sofisticate.

Domande frequenti sui Migliori Antivirus Quale antivirus rallenta meno il sistema? Tra gli antivirus che rallentano meno il sistema, Bitdefender e Norton sono spesso elogiati per il loro impatto minimo sulle prestazioni del computer. Entrambi offrono una protezione eccellente con un basso consumo di risorse, garantendo sicurezza senza compromettere la velocità del dispositivo. Un antivirus protegge dal phishing? Sì, molti antivirus moderni includono funzionalità di protezione dal phishing, rilevando e bloccando siti web sospetti e mail fraudolente per prevenire furti di identità e dati personali. Il Mac ha bisogno di un antivirus? Sì, nonostante la reputazione di sicurezza di macOS, i Mac possono essere vulnerabili a malware, ransomware e attacchi di phishing. L’installazione di un antivirus può offrire un ulteriore strato di protezione. Qual è l’antivirus più leggero? Bitdefender è uno degli antivirus più leggeri disponibili, offrendo una protezione solida con un minimo impatto sulle prestazioni del sistema. Come capire se l’antivirus funziona bene? Per capire se l’antivirus funziona bene, verifica che esegua regolarmente aggiornamenti, scansioni complete del sistema senza errori, rilevi e neutralizzi minacce, e non generi falsi positivi frequenti. Un buon antivirus dovrebbe anche avere recensioni positive e buoni risultati nei test indipendenti. Qual è la differenza tra firewall e antivirus? Un antivirus rileva e rimuove malware dal dispositivo, mentre un firewall monitora e controlla il traffico di rete entrante e uscente per prevenire accessi non autorizzati. Entrambi contribuiscono alla sicurezza informatica, ma operano in modi differenti.