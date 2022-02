Antivirus economici 2022: i migliori low cost (recensioni)

In un'era in cui vengono consegnati dati personali (e non solo) alle memorie di device, social, browser, software di messaggistica istantanea, siti e-commerce etc., proteggere la propria sicurezza informatica è un obbligo, più che un'opzione. La buona notizia è che è possibile farlo anche grazie ad antivirus economici.

I migliori antivirus e antispyware economici 2022

Se i primi navigatori rischiavano di incrociare malware e spyware che, nella stragrande maggioranza dei casi, mettevano al più in pericolo la salute dei personal computer, tutto è cambiato a partire dall'avvento del cosidetto internet 2.0.

Alla rete sono affidati quotidianamente foto, video, dati bancari, indirizzi delle abitazioni, solo per citare i casi più frequenti. Il pericolo che questi e altri dati vengano sottratti è purtroppo alto, ma, come detto, è possibile difendersi anche con un antivirus economico. Andiamo a vedere quali.

Norton

Cominciamo la nostra carrellata da un grande classico. Dal 1991, anno del rilascio della prima versione, Norton Antivirus ha salvaguardato la salute di milioni e milioni di device. In questo momento, accedere al primo anno della versione standard di Norton 360 costa solo 26,98€, con un risparmio del 60%. Se non è l'antivirus più economico, poco ci manca.

Con questa versione, ideale per Pc e Mac, quanto per smartphone e tablet, si ha a disposizione:

protezione in tempo reale

navigazione Vpn

password manager (strumento capace di generare e memorizzare password in sicurezza)

smartfirewall per pc o firewall per Mac

protezione da acccessi indesiderati alla webcam

backup del pc in cloud

Kaspersky

Chi cerca un antivirus economico nel 2022 non può non far riferimento a Kaspersky. Noi consigliamo Kaspersky Internet Security, grazie ad un ottimo bilanciamento fra qualità e prezzo.

Con questa versione, a 17,99€ l'anno, si hanno (per Mac, Pc e dispositivi Android)

VPN gratuita con traffico gioranliero fino a 330 MB

Safe Money per proteggere le transazioni economiche

Preotezione Webcam

Panda

Così come Kasperky e Norton, anche Panda offre prestazioni degne e sicurezza ad iniziare dalla versione base. Security Essential costa 18,90€ l'anno. Con questa versione si hanno a disposizione:

antivirus e firewall per Windows, così come protezione in tempo reale per MAC e Android

VPN gratuita (150MB/giorno)

Protezione Wi-Fi

Scansione dei dispositivi esterni

Il costo è per un solo dispositivo, sale se i dispositivi collegati a Panda sono 3.

Bullguard

Dell'antivirus Bullguard abbiamo avuto modo di parlare in maniera approfondita. Qui vogliamo però segnalare la versione base, in vendita a 39,90 € per un anno su tre dispositivi. Ideale per i gamer, offre Game Booster, sicurezza per il telelavoro e l'apprendimento automatico dinamico. Peccato che in questa versione non sia compresa la funzzionalità “browser sicuro”, disponibile però nella versione Premium Protection, che, in fondo, costa poco di più.

Avast

Nel 2020, due anni fa, Avast ha ricevuto il premio per il miglior anti-malware gratuito. Insomma, una garanzia di solidità e sicurezza anche nella versione free (con la quale si ha protezione contro virus e malware, protezione della rete wi-fi e delle password, difesa da ransomware).

A 29,99€ l'anno (valida per un solo pc) si può acquistare la versione Premium, che garantisce anche:

firewall avanzato

esecuzione in sicurezza di siti e app

firewall avanzato

antispam e antiphishing

aggiornamento automatico delle app

protezione webcam

distruzione di file sensibili in sicurezza

Avira

Avira gode di una dote particolare: la leggerezza. I suoi aggiornamenti non incidono sul lavoro del sistema operativo. L'azienda tedesca è una vera esperta del settore (da oltre 30 anni sul mercato) e dunque chi sta pensando ad un antivirus low cost può affidarsi tranquillamente a questo prodotto.

La versione base (Avira Antivirus pro) permette di navigare, effettuare transazioni e acquisti in totale sicurezza.

Avg

Tra gli antivirus economici segnaliamo anche Avg nella versione “Internet Security“. Oltre a offrire una sicurezza contro malware, spyware, ransomware e permettere di effettuare transazioni sicure, bloccare spam, phishing, gode di un sistema di intelligenza artificiale che riesce a individuare malware ancora non catalogati. Assistenza 24/7.

McAfee

Infine, segnaliamo McAfee. Altro grande classico fra gli antivirus grazie alla sua capacità di bloccare minacce semplici quanto complesse. I piani McAfee propone piani per 1, 5 o 10 dispositivi (in Usa vi è anche una versione illimitata). Disponibili, inoltre, piani biennali che consentono di ottenere ingenti sconti. Insomma, quando si parla di miglior antivirus economico, Mc Afee non può non essere nella lista.

Che caratteristiche dovrebbero avere dei buoni antivirus economici

Ma che caratteristiche dovrebbe avere un buon antivirus economico? Certo, incrociare altissime prestazioni a prezzi accessibili non è certo semplice, ma i prodotti che abbiamo proposto riescono a rispondere a buona qualità e salvaguardia del portafoglio: quanti non hanno necessità di affidarsi a veriosni business, possono tranquillamente affidarsi a uno degli antivirus economici illustrati.

Esistono, in ogni caso, delle caratteristiche che, indipendentemente dal prezzo, un antivirus deve avere.

Protezione da virus e malware

Sono i nemici che ogni frequentatore di internet conosce almeno di nomea. Un buon antivirus economico deve innanzitutto saper fronteggiare questo tipo di minacce, che rischiano di danneggiare i device e mettere in pericola la sicurezza dei dati. Si tratta del minimo sindacale per un buon antivirus.

Funzioni aggiuntive

Una delle funzionalità aggiuntive più preziose è la possibilità di effettuare aggiornamenti automatici. Una efficace protezione del sistema permette inoltre l'integrazione con un firewall, con lo scopo di fermare malware e virus non ancora conosciuti.

Leggerezza

In questo articolo abbiamo parlato di leggerezza a proposito di Avira. Si tratta di una qualità da rilevare per un antivirus, tanto più da apprezzare quanto meno intacca le prestazioni del device su cui opera. Un ottimo prodotto, efficace su virus, malware, ransomware , spam etc, non può davvero essere considerato tale se poi finisce per rallentare il computer.

Usabilità

L'usabilità è un'altra caratteristica preziosa. Alcuni antivirus segnalano falsi positivi (con le conseguenze del caso), altri non si limitano a segnalare la presenza di minacce, ma a bloccare un determinato programma, richiedendo la riattivazione ” amano” da parte dell'utente. Sotto questo punto di vista, i più efficienti antivirus economici sono McAfee, Kaspersky, Avast, Avira.

Protezione multipiattaforma

Last but not least. Un antivirus efficace offre protezione multipiattaforma e ottimizzata per essere veloce su diversi sistemi operativi.

Considerazioni conclusive

Prima di acquistare un antivirus è bene valutare un insieme di caratteristiche, fra cui, principalmente, quelle che abbiamo visto nei paragrafi precedenti (aggiungiamo anche la presenza di un'assistenza 24/7, come nel caso di Avg). Ci sentiamo, inoltre, di premiare la leggerezza di Avira, l'incredibile solidità di McAfee e l'esperienza ultratrentennale di Norton.