Sophos antivirus (free e premium): recensione 2021

La scelta di un buon antivirus è forse la scelta più oculata da fare quando dobbiamo acquistare un nuovo PC. Oggigiorno un antivirus è un software completo capace di difenderci dai virus ma anche dai malware che sono sempre più comuni nel mondo informatico. Fino a non molti anni fa però installare un unico prodotto antivirus non bastava per avere una completa protezione dalle minacce presenti nel web. Oggi vediamo un’ottima soluzione per proteggere il vostro computer, Mac o Windows che sia, targata Sophos Antivirus.

Come tutti i software dediti alla protezione è disponibile sia la versione Sophos Antivirus Free sia quella a pagamento. Nelle prossime righe vedremo tutte le informazioni inerenti a questo antivirus che abbiamo provato per voi.

Insomma, grazie a questa guida capirete se questo Sophos Antivirus potrebbe fare al caso vostro e quale versione è la più adatta alle vostre esigenze.

Cos’è Sophos Antivirus

Sophos Antivirus è forse uno dei migliori software disponibili per le imprese che necessitano di avere un valido alleato nella protezione dei loro dati personali e delle infrastrutture aziendali

Lo stesso criterio di protezione ed anche le relative funzioni vengono messe a disposizione sia per le soluzioni aziendali sia per i clienti privati, cosa da non sottovalutare.

L’Antivirus in questione è disponibile per più dispositivi, nello specifico, possiamo trovare le versioni per PC Windows, Mac, smartphone Android e dispositivi con iOS.

Inoltre, questa soluzione oltre a fornire una protezione a 360 gradi ha ricevuto molti premi nel corso degli anni. Pensate che le prime versioni di questo software antivirus risalgono agli anni novanta. Insomma, non si tratta proprio degli ultimi arrivati nel settore.

Caratteristiche di Sophos Antivirus

Se siete ancora incerti su Sophos, tranquilli, nelle prossime righe vi sveliamo tutte le maggiori peculiarità e feature di questo potente e sicuro software antivirus. Dunque, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Sicurezza e funzioni

Le funzioni di sicurezza messe a disposizione da Sophos, come già detto, sono le medesime sia nella versione dedicata per le aziende sia per quella destinata ad un uso personale.

La protezione è valida per qualsiasi dispositivo in vostro possesso con un’unica licenza. In pratica potrete usufruire della protezione sia sul vostro PC sia sul vostro smartphone o tablet.

Le caratteristiche di questo Sophos Antivirus sono davvero molto interessanti e proprio per questo possiamo dire di essere di fronte ad uno dei migliori software dedicati alla protezione. Le peculiarità principali sono le seguenti:

Scansione e rimozione del malware: l’Antivirus in questione permette di eseguire una scansione approfondita del proprio PC andando a rimuovere malware, virus, trojan, rootkit, spyware ed altre minacce che possono intaccare il computer. Rilevamento delle minacce con intelligenza artificiale: il software utilizza un sistema di intelligenza artificiale che permette di rilevare anche alcuni malware sconosciuti. Grazie all’intelligenza artificiale Sophos andrà a proteggere il PC da virus, trojan, worm, bot e molte altre minacce rilevate dalla scansione. Protezione antiransomware: questa funzione viene spesso sottovalutata ma è una delle più importanti che possiamo trovare in un antivirus di un certo livello. La protezione dai ransomware permette di evitare cifrature di file utilizzate dai malintenzionati per richiedere un riscatto monetario. La protezione antiransomware di Sophos permette di bloccare questi malware e di decriptare i file. Gestione della sicurezza: come abbiamo detto nelle righe precedenti questo antivirus è disponibile per svariati dispositivi. Una singola licenza può essere usata su un massimo di 10 computer con sistema operativo Windows e MacOS. Inoltre, il programma in questione può essere scaricato anche nei device con sistema operativo Android o iOS senza alcun limite. Salvaguardia della privacy: questa funzione permette di evitare un accesso senza la nostra autorizzazione alla webcam presente nel PC in uso. Inoltre, è in grado di cifrare gli eventuali tasti premuti nella tastiera in modo da evitare eventuali intercettazioni di quello che andiamo a scrivere. Molti malintenzionati, infatti, sono in grado di scoprire le password attraverso la digitazione sulla tastiera. Protezione web: è forse una delle caratteristiche più importanti di un antivirus, soprattutto in tempi come questi dove molti siti possono essere attaccati dagli hacker. Pensiamo ad esempio alle pagine dedicate all’home banking oppure i siti di e-commerce online dove solitamente andiamo ad inserire i nostri dati personali. Inoltre, questa funzione blocca i siti dannosi e quelli utilizzati per gli attacchi phishing. Antivirus in tempo reale: grazie alla protezione in real time il vostro PC sarà sempre protetto. Questo antivirus permette di avere il computer sempre protetto grazie al ricco database SophosLabs che viene aggiornato praticamente in tempo reale. Filtro web per i minori: questa interessante feature è utile per tutti i genitori che hanno minori in casa e che in questo periodo stanno utilizzando il PC per fare le video lezioni. Gli adulti possono decidere di bloccare alcuni siti non idonei ai minori. Una volta scelti i parametri, l’Antivirus provvederà a controllare il minore. Supporto Premium: l’assistenza al cliente è spesso una caratteristica che talvolta viene sottovalutata ma è fondamentale. Nello specifico, Sophos offre più canali di contatto a disposizione dei propri clienti che possono decidere di avere assistenza voi a email o tramite live chat.

Performance e impatto sul sistema

Grazie alle classifiche di AV-Test è possibile capire l’efficacia di questo antivirus sulla base di una valutazione basata su alcuni aspetti che fra poco vedremo. Nel test relativo alla Protezione ha ricevuto un punteggio di 6 punti, il massimo che può ottenere un software antivirus.

Anche per l’Usabilità questo programma riceve il medesimo punteggio di prima. Per quanto concerne invece la Performance, AV-Test, ha decretato una valutazione complessiva di 5.5 punti.

Questi risultati sono fondamentali per la scelta del miglior antivirus. Sophos eccelle praticamente in tutto, se vogliamo trovare una nota “dolente” possiamo dire che non ha ricevuto la massima votazione anche per l’aspetto relativo alla Performance. Ricordiamoci però che il più importante parametro è sicuramente quello relativo alla Sicurezza.

Compatibilità di Sophos Antivirus

Come abbiamo già detto nelle righe sopra questo antivirus è disponibile in versione multipiattaforma. Sophos per ciascun dispositivo offre il suo rispettivo software, questo significa che esiste l’app per smartphone e tablet Android e per device iOS così come il programma per PC Windows e per Mac.

Ogni versione può differire dalle altre poiché molto spesso le funzioni per smartphone sono diverse rispetto a quelle necessarie per il computer.

Ricordiamo inoltre che viene richiesta un’unica licenza per far funzionare ogni dispositivo in nostro possesso.

Servizi aggiuntivi

I servizi aggiuntivi che Sophos è in grado di offrire sono svariati e pensati per le aziende ed anche per i privati.

Alcune soluzioni dedicate alle imprese sono ad esempio la protezione Endpoint con l’utilizzo di un sofisticato sistema di Machine Learning, Firewall intelligenti, protezione dei contenuti salvati sui vari servizi Cloud, salvaguardia dei server aziendali e molte altre funzioni pensate appositamente per l’utenza business.

Per i clienti privati abbiamo già descritto tutti i servizi che possiamo trovare con questo Sophos antivirus. Sintetizzando, il software in questione permette di essere protetti dalle minacce del web ma è possibile anche impostare un filtro di siti web per i minorenni.

Assistenza clienti

Sophos mette a disposizione dei suoi clienti un’assistenza di alto livello. Oltre ai vari servizi di supporto via live chat e tramite email è possibile accedere alla sezione supporto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

I canali di contatto diretto sono disponibili solo per i clienti Premium dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 2 di mattina. Chi invece sceglie di scaricare gratuitamente il programma avrà accesso solamente alla sezione di supporto base.

Prezzi e piani di abbonamento

Sophos Antivirus è disponibile in due versioni, una Free ed un’altra a pagamento. Sophos Home Premium offre a partire da 37,46 euro annui una protezione completa per i vostri dispositivi. Le funzioni presenti in questa versione a pagamento permettono di avere una sicurezza a 360 gradi per tutti i device utilizzati. È possibile, inoltre, proteggere 10 PC sia Windows che Mac ed un numero illimitato di smartphone e tablet. La variante gratuita, invece, offre alcune funzionalità come il rilevamento delle minacce basato sull’intelligenza artificiale predittiva, l’Antivirus in tempo reale, il filtro web per minori, la web protection e la gestione remota. Inoltre, è possibile proteggere fino a massimo 3 computer Windows o Mac.

Domande frequenti

Le domande frequenti permettono agli utenti di capire se questo Sophos è la soluzione adatta per le loro esigenze. Nelle prossime righe daremo una risposta a ciascuna delle FAQ che abbiamo trovato nei vari siti di informatica e forum del settore. Le risposte arrivano direttamente dai migliori esperti sul campo.

Esiste una versione free di Sophos Antivirus?

Sophos, come abbiamo già ribadito nel paragrafo relativo ai prezzi e ai piani di abbonamento, possiede una sua versione totalmente gratuita che non necessita di alcun rinnovo.

Questa soluzione non è forse la più consigliata dato che dopo i 30 giorni alcune funzioni Premium non saranno più disponibili.

Al termine della prova non viene richiesta nessuna carta di credito per il rinnovo, sarete liberi di scegliere se fare l’upgrade verso la versione a pagamento oppure mantenere Sophos Home Free.

Si può usare Sophos Antivirus su Mac?

Sophos offre anche una versione dedicata per MacOS ed offre lo stesso livello di sicurezza che troviamo nella variante pensata per i PC Windows. Inoltre, anche le funzioni disponibili per MacOS sono praticamente le stesse che troviamo anche su Windows.

L’Antivirus Sophos è utilizzabile su Mac OS X 10.13, 10.14, 10.15 o superiori con minimo di 4GB di RAM e 4GB di spazio disponibile sul disco di sistema.

Si può usare Sophos Antivirus su smartphone (Android e iOS)?

Anche qui la risposta è affermativa. Sophos ha pensato anche per i vostri smartphone Android e iOS. Nello specifico, sono disponibili delle app dedicate per i due sistemi operativi mobile con delle funzioni ben precise.

Per Android ed iOS possiamo trovate alcune funzioni come la protezione antimalware, il Filtro per minori, il Link Checker che permette di verificare i link aperti, App Protection, in grado di mettere al sicuro le app che utilizzano delle credenziali, Password Safe, una specie di raccoglitore di password compatibile con KeePass ed altre.

Sophos per dispositivi mobili è disponibile nel Google Play Store per i device Android e nell’App Store per iPhone e iPad.

Appesantisce molto il sistema (va bene per hardware datati)?

Sophos non è forse uno dei più leggeri software antivirus in circolazione. Questo perché offre un grande numero di funzionalità disponibili nei vari programmi per PC Windows e Mac.

Possiamo dire però che per un normale computer con sistema operativo Windows vengono richiesti solo 1GB di spazio disponibile sul disco rigido e appena 1GB di RAM. Inoltre, Sophos supporta computer con Windows 7, Windows 8 e 8.1 oppure Windows 10.

La versione per Mac richiede un numero maggiore di risorse. Per questo sistema operativo sono necessari un minimo di 4GB di storage disponibile ed anche 4GB di memoria RAM. Il software per questo sistema operativo supporta MacOS X 10.13, 10.14, 10.15 e superiori.

Riepilogo e conclusioni

Sophos è forse una delle migliori soluzioni più interessanti ed efficaci nel settore degli antivirus.

È un software pensato non solo per eliminare le minacce del web ma anche per proteggere i nostri dati personali. L’azienda è da molti anni presente nel mercato, questo ha permesso a Sophos di essere un antivirus di tutto rispetto in grado di eliminare qualsiasi minaccia rilevata.

Una delle caratteristiche che abbiamo potuto apprezzare di questo antivirus è indubbiamente quella relativa alla semplicità d’uso e all’ottima protezione offerta per qualsiasi dispositivo. Infatti, come abbiamo potuto vedere nelle righe precedenti questo antivirus offre la sua propria versione per computer con sistema operativo Windows, Mac, smartphone e tablet con Android oppure iOS.

La versione a pagamento di questo software è forse quella che la maggior parte degli utenti sceglieranno, questo perché i piani di abbonamento hanno dei prezzi davvero molto contenuti ed offrono tutte le funzioni di protezione che altrimenti non sarebbero del tutto disponibili nella versione gratuita.

Nello specifico, è possibile scegliere se acquistare Sophos Home Premium per 1 anno al costo di 37,46€, per due annualità, con un ulteriore sconto, disponibile a soli 67,46 euro, oppure per avere il maggior risparmio, è acquistabile anche l’abbonamento per tre anni a soli 86,21 euro.

Insomma, questo antivirus è adatto a tutti coloro i quali sono alla ricerca di un software in grado di proteggere i propri dispositivi in maniera ottimale.