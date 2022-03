Miglior antivirus portable: guida alle applicazioni portatili

Quando si tratta di protezione di file digitali non si scherza con la sicurezza: sempre di più affidiamo ai nostri dispositivi tantissime informazioni, anche molto private e personali, ed è opportuno tutelarsi contro possibili attacchi di virus, malware e spyware. Il primo passo è installare sul proprio computer un antivirus efficace, e ce ne sono di ottimi sia gratis che a pagamento, ma per una maggiore sicurezza può essere consigliabile dotarsi anche di un antivirus portable, utilizzabile facilmente tramite chiavetta USB.

Avere un antivirus portable è utile in particolar modo quando stiamo utilizzando un computer non di nostra proprietà e di cui non siamo sicuri riguardo al livello di protezione: può succedere con un dispositivo che ci è stato dato in prestito, oppure, ad esempio, se capita di aver bisogno di usare un computer di una biblioteca pubblica e magari di dover scaricare dei file.

Ma indipendentemente dalla proprietà del computer, un antivirus portable è una tutela in più nel momento in cui un virus riesce a bucare un antivirus che abbiamo installato: in questo caso, infatti, la prima azione del virus che riesce ad entrare sarà proprio disattivare dell’antivirus installato e renderlo inefficace, quindi averne uno esterno da poter usare all’occorrenza può letteralmente salvare le informazioni che abbiamo salvato.

I migliori antivirus portable 2022

Gli antivirus portable possono essere portati sempre con sè tramite chiavetta USB e utilizzati in maniera immediata, senza bisogno di installare nulla sul computer che si sta adoperando.

Questo tipo di antivirus è in grado di svolgere una serie di azioni di protezione, come la scansione completa e veloce del computer per individuare possibili virus o malware; eliminare o mettere in quarantena le minacce che possono essere trovate; ripulire il computer da file dannosi e mantenerlo sicuro, se si svolgono periodicamente e correttamente le scansioni.

Vediamo ora quali sono i migliori antivirus portable per il 2022.

Norton Power Eraser

Norton è uno di quegli antivirus che non ha bisogno di presentazioni e Norton Power Eraser di certo non sfigura nell’offerta di questo brand. Leggero, autonomo e veloce, è in grado di rilevare e rimuovere anche i virus più aggressivi, incluse le applicazioni indesiderate dei rootkit, di cui riesce a sbarazzarsi efficacemente.

A fare la differenza per questo antivirus, però, è senza dubbio il Reputation Scan, che permette di inviare un file o una cartella direttamente a un server Symantec, in modo da essere scansionato dai motori di rilevamento.

Se sul computer è installato più di un sistema operativo, inoltre, è possibile configurare questo antivirus per eseguire la scansione di uno specifico sistema operativo.

Spybot – Search & Destroy Portable

Un’applicazione portatile che difende da malware e spyware interamente gratuita ed è comoda da utilizzare anche per gli utenti meno esperti: ha un’interfaccia molto intuitiva, con una pratica schermata di home che contiene tutti i comandi principali e un menù a tendina da cui raggiungere le funzioni più specifiche e le impostazioni.

Spybot – Search & Destroy Portable permette di eseguire sia scansioni complete o parziali del sistema, sia la scansione di singoli file, per verificare che nuovi programmi scaricati dal web non contengano virus, malware, spyware o altri elementi dannosi.

Emsisoft Emergency Kit portatile

Un kit di emergenza da utilizzare con qualunque computer contro ogni tipo di minaccia: virus, malware, keylogger ecc. Emsisoft Emergency Kit ha il pregio di essere dotato di ben due motori di scansione, di cui uno di proprietà e l’altro di Bitdefender: questo garantisce una superiore efficienza di rilevamento complessiva, ma anche una maggiore velocità di scansione.

Oltre a tutte le funzionalità standard, come l’accesso diretto al disco, questo antivirus può essere utilizzato anche per l’esecuzione di lavori di scansione batch, grazie a uno scanner da riga di comando.

SuperAntiSpyware

Un antivirus raccomandato perché è molto efficace contro ogni tipologia di minaccia: spyware, adware, dialers, trojans, hi-jacks e qualsiasi tipo di malware. SuperAntiSpyware consente di effettuare la scansione sia completa che di una selezione di cartelle o file e, in caso di rilevazione di minaccia, permette di mettere i file sospetti in quarantena oppure di eliminarli definitivamente.

Si tratta di un antivirus con un duplice pregio: da un lato, un aggiornamento costante, che quindi permette una continua protezione anche da minacce e infezioni più recenti che girano in rete, dall’altro permette anche di riparare i danni che un eventuale malware potrebbe aver causato.

ClamWin

Oltre ad essere senza dubbio uno dei migliori programmi antivirus portable in circolazione, ha anche il pregio di essere totalmente gratuito e open source.

ClamWin dà la possibilità di specificare le tipologie di file che si vuole includere o escludere dal processo di scansione e offre anche altre funzionalità, come programmare avvisi email, la possibilità di scaricare automaticamente i programmi interessati dalla memoria, può essere facilmente configurato per mettere in quarantena o cancellare automaticamente le potenziali minacce.

Il suo punto di forza è l’essere alimentato dal motore ClamAV e avere a supporto un database di definizioni dei virus che viene automaticamente aggiornato.

Comodo Cleaning Essentials

Comodo Cleaning Essentials è un antimalware molto potente, perfetto per l’utilizzo in movimento: è efficace nello scansionare e rimuovere ogni tipo di minaccia, incluse le chiavi di registro non valide ai rootkit, e inoltre si integra con gli scanner cloud di Comodo per dare report di sicurezza in maniera immediata riguardo ai processi sconosciuti.

Ha anche altre due caratteristiche che lo rendono degno di nota: il sottomodulo KillSwitch, che consente di analizzare i programmi in esecuzione e le connessioni di rete per il malware e ne forza il termine; c’è poi l’Analun Analyzer, da usare per gestire servizi e programmi che vengono caricati all’avvio del sistema.

Come scegliere un antivirus portable per chiavetta USB

Tutti gli antivirus portatili che abbiamo citato sono degli ottimi prodotti che garantiscono tutela e protezione dagli attacchi di virus e malware, ma la scelta dipende anche dall’uso che se ne vuole fare: alcuni sono più pesanti, altri più leggeri e veloci, alcuni permettono scansioni specifiche su singoli file o cartelle, alcuni sono a pagamento, altri completamente gratuiti.

Ovviamente è sempre meglio affidarsi a un nome che sia esso stesso garanzia di efficienza, come nel caso di Norton Power Eraser, per essere sicuri di non incorrere in minacce indesiderate.

Considerazioni conclusive

Un antivirus efficace è la prima arma contro le potenziali minacce e infezioni a cui si rischia di andare incontro quando si naviga sul web.

Può capitare però di lavorare su computer che potrebbero non avere un livello di sicurezza sufficiente, oppure che un virus buchi l’antivirus che abbiamo installato e lo disattivi. In questi casi l’antivirus portatile può essere la soluzione per evitare danni al nostro sistema.