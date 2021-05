Rispetto a qualche anno fa, le proposte di antivirus presenti sul mercato sono notevolmente aumentate. Uno dei software più interessanti attualmente presenti su piazza è l’antivirus TotalAV: si tratta di un ottimo prodotto, sicuramente tra i migliori che si possano trovare.

In questo approfondimento andremo a scoprire nel dettaglio cos’è e come funziona TotalAV: in questo modo saprai se effettivamente risulta adatto o meno alle tue esigenze. Ma bando agli indugi, partiamo!

Cos’è TotalAV

Pur essendo meno conosciuto rispetto ad altri antivirus presenti sul mercato da anni, TotalAV è un software che si distingue fin da subito per due motivi: l’efficienza dichiarata dall’azienda e il prezzo a cui viene venduto, inferiore rispetto agli altri competitors. La domanda dunque sorge spontanea: questo antivirus è davvero così affidabile? Vale il prezzo di acquisto?

Prima di entrare nel dettaglio dei servizi proposti, bisogna inquadrare TotalAV. Stiamo parlando di un antivirus proposto sia in versione gratuita che premium, disponibile su tutti i principali sistemi operativi (Windows, Mac, Android e iOS). I suoi principali punti forti – che poi sono i motivi per cui in primo luogo un antivirus va acquistato – sono l’alto livello di capacità di rilevamento malware e l’ottima protezione fornita in tempo reale.

Sia la versione free che quella a pagamento forniscono un numero molto interessante di funzionalità, che vedremo più approfonditamente nei paragrafi seguenti.

Caratteristiche di TotalAV

Iniziamo ad analizzare le caratteristiche e specifiche di TotalAV, partendo dall’argomento sicurezza per poi addentrarci nelle sue prestazioni, nelle compatibilità che offre, nell’assistenza garantita e su tutti gli altri servizi proposti.

Sicurezza e funzioni

Iniziamo con l’analisi del comparto sicurezza di TotalAV, che è poi quello che rileva maggiormente quando parliamo di antivirus (anche se non è l’unico aspetto da tenere in considerazione). Il software in questione, per quanto concerne protezione in tempo reale, scansione malware e strumenti di navigazione sicura, non ha molto da invidiare rispetto ai suoi competitori.

Le versioni gratuite e premium di TotalAV offrono tre tipologie di scansione virus: totale, Smart Scan e scansione personalizzata. Effettuando una scansione totale, l’antivirus ha rilevato il 100% di virus, spyware, ransomware ecc. Tramite l’opzione Smart Scan, è possibile effettuare un primo controllo di desktop, programmi all’avvio, browser, cartelle, cookie e cache. In particolare, vengono individuati i file spazzatura e duplicati che occupano inutilmente spazio nell’hard disk tutti quei programmi con avvio automatico che rallentano le prestazioni del sistema.

Da menzionare anche l’estensione Safe Site di TotalAV, che include diverse funzionalità per la navigazione sicura, privata e senza pubblicità/notifiche. L’estensione integra una funzionalità denominata Webshield, che protegge il PC da attacchi ransomware e siti pishing. Perchè funzioni, Webshield va configurata tramite app per desktop e smartphone.

Performance e impatto sul sistema

Gli antivirus possono avere un impatto quando vengono eseguiti in background, nel senso che possono rallentare il dispositivo su cui sono installati. Utilizzando TotalAV, dobbiamo constatare che non c’è alcun tipo di rallentamento, nè a livello di funzionamento del sistema nè con riferimento alla navigazione.

Unica cosa da tenere in considerazione è che qualche ritardo di lieve entità durante i download dei programmi c’è. Ma sono comunque inferiori rispetto ad altri antivirus. Le velocità generali si mantengono costanti su tutti i dispositivi, e sono simili a quelle ottenute da Norton ad esempio.

Compatibilità

TotalAV funziona con tutti i principali sistemi operativi, e cioè Windows, Mac OS, Android e iOS. Sia da desktop che da mobile il funzionamento è semplice, sia con riferimento all’installazione che all’utilizzo di tutti i giorni. E, cosa non di poco conto, offre la lingua italiana anche nelle sue applicazioni.

Da Mac a PC Windows ci sono delle differenze a livello di grafica, ma per quanto riguarda le funzionalità non c’è alcun cambiamento: quello che puoi fare con l’uno, puoi anche farlo con l’altro, senza necessariamente vere delle grandi competenze informatiche.

Prendendo come riferimento un sistema Windows, una volta aperto il programma, noterai subito il tuo stato di protezione in tempo reale, ed un suggerimento per eseguire il tuo primo Smart Scan. Dopo la scansiona iniziale, TotalAV ti mostrerà i risultati dello Smart Scan. Spostando invece il cursore sul menu della barra laterale sinistra, accederai rapidamente alle funzionalità principali, e cioè la scansione virus, la VPN, Webshield ecc.

Le app mobile sono molto comode, e presentano un’interfaccia molto simile all’applicazione per Windows. C’è però da sottolineare un’aspetto molto importante: l’app iOS non offre la scansione virus, la protezione in tempo reale e la funzione App Lock, esclusive di Android. La scelta di TotalAV è orientata al fidarsi ciecamente della protezione virus già offerta da Apple. Dunque, con riferimento agli iPhone, TotalAV si limita a mostrare se il sistema di sicurezza integrato nel melafonino è attivo e se il software è aggiornato o meno.

Servizi aggiuntivi

Se la protezione offerta dall’antivirus gratuito TotalAV non è sufficiente per il computer in uso o per i tuo dispositivi mobile, è possibile puntare sulla versione a pagamento più economica o più costosa. A seconda della tua scelta, avrai tutta una serie di servizi aggiuntivi, tra cui:

Firewall remoto : utile per per prevenire l’accesso non autorizzato ai tuoi dati.

: utile per per prevenire l’accesso non autorizzato ai tuoi dati. Blocco URL pishing : con l’estensione Safe Site corazzerai il tuo PC con il blocco delle URL di pishing.

: con l’estensione Safe Site corazzerai il tuo PC con il blocco delle URL di pishing. VPN : unicamente disponibile per gli utenti premium.

: unicamente disponibile per gli utenti premium. Ad Blocker , con cui puoi interrompere i noiosi annunci pubblicitari.

, con cui puoi interrompere i noiosi annunci pubblicitari. Area password sicura.

I pacchetti di protezione resi disponibili da TotalAV sono tre: scegliendo il primo potrai proteggere fino a 3 dispositivi, il secondo dà la possibilità di estendere la protezione a 5 dispositivi e infine con il terzo avrai ben 6 device coperti.

Assistenza clienti

Forse l’aspetto su cui TotalAV dovrebbe lavorare di più, ma andiamo con ordine: l’assistenza tecnica fornita dall’azienda mette a disposizione una chat in tempo reale, una casella email e anche un telefono. Le richieste vengono si soddisfatte, ma il procedimento per risolvere eventuali problematiche o dubbi è abbastanza lungo e complesso.

Nel caso della chat, è semplicemente un po’ “nascosta” all’interno del sito di TotalAV, ma comunque alle nostre richieste abbiamo avuto risposta dopo cinque minuti. Invece bocciato il servizio email: non si riceve risposta. Meglio dunque optare per la chat o per chiamare direttamente.

In particolare, l’assistenza telefonica si è dimostrata affidabile: gli operatori sono gentili e rapidi. E parlano in italiano. Per parlare con un operatore, seleziona “3 – billing support” dal menu telefonico, anche qualora il tuo problema fosse di natura tecnica. Premendo invece sul pulsante “4 – technical support”, ti risponderà una voce elettronica interattiva che ti consiglierà di inviare la tua richiesta via mail.

Pollice all’insù convinto per l’assistenza approfondita e supporto diretto per tutti gli utenti che hanno installato TotalAV su Windows e Mac. Si tratta di una consulenza privata, richiedibile tramite telefono. Ottima anche la presenza di guide, tutorial video e articoli all’interno del sito dell’antivirus: sono contenuti perfetti per chi ha domande non urgenti. Se hai problemi di installazione oppure hai bisogno di sapere qualche dettaglio in più su alcune funzionalità, in questa sezione dovresti trovare tutto ciò che ti serve.

Prezzi e piani di abbonamento di TotalAV

Come dicevamo in apertura di questo articolo, una delle caratteristiche che balzano subito all’occhio di TotalAV sono i suoi prezzi, sicuramente inferiori rispetti a quelli degli altri antivirus sul mercato. In particolare, l’azienda offre tre tipologie di abbonamenti:

Antivirus Pro : costa 29 euro all’anno (per il primo anno) e offre protezione ransomware avanzata, protezione antivirus in tempo reale, eliminazione di virus, trojan e malware, protezione contro il phishing, protezione da adware e spyware, Pulitore disco, strumenti di ottimizzazione del sistema, estensione Web Shield, pulitore e manager browser web, protezione iOS e Android, supporto super veloce 24/7, rimborso entro 30 giorni, analisi del clou. Fino ad un massimo di 3 dispositivi.

: costa (per il primo anno) e offre protezione ransomware avanzata, protezione antivirus in tempo reale, eliminazione di virus, trojan e malware, protezione contro il phishing, protezione da adware e spyware, Pulitore disco, strumenti di ottimizzazione del sistema, estensione Web Shield, pulitore e manager browser web, protezione iOS e Android, supporto super veloce 24/7, rimborso entro 30 giorni, analisi del clou. Fino ad un massimo di 3 dispositivi. Sicurezza Internet : il secondo pacchetto costa 39 euro all’anno e prevede tutte le funzionalità dell’Antivirus Pro, ma aggiunge la VPN e la possibilità di utilizzarlo fino ad un massimo di 5 dispositivi.

: il secondo pacchetto costa e prevede tutte le funzionalità dell’Antivirus Pro, ma aggiunge la VPN e la possibilità di utilizzarlo fino ad un massimo di 5 dispositivi. Totale sicurezza: il terzo ed ultimo piano di TotalAV aggiunge rispetto ai predecessori la funzione di Ad-Blocker e l’Area Password sicura. Costa 59 euro all’anno (sempre per il primo anno).

Domande frequenti su TotalAV

Come per ogni antivirus che abbiamo recensito su Punto Informatico possiamo leggere anche la nostra FAQ, dove è possibile trovare le risposte alle domande più comuni poste dagli utenti, spesso dubbiosi a provare soluzioni antivirali ad altri antivirus più famosi di TotalAV.

Esiste una versione free di TotalAV?

Si, esiste una versione free della durata di 7 giorni, in cui si possono sperimentare i servizi offerti dai pacchetti premium proposti da TotalAV.

Si può usare TotalAV su Mac?

Anche in questo caso la risposta è affermativa, come abbiamo visto già nelle righe precedenti. Tuttavia, l’app per Mac OS è diversa a livello di interfaccia rispetto a quella dedicata a Windows. Detto questo, il funzionamento è il medesimo.

Si può usare su smartphone (Android e iOS)?

Assolutamente si: TotalAV mette a disposizione delle pratiche app per Android e iOS, anche se quest’ultima ha delle limitazioni sicuramente un po’ pesanti. Sull’app Android è integrata anche l’applicazione App Lock, molto utile per bloccare determinate app sullo smatphone. Basta una combinazione.

Appesantisce molto il sistema (va bene per hardware datati)?

TotalAV non è un antivirus molto impattante sul sistema operativo. Ad ogni modo, TotalAV funziona su Windows XP, 7, 8 e 10, Mac OS X 10.9 e superiore, Android Oreo 8.1 e iOS 11.3.

Riepilogo e conclusioni

Un antivirus pratico da utilizzare, affidabile ed economico (almeno per il primo anno, poi i prezzi si assestano rispetto ai concorrenti): TotalAV è un software da prendere in considerazione. E’ un antivirus che può essere utilizzato sia in ambito aziendale che domestico, e offre un sistema di scansione veloce e reattivo, un modulo di protezione in tempo reale, uno avanzato contro i ransomware e un sistema di analisi dei file sospetti via coud. Ottimo anche il sistema di potenziamento del sistema operativo macOS e il modulo di sicurezza per le pagine web. Integra anche una VPN e può essere utilizzato fino a 6 dispositivi contemporaneamente. Da migliorare l’assistenza clienti con riferimento al supporto email, praticamente inesistente.