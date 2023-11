I migliori antivirus per famiglie del 2023, con controllo genitori integrato

Giuseppe Vanni Pubblicato il 10 nov 2023

Le famiglie e le case di oggi sono sempre più connesse, spesso con un gran numero di dispositivi tra smartphone, tablet e PC. Sia adulti che bambini passano diverso tempo online per lavoro e studio o divertimento.

Gli antivirus sono un ottimo modo per mettere in sicurezza queste attività, e alcuni propongono delle soluzioni specifiche per rendere ancora meno rischiosa l’esperienza online di bambini e ragazzi. Soprattutto quando sono in rete in autonomia.

Gli strumenti per evitare le minacce del web sono diversi, in questa guida sono presenti i migliori antivirus per famiglie con Parental Control. Dotati di strumenti per proteggere i dispositivi affidati ai minori e monitorare le loro attività online, con, ad esempio, filtri e orari d’utilizzo ben precisi.

Classifica dei migliori antivirus per famiglie del 2023

Nel mercato esistono diversi antivirus validi, alcuni più specifici di altri da attivare tra le mura di casa. Per proteggere in maniera efficace tutti i device utilizzati in famiglia può essere utile dare uno sguardo agli antivirus che includono Parental Control e servizi simili, nonché quelli in cui è possibile collegare molti dispositivi.

1. Norton 360 Deluxe

Tra i migliori antivirus per famiglie spicca sicuramente Norton 360 Deluxe, una suite con strumenti ottimizzati per la protezione dei device utilizzati sia da adulti e bambini.

Il pacchetto comprende l’antivirus di fama internazionale (in grado di bloccare efficacemente ogni tipo di malware, dai ransomware agli spyware) e numerosi moduli di protezione aggiuntivi: è possibile infatti trovare la Secure VPN, ottima per evitare di essere intercettati e monitorati quando si naviga fuori casa o su reti insicure; il password manager, pensato per conservare tutte le password degli account in uno spazio cloud sicuro e cifrato.

Le funzioni che potrebbero interessare particolarmente i genitori sono la SafeCam per PC, fondamentale ad esempio per evitare che qualcuno possa spiare i dispositivi assegnati ai minori; il sistema Protezione minori, ovvero un Parental Control ampiamente configurabile con filtri e sistemi di blocco, così da far navigare i bambini con maggiore sicurezza; il modulo Orario scuola che può essere usato per limitare la navigazione durante le ore di lezione o di studio pomeridiano.

La versione Deluxe di Norton 360 permette di proteggere fino a 5 dispositivi al prezzo di 34,99€ all’anno; la capacità dei device da includere può essere allargata fino a 10 con l’abbonamento Premium, al prezzo di 44,99€ all’anno.

Pro Parental control completo e personalizzabile

Modulo Orario Scuola

SafeCam per PC

Password manager cifrato Contro Solo 5 dispositivi protetti

2. McAfee Safe Family

Altra valida suite di sicurezza per proteggere i dispositivi di tutta la famiglia è McAfee Safe Family. Questa dispone di svariati moduli di sicurezza studiati per monitorare l’attività dei figli online, come ad esempio ricevere una cronologia sulla posizione degli smartphone in tempo reale ed ottenere una lista delle app installate, così da poter agire in caso di criticità.

Le funzionalità appena citate si appoggiano a un Parental Control standard con cui configurare il blocco delle app, del download e degli acquisti, il filtro per i siti web, la gestione dell’accensione dello schermo, il time-out d’utilizzo.

McAfee Safe Family è integrato in McAfee+ con piani pensati per le famiglie, con prezzi a partire da 49,95€ all’anno.

Pro Ottimo Parental Control

Monitoraggio posizione GPS

Controllo delle app e del tempo trascorso online

Numero illimitato di dispositivi Contro La protezione antivirus va aggiunta con un piano extra

3. Panda Dome Family

Panda Dome Family è un Parental Control con un diverse funzioni di sicurezza. Tra queste ci sono il monitoraggio in tempo reale dell’attività online, un sistema di report molto dettagliato, un modulo per imporre dei limiti di utilizzo agli smartphone, ai tablet e ai PC, un meccanismo di cancellazione remota dei dati personali, avvisi di protezione basati sulla posizione geografica, un antifurto e un “panic button” utilizzabile in qualsiasi momento di difficoltà o emergenza.

Anche in questo caso, come già visto per McAfee, questo Parental Control dal costo di 29,99€/anno può essere completato con un antivirus in abbonamento tra cui Panda Dome Advanced, Panda Dome Complete e Panda Dome Premium, con prezzi a partire da 35,24€ all’anno.

Pro "Panic button" per emergenze

Report molto dettagliati

Monitoraggio posizione GPS

Controllo delle app e del tempo trascorso online Contro Antivirus da aggiungere

Solo 5 dispositivi protetti nella versione Advanced

4. Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security è un’ottima suite di sicurezza per PC, Mac e dispositivi mobile.

I moduli specifici per la protezione della famiglia sono integrati ad antivirus, antimalware e firewall. Si trovano:

protezione della webcam e del microfono;

sistema anti-tracker;

protezione social network;

Parental Control;

sistema antifurto;

protezione della connessione con VPN.

Il numero di dispositivi utilizzabili con questa suite varia in base al tipo di abbonamento scelto; il piano di un anno per 5 dispositivi è disponibile a 34,99€ all’anno, mentre per proteggere fino a 10 dispositivi il prezzo è di 42,98€ all’anno.

Si può provare gratis il servizio per 30 giorni, in modo da poter verificare il funzionamento di tutte le componenti legate alla privacy e alla protezione dei dispositivi affidati ai minori.

Pro Prova gratuita di 30 giorni

Monitoraggio posizione GPS

Controllo delle app e del tempo trascorso online

Sistema anti-tracker Contro Solo 5 dispositivi protetti nell'abbonamento di base

5. Kaspersky Premium

Kaspersky Premium è uno dei migliori antivirus con Parental Control integrato, per mettere in sicurezza la vita digitale di tutta la famiglia.

Con questo pacchetto è possibile bloccare e rimuovere efficacemente qualsiasi tipo di malware, bloccare i download sospetti e proteggere le aree critiche del sistema operativo, sia esso un device mobile che un PC.

Il modulo aggiuntivo Kaspersky Safe Kids è dotato di un efficace sistema di monitoraggio e blocco dei siti e delle app aperte durante la giornata, tracciamento GPS preciso e affidabile, report dettagliati su app, Web e YouTube, gestione del tempo trascorso davanti allo schermo. Il tutto coronato da un innovativo programma di educazione digitale che rende partecipi i bambini delle regole e dei limiti imposti dai genitori con risposte semplici e interattive.

Al momento Kaspersky Premium fornisce in offerta gratuitamente Kaspersky Safe Kids per un anno dall’acquisto dell’abbonamento; per chi è interessato l’abbonamento base per questa suite è disponibile a 36,99€ all’anno per la protezione di 5 dispositivi.

Se invece si vuole utilizzare solo il Parental Control per proteggere tutti i dispositivi dei figli il prezzo è di 21,99€ all’anno.

Pro Monitoraggio posizione GPS

Controllo delle app e del tempo trascorso online

Sistema di educazione digitale Contro Solo 5 dispositivi protetti nell'abbonamento di base

Perché usare un antivirus in famiglia?

Di per sé usare un antivirus è fondamentale per assicurare i propri dispositivi da virus o furti di dati. I prodotti dedicati alle famiglie come ad esempio il Parental Control, aggiungono funzionalità specifiche per proteggere i più piccoli dai rischi digitali. Scegliere un antivirus di famiglia ha i seguenti vantaggi:

controllo delle attività e delle notifiche : gli adulti riceveranno delle notifiche sull’attività dei minori e richieste di approvazione direttamente sugli smartphone o PC in uso in quel momento;

: gli adulti riceveranno delle notifiche sull’attività dei minori e richieste di approvazione direttamente sugli smartphone o PC in uso in quel momento; protezione continua : tutti i moduli presenti in una suite lavorano in sinergia, comunicando anche tra loro, aumentando così la sicurezza del singolo dispositivo e la reattività a nuove minacce o a nuove situazioni pericolose per la privacy dei bambini;

: tutti i moduli presenti in una suite lavorano in sinergia, comunicando anche tra loro, aumentando così la sicurezza del singolo dispositivo e la reattività a nuove minacce o a nuove situazioni pericolose per la privacy dei bambini; blocco selettivo app e siti : in qualsiasi momento è possibile configurare filtri di base e blocchi alle app in base alle esigenze dei genitori, stoppando anche il download di nuove app non gradite o gli acquisti;

: in qualsiasi momento è possibile configurare filtri di base e blocchi alle app in base alle esigenze dei genitori, stoppando anche il download di nuove app non gradite o gli acquisti; orario d’utilizzo: ogni buon Parental Control dispone di un modulo per regolare l’orario di utilizzo dello smartphone, del tablet o del PC. I genitori possono così limitare l’esposizione online.

Tutto questo si unisce alle funzioni già disponibili su qualsiasi antivirus che ferma le minacce informatiche più pericolose e contemporaneamente proteggere l’identità e la privacy navigando su Internet, giocando online o interagendo sui social.

Antivirus per famiglie, come scegliere il migliore

Di fronte alla scelta del migliore antivirus per famiglie i due criteri fondamentali sono l’integrazione di un Parental Control e il numero di dispositivi supportati con un singolo abbonamento.

Parental Control

Il Parental Control o “controllo parentale” in general è un sistema con cui vengono gestite tutte le funzioni per il monitoraggio dell’attività dei figli sui dispositivi e online.

Di base questi meccanismi comprendono filtri web e sull’installazione di app o di programmi indesiderati (liberamente configurabili dal genitore), un sistema di report sulle attività e uno per gestire in tempo reale le richieste da parte dei figli (sblocco di siti o di app necessari per studio o per attività).

Un parental control di qualità fornisce anche il monitoraggio GPS dei dispositivi, la protezione per le webcam e le fotocamere dei device, una connessione VPN per l’accesso da reti insicure o sconosciute e sistemi di antifurto e allarmi integrati, utilizzabili anche dal minore per segnalare la sua posizione in caso di pericolo (“panic button”).

Dispositivi multipli

Dovendo proteggere tutti i dispositivi presenti tra le mura di casa è necessario scegliere fin da subito un abbonamento in grado di coprire diversi device. Non è insolito che ormai ogni membro del nucleo familiare possieda almeno un dispositivo (smartphone).

Per evitare di sacrificare qualche dispositivo conviene quindi puntare fin da subito su abbonamenti che includono 10 o più dispositivi.

La sicurezza dei bambini online, regole e consigli

Non è una novità, la navigazione online ha i suoi pericoli. Bambini e ragazzi, sempre più digitalizzati, sono spesso connessi in autonomia per svago o per studio. Proprio per questo è normale chiedersi come proteggere i minori sul web. Ecco alcune misure di sicurezza e buone pratiche:

limitare il tempo di visione : nella routine quotidiana stabilire con chiarezza i momenti in cui usare i device e quelli in cui è meglio restare sconnessi. Tutti i Parental Control dispongono di una funzione per far rispettare questa regola, spegnendo o rendendo impossibile usare il device fuori orario (per esempio nelle ore notturne o nelle ore di studio);

: nella routine quotidiana stabilire con chiarezza i momenti in cui usare i device e quelli in cui è meglio restare sconnessi. Tutti i Parental Control dispongono di una funzione per far rispettare questa regola, spegnendo o rendendo impossibile usare il device fuori orario (per esempio nelle ore notturne o nelle ore di studio); attivare filtri web e filtri app : usando i Parental Control è possibile attivare filtri di base o dedicati alle varie fasce d’età o a determinati contenuti, personalizzando dove necessario per bloccare le app che si ritengono rischiose o non adatte all’età dei bambini;

: usando i Parental Control è possibile attivare filtri di base o dedicati alle varie fasce d’età o a determinati contenuti, personalizzando dove necessario per bloccare le app che si ritengono rischiose o non adatte all’età dei bambini; spiegare bene le app e i parental control usati : è sempre bene spiegare a bambini e ragazzi le proprie scelte in termini di sicurezza, mostrando cosa possono fare e cosa no e come chiedere i permessi per scaricare nuove app o accedere a nuovi siti non autorizzati dai filtri;

: è sempre bene spiegare a bambini e ragazzi le proprie scelte in termini di sicurezza, mostrando cosa possono fare e cosa no e come chiedere i permessi per scaricare nuove app o accedere a nuovi siti non autorizzati dai filtri; comprendere la tecnologia usata : gli strumenti tecnologici di nuova generazione sono in continua evoluzione e chi non resta al passo con le novità può facilmente essere “superato” dall’esperienza dei ragazzi. Sempre più dentro queste dinamiche;

: gli strumenti tecnologici di nuova generazione sono in continua evoluzione e chi non resta al passo con le novità può facilmente essere “superato” dall’esperienza dei ragazzi. Sempre più dentro queste dinamiche; evitare le profilazioni pubbliche sui social : una buona norma per la sicurezza è quella di non fornire mai il luogo preciso di dove è stata scattata una precisa foto con tutta la famiglia, così come conviene sempre oscurare i volti dei bambini e dei minori presenti in qualsiasi foto condivisa sui social o in generale in rete. Tutti i social permettono di rendere privato il profilo, così che solo chi conosciamo potrà vedere cosa abbiamo condiviso;

: una buona norma per la sicurezza è quella di non fornire mai il luogo preciso di dove è stata scattata una precisa foto con tutta la famiglia, così come conviene sempre oscurare i volti dei bambini e dei minori presenti in qualsiasi foto condivisa sui social o in generale in rete. Tutti i social permettono di rendere privato il profilo, così che solo chi conosciamo potrà vedere cosa abbiamo condiviso; usare password robuste per gli account : per evitare che un bambino possa accedere agli account “dei grandi” è opportuno servirsi solo di password robuste e difficili da indovinare, magari aiutandosi con un password manager cifrato e sicuro come quello fornito da Norton (accessibile solo per gli account abilitati, ossia quello dei genitori);

: per evitare che un bambino possa accedere agli account “dei grandi” è opportuno servirsi solo di password robuste e difficili da indovinare, magari aiutandosi con un password manager cifrato e sicuro come quello fornito da Norton (accessibile solo per gli account abilitati, ossia quello dei genitori); dare l’esempio: può sembrare un consiglio scontato ma i bambini tenderanno a copiare i comportamenti dei genitori. Se si chiede loro precisione e puntualità nell’uso delle app o dei servizi online, bisogna mostrarsi altrettanto responsabili. In questo modo il Parental Control non verrà percepito come una “punizione” ma come uno strumento educativo efficace.

Questi sono solo alcuni consigli, sicuramente più efficaci se in sinergia con uno dei migliori antivirus per famiglie.

Conclusioni

Compresa l’importanza di affidarsi a uno dei migliori antivirus per famiglie (con Parental Control incluso), la spesa da affrontare può sembrare significativa. Purtroppo però gli antivirus free non sono sempre adatti a proteggere efficacemente sia adulti che bambini. Le soluzioni gratuite infatti mostrano alcune lacune specie nel sistema di controllo parentale e di monitoraggio delle informazioni condivise online.

In questo caso sostenere un abbonamento di questo tipo ha diversi vantaggi. Scegliendo ad esempio Norton 360 Deluxe si otterrà una suite di sicurezza completa, facile da configurare e in grado di proteggere qualsiasi sistema operativo (Windows, Mac, Android e iPhone9). Con il modulo Parental Control che fornisce tutto l’occorrente per monitorare e per proteggere i bambini mentre usano il web o le app sui telefoni cellulari.

Domande frequenti sui Migliori antivirus per famiglie Quale antivirus per casa? Per la protezione dei dispositivi presenti in casa si consiglia di scegliere fin da subito una suite di sicurezza invece di semplice antivirus. In questo modo è possibile garantire la protezione su telefoni e su PC e applicare le regole dei parental control sui device affidati ai figli minorenni. Come proteggere i figli online? I Parental Control, soprattutto quelli integrati nelle suite di sicurezza moderne, sono uno strumento molto efficace per proteggere i figli online. Con essi è possibile monitorare l’attività svolta, generare dei report, impostare dei limiti orari, tenere sotto controllo la posizione GPS e fornire un filtro per la navigazione web o per l’installazione di nuove app, senza dimenticare il blocco e la limitazione degli acquisti online (in particolare acquisti in-app sugli store dei telefoni).

