Password manager: cos'è, come funziona e quale scegliere

La sicurezza informatica oggi è una priorità e accanto ai classici software antivirus e antimalware, un password manager diventa indispensabile per la propria protezione online.

Molti utenti si chiedono infatti come fare e se esiste un’app per ricordare le password; i password manager sono la soluzione ideale in questo senso, in quanto non mettono a rischio la sicurezza dei propri dati. Oltre a creare password efficaci per evitare che queste vengano hackerate, infatti, è importante sapere come salvare le password in maniera sicura tutte le chiavi di accesso ai vari account personali.

Utilizzare la stessa password per più siti o servizi non è affatto sicuro e ricordarle tutte a memoria il più delle volte risulta impossibile, ed è proprio per questi motivi che un password manager rappresenta la soluzione migliore in assoluto.

Scopriamo in questa guida cos’è precisamente un password manager e come funziona, analizzando la caratteristiche dei servizi di gestione password più consigliati tra quelli disponibili sul mercato.

Cos’è un password manager e come funziona

Un password manager (chiamato anche gestore di password) è un software in grado di archiviare e crittografare tutti i dati di accesso. Un software di questo tipo, quindi, non si limita a salvare le password ma anche dati come numeri di telefono, indirizzi e dati di pagamento delle proprie carte, per esempio.

In che modo il password manager riesce a conservare le proprie credenziali in sicurezza? Grazie a un vault, ossia un archivio che funziona come una cassaforte digitale, al quale si può accedere solo utilizzando una “master password” (che dovrà essere a sua volta una password forte).

Esistono diversi tipi di password manager: software da installare su disco locale, web-based o basati su token o device simili.

Nel caso dei software password manager che richiedono l’installazione sul proprio PC, le password vengono archiviate in un vault locale. I programmi web-based, invece, archiviano le password in cloud (solitamente su server del provider), crittografando i dati prima dell’invio; in questo caso l’utente potrà accedere alle password da qualsiasi luogo, dato che i password manager multipiattaforma permettono di sincronizzare le password su più dispositivi.

L’uso di un password manager comporta diversi vantaggi per la propria sicurezza online. Prima di tutto, sarà sufficiente memorizzare un’unica chiave di accesso per poter usare tutte le altre; in questo modo si avranno rapidamente a portata di mano tutte le credenziali necessarie per usare i propri account, senza il rischio di dimenticarle o perderle (e quindi evitando la classica procedura di recupero password).

Inoltre, un software come il password manager crittografa i dati, sfruttando solitamente una cifratura AES (acronimo che sta per Advanced Encryption Standard) a 256 bit o altri sistemi altrettanto sicuri.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che un password manager comprende spesso anche un password generator, ossia un software capace di creare automaticamente delle password efficaci, combinando numeri, lettere e caratteri speciali in base alle proprie necessità.

Come scegliere un buon password manager

Esistono numerosi password manager in circolazione, come vedremo nel dettaglio più avanti, ma su cosa ci si deve basare nella scelta del miglior gestore di password? Quali caratteristiche bisogna cercare in un password manager, per avere certezza di affidarsi a un software davvero sicuro e inviolabile?

Prima di capire come salvare le password in maniera sicura grazie a un password manager, è bene conoscere le funzionalità fondamentali da ricercare nel software che si dovrà utilizzare.

Tra le caratteristiche imprescindibili per un buon gestore di password troviamo la capacità di creare delle password complesse, forti e univoche. Un ottimo password manager dovrà quindi necessariamente integrare anche un password generator.

Un altro fattore indispensabile è la sicurezza: un ottimo password manager deve sfruttare una crittografia che sia all’altezza e garantire l’archiviazione sicura dei dati (che dovranno essere accessibili esclusivamente da parte dell’utente).

A tal proposito, è bene sapere che i programmi di gestione delle password più affidabili sono quelli con architettura zero-knowledge, una vera garanzia per la protezione della privacy dell’utente.

Anche l’autenticazione a più fattori (2FA) e l’uso di dati biometrici per l’accesso sono aspetti da considerare nella scelta del miglior password manager per le proprie esigenze. Ci sono poi altre funzionalità aggiuntive offerte da alcuni password manager che si rivelano molto utili, in quanto incrementano ulteriormente il livello di sicurezza e privacy (come il monitoraggio del Dark Web, per esempio).

Un’altra caratteristica molto utile per i password manager è la compilazione automatica dei moduli, offerta ormai dalla maggior parte dei software di gestione password.

I migliori password manager

Abbiamo chiarito l’importanza di usare un buon password manager per evitare di ricordare ogni singola password, ora diamo un’occhiata ai migliori servizi di password manager, che spesso sono disponibili sia in versione gratuita che a pagamento.

Gli utenti che si chiedono come salvare le password su PC e smartphone (iPhone compreso) possono trovare qui di seguito alcuni spunti utili per scegliere il miglior password manager per le proprie esigenze, gratuito o a pagamento che sia.

NordPass

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Android, iOS, Linux 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari 🔐 Crittografia: XChaCha20 🆔 Autenticazione a 2 fattori: sì 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: sì 💰 Prezzo: da 2,19 €/mese

NordPass è il password manager di NordVPN, uno dei servizi di virtual private network più sicuri e apprezzati al mondo.

Il software può memorizzare un numero infinito di password, dimostrandosi quindi molto utile per chi ha molti account attivi. Login rapido (tramite dati biometrici), creazione di password complesse e univoche, compilazione automatica dei moduli, organizzazione di password e altri dati in cartelle e avviso in caso di link pericolosi: NordPass ha davvero tutto ciò che ci si aspetta da un password manager.

Per la crittografia dei dati viene usato l’algoritmo XChaCha20, più recente e all’avanguardia rispetto alla crittografia AES-256 bit utilizzata dalla maggior parte dei password manager competitor. Inoltre, NordPass offre l’accesso tramite riconoscimento biometrico.

Disponibile sia in versione free (gratuita) che premium, il password manager NordPass mette a disposizione diversi piani di abbonamento a pagamento, pensati sia per l’uso personale sia per l’uso in ambito business.

Ecco le tariffe previste per i piani a pagamento di NordPass password manager:

Prezzo NordPass Premium 2,19 €/mese NordPass Famiglia 4,79 €/mese NordPass Business 3,59 €/mese NordPass Impresa prezzo personalizzato

Tutte le versioni di NordPass in abbonamento prevedono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Pro Contro Pro Crittografia di alto livello

Autenticazione a due fattori (2FA)

Riconoscimento biometrico

Prezzi molto competitivi

Versione gratuita disponibile

Interfaccia pulita e intuitiva Contro Versione free utilizzabile solo su 1 dispositivo

Poche opzioni per organizzare le credenziali salvate

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Edge, Brave 🔐 Crittografia: AES-256 🆔 Autenticazione a 2 fattori: ✔️ 📝 Compilazione automatica moduli: ✔️ 🎁 Versione Free: ✔️ 💰 Prezzo: da 29 €/anno

pCloud Pass è un nuovo servizio di gestione delle password basato sul servizio pCloud, conosciuto da tutti gli esperti del settore come un servizio cloud molto sicuro, e attento alla privacy (anche per merito della sede in Svizzera).

L’archivio delle password è protetto con crittografia AES a 256 bit, mentre le chiavi private degli utenti sono salvaguardate con RSA a 4096 bit; il livello di sicurezza di questo password manager è quindi molto elevato.

Grazie a pCloud Pass è possibile sfruttare anche un generatore di password complesse e sicure: il programma fornisce infatti un sistema di impostazione delle password completo ed efficiente.

Altre funzionalità comprese sono la compilazione automatica semplificata, la memorizzazione delle carte di credito in uno spazio riservato, l’accesso all’archivio tramite autenticazione biometrica e il recupero dell’account con metodi sicuri e certificati.

pCloud Pass fornisce un piano gratuito semplice: è infatti possibile salvare un numero illimitato di password su un solo dispositivo; per accedere alle password da altri device sarà invece necessario sottoscrivere un abbonamento.

Ecco i costi dei piani di abbonamento a pagamento proposti da pCloud Pass:

Prezzo pCloud Pass Premium 29 €/anno pCloud Pass Premium Lifetime 149 € (una tantum)

Chi prevede di utilizzare un servizio di questo tipo per molto tempo potrebbe valutare l’opzione Lifetime, che prevede un pagamento unico per l’uso di pCloud Pass a vita.

Pro Contro Pro Elevato grado di sicurezza

Compilazione automatica precisa e veloce

Accesso biometrico

Recupero sicuro dell'account

Possibilità di abbonamento a vita Contro Non disponibile per browser Safari e Opera

Non consente di organizzare le password (con tag e simili)

RoboForm

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera 🔐 Crittografia: AES-256 🆔 Autenticazione a 2 fattori: ✔️ 📝 Compilazione automatica moduli: ✔️ 🎁 Versione Free: ✔️ 💰 Prezzo: da 23,88 €/anno

Tra i migliori servizi di gestione password troviamo anche RoboForm, che presenta sistemi di sicurezza pensati per proteggere al meglio tutte le password salvate nell’archivio personale.

Con RoboForm è possibile ottenere un gestore password completo e compatibile con tutti i sistemi operativi di dispositivi fissi e mobile, in grado di integrarsi alla grande con i principali browser (tramite estensione dedicata) e di proteggere le password salvate grazie alla crittografia AES-256 e all’autenticazione a due fattori (tramite app TOTP come Google Authenticator, Authy e Microsoft Authenticator). Da non sottovalutare anche l’importanza del monitoraggio del Dark Web.

RoboForm fornisce la compilazione automatica dei moduli durante la navigazione, offre un generatore di password forti e sicure, permette di accedere alle password anche offline (quindi anche in assenza di connessione Internet) e di organizzarle in cartelle facili da gestire (con la possibilità di fissare in alto le password preferite).

La versione gratuita di RoboForm permette di salvare un numero illimitato di password su un solo dispositivo. Per usare le password su tutti i dispositivi è necessario sottoscrivere l’abbonamento annuale al servizio, ossia RoboForm Everywhere; il piano Everywhere offre anche il backup dei dati e un servizio di assistenza clienti premium.

Pro Contro Pro Autenticazione a due fattori

Generatore di password complesse incluso

Utilizzabile anche offline

Possibilità di organizzare le password e fissare in alto quelle più usate

Monitoraggio Dark web Contro Sistema di importazione password limitato

Non supporta le chiavi di sicurezza hardware

Interfaccia un po' confusionaria

Kaspersky Password Manager

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari 🔐 Crittografia: AES-256 🆔 Autenticazione a 2 fattori: sì 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: sì 💰 Prezzo: 13,99 €/anno

Anche Kaspersky, una delle aziende di cybersecurity più famose al mondo, mette a disposizione dei suoi utenti un utile password manager per una gestione più sicura dei propri dati di accesso.

Il software proposto da Kaspersky presenta diverse caratteristiche interessanti: oltre al password generator (in grado di creare password complesse in automatico), l’utente potrà sfruttare la funzione di compilazione automatica dei moduli e strumenti aggiuntivi come l’autorilevamento dei documenti nella galleria fotografica e la segnalazione di password duplicate, per esempio.

Grande attenzione viene posta anche per privacy e sicurezza: i dati dell’utente vengono infatti protetti con algoritmo a chiave simmetrica AES.

Pro Contro Pro Feedback sull’efficacia delle password

Segnalazione password duplicate

Versione gratuita disponibile Contro Password principale non recuperabile

Non accessibile offline

Dashlane

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera 🔐 Crittografia: AES-256 🆔 Autenticazione a 2 fattori: sì 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: sì 💰 Prezzo: da 4,41 €/mese

Altro strumento interessante è Dashlane, gestore di password che offre numerose funzioni, dalla creazione di password forti ed efficaci agli avvisi in caso di violazione. Completano il software l’archiviazione illimitata di password e altri dati (per le versioni a pagamento) e il compilatore automatico di moduli e informazioni di pagamento.

L’azienda garantisce un ottimo livello di sicurezza, grazie al protocollo zero knowledge (non avendo quindi alcun accesso alle password e alle altre informazioni archiviate dall’utente). Da notare, poi, che Dashlane effettua il monitoraggio del Dark Web in tempo reale e mette a disposizione anche una connessione VPN integrata. Inoltre, Dashlane permette di sincronizzare e fare il backup dei dati su tutti i dispositivi.

Dashlane password manager è disponibile in versione free, Premium e Family. La versione destinata all’uso business prevede invece due opzioni: Team e Aziendale.

Prezzo Dashlane Premium 4,41 €/mese Dashlane Family 6,66 €/mese Dashlane Team 5 €/mese Dashlane Aziendale 8 €/mese

In fase di acquisto, l’utente può scegliere tra fatturazione mensile e annuale per i piani Premium e Family. La fatturazione annuale è un’ottima soluzione per chi prevede di utilizzare il password manager di Dashlane in maniera continuativa, in quanto consente di risparmiare il 20% del totale della spesa rispetto a quella mensile.

Pro Contro Pro Sincronizzazione e backup dei dati

Aggiornamento automatico delle password

VPN integrata

Monitoraggio Dark Web

Riconoscimento biometrico

Versione free disponibile

Assistenza via live chat Contro Interfaccia poco intuitiva e usabile

Versione free utilizzabile per 1 dispositivo

LastPass

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Linux, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge 🔐 Crittografia: AES-256 🆔 Autenticazione a 2 fattori: sì 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: sì 💰 Prezzo: da 2,90 €/mese

LastPass rientra tra i password manager più apprezzati dagli utenti ed è disponibile sia in versione gratuita sia a pagamento.

Come diversi altri software simili, LastPass crea e tiene al sicuro le password e offre funzionalità molto utili come la compilazione automatica dei moduli online, la sincronizzazione dei dati su tutti i dispositivi e la condivisione di password e altre note personali con collaboratori e familiari.

Passando al fattore sicurezza, LastPass offre un’ottima funzione di monitoraggio del Dark Web, avvisando l’utente in caso di violazione dei dati. Inoltre, per un maggior livello di protezione, LastPass consente l’accesso tramite autenticazione a due fattori (2FA).

Oltre alla versione free di LastPass, è possibile sottoscrivere un abbonamento a pagamento scegliendo tra i diversi piani disponibili, pensati sia per l’uso personale sia per quello professionale. Da notare che il piano LastPass Premium offre supporto tecnico prioritario e 1 GB di spazio crittografato.

Prezzo LastPass Premium 2,90 €/mese LastPass Families 3,90 €/mese LastPass Teams 3,90 €/mese LastPass Business 5,70 €/mese

Come si può notare, i prezzi previsti per gli abbonamenti di LastPass sono molto competitivi anche per quanto riguarda i piani business, solitamente più dispendiosi.

Pro Contro Pro Prova gratuita disponibile

Monitoraggio Dark Web

Ripristino account disponibile

Prezzi competitivi anche per piani business Contro Dashboard poco intuitiva

Compilazione moduli migliorabile

1Password

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Linux, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera 🔐 Crittografia: AES-256 🆔 Autenticazione a 2 fattori: sì 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: no 💰 Prezzo: da 2,99 $/mese

1Password è un gestore di password che offre un alto livello di sicurezza: crittografia end-to-end, conservazione dei soli dati necessari alla fornitura di servizi, nessuna cessione di dati personali e protezione dalle violazioni e phishing.

1Password dà anche la possibilità di memorizzare le password a livello locale, senza quindi archiviarle utilizzando i server. 1Password è integrabile inoltre con gli avvisi Slack.

Il password manager è disponibile in varie versioni, tutte con costi assolutamente abbordabili.

Prezzo 1Password 2,99 $/mese 1Password Families 4,99 $/mese 1Password Team 19,95 $/mese 1Password Business 7,99 $/mese 1Password Enterprise prezzo personalizzato

Non è disponibile una versione free di 1Password, ma si può testare il software per 14 giorni grazie alla prova gratuita, tramite la quale sarà possibile capire se il password manager soddisfa le proprie aspettative.

Pro Contro Pro Prova gratuita disponibile (14 giorni)

Prezzi competitivi

Assistenza clienti efficace

Possibilità di creare vault privati o condivisi Contro Versione gratuita non disponibile

Compilazione moduli migliorabile

Prezzi business poco competitivi

Keeper

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Linux, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera 🔐 Crittografia: AES-256 🆔 Autenticazione a 2 fattori: sì 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: sì 💰 Prezzo: da 3,56 €/mese

Keeper si presenta come un gestore di password molto utile sia per impedire violazioni dei dati sia per migliorare la produttività.

Utilizza un architettura zero-knowledge brevettata e, oltre alla generazione di password forti e alle principali funzionalità tipiche dei password manager, offre un utilissimo monitoraggio del Dark Web, per impedire intrusioni di ogni tipo, e un’app di messaggistica cifrata (KeeperChat).

Ma non è tutto, perché Keeper dà anche la possibilità di configurare i ruoli per un eventuale team di lavoro.

Keeper mette a disposizione sia una versione free sia dei piani di abbonamento per il suo password manager, andando incontro a ogni tipo di necessità.

Prezzo Keeper Personale 3,56 €/mese Keeper Famiglia 7,62 €/mese Keeper Business 3,75 €/mese Keeper Enterprise prezzo personalizzato

Oltre ai piani appena visti, Keeper offre anche dei piani scontati per studenti, militari e personale medico.

Pro Contro Pro Interfaccia molto intuitiva

Condivisione ed esportazione password

Monitoraggio Dark Web

Versione free e prova gratuita (30 giorni)

Servizio di messaggistica cifrata Contro Versione free disponibile solo per 1 dispositivo

Assistenza clienti un po’ lenta

KeePass

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Linux, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera 🔐 Crittografia: Twofish, AES-256, ChaCha20 🆔 Autenticazione a 2 fattori: sì 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: sì 💰 Prezzo: gratis

Una delle proposte più interessanti presenti sul web. KeePass è un ottimo password manager, completamente gratuito e open source.

Offre diverse funzionalità tipiche dei gestori di password (come la creazione e archiviazione delle password e la compilazione automatica dei moduli online) e garantisce un elevato livello di sicurezza, sfruttando la crittografia AES e gli algoritmi TwoFish e ChaCha20.

I numerosi plugin, la flessibilità e la gratuità ne fanno uno dei password manager gratuiti più amati dagli utenti.

Pro Contro Pro Completamente gratuito

Open source

Molto tecnica

Installazione semplice Contro Interfaccia minimale e poco moderna

Non adatta per utenti inesperti

Sticky Password

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera 🔐 Crittografia: AES-256 🆔 Autenticazione a 2 fattori: sì 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: sì 💰 Prezzo: da 39,95 €/anno

Il password manager Sticky Password è stato progettato dal team che ha creato AVG Antivirus, una garanzia per la sicurezza dei dispositivi da virus e malware.

Sticky Password è in grado di creare e archiviare le password, compilare in automatico i campi dei moduli online con i dati necessari, proteggere note e appunti privati e consentire l’accesso ai dati tramite la biometria (con l’uso delle impronte digitali).

La sicurezza di questo password manager è garantita dalla crittografia AES a 256 bit e dall’autenticazione a due fattori (2FA). Inoltre, Sticky Password rende possibile l’accesso con USB e memory card. Altra caratteristica interessante in termini di sicurezza è la possibilità di memorizzare le password a livello locale, senza quindi archiviare le password sui server.

Sticky Password è disponibile in versione free e a pagamento. Ecco le tariffe annuali previste per i piani di abbonamento a Sticky Password:

Prezzo Sticky Password Premium 39,95 €/anno Sticky Password Teams 29,95 €/anno Sticky Password Academic 10,94 €/anno

Prima di abbonarsi a uno dei piani premium può essere utile testare questo password manager, sfruttando le varie funzionalità per capire se fa al caso proprio. Naturalmente le versioni a pagamento presentano diverse funzioni aggiuntive, come la condivisione sicura delle password e il supporto dedicato.

Pro Contro Pro Autenticazione a due fattori

Riconoscimento biometrico

Archiviazione password a livello locale Contro Interfaccia poco intuitiva

Sincronizzazione dati solo per utenti premium

RememBear

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Safari 🔐 Crittografia: AES-256 🆔 Autenticazione a 2 fattori: no 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: sì 💰 Prezzo: gratis

RememBear è un password manager molto semplice da usare, con un’interfaccia divertente e adatta anche a utenti meno esperti.

Non mancano le classiche funzioni di un gestore di password: RememBear è in grado di creare e archiviare password, con opzioni di sincronizzazione e backup dei dati per le versioni a pagamento. Non è presente invece la compilazione automatica dei moduli.

RememBear garantisce un buon livello di sicurezza, proteggendo i dati degli utenti grazie alla crittografia AES a 256 bit e sfruttando il riconoscimento biometrico per l’accesso (tramite impronta digitale e riconoscimento facciale).

Tuttavia, gli utenti che desiderano utilizzare il password manager RememBear devono sapere che quest’anno il team ufficiale di RememBear ha annunciato che il software sarà disponibile per il free download e per l’uso da parte degli utenti già abbonati fino al 18 luglio 2023. Dopo questa data, gli abbonamenti a pagamento non verranno più rinnovati. Il team ha anche precisato che non verranno rilasciati aggiornamenti per funzionalità e design.

Pro Contro Pro Facile da installare

Prova gratuita (30 giorni)

Interfaccia intuitiva e simpatica

Adatto per utenti inesperti

Riconoscimento biometrico Contro Versione free utilizzabile solo su 1 dispositivo

Compilazione automatica moduli non disponibile

Prezzi poco competitivi

Backup e sincronizzazione assenti in versione free

Password Boss

💽 Sistemi Operativi: Windows, Mac, Android, iOS 💻 Estensioni browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera 🔐 Crittografia: AES-256 bit 🆔 Autenticazione a 2 fattori: sì 📝 Compilazione automatica moduli: sì 🎁 Versione Free: sì 💰 Prezzo: da 2,50 $/mese

Concludiamo il nostro elenco con un password manager studiato su misura dei service provider (ma non solo): Password Boss è infatti integrabile con software come TeamViewer, Datto, Splashtop e Logmen Pro.

Tra le diverse funzionalità utili di Password Boss troviamo l’accesso multipiattaforma, la condivisione sicura delle password, l’autenticazione a due fattori (2FA) e l’assegnazione dei ruoli al team.

La crittografia AES a 256 bit e PBKDF2, insieme al protocollo zero-knowledge, offrono un ottimo livello di sicurezza, insieme al monitoraggio continuo del Dark Web.

Per l’uso personale è possibile scegliere la versione Premium o Family, mentre per l’uso in ambito business tra Standard e Advanced. Ecco le tariffe per i piani di abbonamento al password manager Password Boss:

Prezzo Password Boss Premium 2,50 $/mese Password Boss Family 4 $/mese Password Boss Standard 3 $/mese Password Boss Advanced 4 $/mese

Ecco di seguito una breve panoramica dei vantaggi e degli svantaggi di questo password manager.

Pro Contro Pro Integrabile con diversi software

Autenticazione a 2 fattori

Monitoraggio del Dark Web

Interfaccia user-friendly Contro Compilazione automatica moduli migliorabile

Versione desktop migliorabile

Conclusioni

Considerata la miriade di servizi online di cui usufruiamo ogni giorno, è facile immaginare la quantità di password utilizzate per accedere a siti web e app. Come ricordare e salvare in maniera sicura le proprie password, quindi?

Preoccuparsi di scegliere con cura un software pensato per proteggere le proprie password e i propri dati di accesso oggi è sicuramente un’ottima idea. Un password manager è infatti indispensabile per ricordare le numerose password che si usano sulle varie piattaforme e app, ed evita problemi legati al furto dei dati.

Utilizzare la stessa password per più siti web o impostare delle password semplici da ricordare, infatti, spiana la strada agli hacker e ai cybercriminali. Per questo motivo è bene agire d’astuzia e prevenire qualsiasi problema.

Grazie a un buon password manager come quelli descritti in questa guida si potranno creare e archiviare tutte le proprie password, accedendo in modo del tutto sicuro a una sorta di “cassaforte” virtuale. Inoltre, i migliori password manager proteggono contro i keylogger e gli screen logger durante la digitazione delle password, monitorando anche il Dark Web per avvisare tempestivamente l’utente in caso di violazione dei dati.

Domande frequenti sui password manager I password manager sono sicuri? Sì, gli esperti di cybersecurity ritengono che affidarsi a un password manager sia la soluzione migliore per generare password efficaci e conservarle in modo sicuro. La crittografia usata dalla maggior parte dei software offre ottimi livelli di protezione, soprattutto nel caso in cui si utilizzino sistemi come la crittografia end-to-end. Grazie al protocollo zero-knowledge, inoltre, le software house non possono accedere né tantomeno vendere i dati personali degli utenti. Molti password manager, inoltre, dispongono di sistemi di protezione aggiuntivi come il riconoscimento biometrico e l’autenticazione a due fattori (2FA). Le società di password management monitorano le mie password? Nella maggior parte dei casi no: le password vengono generate in modo casuale e sono protette da una master password conosciuta solo dall’utente. I migliori password manager utilizzano il protocollo zero-knowledge e non possono in alcun modo monitorare le password (che vengono criptate prima di essere memorizzate nei server). Inoltre, alcuni gestori come 1Password e Sticky Password permettono la memorizzazione delle password solo a livello locale. Un password manager free è efficace? Sì, generalmente un password manager è uno strumento efficace anche in versione free. Le versioni gratuite dei password manager di solito presentano delle funzionalità limitate, ma offrono comunque un livello di sicurezza apprezzabile. Per sfruttare tutte le potenzialità di un password manager, invece, consigliamo di sottoscrivere un abbonamento a pagamento, testando magari prima il software per un breve periodo di tempo.

