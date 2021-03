BullGuard antivirus e Internet Security: recensione 2021

Scegliere un buon antivirus è sicuramente la scelta migliore per proteggere il proprio computer dalle insidie della rete. Rispetto al passato, i software antivirus sono più completi e in grado di rilevare e rimuovere anche minacce diverse dai comuni virus. Fino a non molto tempo fa, infatti, il solo software antivirus non bastava per essere protetti in maniera ottimale. A questo programma andava solitamente affiancato un anti malware in grado di rimuovere anche altre tipologie di minacce come spyware, rootkit, dialer ed altri. In questa recensione vediamo però nello specifico un antivirus molto amato dagli utenti di tutto il mondo. Stiamo parlando di BullGuard Internet Security.

L’Antivirus BullGuard in tutte le sue versioni è disponibile anche con un periodo di prova gratuita pari a 30 giorni.

Fra poco andremo ad analizzare tutte le caratteristiche di questo antivirus targato BullGuard per capire se è l’Antivirus che fa per voi.

Cos’è BullGuard Antivirus

BullGuard Antivirus è uno dei migliori programmi in grado di proteggere il proprio computer dai malintenzionati.

Questa soluzione è molto intuitiva e facile da usare, la consigliamo tranquillamente anche agli utenti meno esperti. Tutte le impostazioni che l’utente può scegliere sono a portata di click nell’interfaccia del programma.

BullGuard offre diversi pacchetti a seconda del grado di protezione che si desidera avere nel proprio PC. Nello specifico, esistono tre soluzioni che vedremo meglio più avanti: BullGuard Premium Protection, BullGuard Internet Security e BullGuard Antivirus.

Tutte e tre le versioni sono in grado di offrire una alto grado di sicurezza per il proprio PC ed anche per i vari dispositivi.

Caratteristiche di BullGuard Antivirus

Sia la versione economica BullGuard Antivirus che quella più completa chiamata BullGuard Internet Security sono due valide alleate per la protezione di computer, smartphone e tablet.

La differenza principale tra i due è la presenza nel pacchetto Internet Security del firewall e di altre interessanti caratteristiche che vedremo fra poco.

Sicurezza e funzioni

BullGuard considerato il miglior antivirus per i gamer grazie alla funzione Game Booster in grado di proteggere i giocatori delle minacce presenti quanto si gioca online. Questo profilo oltre ad essere esclusivo negli antivirus BullGuard è anche fatto su misura in quanto non va ad incidere in alcun modo sulle prestazioni di gioco.

La versione Internet Security di BullGuard è sicuramente quella più acquistata dagli utenti privati. Questa variante di software offre la protezione anche per i dispositivi mobili, la compatibilità sia per MacOS che per Windows, la Dynamic Machine Learning, il parental control ed il firewall.

Tra le più importanti feature che troviamo nella variante Internet Security di BullGuard è senza ombra di dubbio la Dynamic Machine Learning. Questa tecnologia sfrutta l’intelligenza artificiale per prevenire gli attacchi di malware.

BullGuard Antivirus rispetto alla versione più completa non possiede il firewall, per il resto offre la stessa esperienza di protezione che troviamo nel pacchetto Internet Security. Infatti, tutte le feature anche quelle più esclusive come il Game Booster sono presenti anche nella variante economica.

Performance e impatto sul sistema

Un giudizio sulle performance e dell’impatto sul sistema di questo BullGuard lo possiamo carpire dalla società AV-Test che da anni si occupa di testare e classificare i migliori antivirus presenti nel mercato

Il primo test a cui un antivirus viene sottoposto è quello più importante ovvero quello relativo alla Protezione. BullGuard ha ottenuto il massimo punteggio, la valutazione data da AV-Test è stata pari a 6 punti.

Essendo BullGuard l’Antivirus dei gamer, il test più importante per i giocatori online è senza dubbio quello relativo alle Performance. Anche qui, il punteggio è lo stesso che abbiamo visto prima.

Il terzo aspetto valutativo riguarda l’Usabilità. Un antivirus oltre a proteggere e a non pesare molto sulle prestazioni del sistema dev’essere anche il più possibile user friendly. Anche in questo test, BullGuard, ha ricevuto 6 punti.

Insieme ad Eset ed Avira, BullGuard è stato certificato come Top Product del 2020, un risultato che non tutti gli antivirus ottengono.

Compatibilità di BullGuard Antivirus

La versatilità di questo antivirus è forse uno dei maggiori pregi che troviamo oltre alle varie funzioni per la protezione BullGuard è compatibile con smartphone e tablet Android, PC Windows e con MacOS.

La protezione per i device Android è inclusa con le versioni Internet Security e Premium Protection di BullGuard, mentre, la variante Antivirus è compatibile solo con i PC Windows. Inoltre, nella versione per smartphone e tablet con sistema operativo Android troviamo oltre alla funzione di antivirus anche l’antifurto, il controllo genitoriale e il backup integrato su cloud.

Esiste anche una versione più completa che permette di proteggere a 360° il proprio smartphone Android preferito. Questa variante è denominata BullGuard Mobile Security e permette di bloccare anche le chiamate spam oltre a garantire un ottimale livello di sicurezza del vostro device.

Servizi aggiuntivi (firewall, vpn, password manager, parental control ecc.)

BullGuard include alcuni servizi extra tra cui il parental control ed il firewall, quest’ultimo presente solo nella versione Internet Security e Premium Protection.

La VPN non viene offerta nei pacchetti antivirus disponibili nel sito di BullGuard ma è acquistabile a parte. Un altro servizio che non troviamo incluso in nessuna versione di BullGuard è quello relativo al Gestore di Password, addon che talvolta potrebbe tornare molto utile se ad esempio vogliamo tenere lontane da occhi indiscreti le nostre credenziali.

Questa funzionalità però viene di fatto sostituita dal servizio Browser sicuro che permette di proteggere tutti i dati inseriti su una determinata pagina web.

Dunque, se state cercando un antivirus con un sistema in grado di salvare le proprie password questo BullGuard non è di certo il software migliore da scegliere.

Assistenza clienti

Anche su questo fronte BullGuard primeggia, grazie alla live chat disponibile per i suoi clienti 24 ore su 24 è possibile ottenere supporto a qualsiasi ora, anche in piena notte.

Possiamo dire che oltre ad offrire un’ottima sicurezza il software in questione ha anche un servizio al cliente di prim’ordine.

L’assistenza clienti viene talvolta sottovalutata ma per un programma di protezione è davvero fondamentale. Non tutti i software che troviamo in commercio offrono un supporto h24 come quello di BullGuard.

Un’altra forma di contatto è quella tramite mail, in questo caso però la risposta avverrà entro 1 giorno. Inoltre, l’assistenza via email è disponibile solo in determinate fasce orarie.

Prezzi e piani di abbonamento

Ricapitolando dunque possiamo dire che esistono tre piani di abbonamento con diversi prezzi. Vediamoli nel dettaglio:

BullGuard Antivirus : programma che permette di proteggere fino ad un massimo di un computer e prevede un costo annuale di 29,99€ . Questa versione non possiede il firewall ed è inoltre compatibile solo con PC Windows .

: programma che permette di proteggere fino ad un massimo di un computer e prevede un costo annuale di . Questa versione ed è inoltre compatibile solo con . BullGuard Internet Security : variante più apprezzata ed acquistata dagli utenti perché può essere utilizzata in qualsiasi dispositivo. È compatibile con device Android , PC Windows e Mac . Questo pacchetto viene venduto a 59,99 euro annui .

: variante più apprezzata ed acquistata dagli utenti perché può essere utilizzata in qualsiasi dispositivo. È compatibile con device , e . Questo pacchetto viene venduto a . BullGuard Premium Protection: ultimo ma non per importanza troviamo questo piano di abbonamento che offre un grado di protezione senza eguali. Anche questo pacchetto è multipiattaforma e può essere utilizzato in più dispositivi contemporaneamente. Il prezzo è il più alto dei tre ed ammonta a 89,99 euro all’anno.

Tutti e tre i piani che abbiamo visto sinora prevedono un periodo di prova gratuita di 30 giorni. È possibile infatti testare il software per un mese senza obbligo di rinnovo.

Domande frequenti

Le FAQ – anche dette Frequently Asked Questions – sono spesso quelle che fanno la differenza quando un utente decide o meno di scegliere un determinato antivirus. L’utente più consapevole, infatti, non aspetta altro che ricevere risposta alle domande più scottanti. Tra poco andremo dunque a rispondere alle domande frequenti che abbiamo trovato nei vari forum e siti del settore. A rispondere alle varie FAQ non saremo di certo noi, ma tutte le risposte che vedrete nei prossimi paragrafi arrivano direttamente dagli addetti ai lavori.

Esiste una versione free di BullGuard Antivirus?

BullGuard non dispone di versioni Free per i suoi software antivirus, tuttavia, è possibile provare qualsiasi prodotto per 30 giorni.

Una volta terminato il periodo di test sarà possibile pagare il piano per un anno oppure virare su un altro antivirus. Non c’è nessun obbligo di proseguire con l’abbonamento dopo il mese gratuito.

La scelta dell’azienda di non offrire una versione totalmente gratuita sicuramente farà storcere il naso a molti. Possiamo però dirvi che le soluzioni di BullGuard valgono ogni singolo euro speso.

Si può usare BullGuard Antivirus su Mac?

È possibile utilizzare BullGuard Internet Security e Premium Protection anche per MacOS. Entrambi i prodotti sono compatibili nativamente con il sistema operativo di mamma Apple. La versione più economica, BullGuard Antivirus, è compatibile solo coi PC Windows.

Per i computer con sistema operativo MacOS è disponibile solo l’Antivirus, questo perché è molto più raro trovare malware sui Mac.

Si può usare BullGuard Antivirus su smartphone (Android e iOS)?

BullGuard Internet Security così come il pacchetto Premium Protection possono essere usati anche su dispositivi Android. Purtroppo l’azienda non ha ancora pensato ad una versione compatibile per iOS.

Per la versione di Android troviamo alcune funzioni tra cui la protezione dai virus, il sistema antifurto del dispositivo, il Mobile Security Manager che controlla le azioni sospette nel nostro device, il parental control e offre anche un backup integrato sul cloud.

Appesantisce molto il sistema (va bene per hardware datati)?

BullGuard insieme ad altri antivirus non è di certo uno dei più leggeri che possiamo trovare sul mercato. Il fatto che sia stato dichiarato come l’Antivirus dei gamer fa capire che è necessario un hardware ben specifico.

Tuttavia, questo software funziona egregiamente anche su un PC con caratteristiche tecniche base. BullGuard permette infatti grazie ad alcune funzioni di velocizzare alcune operazioni grazie all’intelligenza artificiale.

Guardando però le prestazioni e le certificazioni di questo antivirus possiamo dire che l’utente che decide di acquistare BullGuard solitamente non ha problemi di hardware, anzi.

Riepilogo e conclusioni

BullGuard Antivirus e BullGuard Internet Security sono due delle migliori soluzioni per la protezione dei propri device presenti sul mercato.

Questi prodotti non sono solo in grado di eliminare i malware del web ma sono anche un valido alleato per proteggere la nostra identità digitale che viene spesso compromessa. BullGuard è un azienda inglese in auge da 19 anni e pluripremiata per le sue soluzioni in grado di proteggere i dispositivi dei suoi utenti.

Sebbene ci troviamo di fronte ad uno migliori antivirus in circolazione, la semplicità d’uso e le numerose funzionalità sono di casa.

Inoltre, come abbiamo già potuto vedere, sono disponibili le rispettive versioni per PC Windows, device Android e Mac.

BullGuard nello specifico offre tre soluzioni, tutte a pagamento, che permettono di stare alla larga da qualsiasi minaccia presente sul web e non solo.

BullGuard Antivirus è la versione low-cost e meno ricca di funzioni, questo prodotto è disponibile a soli 29,99 euro annuali. Il secondo pacchetto, BullGuard Internet Security, è invece la versione che sicuramente la maggior parte di voi sceglieranno questo perché oltre ad avere un buon rapporto qualità prezzo ha pressoché tutte le funzioni disponibili. Questa versione viene venduta a 59,99 euro all’anno. La terza variante è la più completa e offre una protezione a 360°. Quest’ultimo piano, BullGuard Premium Protection, è acquistabile a meno di 90 euro per un anno.

Concludendo possiamo dire che le soluzioni Antivirus e Internet Security di BullGuard sono ideali per tutti gli utenti che stanno cercando un buon software che garantisca un ottimo grado di protezione per i propri dispositivi.