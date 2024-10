Virus vs Worm: Qual è la Differenza?

Edoardo D'amato Pubblicato il 8 ott 2024

Quando si parla di sicurezza informatica, può capitare che i termini virus e worm vengano utilizzati in modo intercambiabile, ma in realtà indicano due tipi di malware distinti che agiscono in modi diversi. Un virus è un programma malevolo che si attiva solo quando l’utente esegue un’azione, come aprire un file infetto, e si diffonde infettando altri programmi o file. Al contrario, un worm è una minaccia autonoma che non richiede alcuna interazione dell’utente per diffondersi, dal momento che sfrutta le vulnerabilità di rete per replicarsi rapidamente e infettare altri sistemi.

Comprendendo queste differenze si possono proteggere efficacemente i propri dispositivi e i dati personali da attacchi informatici sempre più sofisticati. Questa guida ha l’obiettivo di chiarire la differenza tra virus e worm, fornendo una panoramica approfondita di come funzionano, come si propagano e quali misure preventive adottare come, ad esempio, l’installazione di un antivirus.

Cos’è un virus

Un virus informatico è un tipo di malware che si inserisce all’interno di un programma o file legittimo. Una volta attivato, il virus può danneggiare il sistema, corrompere o cancellare dati, e replicarsi infettando altri file o programmi. Un esempio classico di virus è il “Melissa Virus”, che si diffuse alla fine degli anni ’90 attraverso un documento Word infetto. Quando l’utente apriva il documento, il virus si attivava e inviava il file a tutti i contatti presenti nella rubrica di posta elettronica, propagandosi rapidamente e causando sovraccarichi nei server di posta. Anche se Melissa non aveva intenti distruttivi per i dati degli utenti, dimostrò quanto velocemente un virus poteva diffondersi sfruttando comportamenti umani.

Cos’è un worm

Adesso invece rispondiamo alla domanda “cos’è un worm“. Si tratta di un tipo di malware che si diffonde attraverso le reti senza la necessità di intervento umano. Una volta penetrato in un sistema, il worm può eseguire una varietà di azioni dannose, come consumare risorse di rete, rallentare i dispositivi, o aprire la strada a ulteriori attacchi da parte di hacker. Il significato di worm è collegato alla sua capacità di “strisciare” attraverso i sistemi e diffondersi rapidamente da un dispositivo all’altro. Un esempio famoso è il “WannaCry”, un attacco globale del 2017. Questo worm sfruttava una vulnerabilità di Windows per diffondersi rapidamente, criptando i file delle vittime e richiedendo un riscatto in Bitcoin per sbloccarli. L’attacco ha colpito centinaia di migliaia di computer in tutto il mondo.

Come agisce un worm

Una volta che si è infiltrato nel sistema, il worm segue una serie di passi per continuare a espandere la sua presenza. Ecco il processo dettagliato con cui opera un worm:

Penetrazione iniziale : utilizza vulnerabilità di software o reti per entrare in un dispositivo senza bisogno di azioni manuali;

: utilizza vulnerabilità di software o reti per entrare in un dispositivo senza bisogno di azioni manuali; Scansione della rete : dopo aver infettato il primo dispositivo, ricerca attivamente altri sistemi con falle di sicurezza;

: dopo aver infettato il primo dispositivo, ricerca attivamente altri sistemi con falle di sicurezza; Replicazione : quando individua nuovi dispositivi vulnerabili, copia sé stesso su di essi, diffondendosi ulteriormente;

: quando individua nuovi dispositivi vulnerabili, copia sé stesso su di essi, diffondendosi ulteriormente; Danni potenziali : può generare problemi come sovraccarico delle risorse di rete, rallentamenti, installazione di altri malware o accessi remoti per eventuali attacchi futuri;

: può generare problemi come sovraccarico delle risorse di rete, rallentamenti, installazione di altri malware o accessi remoti per eventuali attacchi futuri; Espansione continua: ripete questo ciclo finché non viene bloccato, causando potenzialmente gravi interruzioni o danni su larga scala.

Questo metodo di diffusione lo rende particolarmente invasivo e difficile da contenere.

Qual è la differenza tra un virus e un worm

La peculiarità principale dei worm, che li differenzia dai virus, è la loro autonomia. Ciò li rende particolarmente pericolosi, poiché possono diffondersi molto più velocemente rispetto ai virus, causando danni su larga scala in tempi molto ridotti. Spesso senza che gli utenti si rendano conto dell’infezione in corso. Nelle prossime righe vediamo dettagliatamente tutte le differenze tra virus e worm.

1. Modalità di propagazione

Sia i virus che i worm rappresentano minacce significative per la sicurezza informatica, ma si propagano in modi diversi e richiedono misure di prevenzione specifiche per essere evitati. I virus si diffondono principalmente attraverso l’esecuzione di file o programmi infetti. Questo può avvenire quando si scaricano file da siti non sicuri, si aprono allegati sospetti nelle email o si installano software pirata o non aggiornati.

Un metodo comune di diffusione dei virus è attraverso email di phishing che contengono allegati danneggiati. Una volta aperti, il virus si attiva e può iniziare a infettare altri file o programmi. Possono anche diffondersi tramite dispositivi USB, schede di memoria o altri supporti fisici. Quando il dispositivo infetto viene inserito in un computer, il virus può propagarsi e infettare il sistema.

Come abbiamo visto, a differenza dei virus, i worm non richiedono che l’utente esegua alcun file. Si diffondono automaticamente sfruttando vulnerabilità di rete, come porte aperte o software non aggiornati. Anche un singolo computer non aggiornato all’interno di una rete può essere il punto di ingresso per un worm, che si diffonde a tutti gli altri dispositivi. Nel momento in cui il worm infetta un sistema, può facilmente propagarsi a computer connessi alla rete locale o a Internet.

Ma cosa fare per proteggersi da virus e worm?

Aggiornamenti costanti : assicurarsi che il sistema operativo, i programmi e i dispositivi siano sempre aggiornati con le ultime patch di sicurezza, poiché molte infezioni sfruttano vulnerabilità già note;

: assicurarsi che il sistema operativo, i programmi e i dispositivi siano sempre aggiornati con le ultime patch di sicurezza, poiché molte infezioni sfruttano vulnerabilità già note; Antivirus e firewall : installare un software antivirus affidabile e mantenerlo aggiornato, oltre a configurare correttamente un firewall per bloccare connessioni non autorizzate;

: installare un software antivirus affidabile e mantenerlo aggiornato, oltre a configurare correttamente un firewall per bloccare connessioni non autorizzate; Diffidare di email sospette : evitare di aprire allegati email da mittenti sconosciuti e prestare attenzione a link o file sospetti, soprattutto se non ci si aspetta quel tipo di comunicazione;

: evitare di aprire allegati email da mittenti sconosciuti e prestare attenzione a link o file sospetti, soprattutto se non ci si aspetta quel tipo di comunicazione; Backup regolari : eseguire backup regolari dei dati importanti per poterli ripristinare in caso di attacco. I worm e i virus possono danneggiare o cifrare file, quindi avere una copia di sicurezza è fondamentale;

: eseguire backup regolari dei dati importanti per poterli ripristinare in caso di attacco. I worm e i virus possono danneggiare o cifrare file, quindi avere una copia di sicurezza è fondamentale; Dispositivi esterni: scansionare sempre dispositivi USB o altri supporti fisici prima di utilizzarli, per evitare di introdurre file infetti nel sistema.

2. Velocità di diffusione

La diffusione di un virus è solitamente più lenta rispetto a un worm, perché dipende dall’interazione dell’utente. Se quest’ultimo non interagisce con il file o non lo condivide, il virus non può propagarsi ulteriormente. I worm, al contrario, possono diffondersi molto più velocemente perché non dipendono dall’interazione umana per replicarsi. Una volta entrato in un sistema, un worm inizia immediatamente a scansionare la rete alla ricerca di altre macchine vulnerabili, replicandosi e infettando altri dispositivi senza bisogno di intervento. Poiché i worm si diffondono automaticamente sfruttando le connessioni di rete, la loro velocità di diffusione può essere esponenziale.

3. Danni causati

I danni causati da virus e worm differiscono principalmente per l’ampiezza e la modalità con cui si manifestano. I virus tendono a danneggiare file specifici o programmi, corrompendoli, modificandoli o cancellandoli. Pur essendo lenti, possono compromettere seriamente le prestazioni del sistema, rallentandolo, e possono includere funzionalità per il furto di dati sensibili come password o informazioni bancarie.

I danni causati dai worm non si limitano ai file: a differenza dei virus, un worm può infettare migliaia di dispositivi in poco tempo e creare backdoor per attacchi futuri, rappresentando una minaccia globale per sistemi e reti.

4. Pericolosità

La pericolosità di virus e worm dipende dal contesto in cui agiscono e dai loro obiettivi, ma generalmente i worm sono considerati più pericolosi per la loro capacità di diffondersi rapidamente e su vasta scala senza alcun intervento umano.

I worm possono colpire migliaia di sistemi in pochi minuti. Hanno la potenzialità di sovraccaricare reti, mandare in crash server e causare interruzioni di servizi critici a livello globale. La loro capacità di creare accessi remoti (backdoor) apre la porta a ulteriori attacchi, come ransomware o furti di dati, aumentando notevolmente il rischio. Per questi motivi, i worm rappresentano una minaccia più immediata e su larga scala rispetto ai virus.

Come proteggersi da virus e worm

Uno dei primi passi fondamentali è utilizzare un antivirus aggiornato. Un software come Norton, ad esempio, agisce in tempo reale per rilevare e bloccare sia virus che worm, analizzando file, email e download prima che possano compromettere il sistema. Norton monitora costantemente le attività sospette e isola eventuali minacce, impedendo che si diffondano o causino danni.

Un’altra misura essenziale è tenere sempre aggiornati il sistema operativo e i software. Le vulnerabilità nei programmi sono spesso il punto d’ingresso per i worm, e gli aggiornamenti di sicurezza risolvono queste falle prima che possano essere sfruttate.

Fare attenzione ai siti web sospetti è altrettanto decisivo. Navigare su siti non sicuri o scaricare file da fonti non verificate può esporre il sistema a malware nascosti. Inoltre, è consigliabile eseguire backup regolari dei propri dati, in modo da poterli ripristinare in caso di attacco. Questo è particolarmente utile contro virus o worm che possono compromettere i file del sistema.

Infine, non bisogna mai aprire allegati e-mail sospetti, soprattutto quelli provenienti da mittenti sconosciuti. Molte infezioni iniziano proprio con un clic su un file infetto.

Altri tipi di malware informatici

Oltre che da virus e worm, un antivirus come Norton protegge anche dalle altre tipologie di malware. Come ad esempio:

Trojan : si maschera da software legittimo o utile per ingannare l’utente a installarlo. Una volta attivato, può consentire accesso remoto agli hacker o rubare informazioni sensibili;

: si maschera da software legittimo o utile per ingannare l’utente a installarlo. Una volta attivato, può consentire accesso remoto agli hacker o rubare informazioni sensibili; Ransomware : blocca o cripta i file del sistema della vittima, richiedendo un riscatto per ripristinare l’accesso. È una delle forme di malware più pericolose e in crescita;

: blocca o cripta i file del sistema della vittima, richiedendo un per ripristinare l’accesso. È una delle forme di malware più pericolose e in crescita; Spyware : progettato per spiare l’utente, raccoglie informazioni personali come password, cronologia di navigazione o dati bancari, inviandole agli hacker senza che l’utente se ne accorga;

: progettato per spiare l’utente, raccoglie informazioni personali come password, cronologia di navigazione o dati bancari, inviandole agli hacker senza che l’utente se ne accorga; Adware : mostra pubblicità indesiderata e spesso invasiva, alterando l’esperienza dell’utente. Anche se meno dannoso, può compromettere la privacy e rallentare il sistema;

: mostra pubblicità indesiderata e spesso invasiva, alterando l’esperienza dell’utente. Anche se meno dannoso, può compromettere la privacy e rallentare il sistema; Rootkit : consente agli hacker di ottenere il controllo amministrativo completo di un sistema compromesso, nascondendo la propria presenza e rendendo difficile la rilevazione e la rimozione del malware;

: consente agli hacker di ottenere il controllo amministrativo completo di un sistema compromesso, nascondendo la propria presenza e rendendo difficile la rilevazione e la rimozione del malware; Keylogger: registra ogni tasto premuto sulla tastiera, consentendo ai cybercriminali di ottenere informazioni sensibili come password e dati bancari.

Riepilogo

Al di là della differenza tra virus e worm, proteggersi da questi e altri tipi di malware richiede un approccio consapevole e una serie di pratiche di sicurezza essenziali. È fondamentale utilizzare strumenti aggiornati e affidabili, come un antivirus, per proteggere il sistema da minacce che possono causare danni ai file, alle reti o compromettere i dati personali. Evitare di aprire allegati sospetti, aggiornare costantemente il sistema operativo e i software, e navigare con attenzione sono abitudini semplici ma imprescindibili. Inoltre, eseguire backup regolari assicura la possibilità di recuperare i propri dati in caso di attacco.

Le buone pratiche sono però solo il punto di partenza per proteggersi: serve un antivirus affidabile come Norton (recensione dettagliata a questo link). Questa suite mette a disposizione una protezione completa, rilevando in tempo reale virus, worm e altri tipi di malware, bloccando le minacce prima che possano causare danni. Grazie alla sua capacità di monitoraggio continuo e aggiornamenti costanti, Norton è una scelta ideale per mantenere i dispositivi al sicuro.

Domande Frequenti sulle Differenze tra Virus e Worm in Informatica Cosa indica il termine worm? Il termine worm indica un tipo di malware che si diffonde autonomamente attraverso reti, sfruttando vulnerabilità dei sistemi senza bisogno di interazione umana. A differenza dei virus, un worm si replica e si propaga rapidamente da un dispositivo all’altro, causando sovraccarichi di rete e potenziali danni su vasta scala. Quale fu il primo worm della storia? Creeper è considerato il primo worm della storia, creato nel 1971 da Bob Thomas come un esperimento per testare la mobilità dei programmi tra computer. Creeper si diffondeva attraverso la rete ARPANET, mostrando il messaggio “I’m the creeper, catch me if you can!” sui computer infetti. Tuttavia, non causava danni, a differenza di worm più moderni. Che danni fa un worm? Un worm può causare danni significativi sovraccaricando le reti, consumando larghezza di banda e risorse di sistema. Può rallentare o bloccare i dispositivi, infettare altri computer autonomamente e aprire backdoor per ulteriori attacchi. In alcuni casi, i worm possono anche installare malware aggiuntivi o compromettere la sicurezza dei dati. Come riconoscere un virus? Un virus può essere riconosciuto da segni come il rallentamento del sistema, crash improvvisi, comportamento anomalo dei programmi, comparsa di messaggi o finestre popup inaspettate e l’improvvisa mancanza o corruzione di file. Anche l’incremento di traffico di rete o l’inattivazione del software antivirus può essere un indizio di infezione.