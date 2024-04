Spyware: cosa sono e come rimuoverli

Edoardo D'amato Pubblicato il 19 apr 2024

Nel vasto universo degli attacchi informatici, gli spyware sono una minaccia silenziosa ma estremamente pervasiva. Questa guida si propone di esplorare in profondità cos’è uno spyware e come funziona, delineando non solo la sua struttura ma fornendo anche soluzioni concrete per la rilevazione ed eliminazione dai dispositivi.

La varietà di spyware è vasta, con ciascuna tipologia specializzata in specifiche modalità di attacco o raccolta dati, complicando ulteriormente il processo di identificazione e neutralizzazione.

Nelle prossime righe approfondiremo queste differenze, illustrando come la comprensione del nemico sia il primo passo fondamentale verso la sua sconfitta. Inoltre, andremo ad analizzare le tecniche più efficaci per rimuovere gli spyware, che variano dalla semplice attivazione di software antimalware (compresi negli antivirus) all’adozione di pratiche di sicurezza informatica più sofisticate, indispensabili per garantire la protezione dei dati personali e la privacy online.

Attraversare il labirinto degli spyware richiede conoscenza, attenzione e gli strumenti giusti. Il nostro obiettivo è quello di dotare il lettore di tutte e tre le componenti.

Cos’è uno spyware

Il significato di spyware è da ricercare nel termine stesso, che è l’unione tra “spy” (spia) e “software” (programma). Dunque si tratta di un programma malevolo, all’interno della macro-famiglia dei malware, progettato per infiltrarsi nei dispositivi elettronici senza il consenso dell’utente, con lo scopo di monitorare e raccogliere informazioni private. Tra queste rientrano dettagli personali sensibili, come numeri di carta di credito e password, e altri meno critici ma comunque privati, come le abitudini di navigazione su internet e le preferenze di acquisto.

La particolarità dello spyware risiede nella sua capacità di rimanere nascosto all’utente, operando in segreto per trasmettere le informazioni a terze parti, che possono essere sia criminali informatici interessati a sfruttare i dati per scopi fraudolenti, sia aziende che cercano di utilizzarli per pubblicità mirata e altre forme di marketing.

Per capire cos’è uno spyware può essere utile vedere il suo funzionamento. Una volta installato, il malware può agganciarsi a programmi legittimi o mimetizzarsi all’interno del sistema operativo per evitare la rilevazione da parte dell’utente e dei software di sicurezza. Può modificare le impostazioni del sistema per avviarsi automaticamente, raccogliere dati senza sosta o addirittura modificare il comportamento del dispositivo per far passare inosservata la propria presenza. Alcuni spyware sono capaci di registrare i tasti premuti sulla tastiera (keylogging), intercettare comunicazioni o attivare microfoni e webcam per spiare fisicamente gli utenti.

La loro diffusione può avvenire attraverso varie vie, come il download di software da fonti non affidabili, l’apertura di allegati email infetti, la navigazione su siti web malevoli o tramite altre forme di malware che servono da cavallo di Troia per la loro installazione. Una volta che lo spyware ha guadagnato l’accesso a un dispositivo, può essere difficile da rilevare e rimuovere, richiedendo spesso l’utilizzo di strumenti di sicurezza specializzati.

Tipi di spyware

Gli spyware sono una categoria di minacce informatiche che assume molteplici sembianze. Ecco le principali tipologie:

Password Stealer : questi spyware sono progettati per catturare e trasmettere le credenziali salvate o digitate sul dispositivo infetto. Possono mirare a quelle di siti web, ai sistemi di gestione (password manager) o qualsiasi altro tipo di chiavi di accesso;

: questi spyware sono progettati per catturare e trasmettere le credenziali salvate o digitate sul dispositivo infetto. Possono mirare a quelle di siti web, ai sistemi di gestione (password manager) o qualsiasi altro tipo di chiavi di accesso; Trojan Bancari : sono una forma specializzata che mira specificamente alle informazioni bancarie e finanziarie degli utenti. I trojan bancari cercano di intercettare i dati di accesso ai conti bancari online , i numeri delle carte di credito e altre informazioni finanziarie sensibili;

: sono una forma specializzata che mira specificamente alle informazioni bancarie e finanziarie degli utenti. I trojan bancari cercano di intercettare i , i numeri delle carte di credito e altre informazioni finanziarie sensibili; Infostealer : questa categoria di spyware ha l’obiettivo ampio di sottrarre un’ampia varietà di dati dall’utente, inclusi ma non limitati a informazioni personali, dettagli finanziari, email, documenti e cronologia della navigazione web;

: questa categoria di spyware ha l’obiettivo ampio di sottrarre un’ampia varietà di dati dall’utente, inclusi ma non limitati a informazioni personali, dettagli finanziari, email, documenti e cronologia della navigazione web; Keylogger : registrano ogni tasto premuto sull’apparecchio infetto, permettendo agli attaccanti di raccogliere una vasta gamma di dati, dalle password alle conversazioni private, passando per informazioni sensibili inserite in documenti o email;

: registrano ogni tasto premuto sull’apparecchio infetto, permettendo agli attaccanti di raccogliere una vasta gamma di dati, dalle password alle conversazioni private, passando per informazioni sensibili inserite in documenti o email; Adware: sebbene non sempre classificato strettamente come spyware, l’adware può comportarsi in modo simile monitorando le abitudini di navigazione dell’utente per visualizzare pubblicità mirate. Alcuni adware sono più invasivi e possono raccogliere dati in modo più aggressivo, confinando con le funzionalità dello spyware vero e proprio.

Dunque, stare all’erta è fondamentale per non cadere nelle trappole di questi software, che si nascondono in programmi che a prima vista potrebbero sembrare legittimi.

Proteggersi dagli spyware con un antivirus

Come si intuisce dall’analisi del significato di spyware, è fondamentale prevenire questi attacchi per mantenere la sicurezza dei propri dati personali e finanziari. A questo proposito la prima difesa è l’utilizzo di uno dei migliori antivirus sul mercato.

Un buon software non solo è in grado di rilevare e rimuovere gli spyware già presenti sul dispositivo, ma offre anche protezione in tempo reale contro nuove minacce, bloccando l’installazione di software malevoli prima che possano causare danni. Ecco come alcuni antivirus particolarmente consigliati nella lotta contro gli spyware.

Norton

Norton Antivirus 4.7 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 🌍 VPN: ✔ 🛡️ Firewall: ✔ 📨 Scansione Mail: ✔ 📷 Protezione Webcam: ✔ 🔑 Password Manager: ✔ 👦 Parental Control: ✔ 📲 Numero Dispositivi: 1-10 💰 Versione Free: ❌ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 66% Vedi l'offerta

Uno degli antivirus più famosi sul mercato è Norton, rinomato per la sua solida protezione contro una vasta gamma di minacce informatiche, inclusi gli spyware. Caratterizzato da un sistema di difesa multilivello, Norton utilizza non solo firme di malware tradizionali per riconoscere le minacce note, ma anche tecniche avanzate di apprendimento automatico e emulazione per individuare spyware nuovi o ancora sconosciuti. Inoltre, offre funzionalità aggiuntive come la protezione dalla webcam, che impedisce l’accesso non autorizzato, rafforzando la difesa contro i malware che cercano di spiare fisicamente gli utenti.

I piani offerti da Norton sono pensati per soddisfare svariate necessità. Si parte dal pacchetto Norton Antivirus Plus al costo di 19,99 € annuali, ideale per chi cerca una protezione essenziale, per arrivare al Norton 360 Premium, che permette di salvaguardare fino a 10 dispositivi. Nel mezzo, piani intermedi buoni per tutte le necessità.

Kaspersky

Kaspersky Antivirus 4.4 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 🌍 VPN: ✔ 🛡️ Firewall: ✔ 📨 Scansione Mail: ✔ 📷 Protezione Webcam: ✔ 🔑 Password Manager: ✔ 👦 Parental Control: ✔ 📲 Numero Dispositivi: 1-10 💰 Versione Free: ✔ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 60% Vedi l'offerta

Kaspersky è celebre per il suo approccio approfondito alla sicurezza informatica, con particolare enfasi sulla prevenzione degli spyware. Propone una protezione approfondita che si estende oltre il rilevamento di malware, includendo la sorveglianza del comportamento delle applicazioni in esecuzione per individuare azioni sospette indicative di spyware. La tecnologia anti-phishing di Kaspersky protegge anche gli utenti dai tentativi di furto di identità e dati personali, un canale comune per l’installazione di spyware. La sua funzionalità di controllo delle applicazioni consente agli utenti di limitare le applicazioni che possono essere eseguite, riducendo il rischio di infezioni.

I piani offerti da Kaspersky sono tanti e variegati, perfetti per ogni esigenza. Il nostro consiglio è di optare per Kaspersky Premium Total Security: con 34,99 € per il primo anno si ha a disposizione una suite completa, con anche la funzionalità Safe Kids per la protezione virtuale dei più piccoli.

McAfee

McAfee Antivirus 4.5 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS, ChromeOS 🌍 VPN: ✔ 🛡️ Firewall: ✔ 📨 Scansione Mail: ✔ 📷 Protezione Webcam: ❌ 🔑 Password Manager: ✔ 👦 Parental Control: ✔ 📲 Numero Dispositivi: da 5 a illimitati 💰 Versione Free: ❌ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino a 85€ Vedi l'offerta

McAfee si distingue per la sua protezione olistica degli utenti da tutte le forme di malware. Offre un robusto sistema di scansione che rileva ed elimina gli spyware, integrato con la protezione in tempo reale che monitora costantemente il sistema per attività sospette. McAfee include anche strumenti per la protezione dell’identità e la sicurezza del browsing web, come il blocco degli annunci e la protezione dai tracker, che aiutano a prevenire la raccolta non autorizzata di dati. Inoltre, la sua funzionalità di Wi-Fi Guard aiuta a proteggere gli utenti dalle reti Wi-Fi insicure che possono essere vettori di spyware.

Per quanto riguarda il costo, in questo momento la proposta dal rapporto qualità prezzo più interessante è il piano McAfee+ Advanced, utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi e dal costo di 64,95 € annuali.

Come infettano i dispositivi

Gli spyware possono infettare i dispositivi attraverso diversi canali, sfruttando sia le lacune nella conoscenza degli utenti che le vulnerabilità nei sistemi e software. Qui di seguito, vengono esposti alcuni delle vie più comuni attraverso i quali gli spyware riescono a infiltrarsi nei dispositivi.

Download ingannevoli: gli utenti possono accidentalmente scaricare spyware pensando di installare un software legittimo. Questo accade spesso su siti web non ufficiali o tramite link ingannevoli presentati in pagine web o email; Allegati email: gli spyware possono essere nascosti in allegati email che, una volta aperti, installano automaticamente il software malevolo sul dispositivo; Exploit di vulnerabilità: gli spyware sfruttano le vulnerabilità non corrette nei sistemi operativi, nei browser e in altri software per installarsi senza l’interazione dell’utente. Gli aggressori possono utilizzare exploit kit in siti web compromessi per distribuire spyware; Bundle di software: alcuni spyware sono installati insieme a software gratuiti o shareware, dove l’installazione dello spyware è nascosta nel processo di installazione del programma desiderato, spesso senza una chiara divulgazione; Phishing e social engineering: tecniche di ingegneria sociale e phishing possono convincere gli utenti a cliccare su link o scaricare file che contengono spyware (anche tramite i social network come Instagram o le app di messaggistica come WhatsApp e Telegram), facendo leva sulla fiducia o sull’urgenza per manipolare l’utente; Drive-by downloads: questo metodo si verifica quando un utente visita un sito web malevolo o compromesso che automaticamente, senza il consenso dell’utente, scarica e installa spyware sul dispositivo; Rete Peer-to-Peer (P2P): scaricare file da reti P2P è un altro veicolo comune per la diffusione di spyware, dato che i file condivisi possono facilmente essere infettati o essere essi stessi malware mascherati; Dispositivi USB infetti: collegare dispositivi di memorizzazione USB infetti al computer può installare automaticamente spyware tramite l’esecuzione automatica o l’esplorazione dei file contenuti.

Per proteggersi, è fondamentale mantenere aggiornato il sistema operativo e tutti i software, utilizzare programmi antivirus affidabili, evitare il download da fonti non affidabili e non aprire allegati email sospetti.

Come capire se si ha uno spyware

Riconoscere la presenza di uno spyware sul proprio dispositivo può essere complesso, dato che questi software malevoli sono progettati per operare in maniera subdola. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che possono suggerire l’infezione da spyware. Uno dei primi indizi è un rallentamento generale del sistema o della navigazione su Internet, che può indicare che lo spyware sta utilizzando risorse in background. Potresti notare anche comportamenti anomali nel dispositivo, come l’apertura inaspettata di finestre popup, modifiche non autorizzate alla homepage del browser o alla configurazione di altri software, e l’attivazione di nuovi toolbar che non hai installato.

Un altro segnale è l’inspiegabile esaurimento del traffico dati. L’aumento dell’attività del disco rigido, visibile attraverso lampi continui del LED di attività, può essere un altro indicatore, così come l’apparizione di programmi che si avviano automaticamente all’accensione del computer, senza che tu li abbia configurati in questo modo.

Le prestazioni della batteria possono essere anch’esse compromesse, soprattutto su dispositivi mobili, dove un consumo eccessivo e inaspettato può essere segno di attività di spyware in esecuzione.

Ovviamente se il software antivirus o antimalware segnala la presenza di minacce o se si notano attività sospette, come movimenti bancari non autorizzati o messaggi inviati dal tuo account email o social media senza il tuo consenso, è probabile ci sia lo zampino di uno spyware.

Come rimuovere uno spyware

Rimuovere uno spyware da un PC o da qualsiasi altro dispositivo richiede un approccio meticoloso, poiché questi software malevoli sono progettati per nascondersi profondamente all’interno del sistema. Inizialmente, è essenziale isolare il dispositivo infetto per prevenire la trasmissione dello spyware ad altri dispositivi connessi alla stessa rete. Questo passaggio comprende la disconnessione del dispositivo da qualsiasi connessione internet e, se possibile, da altre reti o device.

Il passo successivo è l’ingresso in modalità sicura, se disponibile sul dispositivo. Questa funzione limita l’esecuzione del sistema ai programmi essenziali, riducendo così la possibilità che lo spyware possa ostacolare i tentativi di rimozione. Una volta in modalità sicura, si procede con l‘aggiornamento o l’installazione di un software di sicurezza affidabile, se non già presente sul dispositivo. Questo software dovrebbe essere in grado di identificare e rimuovere la maggior parte delle minacce spyware attraverso una scansione approfondita del sistema.

Dopo la scansione, l’antivirus fornirà un resoconto delle minacce rilevate e, in molti casi, offrirà l’opzione per rimuoverle automaticamente. È cruciale seguire attentamente le istruzioni fornite dal software per assicurarsi che lo spyware sia completamente eliminato. In alcuni casi, potrebbe essere necessario eseguire più scansioni per rimuovere completamente tutte le componenti del malware.

Nel momento in cui l’antivirus certifica che il dispositivo è pulito, è il momento di rivedere e aggiornare le impostazioni di sicurezza del dispositivo e dei programmi utilizzati. Questo include cambiare le password, soprattutto se c’è il sospetto che possano essere state compromesse, e assicurarsi che il sistema operativo e tutti i programmi siano aggiornati con le ultime patch di sicurezza.

Per approfondire, si rimanda al tutorial passo passo su come eliminare uno spyware.

Caratteristiche di un buon antispyware

Un buon antispyware, per essere definito tale, deve avere delle caratteristiche di un certo tipo. Non possono mancare alcune funzioni che garantiscono la sua efficacia, ecco cosa cercare:

Rilevamento in tempo reale : capacità di monitorare il sistema continuamente per identificare e bloccare gli spyware non appena tentano di infiltrarsi;

: capacità di monitorare il sistema continuamente per identificare e bloccare gli spyware non appena tentano di infiltrarsi; Aggiornamenti frequenti : disponibilità di aggiornamenti regolari per garantire che il software possa riconoscere e neutralizzare le ultime minacce;

: disponibilità di aggiornamenti regolari per garantire che il software possa riconoscere e neutralizzare le ultime minacce; Scansioni approfondite : possibilità di eseguire scansioni profonde e dettagliate del sistema per identificare spyware nascosti o dormienti;

: possibilità di eseguire scansioni profonde e dettagliate del sistema per identificare spyware nascosti o dormienti; Rimozione efficace : capacità di eliminare completamente le minacce rilevate senza lasciare tracce o causare danni al sistema;

: capacità di eliminare completamente le minacce rilevate senza lasciare tracce o causare danni al sistema; Protezione da una vasta gamma di minacce : capacità di difendere da vari tipi di malware, oltre agli spyware, come virus, trojan, ransomware, ecc.;

: capacità di difendere da vari tipi di malware, oltre agli spyware, come virus, trojan, ransomware, ecc.; Bassa incidenza di falsi positivi : minimizzazione degli allarmi ingiustificati che possono interrompere l’utente o portare alla rimozione di file innocui;

: minimizzazione degli allarmi ingiustificati che possono interrompere l’utente o portare alla rimozione di file innocui; Facilità d’uso : interfaccia utente intuitiva che rende semplice la gestione delle impostazioni di sicurezza e la comprensione delle notifiche;

: interfaccia utente intuitiva che rende semplice la gestione delle impostazioni di sicurezza e la comprensione delle notifiche; Impatto ridotto sulle prestazioni : funzionamento leggero che non rallenta il dispositivo durante le scansioni o la protezione in tempo reale;

: funzionamento leggero che non rallenta il dispositivo durante le scansioni o la protezione in tempo reale; Supporto e assistenza: disponibilità di risorse di supporto affidabili, come guide online, assistenza clienti e forum, per aiutare gli utenti nella gestione delle minacce.

Un buon antispyware è uno strumento essenziale per la sicurezza di ogni utente, perché offre una difesa proattiva contro un’ampia varietà di minacce informatiche. Optare per un software antivirus che combini queste caratteristiche garantisce non solo una protezione affidabile, ma anche tranquillità nell’uso quotidiano dei dispositivi digitali, proteggendoli dalle insidie nascoste nel vasto mondo del web.

Riepilogo e conclusioni

La nostra esplorazione è partita dal significato di spyware per navigare attraverso le acque torbide di questa minaccia digitale, svelando come opera, i canali attraverso cui infetta i dispositivi e come maschera la sua presenza per rubare dati preziosi. Abbiamo anche esaminato le varie tipologie di spyware, dallo stealthy keylogger al trojan bancario mirato, evidenziando la versatilità e l’adattabilità di questi software malevoli.

La conoscenza è il primo passo verso la sicurezza: sapere come questi malware possano infiltrarsi nei nostri dispositivi ci permette di adottare strategie preventive efficaci, pratiche di sicurezza digitali solide come l’aggiornamento costante dei sistemi, l’uso di software antivirus affidabile e la cautela nel download di file o nell’apertura di email sospette.

Esistono diverse soluzioni per affrontare e rimuovere gli spyware, sebbene la minaccia sia insidiosa, non è invincibile. L’utilizzo di strumenti antivirus potenti e affidabili, insieme a una vigilanza costante e a buone pratiche di navigazione, costituisce la nostra migliore difesa contro questi intrusi digitali.

In conclusione, questa guida ha inteso armare il lettore con la conoscenza su cos’è uno spyware e gli strumenti necessari per navigare in sicurezza nel cyberspazio, proteggendo la propria privacy e integrità digitale da questi malware. Ricordiamo che la sicurezza informatica è un processo continuo e dinamico, che richiede attenzione e aggiornamenti costanti per fronteggiare le sempre nuove minacce che emergono nel panorama digitale.

Domande Frequenti sugli Spyware Qual è la differenza tra spyware e virus? Una cosa che accomuna spyware e virus è l’essere entrambe sono delle minacce informatiche. Uno spyware quindi è a tutti gli effetti un software malevolo che infetta il nostro PC, stessa cosa possiamo dire di un virus. Uno spyware raccoglie segretamente informazioni personali, mentre i virus infettano e danneggiano i sistemi informatici. Entrambi richiedono precauzioni come l’uso di software antivirus. Un antispyware gratis è efficace? Gli antispyware gratuiti offrono una protezione di base contro alcune forme di spyware, ma potrebbero non essere altrettanto efficaci come soluzioni a pagamento più avanzate. Gli strumenti di sicurezza gratuiti tendono ad avere funzionalità limitate e potrebbero non essere in grado di rilevare o rimuovere tutte le varianti di spyware. Gli antispyware forniscono una protezione in tempo reale? Sì, molti antispyware offrono la protezione in tempo reale. Questa funzionalità consente il monitoraggio costante dell’attività del sistema in tempo reale per individuare e bloccare eventuali minacce di spyware prima che possano infettare il computer. La protezione in tempo reale può includere la scansione dei file durante il download, l’analisi dei processi in esecuzione, il controllo dei collegamenti web sospetti e altre misure preventive.