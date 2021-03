Kaspersky Antivirus Free e Internet Security: recensione 2021

Se Windows Defender, l’antivirus integrato in Windows 10, non funziona come dovrebbe, rallenta l’utilizzo del computer o non fornisce adeguate garanzie di sicurezza sulle minacce più avanzate (basta pensare alle ultime versioni di ransomware o ai malware che minano criptovaluta di nascosto), è possibile puntare su svariate alternative per proteggere in maniera efficace il proprio PC domestico o il computer utilizzato in azienda. Tra gli antivirus più famosi per fermare le nuove minacce presenti su Internet spicca Kaspersky, che produce uno dei migliori antivirus in circolazione e offre numerose soluzioni per tutte le tasche e per tutti gli scenari d’utilizzo.

Nei seguenti paragrafi è possibile trovare tutte le informazioni su Kaspersky Antivirus Free e Internet Security, ossia le versioni dell’antivirus Kaskersky disponibili al pubblico domestico. Prima di scegliere quale versione utilizzare è consigliabile leggere tutti i capitoli, così da poter constatare con mano cosa rende Kaspersky la migliore scelta di sicurezza per il computer in uso.

➤ Consulta e confronta i migliori antivirus

Chi è Kaspersky

Kaspersky è una società russa fondata nel 1997, che vanta quindi un’esperienza pluridecennale nel contrasto ai malware in ambito domestico e business, con un occhio di riguardo sui nuovi malware ed exploit che quotidianamente minacciano i computer e i dispositivi mobile. Tra i punti di forza dei prodotti Kaspersky è possibile trovare anche uno dei team di ricerca e analisi globale più efficienti e avanzati nel mondo (soprannominato GReAT), che lavora nel Kaspersky Lab.

Tutti i prodotti sfruttano l’instancabile lavoro di questo team per migliorare la risposta dei motori di scansioni, migliorare costantemente il sistema di scansione cloud e il modulo proattivo, sfruttando dove necessario l’intelligenza artificiale pe anticipare le nuove minacce.

Cos’è Kaspersky Antivirus

Kaspersky Antivirus è un potente antivirus in grado di bloccare sul nascere qualsiasi infezione in grado di colpire i sistemi operativi Windows, proteggendo i file di sistema di Windows e impedendo ai malware di danneggiare i programmi e i file personali. Oltre alla versione per Windows Kaspersky è disponibile anche una versione per Mac, una versione per Android e una versione per dispositivi Apple mobile (iPhone e iPad).

L’azienda offre anche un antivirus gratuito per Windows, che può essere utilizzato come valida alternativa all’antivirus gratuito integrato in Windows 10, visto che offre un livello di protezione notevolmente più elevato (anche se con molti limiti dal punto di vista delle funzionalità). Nei seguenti capitoli è possibile trovare informazioni sia sulla versione gratuita sia sulla versione a pagamento degli antivirus Kaspersky, così da poter scegliere con cognizione di causa se affidarsi alla protezione di base o se puntare sulla protezione totale della soluzione a pagamento offerta da Kaspersky.

Caratteristiche

Nei capitoli che seguono è possibile trovare nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’antivirus Kaspersky. Visto che l’azienda offre svariate versioni cercheremo di mostrarvi quali sono le caratteristiche presenti nella versione gratuita (chiamata Kaspersky Security Cloud – Free), nella versione a pagamento standard (chiamata Kaspersky Anti-Virus), nella versione suite standard (chiamata Kaspersky Internet Security) e infine la suite completa (chiamata Kaspersky Total Security).

Sicurezza e funzioni

La versione gratuita dell’antivirus, ossia Kaspersky Security Cloud – Free, offre delle limitate funzionalità ma può essere utilizzata senza limiti di tempo: è sufficiente rinnovare la licenza d’uso gratuita (con account Kaspersky da creare al primo avvio) alla scadenza annuale. Le caratteristiche dell’antivirus gratuito sono:

Protezione antivirus basata sul cloud : l’antivirus sfrutta la potenza del motore di scansione Kaspersky e il calcolo distribuito per poter intercettare tutti i tipi i minacce, senza intaccare le risorse di sistema. Per poter funzionare è necessario essere sempre connessi a Internet, anche se è presente un sistema di scansione offline (meno efficace).

: l’antivirus sfrutta la potenza del motore di scansione Kaspersky e il calcolo distribuito per poter intercettare tutti i tipi i minacce, senza intaccare le risorse di sistema. Per poter funzionare è necessario essere sempre connessi a Internet, anche se è presente un sistema di scansione offline (meno efficace). Aggiornamenti automatici : basandosi sulla tecnologia cloud non è necessario ricordarsi di scaricare gli aggiornamenti delle firme o delle componenti, visto che tutti i nuovi update sono disponibili in tempo reale tramite cloud.

: basandosi sulla tecnologia cloud non è necessario ricordarsi di scaricare gli aggiornamenti delle firme o delle componenti, visto che tutti i nuovi update sono disponibili in tempo reale tramite cloud. Protezione dei link : è possibile proteggere il PC dai link malevoli presenti nelle pagine web o all’interno delle email, così da impedire infezioni nascoste o l’esecuzione di pericolosi exploit pensati per violare i sistemi di sicurezza di Windows.

: è possibile proteggere il PC dai link malevoli presenti nelle pagine web o all’interno delle email, così da impedire infezioni nascoste o l’esecuzione di pericolosi exploit pensati per violare i sistemi di sicurezza di Windows. Kaspersky VPN : una VPN completa e gratuita per proteggere la connessione Internet quando si usa il notebook fuori casa e ci si connette a reti hotspot Wi-Fi pubbliche.

: una VPN completa e gratuita per proteggere la connessione Internet quando si usa il notebook fuori casa e ci si connette a reti hotspot Wi-Fi pubbliche. Tastiera su schermo : una tastiera virtuale su schermo a prova di keylogger o di spyware, per inserire le password senza essere intercettati.

: una tastiera virtuale su schermo a prova di keylogger o di spyware, per inserire le password senza essere intercettati. Eliminazione definitiva file : un distruttore di file efficace e completo, per evitare il recupero dei file che è necessario distruggere per sempre.

: un distruttore di file efficace e completo, per evitare il recupero dei file che è necessario distruggere per sempre. Sistema di ottimizzazione: offre consigli utili e ottimizzazioni mirate per aumentare la privacy e la sicurezza del PC.

Queste componenti permettono di ottenere un livello di protezione basilare adatto per i PC gaming, per i PC da studio o per i computer domestici. Se nel corso dell’ultimo anno il computer ha avuto un’infezione grave o il computer è utilizzato da più utenti principianti, è consigliabile puntare su Kaspersky Anti-Virus, la versione a pagamento standard che offre le seguenti caratteristiche aggiuntive:

Protezione completa : il motore di scansione proprietario Kaspersky permette di bloccare virus, trojan, ransomware, worm, exploit e altre minacce grazie alle firme antivirus avanzate, unite alla potenza del cloud. Anche senza connessione Internet la protezione è sempre elevata.

: il motore di scansione proprietario Kaspersky permette di bloccare virus, trojan, ransomware, worm, exploit e altre minacce grazie alle firme antivirus avanzate, unite alla potenza del cloud. Anche senza connessione Internet la protezione è sempre elevata. Sistema di ottimizzazione delle performance : in base al computer in uso e alle componenti hardware presenti l’antivirus Kaspersky si adatta, ottimizzando le prestazioni di scansione e di rilevamento e impedire un calo delle performance quando avviamo il computer o i programmi.

: in base al computer in uso e alle componenti hardware presenti l’antivirus Kaspersky si adatta, ottimizzando le prestazioni di scansione e di rilevamento e impedire un calo delle performance quando avviamo il computer o i programmi. Blocco delle minacce pensate per il mining : sempre più malware vengono realizzati per nascondersi nei computer e minare criptovaluta con le schede video dedicate. Kaspersky è in grado di intercettare tutti i miner e di impedire l’accesso alle risorse della scheda video da estensioni o app sospette.

: sempre più malware vengono realizzati per nascondersi nei computer e minare criptovaluta con le schede video dedicate. Kaspersky è in grado di intercettare tutti i miner e di impedire l’accesso alle risorse della scheda video da estensioni o app sospette. Aggiornamenti programmi: permette di aggiornare tutti i programmi presenti sul PC all’ultima versione, così da evitare i bug e gli exploit pensati per sfruttare i browser non aggiornati o altri programmi famosi.

Se è necessario beneficiare di un livello di sicurezza ancora più elevato, è possibile leggere il prossimo capitolo dedicato alle versione suite di Kaspersky, che dispongono di di numerosi servizi aggiuntivi.

Servizi aggiuntivi

Puntando sulla versione Kaspersky Internet Security è possibile utilizzare nuovi servizi e moduli di protezione aggiuntivi rispetto a quelli visti nella versione gratuita e nella versione a pagamento standard. I servizi aggiuntivi presenti in Kaspersky Internet Security sono:

Protezione multi dispositivo : con una sola licenza è possibile scaricare la versione di Kaspersky per Mac e per i dispositivi mobile (Android e iOS/iPadOS).

: con una sola licenza è possibile scaricare la versione di Kaspersky per Mac e per i dispositivi mobile (Android e iOS/iPadOS). Protezione della privacy : blocca l’accesso alla webcam e la manomissione del microfono, così da proteggere la privacy quando siamo davanti al PC.

: blocca l’accesso alla webcam e la manomissione del microfono, così da proteggere la privacy quando siamo davanti al PC. Modulo protezione di rete : permette di bloccare gli attacchi informatici portati all’interno della rete, blocca le connessioni non autorizzate (firewall), individua dispositivi e porte d’accesso vulnerabili e blocca la diffusione dei worm sugli altri dispositivi.

: permette di bloccare gli attacchi informatici portati all’interno della rete, blocca le connessioni non autorizzate (firewall), individua dispositivi e porte d’accesso vulnerabili e blocca la diffusione dei worm sugli altri dispositivi. Modulo anti-phishing : utile per bloccare le email di phishing che sfuggono al sistema di filtraggio del provider email, così da impedire infezioni, furto delle carte di credito e furto dei dati.

: utile per bloccare le email di phishing che sfuggono al sistema di filtraggio del provider email, così da impedire infezioni, furto delle carte di credito e furto dei dati. Ambiente protetto per i pagamenti online : permette di attivare un browser cifrato da usare per le transazioni online, impendendo ogni tipo d’attacco.

: permette di attivare un browser cifrato da usare per le transazioni online, impendendo ogni tipo d’attacco. Sistema di pulizia: Kaspersky può tenere pulito e veloce il sistema operativo rimuovendo i file inutili e ottimizzando i dischi di sistema, così da avere sempre un sistema veloce e scattante.

Se invece si è deciso di puntare sulla versione Kaspersky Total Security è possibile beneficiare delle seguenti componenti aggiuntive:

Safe Kids : permette di sfruttare un ambiente protetto per i figli minori, dotato di blocco dei contenuti inappropriati, sistema di localizzazione GPS e altre funzionalità per PC, Mac e dispositivi mobili.

: permette di sfruttare un ambiente protetto per i figli minori, dotato di blocco dei contenuti inappropriati, sistema di localizzazione GPS e altre funzionalità per PC, Mac e dispositivi mobili. Kaspersky Password Manager : è possibile conservare e sincronizzare le password dei siti web in un database sicuro e cifrato, di cui è sufficiente ricordare la master password.

: è possibile conservare e sincronizzare le password dei siti web in un database sicuro e cifrato, di cui è sufficiente ricordare la master password. Protezione dei file: con questo modulo è possibile eseguire il backup di foto, musica e file importanti su PC in un ambiente protetto, così da impedire la cifratura da parte dei ransomware.

In base alle necessità è possibile scegliere tra le versioni proposte, sapendo che ogni versione dispone di una licenza d’uso diversa, anche se per molti utenti basta sapere che quella più costosa include tutte le caratteristiche di sicurezza elencate).

Performance e impatto sul sistema

Kaspersky da sempre offre un antivirus leggero e in grado di adattarsi a qualsiasi hardware, così da risultare leggero su qualsiasi PC o Mac. Per testare le reali performance dell’antivirus è possibile beneficiare dei test condotti da AV-Comparatives, che valuta l’efficacia dei prodotti testati con una valutazione da zero stelle (scarso o assente) a 3 stelle (Eccellente). Per Kaspersky Internet Security i test evidenziano i seguenti risultati:

Performance e impatto sul sistema : ⭐⭐⭐

: ⭐⭐⭐ Protezione in tempo reale : ⭐⭐⭐

: ⭐⭐⭐ Protezione dai malware avanzati : ⭐⭐⭐

: ⭐⭐⭐ Rimozione dei malware: ⭐⭐⭐

Come è facile intuire dalle stelle assegnate Kaspersky Internet Security è uno dei migliori antivirus che è possibile installare su Windows, mantenendo un’efficacia elevata e un impatto minimo sulle prestazioni di qualsiasi PC. La versione gratuita mantiene praticamente inalterata l’efficacia, ma solo quando è connesso a Internet; per ottenere una protezione efficace in qualsiasi momento della giornata è consigliabile puntare fin da subito su una delle versioni a pagamento.

Compatibilità

Kaspersky Internet Security è disponibile per tutti i sistemi operativi Windows (da Windows 7 a Windows 10) ma può essere installato anche su Mac, sui dispositivi Android e su iPhone e iPad. Qualsiasi versione si scelga verrà ottenuto un livello d’integrazione perfetto con Windows 10, disattivando Windows Defender automaticamente e mostrando un’icona di notifica nell’area in basso a destra.

Le versioni Kaspersky Security Cloud – Free e Kaspersky Anti-Virus possono essere scaricate esclusivamente su Windows, mentre per proteggere Mac e gli altri dispositivi è necessario puntare sulla versione Internet Security o Total Security.

Assistenza clienti

L’azienda Kaspersky fornisce per tutti i clienti diversi metodi d’assistenza, alcuni dei quali attivi 24 ore su 24. In caso di problemi è possibile quindi usare il metodo che più adatto al tipo di problema riscontrato o al tipo di difficoltà incontrata durante l’uso di uno dei programmi Kaspersky.

Per contattare l’assistenza clienti tramite chat, numero di telefono e email è possibile utilizzare la pagina dei contatti Kaspersky in italiano; in alternativa è possibile utilizzare anche il forum della community in italiano o utilizzare la pagina del supporto ai prodotti Kaspersky, che saprà indirizzare verso i contatti giusti in base al problema riscontrato.

Prezzi e piani di abbonamento

Kaspersky offre svariati abbonamenti in base ai dispositivi che è necessario proteggere; di base l’abbonamento è sempre annuale (a rinnovo automatico), ma è possibile beneficiare anche di alcune licenze di protezione a 2 anni. La licenza più economica è per Kaspersky Anti-Virus, ottenibile a 29,99 € all’anno per proteggere un singolo PC; se è necessario proteggere più PC e dispositivi diversi è preferibile puntare sulla licenza di Kaspersky Internet Security da 79,99 € all’anno, così da poter proteggere 4 dispositivi diversi; per i più esigenti è possibile puntare anche sulla licenza Total Security da 74,99 € all’anno, che permette di proteggere 5 dispositivi per un anno.

Tutti gli antivirus e le suite a pagamento di Kaspersky possono essere utilizzate gratuitamente per 30 giorni, scaricando gli installer dal sito ufficiale Kaspersky; al termine dei 30 giorni è necessario scegliere la licenza d’uso da utilizzare per poter continuare a beneficiare della protezione avanzata fornita dai prodotti Kaspersky.

Domande frequenti

Se anche questo antivirus vi lascia perplessi e non siamo convinti della sua efficacia, è possibile leggere le risposte alle principali domande poste dagli utenti, così da poter chiarire subito ogni dubbio e scegliere la versione dell’antivirus adatta alle esigenze di tutti i giorni.

Esiste una versione free?

Come visto nei capitoli precedenti esiste una versione gratuita dell’antivirus ed è utilizzabile senza limiti di tempo (con rinnovo automatico della licenza ogni anno). L’antivirus si chiama Kaspersky Security Cloud – Free ed è possibile scaricarlo direttamente dal sito ufficiale.

Questo antivirus offre un livello di protezione elevato ma funziona tramite cloud e alcune impostazioni non sono accessibili in versione gratuita; nonostante questo vanta un livello di rilevazione superiore a Windows Defender, quindi vale la pena di provarlo.

Si può usare su Mac?

Kaspersky fornisce una versione compatibile con i Mac, ma l’installer per il sistema operativo macOS è accessibile solo se si è sottoscritto un abbonamento a Kaspersky Internet Security e Kaspersky Total Security. Se si utilizzano molti dispositivi Mac conviene sottoscrivere l’abbonamento direttamente dal browser Safari, così da avere subito il link diretto per il download della versione Mac.

La versione Mac di Kaspersky permette di bloccare le minacce specifiche per Mac, ma anche proteggere la rete da attacchi informatici o da virus in grado di propagarsi sulle macchine con Windows. La licenza multi dispositivo può essere utilizzata sia su PC che su Mac, rispettando sempre il numero massimo di dispositivi inclusi nell’abbonamento scelto.

Si può usare Kasperky su smartphone (Android e iOS)?

Kaspersky fornisce due app diverse per i dispositivi Android e per i dispositivi iOS/iPadOS, offrendo così un livello di protezione adeguato in base al sistema operativo in uso. Su Android (da molti considerato il sistema operativo più vulnerabile) è possibile scaricare l’app Kaspersky Mobile Antivirus, che presenta svariati moduli di protezione gratuiti e alcuni moduli di protezione aggiuntivi sbloccabili con una delle licenze a pagamento.

Su iPhone e iPad è possibile invece sfruttare l’app Kaspersky Security Clou‪d‬, basata sul sistema di rilevazione malware tramite cloud e in grado di fornire anche una VPN efficace e un sistema di protezione della privacy di livello superiore, ben integrato con i sistemi di protezione privacy offerti da Apple. Anche in questo caso alcune funzioni sono gratuite, mentre per ottenere la protezione completa è necessario una delle licenze a pagamento.

Kasperky appesantisce molto il sistema (va bene per hardware datati)?

Come visto dal test condotto da AV-Comparatives Kaspersky Free si presenta come un antivirus molto leggero e in grado di ottimizzare il suo funzionamento con il passare del tempo: dopo l’installazione il consumo di RAM diminuirà al punto da non accorgersi della sua presenza, potendo quindi contare sulla piena potenza del PC (anche quelli più datati).

Le versioni Internet Security e Total Security occupano maggiore spazio in memoria ma non in maniera così drastica da rallentare il computer! La stessa azienda fornisce come requisiti minimi di sistema una memoria RAM di 1 GB (32 bit) o 2 GB (64 bit), segno evidente che anche i computer più vecchi possono beneficiare della protezione di Kaspersky senza risultarne rallentati.

Riepilogo e conclusioni

Kaspersky è per molti utenti un vero punto di riferimento nel garantire la sicurezza dei PC domestici e aziendali, grazie ad un motore di scansione estremamente efficace, ad un sistema cloud moderno e reattivo e ad un modulo proattivo in grado di fermare tutte le minacce informatiche appena uscite su Internet. Le versioni complete offrono anche degli interessanti moduli di sicurezza aggiuntivi per proteggere l’ambiente d’acquisto e per proteggere i siti di home-banking, oltre a fermare sul nascere ogni attacco phishing o attacco tramite link malevoli nascosti nelle email o nelle pagine contraffatte.

Kaspersky da qualche anno offre anche un antivirus gratuito, basato esclusivamente sulla tecnologia cloud: esso si presenta come una valida alternativa a Windows Defender e permette di provare alcune delle funzionalità offerte dalle versioni a pagamento, ma solo con quest’ultime è possibile provare con mano la qualità e l’efficacia dei prodotti Kaspersky, che ogni anno proteggono milioni di dispositivi da attacchi informatici sempre più complessi e pericolosi.