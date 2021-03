ESET Antivirus NOD32 e Internet Security: recensione 2021

Uno degli antivirus preferiti dai liberi professioni o dai dirigenti d’azienda è molto probabilmente NOD32, l’antivirus commerciale offerto dall’azienda ESET in grado di offrire un livello di protezione talmente elevato da non temere la concorrenza di nessun altra soluzione antivirus disponibile per Windows o per Mac. Anche se questo antivirus è disponibile solo a pagamento è riuscito a fidelizzare così tanto i clienti che difficilmente sceglieranno altri antivirus, anche offerti a prezzi inferiori!

Nei seguenti capitoli è possibile trovare tutte le informazioni su ESET Antivirus NOD32 e Internet Security, le due versioni dell’antivirus disponibili con licenza a pagamento; entrambe offrono un livello di protezione facilmente adattabile a qualsiasi utilizzo, scegliendo quali moduli adottare per proteggere i dispositivi in possesso.

Chi è ESET

ESET è un’azienda nata a Bratislava nel 1992 (all’epoca Cecoslovacchia, oggi Slovacchia), nell’epoca in cui si è assistita alla diffusione massiva dei computer in ogni ambiente business: proteggere tutte le workstation divenne un vero e proprio motto e, nonostante l’arrivo di Internet e dei computer casalinghi, non ha cambiato la sua filosofia, offrendo sempre prodotti commerciali e rinunciando a presentare degli antivirus totalmente gratuiti per il PC (cosa che tutti i concorrenti hanno fatto nel corso degli anni).

Questo si traduce in prodotti antivirus costantemente curati, aggiornati con tutte le novità presenti sul mercato e, cosa più importante, con un livello di rilevazione elevato, anche per le minacce di ultima generazione o per per minacce non ancora rilevate dalla concorrenza.

Cos’è ESET Antivirus

ESET offre un potente antivirus per PC noto con il nome NOD32, progettato per bloccare ogni malware in circolazione: trojan, worm, criptominer, ransomware e exploit non avranno scampo grazie all’efficace modulo di scansione in tempo reale, al sistema di scansione cloud, all’intelligenza artificiale e al modulo euristico, che anticipano i comportamenti sospetti dei file e intercettano un numero maggiore di minacce, senza interferire con il lavoro svolto al computer.

Per chi cerca un livello di protezione ancora più efficace può puntare su ESET Internet Security e ESET Smart Security Premium, le due suite di sicurezza pensate per proteggere tutte le aree a rischio sui sistemi Windows 10 e sui dispositivi portatili come Android e iPhone/iPad.

Caratteristiche

Visto che ESET offre solo soluzioni a pagamento conviene leggere subito tutti i capitoli presenti in questa sezione, così da poter scegliere la versione più adatta alle nostre esigenze. Le caratteristiche indispensabili sono presenti su tutti i prodotti ESET, ma per chi cerca un livello di protezione elevato troverà tutte le caratteristiche delle versioni ESET Internet Security e ESET Smart Security Premium nel capitolo Servizi aggiuntivi. Per non farci mancare nulla è possibile trovare anche delle informazioni sulle performance e sull’impatto che hanno i prodotti ESET su PC, un capitolo dedicato alla compatibilità e all’assistenza clienti e infine un capitolo sui prezzi e sui piani d’abbonamento disponibili.

Sicurezza e funzioni

La versione base dell’antivirus, ossia ESET NOD32 Antivirus, offre un ottimo livello di protezione per PC dedicati alle attività professionistiche e ai piccoli uffici. Questa protezione è possibile grazie alle seguenti funzionalità:

Antivirus efficiente : i moduli di scansione in tempo reale e il modulo di scansione su richiesta offrono un livello di protezione ottimale contro tutte le minacce informatiche, proteggendo l’utente su ogni clic effettuato, su qualsiasi pagina web visitata e all’apertura di qualsiasi messaggio di posta elettronica sospetto.

: i moduli di scansione in tempo reale e il modulo di scansione su richiesta offrono un livello di protezione ottimale contro tutte le minacce informatiche, proteggendo l’utente su ogni clic effettuato, su qualsiasi pagina web visitata e all’apertura di qualsiasi messaggio di posta elettronica sospetto. Modulo anti-ransomware : ESET offre un livello di protezione aggiuntivo contro le minacce informatiche note come ransomware, che bloccano l’utilizzo del PC e cifrano i file personali per ricatto. L’antivirus ESET è in grado di bloccare la cifratura dei file e di sbloccare eventuali file cifrati, così da non perdere nessun documento importante.

: ESET offre un livello di protezione aggiuntivo contro le minacce informatiche note come ransomware, che bloccano l’utilizzo del PC e cifrano i file personali per ricatto. L’antivirus ESET è in grado di bloccare la cifratura dei file e di sbloccare eventuali file cifrati, così da non perdere nessun documento importante. Modulo euristica avanzato : analizza i comportamenti dei file e dei processi e, se rispondono a determinati schemi sospetti o pericolosi, blocca l’esecuzione e avvisa l’utente. Di fatto indispensabile per poter bloccare le minacce non ancora scoperte (0-Day) o per bloccare gli attacchi informatici più avanzati.

: analizza i comportamenti dei file e dei processi e, se rispondono a determinati schemi sospetti o pericolosi, blocca l’esecuzione e avvisa l’utente. Di fatto indispensabile per poter bloccare le minacce non ancora scoperte (0-Day) o per bloccare gli attacchi informatici più avanzati. Aggiornamenti automatici : le firme antivirali e le componenti dell’antivirus vengono aggiornati con una frequenza elevata, così da offrire sempre il massimo della protezione durante l’utilizzo.

: le firme antivirali e le componenti dell’antivirus vengono aggiornati con una frequenza elevata, così da offrire sempre il massimo della protezione durante l’utilizzo. Compatibilità con Mac e Linux : l’antivirus ESET è utilizzabile anche su Mac e Linux, così da proteggere qualsiasi tipo di computer o server utilizzando.

: l’antivirus ESET è utilizzabile anche su Mac e Linux, così da proteggere qualsiasi tipo di computer o server utilizzando. Basso impatto sul sistema : la tecnologia ESET è pensata per ridurre al minimo l’interazione degli utenti, bloccando gli avvisi e ponendo subito le minacce in quarantena quando è attiva una finestra a schermo intero.

: la tecnologia ESET è pensata per ridurre al minimo l’interazione degli utenti, bloccando gli avvisi e ponendo subito le minacce in quarantena quando è attiva una finestra a schermo intero. Disco di recupero: è possibile creare un disco di ripristino da utilizzare in caso di infezioni pesanti o per ripulire gratuitamente altri computer presenti in rete.

Queste caratteristiche sono sufficienti per garantire la protezione di un PC domestico, dove spesso Windows Defender non si mostra all’altezza o rallenta eccessivamente il sistema in caso di minacce rilevate.

Servizi aggiuntivi

Per proteggere un computer aziendale o per ottenere la protezione ESET su più dispositivi è possibile puntare su ESET Internet Security, che aggiunge le seguenti funzionalità:

Protezione bancaria : modulo pensato per proteggere l’accesso all’home bankine e ai siti di e-commerce, così da evitare accessi non autorizzati o l’uso improprio dei dati, ottenendo pagamenti online sicuri.

: modulo pensato per proteggere l’accesso all’home bankine e ai siti di e-commerce, così da evitare accessi non autorizzati o l’uso improprio dei dati, ottenendo pagamenti online sicuri. Protezione webcam : permette di bloccare l’accesso alla webcam dal web o tramite virus pensati per spiare l’utente senza che se accorga.

: permette di bloccare l’accesso alla webcam dal web o tramite virus pensati per spiare l’utente senza che se accorga. Modulo di protezione rete : impedisce l’accesso degli hacker e ferma i tentativi d’accesso al computer, effettuando anche un controllo delle vulnerabilità eventualmente attive sulla rete a cui si è connessi.

: impedisce l’accesso degli hacker e ferma i tentativi d’accesso al computer, effettuando anche un controllo delle vulnerabilità eventualmente attive sulla rete a cui si è connessi. Protezione privacy : con questo modulo è possibile bloccare gli hacker che mirano alle informazioni personali e al furto di dati o dei dati d’accesso ai siti web.

: con questo modulo è possibile bloccare gli hacker che mirano alle informazioni personali e al furto di dati o dei dati d’accesso ai siti web. Modulo HIPS : controlla ogni interazione tra i file e i processi di Windows così da poter identificare correttamente le azioni sospette e avvisare nel caso in cui un file sconosciuto o un processo appena avviato sta cercando di svolgere azioni molto pericolose. Probabilmente uno dei moduli più efficaci nel bloccare le minacce, ma è richiesta una buona preparazione informatica per interpretare correttamente gli avvisi.

: controlla ogni interazione tra i file e i processi di Windows così da poter identificare correttamente le azioni sospette e avvisare nel caso in cui un file sconosciuto o un processo appena avviato sta cercando di svolgere azioni molto pericolose. Probabilmente uno dei moduli più efficaci nel bloccare le minacce, ma è richiesta una buona preparazione informatica per interpretare correttamente gli avvisi. Controllo parentale : offre un’efficace sistema di controllo sui siti visitati, bloccando quelli non adatti ai minori. Le modifiche dell’antivirus possono essere protette con password, così da creare un ambiente protetto per i figli.

: offre un’efficace sistema di controllo sui siti visitati, bloccando quelli non adatti ai minori. Le modifiche dell’antivirus possono essere protette con password, così da creare un ambiente protetto per i figli. Antifurto : un efficace sistema antifurto per rintracciare un portatile perso o un dispositivo mobile ancora connesso alla rete Wi-Fi o alla rete dati.

: un efficace sistema antifurto per rintracciare un portatile perso o un dispositivo mobile ancora connesso alla rete Wi-Fi o alla rete dati. Protezione Android: fornisce un livello di protezione elevato sui dispositivi con sistema operativo Android, bloccando gli attacchi dei malware specifici, intercettando i messaggi phishing e proteggendo la privacy dell’utente.

Per ottenere il livello di protezione più elevato è possibile installare ESET Smart Security Premium, che vanta le seguenti caratteristiche aggiuntive:

Cifratura dei file : permette di proteggere i file personali e i supporti rimovibili con un sistema di cifratura inattaccabile, così da proteggere le foto più importanti e i documenti vitali dal furto o dallo smarrimento.

: permette di proteggere i file personali e i supporti rimovibili con un sistema di cifratura inattaccabile, così da proteggere le foto più importanti e i documenti vitali dal furto o dallo smarrimento. Salvataggio delle password: con questo modulo aggiuntivo è possibile salvare tutte le password dei siti in un unico database protetto, così da potervi accedere con una master password su tutti i dispositivi supportati.

Le differenze tra le versioni sono notevoli, così come il prezzo: conviene sapere fin da subito di cosa necessitiamo e scegliere la versione che offre il livello di sicurezza adeguato per ciò che svolgiamo sul computer, senza trascurare anche i dispositivi mobile (che devono essere protetti in maniera adeguata).

Performance e impatto sul sistema

ESET offre degli antivirus piuttosto leggeri in memoria, con un impatto minimo quando si usano programmi complessi come la suite Microsoft Office o programmi di fotoritocco come Adobe Photoshop. Anche l’ente indipendente AV-Comparatives conferma i risultati vantati da ESET. I test dell’ente vengono realizzati periodicamente e, per facilitare la lettura, i risultati vengono comunicati sotto forma di stelle (da 0 a 3 stelle). Le prestazioni di ESET sono da prodotto di punta nel settore, com’è possibile vedere qui in basso:

Performance e impatto sul sistema : ⭐⭐⭐

: ⭐⭐⭐ Protezione in tempo reale : ⭐⭐⭐

: ⭐⭐⭐ Protezione dai malware avanzati : ⭐⭐⭐

: ⭐⭐⭐ Rimozione dei malware: ⭐⭐⭐

Leggendo i risultati è possibile notare che ESET vanta il massimo dei voti come performance, ma offre anche uno scanner antivirus efficace, capace di bloccare sia i malware già noti sia i nuovi malware avanzati, che di fatto non hanno scampo! Ottimo anche il risultato sulla rimozione dei malware, che certifica l’efficienza e il basso impatto sul sistema dei prodotti ESET quando viene rilevata una minaccia.

Compatibilità

ESET Antivirus è compatibile con i sistemi operativi Windows (da Windows 7 fino a Windows 10), macOS (da 10.12.x e versioni successive), con i dispositivi Android (versione 4.1 e successive) e con le distribuzioni GNU/Linux più famose (Debian, RedHat, Ubuntu, OpenSuSe, Fedora, Mandriva e la maggior parte delle distribuzioni che supportano RPM e DEB).

Al momento della stesura di questa guida non è disponibile una versione per i dispositivi Apple portatili: non è possibile quindi installare l’antivirus di ESET su iPhone e su iPad. La protezione per Android è disponibile gratuitamente, ma è possibile sbloccare maggiori funzionalità utilizzando la licenza a pagamento disponibile con le versioni ESET Internet Security e ESET Smart Security.

Assistenza clienti

Per ricevere assistenza sui prodotti ESET è possibile utilizzare la pagina del supporto ufficiale, che include un form in italiano da compilare in tutti i suoi punti, così da poter essere ricontattati direttamente dai tecnici specializzati ESET, che rispondono in italiano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

In alternativa è possibile utilizzare la pagina di aiuto rapido per trovare le risposte alle domande più comuni cercando direttamente nella barra di ricerca oppure utilizzando uno dei link rapidi presenti nella parte inferiore della pagina. Se siamo utenti con licenze business e desideriamo ottenere un’assistenza dedicata è possibile utilizzare la pagina del supporto riservata agli utenti business, che permette di ottenere risposte mirate da un tecnico specializzato in italiano, che risponde con gli stessi orari visti in precedenza (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

Prezzi e piani di abbonamento

L’azienda offre dei piani d’abbonamento diversi per ogni tipologia di prodotto, con la possibilità di scegliere un abbonamento pluriennale (da 2 o 3 anni) e scegliere il numero di dispositivi da proteggere (da 1 a 5). Per ottenere ESET NOD32 Antivirus è possibile sottoscrivere un abbonamento da 54,90 € (1 anno e 1 dispositivo); se invece puntiamo sulla versione ESET Internet Security è possibile sottoscrivere un abbonamento da 100,04 € per proteggere 2 dispositivi per un anno.

Per chi invece desidera il massimo della protezione e delle funzionalità può sottoscrivere un abbonamento ad ESET Smart Security Premium a partire da 108,58 € all’anno per 2 dispositivi.

Domande frequenti su ESET

Come ogni guida a tema antivirus è possibile trovare una FAQ completa con le principali domande degli utenti e le risposte di chi ha utilizzato questo antivirus per molti anni, così da toglierci subito ogni dubbio sui prodotti ESET e scegliere la versione giusta per le nostre esigenze con maggiore cognizione di causa.

Esiste una versione free di ESET?

Al momento non esiste una versione gratuita di ESET installabile su PC o su Mac, ma è possibile testare gratuitamente tutti i prodotti ESET per un periodo di 30 giorni, senza obbligo di di abbonamento e con tutte le funzionalità attive. Per testare è sufficiente portarsi nella pagina del prodotto scelto e premere su Download, così da poter scaricare subito la versione di prova e utilizzarla senza limiti per il tempo offerto. Allo scadere dei 30 giorni i prodotti ESET installati smetteranno di funzionare ed è necessario acquistare una delle licenze offerte dall’azienda per ripristina ottenere la protezione completa per un anno o più (in base all’abbonamento scelto).

Per fare una scelta sensata è possibile provare anche tutti e tre i prodotti e, superati i tre mesi, scegliere quale tipo di protezione lasciare attiva sul PC o sul Mac, pagando la licenza d’uso.

Si può usare ESET su Mac?

ESET è compatibile su Mac, dove presenta le stesse funzionalità viste nella versione per Windows. Installando ESET su Mac è possibile controllare tutti i download effettuati dal browser, identificare e bloccare le minacce specifiche per Mac e bloccare anche i malware per Windows scaricati inconsapevolmente, così da fermare ogni minaccia ancor prima di trasferire file da un computer all’altro, proteggendo di fatto ogni dispositivo presente all’interno della rete.

Anche se i Mac tendono ad essere molto più sicuri dei sistemi Windows conviene puntare su una protezione leggera ed efficace come ESET su Mac, così da non rischiare nulla sui prodotti Apple destinati all’uso aziendale o sui Mac connessi a più reti nella stessa giornata lavorativa.

Si può usare su smartphone (Android e iOS)?

L’azienda offre un antivirus gratuito scaricabile su tutti i dispositivi Android e utilizzabile per bloccare i malware specifici, controllare i download dei file APK e bloccare l’accesso ai siti truffa o ai messaggi a comparsa (che spesso nascondono insidie). L’antivirus ESET per Android può essere potenziato utilizzando le licenze a pagamento delle versioni suite (ESET Internet Security e ESET Smart Security Premium) ma può essere utilizzato anche con una licenza dedicata al costo di 9,99 € per un anno e un dispositivo.

In questo momento ESET non ha rilasciato nessuna versione compatibile per iPhone e iPad, che quindi non possono beneficiare della protezione offerta da questo antivirus.

ESET appesantisce molto il sistema (va bene per hardware datati)?

Come testimoniato dal test condotto da AV-Comparatives ESET si conferma un antivirus leggero in memoria e poco invasivo durante la normale attività dell’utente: su qualsiasi sistema viene installato ESET occuperà la giusta quantità di risorse, così da poter sempre lanciare i programmi più pesanti senza percepire alcun rallentamento o tentennamento. L’antivirus si presenta reattivo e veloce anche quando identifica una minaccia, senza occupare eccessivamente la CPU durante il processo di pulizia e disinfezione: difficilmente è possibile trovare un prodotto antivirale così preciso da richiedere un’interazione minima da parte dell’utente.

ESET Antivirus è sufficientemente leggero da poter girare sui computer più vecchi, ma assicuriamoci di avere almeno 2GB di memoria RAM disponibile e un processore dual-core o superiori prima di installare uno dei prodotti visti in alto.

Riepilogo e conclusioni

ESET Antivirus è da molti anni un punto di riferimento per tutti gli utenti che cercano un antivirus leggero ma molto potente, in grado di intercettare qualsiasi tipo di minaccia e di effettuare la pulizia in maniera del tutto automatica, avvisando l’utente delle infezioni rilevate e agendo sempre nel migliore dei modi.

Anche se viene fornito come programma commerciale a pagamento vale tutti i soldi spesi, visto l’alto livello di protezione e i numerosi moduli aggiuntivi pensati per proteggere la privacy dell’utente, per proteggere i file personali e per proteggere i figli minori dalle minacce del web e dai siti non adatti a loro (con un efficace parental control).

Per chi cerca un antivirus per proteggere un solo PC può puntare direttamente su ESET NOD32 Antivirus, la versione base dell’antivirus ma con tutte le componenti più importanti per proteggere qualsiasi computer con Windows o qualsiasi dispositivo Mac (Mac Mini, MacBook, iMac o Mac Pro). Se invece disponiamo di un maggior numero di dispositivi da proteggere è preferibile puntare su ESET Internet Security o ESET Smart Security Premium, ossia le versioni con il maggior numero di moduli di protezione.