Come riconoscere ed eliminare un virus su Facebook

Bernardo Dei Pubblicato il 12 set 2024

Come riconoscere un virus su Facebook e come eliminare la minaccia in maniera efficace? Facebook è dotato di ottime misure di sicurezza, ma chi utilizza questo social network è comunque continuamente esposto alle minacce del web e agli hacker sempre in agguato, pronti a rubare i dati sensibili degli oltre 2,2 miliardi di utenti presenti sulla piattaforma.

Non è necessario allarmarsi, poiché esistono ormai diversi strumenti utili a salvaguardare le nostre informazioni più riservate. In questo articolo scopriremo non solo come difendersi dai virus ma anche come rimuovere eventuali malware su Facebook.

Come riconoscere un virus su Facebook

Prima di capire come eliminare un virus su Facebook, è importante capire di che tipo di minaccia si tratta, poiché sono svariate le azioni fraudolente che possono essere compiute nei confronti degli utenti iscritti.

I virus di Facebook più comuni sono i cosiddetti malware. Cerchiamo di capire cosa sono.

Come viene trasmesso un malware attraverso Facebook

Si tratta di una categoria di virus che comunemente si trasmette tramite Messenger. I virus via chat di Facebook, i malware, si insinuano nel PC dell’utente, si servono del social network per inviare annunci, messaggi e anche per appropriarsi dell’identità stessa dell’utente.

Tra i virus di Facebook appartenenti a questa categoria troviamo ad esempio il Friend Request e il Change Color. In genere l’utente riceve un messaggio fraudolento via chat dove gli vengono richieste varie azioni (cliccare su un link, riprodurre un video, ecc.).

È indispensabile che l’utente eviti di seguire questi inviti, altrimenti può ritrovarsi con il malware scaricato sul proprio computer o reindirizzato su un’altra pagina pericolosa (pagina web contenente altro malware, sito di phishing o altro).

Difendersi da questo tipo di virus di Facebook è tutt’altro che facile, poiché spesso i messaggi ingannevoli si mimetizzano con i “ricordi” conservati sul nostro account, il che può indurci a pensare che il link o il video da aprire ci sia stato inviato da un nostro amico.

Tre semplici ed efficaci indizi ci vengono in aiuto:

se l’account inizia a inviare o a pubblicare spam e contenuti indesiderati;

e contenuti indesiderati; se nella cronologia compaiono accessi anomali (da posizioni diverse dalla propria);

(da posizioni diverse dalla propria); se sul proprio diario compaiono messaggi, post e altri elementi inusuali rispetto alla propria attività.

In questi casi la presenza di un virus è pressoché assicurata. Sarà a quel punto necessario indagare per capire se il virus si sia propagato, infettando anche il computer o il browser.

Indizi in questo senso sono il rallentamento del computer, la notevole riduzione delle prestazioni, ma anche la presenza di nuove applicazioni o di pop-up non richiesti e finestre che si aprono improvvisamente e senza ragione.

Ma esistono antivirus per Facebook? O comunque, come ci si può difendere da queste minacce?

Come eliminare un virus su Facebook

Per rimuovere un virus su Facebook ci sono dei passaggi fondamentali da seguire. Innanzitutto, come già accennato, è fondamentale evitare di cadere nella trappola di rispondere a messaggi strani o aprire link che chiaramente risultano anomali.

Se dovesse essere troppo tardi, è fondamentale mettere al corrente i propri contatti tempestivamente, in modo che il virus non si propaghi anche a loro. Occorre poi entrare nella sezione “Segnalazioni” e denunciare la problematica all’assistenza della piattaforma.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo di seguito quali sono i passaggi da seguire per eliminare un virus da Facebook. È necessario prima di tutto verificare le estensioni e i plugin contenuti nel browser, togliendo quelli anomali. Nel caso in cui il browser non funzionasse, per cercare di eliminare il virus da Facebook, il tentativo da fare è quello di procedere con il ripristino delle impostazioni predefinite.

A questo punto l’ideale è fare una scansione del computer con un antivirus (va bene anche quello che si ha in dotazione) e, in conclusione, modificare la password di accesso a Facebook.

Prevenzione: le best practice di sicurezza su Facebook (e sui social)

Se il problema è stato risolto e non si vuole più fare lo stesso errore in futuro, è bene sapere come proteggersi da eventuali nuovi attacchi. Ecco di seguito alcuni consigli utili.

Per evitare futuri “contagi” su Facebook, un antivirus è fondamentale, così come la raccomandazione più importante: non interagire mai in caso di messaggi, link e video in ingresso atipici. Un tipico virus di Messenger è “Guarda cosa ho trovato”, uno dei falsi avvisi più frequenti che ricevono gli utenti e che sono chiaramente veicolo di virus.

Altra formula di messaggi su messenger è “Sei tu nel video” o la variante “Sei tu nel video? Vergognati!”, che inducono l’utente a cliccare su un link sottostante. Anche in questo caso si tratta di avvisi fraudolenti. Cosa occorre fare in questi casi? Come eliminarli? Molto semplicemente, i messaggi vanno immediatamente cestinati o segnalati all’assistenza.

Avvalersi degli strumenti protettivi in dotazione su Facebook è certamente un modo per evitare di incorrere in questi eventi spiacevoli. È consigliabile, infatti, servirsi dell’autenticazione a due fattori, rendere attive le notifiche degli accessi e, nel caso in cui si sia in un luogo non del tutto sicuro, meglio impiegare una password monouso. In ogni caso, è sicuramente raccomandabile non comunicare a nessuno la password che si utilizza per l’accesso a Facebook, e cambiarla di tanto in tanto.

È meglio anche non accettare richieste di amicizia da sconosciuti, e disconnettersi da Facebook tutte le volte che si condivide un pc con altri. Altre azioni importanti da compiere sono la verifica di tutte le estensioni e i plugin attivi. Inoltre, bisogna mantenere sempre aggiornato il browser e il sistema operativo, che dispone di patch di sicurezza forniti su base periodica assieme agli aggiornamenti.

È possibile attivare l’aggiornamento automatico del sistema operativo, in modo tale da non doversi ricordare di farlo manualmente. Infine, quello che serve è un buon software di cybersecurity, come ad esempio Kaspersky, che difende dai rischi in rete e permette di sfruttare al meglio le potenzialità del proprio PC.

I migliori software di protezione da virus e malware

Oggigiorno si può contare su una grande varietà di antivirus tra cui scegliere per proteggersi dai numerosi messaggi anomali di Facebook o post strani che spesso contengono sgradite sorprese. I virus su Facebook tipo “Guarda cosa ho trovato”, infatti, sono sempre più frequenti. Per questo gli utenti sono alla ricerca di strumenti che permettano di proteggere i propri dati al meglio, non solo su PC, ma anche su smartphone o tablet.

I problemi, infatti, riguardano anche Android e iPhone, e per questo sono stati brevettati degli antivirus con caratteristiche idonee a questi strumenti.

Si tratta di software che si scaricano gratuitamente per ottenere una protezione base, ma c’è anche la possibilità di ottenere delle versioni più complete a pagamento per una protezione a tutto tondo. Tra i migliori disponibili troviamo Kaspersky Antivirus. Vediamolo nel dettaglio.

Kaspersky

Kaspersky Antivirus 4.5 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 🌍 VPN: ✔ 🛡️ Firewall: ✔ 📨 Scansione Mail: ✔ 📷 Protezione Webcam: ✔ 🔑 Password Manager: ✔ 👦 Parental Control: ✔ 📲 Numero Dispositivi: 1-10 💰 Versione Free: ✔ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 60% Vedi l'offerta

Kaspersky, con i suoi circa 400 milioni di utenti, detiene la maggiore quota di mercato dei fornitori di software per la sicurezza informatica in Europa, oltre a sedere al quarto posto nella classifica globale dei fornitori di antivirus per fatturato.

Kaspersky è un antivirus che difende egregiamente la sua posizione sul mercato tra i molti competitor, e di fatto resta uno dei servizi più affidabili e completi.

Si possono scegliere varie versioni: quella Standard, Plus, e Premium (che in più protegge nella navigazione online e possiede la funzione parental control) ed è disponibile anche una versione del tutto gratuita che garantisce un buon livello di sicurezza. Nel caso si fosse alla ricerca di un antivirus leggero e comunque performante a costo zero, infatti, Kaspersky Free è decisamente l’ideale. È semplice da utilizzare, il suo motore di scansione antivirus in tempo reale è eccellente e, inoltre, la sua interfaccia utente è più che discreta.

In più è il caso di sottolineare che oltre alle versioni di antivirus disponibili per PC e per Mac, ne esistono anche in forma di app per dispositivi mobili equipaggiati con Android. Non è prevista invece una versione per iOS, dato che il sistema operativo Apple è chiuso e dunque iPhone e iPad non sono così tanto a rischio di malware (può succedere solo nel caso di un jailbreak, ma quella è tutt’altra storia).

Conclusioni

Se da una parte è vero che le insidie sui dispositivi elettronici di cui facciamo uso quotidianamente sono aumentate, e che Facebook non è più sicuro come agli inizi, è pur vero che i metodi per eliminare i virus e proteggersi sono ormai molteplici.

Per la prevenzione è fondamentale non cadere nei tranelli che solitamente raggiungono gli utenti tramite la chat di Messenger, e allo stesso tempo utilizzare gli strumenti protettivi in dotazione su Facebook. Inoltre, è bene puntare su un buon software di protezione da virus e malware.

Insomma, si tratta solo di avere un po’ più di attenzione e cura, per poter vivere con serenità la propria vita sui social.

Domande frequenti sui virus su Facebook Cosa succede se prendi un virus su Facebook? Il virus potrebbe riuscire a rubare le credenziali di accesso (nome utente e password) e hackerare il profilo dell’utente. Altro rischio è che il virus infetti e quindi danneggi il PC dell’utente o dei suoi “amici” tramite la diffusione di messaggi via chat. Come segnalare un virus a mio nome su Facebook? Se si ha il sospetto di essere stati colpiti da un virus, nella sezione Centro Assistenza di Facebook è possibile effettuare una segnalazione, in modo tale da evitare il propagarsi delle problematiche legate all’attacco. Cosa succede se si apre un virus su Messenger? L’utente che clicca sul link comparso come messaggio Messenger diventa, a sua insaputa, veicolo del virus a sua volta. In tal modo andrà inevitabilmente a infettare altri contatti, dando il via a una catena difficilmente spezzabile. Come rimuovere un virus Facebook su smartphone? È necessario cliccare sull’opzione Impostazioni, fare un clic sulla scheda App e siti web e spuntare la casella ciascuna app che si ritiene sospetta e che rientra nella sezione “App e siti web attivi”. Infine, cliccare sul pulsante blu “Rimuovi”.