Migliori strumenti e software per fare web marketing nel 2022

Federico Pisanu Pubblicato il 17 mag 2022

Il web marketing, noto anche come digital marketing, è l’insieme delle attività online svolte da professionisti e aziende per aumentare la visibilità su Internet di un progetto editoriale, un brand o un servizio. Oggi che l’accesso alle informazioni avviene tramite smartphone e PC, è di fondamentale importanza avere una presenza solida. In che modo? Servendosi di strumenti di web marketing efficaci, in grado cioè di fare la differenza.

Riassumendo a grandi linee, le tre categorie di riferimento sono l’email marketing, la SEO e i programmi per costruire un sito. Per ciascuna di esse sono disponibili software di marketing capaci di garantire risultati nel medio-lungo termine, un elemento fondamentale per chiunque voglia fare marketing online in modo serio.

In questo articolo sveleremo quali sono gli strumenti di web marketing da conoscere (e usare) per aumentare la presenza online della propria attività, così da incrementare anche i guadagni.

Software per fare email marketing

Iniziamo subito con i migliori software di email marketing, la disciplina del web marketing attraverso cui si creano comunicazioni via email. L’obiettivo è di “nutrire” le relazioni tra azienda e pubblico, inviando informazioni importanti relative al brand o aggiornamenti di natura commerciale.

Ecco una selezione di software per fare email marketing, come si usano e quali sono i migliori:

GetResponse

Sendinblue

AWeber

Mailerlite

Constant Contact

GetResponse

GetResponse è uno dei principali strumenti di web marketing per la realizzazione di campagne email, funnel di vendita, landing page e webinar. Si presenta come un tool di marketing all-in-one, con cui si possono creare anche inserzioni a pagamento. Disponibile in cinque piani diversi, l’account gratuito consente di usufruire fino a un massimo di 500 contatti. Merita una nota a margine il supporto clienti, attivo via chat e mail 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

Sendinblue

Un’alternativa più che valida a GetResponse per fare email marketing è il software francese Sendinblue. I suoi principali punti di forza sono: la semplicità d’uso della piattaforma (grazie alla presenza di un eccellente editor visuale drag & drop); l’implementazione di un IP dedicato, con cui è possibile migliorare la reputazione delle email agli occhi degli ISP più popolari come Gmail, Hotmail, Yahoo; un ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie a una politica di prezzi più concorrenziale rispetto ai competitor.

AWeber

Da anni AWeber è un punto di riferimento tra i software di online marketing per creare una campagna via email sfruttando il meglio della tecnologia. La facilità d’uso del tool, il supporto agli autorisponditori temporali e il supporto all’AMP per l’email marketing sono alcuni dei fattori che rendono il tool AWeber uno degli strumenti di web marketing più gettonati tra i professionisti del settore. A ciò si aggiungono le 500 iscrizioni disponibili all’interno del piano gratuito e l’assistenza di qualità garantita anche agli utenti dell’account Free.

Mailerlite

User experience e supporto clienti sono i due principali punti di forza del software Mailerlite, tra i migliori servizi di email marketing oggi disponibili. Si tratta di un tool basato sul cloud, con un’interfaccia essenziale, senza per questo sacrificare funzionalità avanzate di personalizzazione per newsletter, landing page e pop-up. Il piano Free permette di conservare fino a un massimo di 1.000 contatti e di inviare 12.000 email al mese. Incluso nell’account gratuito anche l’ottimo supporto via email.

Forte di un’esperienza pluri-ventennale, la piattaforma statunitense di email marketing Constant Contact si è guadagnata nel tempo la fiducia di agenzie, reti aziendali e piccole imprese. I clienti del tool ricevono un aiuto indispensabile per sviluppare una migliore comunicazione con il pubblico e incrementare le conversioni (e di conseguenza i guadagni). In particolare, eccelle nel superlativo rapporto qualità-prezzo, con prezzi a partire da 9,99 dollari al mese, con la possibilità di usufruire di un periodo di prova gratuito della durata di 60 giorni.

Strumenti per fare SEO

Tra i principali strumenti di web marketing, i tool SEO rivestono un’importanza cruciale per determinare la visibilità di un sito nei motori di ricerca. La SEO, acronimo per Search Engine Optimization, è l’arte dell’ottimizzazione per i motori di ricerca: include tutte quelle attività che hanno come obiettivo un miglior posizionamento di un sito nei risultati organici di Google e degli altri motori di ricerca.

Vediamo quali sono i principali software per fare SEO, come si usano e quali sono i migliori:

Semrush

SEOZoom

Ahrefs

Screaming Frog

Similar Web

Semrush

Semrush rappresenta il punto di riferimento per i professionisti SEO e, più in generale, del web marketing. L’azienda statunitense mette a disposizione dei suoi clienti un tool all-in-one votato principalmente alla SEO on page, l’analisi delle keyword, la SEM (Search Engine Marketing) e la valutazione approfondita dal punto di vista SEO di un sito web. In più è facile da usare e offre un’assistenza clienti completa via telefono, email e chat. Per provare tutte le funzionalità è sufficiente aderire alla prova gratuita di 7 giorni.

SEOZoom

Nella lista degli strumenti di web marketing dedicati alla SEO, la piattaforma SEOZoom eccelle per la sua specializzazione nel mercato italiano. Alla base del suo successo i tanti tool di analisi SEO messi a disposizione degli utenti, tra cui la keyword research, l’audit del sito e il confronto con i siti concorrenti. In più è inclusa la sezione Academy, che ospita webinar gratuiti su web marketing e SEO.

Ahrefs

Se Semrush e SEOZoom sono due piattaforme SEO complete, il tool Ahrefs concentra i propri sforzi sull’analisi dei backlink di un sito, ancora oggi uno dei principali fattori SEO che determina la visibilità di un sito web nel motore di ricerca Google. Ahrefs è considerato dagli esperti come la soluzione numero uno per chi pone al primo posto l’importanza del database di backlink (più di 30 trilioni di link conosciuti) e l’analisi dei contenuti della SERP (oltre 6,35 bilioni di pagine scansionate al giorno).

Screaming Frog

Con Screaming Frog ci si assicura uno degli strumenti di web marketing più importanti per la SEO tecnica. Si tratta di un software online che consente di eseguire il crawling di un sito web, attraverso cui è possibile venire a conoscenza di pagine 404, un titolo SEO (title) duplicato, breve o lungo, l’assenza del testo alternativo dalle immagini o della meta descrizione dagli articoli, e di eventuali problemi da risolvere dal punto di vista dei sottotitoli (gli headings, ossia i titoli dei paragrafi inclusi tra i tag <h2></h2>, <h3></h3>).

Similar Web

Similar Web è un’ottima risorsa gratuita per chiunque voglia effettuare un’analisi dei competitor. Il tool SEO in questione restituisce dati preziosi come numero di pagine visualizzate, frequenza di rimbalzo, sorgenti di traffico, siti referral e pagine per visita. Di fatto, funziona come Google Analytics: la differenza sostanziale è che il primo fornisce i dati di un sito web proprietario, Similar Web invece consente di analizzare i dati di tutti i siti presenti online.

Programmi per costruire siti web

L’ultima parte del nostro approfondimento sugli strumenti di web marketing è dedicata ai migliori software per costruire un sito. Il più famoso e utilizzato è WordPress, ma questo non significa che sia l’unico. Vediamo dunque quali sono i software più utilizzati per costruire siti web.

GoDaddy

Site123

Wix.com

Shopify

WordPress

GoDaddy

Per fare marketing online è indispensabile avere un proprio sito con cui presentare ai visitatori l’azienda, il brand, il prodotto. E un sito non potrebbe esistere su Internet senza occupare uno spazio definito sul web, noto anche con il termine hosting. Da qui l’importanza di rivolgersi a un servizio di web hosting affidabile, in grado di offrire performance di livello. Tra i migliori a livello internazionale c’è appunto GoDaddy, con cui è possibile anche acquistare un dominio ricevendo tutte le certificazioni necessarie.

Site123

Tra i software per l’online marketing più interessanti degli ultimi anni si annovera Site123. È un servizio che permette di costruire un sito web dall’aspetto professionale in pochi minuti, anche a chi è digiuno di programmazione. Site123 offre un web hosting senza spese e la registrazione gratuita del dominio, insieme a strumenti SEO per agevolare l’indicizzazione e ottimizzazione del sito. Inoltre, i temi disponibili sono mobile friendly, il che significa che si adattano in automatico alla dimensione dello schermo in uso.

Wix.com

Wix.com è un’ottima alternativa a cui ricorrere tra gli strumenti di web marketing per chi vuole creare un sito web in poco tempo e non ha grandi pretese. Oltre a una piattaforma semplice da usare, adatta anche ai meno esperti, offre diversi modelli personalizzabili per realizzare un sito, un negozio online o un blog su misura. Una delle funzionalità più gettonate è Wix ADI (acronimo per Artificial Design Intelligence), uno strumento che permette di configurare un sito o un blog da delle semplici risposte.

Shopify

Da tempo Shopify rappresenta la più popolare piattaforma per la creazione di siti di e-commerce. Ad oggi, oltre un milione di professionisti hanno deciso di puntare su Shopify per costruire il proprio negozio online. Uno dei “segreti” alla base del successo internazionale del programma è la possibilità di aggiungere prodotti illimitati indipendentemente dal piano scelto. Tra tutti i competitor, è la scelta ideale per gli imprenditori che hanno la necessità di gestire un grande inventario e prevedono vendite costanti.

WordPress

Impossibile, infine, non citare tra i migliori strumenti di web marketing la popolarissima piattaforma WordPress. Se Shopify è associato ai portali di e-commerce, WP (abbreviazione di WordPress) è la soluzione più adottata per la creazione di un sito web o un blog. Lo confermano i numeri impressionanti che accompagnano WordPress a ogni presentazione: oltre il 43% dei siti online si basa sul celebre sistema open source di gestione dei contenuti (fonte W3Techs). La natura open source, la semplicità di utilizzo dell’editor di test e la disponibilità infinita di temi e plugin gratuiti rendono la costruzione di un sito accessibile anche a chi non è programmatore.