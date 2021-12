Come iniziare a utilizzare WordPress in maniera facile e veloce

Chi è alle prime armi con la creazione, la modifica e l'utilizzo di un sito Web, in particolare con WordPress, si ritroverà sicuramente ad affrontare alcune difficoltà inevitabili. Proprio per questo motivo, potrebbe essere necessario utilizzare alcuni strumenti che permettano a chiunque di ottimizzare e migliorare l'intero processo di gestione delle pagine. Perciò, vogliamo oggi parlarvi di esattamente quattro tool ideati da WpEngine che si pongono proprio l'obiettivo di semplificare tale processo. Per di più, oggi vengono tutti offerti con uno sconto di 84 euro sul prezzo originale. Sicuramente un qualcosa da non sottovalutare.

I servizi offerti da WpEngine per la gestione di WordPress

Iniziamo quindi con l'illustrare le quattro macro aree di competenza di WpEngine: WordPress Hosting, Enterprise WordPress, Agency Client Management e Headless WordPress. Al momento tutti questi termini potrebbero dirvi davvero poco, ma tra qualche istante risulterà tutto più chiaro.

Iniziamo quindi con la parte Hosting. Come sicuramente saprete infatti, un qualunque sito Web registrato ha bisogno di un “tassello” di Internet per poter operare in completa libertà. L'Hosting si occupa proprio di preoccupare un “tassello” libero e cucirlo sul proprio dominio e il proprio sito Web ideato tramite WordPress. Si tratta di un passaggio obbligatorio, ma WpEngine se ne occuperà autonomamente.

La parte Enterprise di WpEngine invece, si dedicherà all'analisi dei dati, così da mostrare continuamente all'utente l'andamento delle proprie pagine sotto il profilo delle performance e della sicurezza e darà anche qualche consiglio su come ottimizzare i vari elementi meno curati. In più, non mancherà un supporto sempre attivo e pronto a risolvere qualsiasi tipo di problema.

La parte di Client management invece, come anticipa il nome stesso, si occuperà di gestire al meglio i clienti che faranno visita al sito web, concentrato l'attenzione selle operazioni di: ricezione dei pagamenti, gestione della clientela tramite tool specifici e rivendita di Hosting.

E infine, come sicuramente immaginerete, dietro WordPress e qualsiasi pagina web, c'è del codice, il quale deve continuamente essere aggiornato e modificato per cercare di mantenere sempre al top le performance del sito Web. Molto spesso queste azioni vengono affidate a più sviluppatori esterni, ma con l'Headless offerto da WpEngine, il tutto potrà essere gestito direttamente all'interno della stessa piattaforma.

