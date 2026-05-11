Prime Video copia TikTok: arriva il nuovo feed di video verticali

Prime Video ha deciso che resistere alla forza di gravità di TikTok era una battaglia persa in partenza, e ha aperto le porte a un nuovo feed verticale chiamato Clips. In pratica, chi voleva guardare un film ora rischia di passare venti minuti a sfogliare anteprime…

Amazon lancia Clips: lo scroll verticale invade Prime Video

Netflix lo ha fatto, Disney Plus pure, e ora tocca al colosso di Seattle adeguarsi al rito collettivo dello scroll. La piattaforma di streaming aggiunge un feed di video brevi tratti dal proprio catalogo, con la possibilità di vedere subito il film, oppure noleggiarlo o comprarlo direttamente da lì. Una specie di vetrina infinta, dove ogni clip è insieme intrattenimento e corsia d’acquisto.

Non è la prima volta che Prime Video flirta con il formato verticale. C’era già stato un esperimento dedicato agli highlights delle partite NBA. Ma ora il gioco si fa serio, lo scroll si è spostato sulla homepage, e basta trascinare il dito verso il basso per finire dentro la giostra delle Clips.

Come spiega Amazon: ogni volta che apri l’app vedrai qualcosa di nuovo, calibrato sulla tua cronologia di visione. Bastano pochi thriller scandinavi per trasformare la schermata in una sequenza di atmosfere cupe e paesaggi nordici, mentre una commedia romantica interrotta a metà può generare una lunga serie di suggerimenti simili.

Dentro il feed si possono aggiungere film e serie alla watchlist con un tap, oppure spedire la clip a un amico via messaggio, mail o social. L’unica condizione, è che il destinatario deve avere l’app di Prime Video installata, altrimenti non serve a nulla. Una scelta che blinda l’ecosistema e trasforma ogni condivisione in un piccolo invito a entrare nel club.

Disponibilità

Per ora Clips arriva solo a una selezione di utenti negli Stati Uniti, su iOS, Android e tablet Fire. L’espansione più ampia è prevista per l’estate, quel momento dell’anno in cui le piattaforme amano lanciare novità mentre gli abbonati sono distratti dalle vacanze. Per la serie, meglio sperimentare con pochi e correggere il tiro prima di servire la stessa novità a milioni di spettatori.

Perché tutti rincorrono lo stesso formato

Resta una domanda sospesa, e la risposta è quasi banale. Il feed verticale funziona perché riduce a zero il tempo di scelta e trasforma la passività in un’illusione di controllo. Le piattaforme lo sanno, e si stanno adeguando come banchi di pesci che cambiano direzione tutti insieme. Prime Video, Netflix, Disney Plus: stesso copione, stesso obiettivo. Tenerci dentro l’app il più a lungo possibile, anche quando non abbiamo deciso di guardare nulla davvero.