Telegram: bot AI e altre 9 nuove funzionalità

La software house guidata da Pavel Durov ha rilasciato ieri sera la versione 12.7 di Telegram che include 10 nuove funzionalità. Quasi il 50% di esse riguarda l’uso dei bot AI per eseguire varie azioni. Ci sono inoltre novità per emoji, sticker, sondaggi, pianificazione dei messaggi e reazioni. L’aggiornamento può essere già scaricato dagli store di Apple e Google.

Tutte le novità di Telegram

Telegram permette ora di utilizzare gli assistenti AI o altri tool automatizzati di terze parti come bot ospiti all’interno delle chat private o di gruppo. Gli utenti devono solo citarli (fino a 3 contemporaneamente) con @username nel messaggio per chiedere informazioni o generare immagini. I bot hanno accesso solo al messaggio specifico in cui sono citati e a tutte le risposte a quel messaggio. Non possono vedere quali utenti sono nella chat e non possono accedere ad altri messaggi.

L’aggiornamento introduce anche la comunicazione tra bot. I bot possono quindi rispondere ad altri bot. La funzionalità è utile per automatizzare i flussi di lavoro con agenti completamente autonomi. I bot possono ora scrivere le risposte in streaming man mano che vengono generate, invece di attendere il completamento del messaggio.

Infine, gli utenti possono collegare un bot al proprio profilo e permettergli di rispondere ai messaggi. È possibile scegliere le chat a cui può accedere, escludendo ad esempio quelle con i contatti personali oppure rispondendo solo alle nuove chat. La funzionalità si trova in Impostazioni > Account > Automazione chat .

Telegram consente anche di creare stili AI personalizzati, inserendo un prompt nell’editor di testo. I team possono ad esempio standardizzare i testi per post e promozioni, mentre le community possono creare stili con meme per i loro membri. Ogni stile personalizzato ha un link condivisibile che permette agli altri utenti di visualizzare l’anteprima dello stile e di aggiungerlo al proprio editor di testo.

Sfruttando modelli AI custom che operano sulla rete Cocoon è possibile trovare facilmente oltre 100 milioni di emoji e sticker pubblici creati dagli utenti di Telegram attraverso la funzione di ricerca nel pannello degli sticker (sono supportate parole chiave in 36 lingue).

Altre due novità riguardano i sondaggi. Quelli nei gruppi e nei canali mostrano un grafico interattivo per gli amministratori che traccia il numero di voti per ogni opzione nel tempo. Gli amministratori dei canali possono invece impostare limiti personalizzati su chi può partecipare ai sondaggi, consentendo la partecipazione solo agli iscritti o solo agli utenti di specifici paesi.

Infine, i messaggi pianificati possono essere consegnati in modo silenzioso (senza suono di notifica), mentre gli amministratori dei gruppi possono ora eliminare le reazioni di utenti specifici.