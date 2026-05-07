I PDF Adobe diventano esperienze interattive condivisibili con l'AI

Si caricano un mucchio di PDF, documenti, note e link su Acrobat. L’AI li analizza, genera un riassunto audio, crea una presentazione interattiva con immagini e brand, e produce un’esperienza condivisibile, dove il destinatario può esplorare i materiali e fare domande a un chatbot AI personalizzato.

Il destinatario non riceve un allegato da 40 pagine, riceve un link a uno spazio interattivo dove l’AI ha già fatto il lavoro di sintesi e organizzazione. Adobe chiama questa funzione “PDF Spaces” e la definisce un nuovo formato, non una nuova funzionalità.

Adobe reinventa il PDF con L’AI, audio e analytics: arriva PDF Spaces su Acrobat

PDF, documenti, link e note possono essere raccolti in un unico spazio all’interno di Acrobat. L’agente di intelligenza artificiale crea automaticamente l’area di lavoro, che può poi essere arricchita aggiungendo contesto, struttura e contenuti multimediali. Quando si aggiornano i documenti originali, l’esperienza condivisa si aggiorna automaticamente, i destinatari vedono sempre la versione più recente.

È possibile personalizzare un assistente AI per ogni spazio. Basta dirgli quali sono gli obiettivi e chi sono i destinatari, e l’assistente risponderà alle domande e fornirà suggerimenti pertinenti a quel contesto specifico.

L’AI genera anche un riassunto audio automatico dei materiali, un podcast breve che orienta il destinatario prima di esplorare il contenuto. La sintesi è completamente modificabile, ad esempio si può aggiungere il logo aziendale per un’esperienza brandizzata.

Oltre il business

Non è solo per i team vendite. Adobe cita casi d’uso per dirigenti, team finanziari, marketing, HR, compliance, ma anche usi personali come itinerari di viaggio o dettagli di eventi da condividere.

Non stiamo solo aggiungendo nuove funzionalità, stiamo introducendo un nuovo formato , dice Abhigyan Modi, senior vice president di Adobe Document Cloud. Per la prima volta, condividere documenti significa condividere un’esperienza su misura per il pubblico destinatario.

PDF Spaces è disponibile in Acrobat Express e Acrobat Studio.

Il PDF ha 33 anni ed è sempre stato un formato statico. Adobe lo sta trasformando in un contenitore interattivo, anche grazie all’intelligenza artificiale. Se manterrà le promesse, si tratterà del cambiamento più rilevante per il PDF dalla sua nascita.