Chrome su Android: arriva la posizione approssimativa per i siti web

Non tutti i siti web hanno bisogno di sapere esattamente dove siamo. Il meteo locale non ha bisogno delle nostre coordinate GPS precise, gli basta sapere che siamo a Bologna, non al terzo piano del palazzo in via Rizzoli 12… Chrome su Android ora offre questa distinzione. Quando un sito chiede la posizione, è possibile scegliere di condividere quella approssimativa invece di quella precisa.

Chrome su Android permette di condividere la posizione approssimativa

Quando un sito web richiede l’accesso alla posizione, Chrome su Android mostra l’opzione di condividere la posizione approssimativa, un’area generale invece di coordinate esatte. Per i casi in cui serve la posizione precisa, come la navigazione, gli ordini di consegna, oppure la ricerca del bancomat più vicino, si può ancora condividere quella esatta.

Google sta introducendo anche nuove API che permettono agli sviluppatori web di specificare se hanno bisogno della posizione approssimativa o precisa. L’azienda incoraggia gli sviluppatori a richiedere la posizione precisa solo quando è essenziale per il funzionamento del sito.

Disponibilità

La funzione è disponibile adesso su Chrome per Android. Google prevede di portarla sul desktop nei prossimi mesi. Non è stata comunicata una timeline per Chrome su iOS.

Per la privacy è sicuramente una piccola vittoria. Un controllo che Android offre già a livello di sistema operativo per le app, e che ora arriva anche nel browser per i siti web. La maggior parte degli utenti condivide la posizione precisa con qualsiasi sito la chieda, semplicemente perché non esisteva una via di mezzo. Adesso c’è.