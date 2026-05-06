 Chrome scarica di nascosto un modello AI da 4 GB: come trovarlo
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Chrome scarica di nascosto un modello AI da 4 GB: come trovarlo

Nessuna comunicazione e procedimento difficoltoso per eliminarlo: cos'è il modello AI da 4 GB che Chrome scarica di nascosto sul computer.
Chrome scarica di nascosto un modello AI da 4 GB: come trovarlo
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Nessuna comunicazione e procedimento difficoltoso per eliminarlo: cos'è il modello AI da 4 GB che Chrome scarica di nascosto sul computer.
Growtika, Unsplash

Se hai notato una riduzione anomala dello spazio disponibile su disco e utilizzi Chrome su un computer, la colpa potrebbe essere del browser. That Privacy Guy (Alexander Hanff) ha scoperto e documentato un comportamento del software su cui sono attesi chiarimenti da parte di Google: scarica di nascosto un modello AI da quasi 4 GB, senza chiedere il consenso all’utente né permettergli di eliminarlo facilmente.

Un modello AI da 4 GB in locale per Chrome: cos’è?

Ho fatto un test ed effettivamente l’ho trovato anche nel mio PC. Non ho mai visto comparire alcun messaggio né avviso relativo al suo download, non mi è stato chiesto il permesso di salvarlo, eppure è presente. Si tratta del file weights.bin e questa è la directory in cui è posizionato.

C:\Users\NOMEUTENTE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel\2025.8.11.1

Il modello AI da quasi 4 GB scaricato di nascosto da Chrome

Eliminarlo serve a poco, viene scaricato di nuovo in automatico. Per impedirlo è necessario agire sui flag (chrome://flags), cercando nello specifico quello relativo a Enables optimization guide on device (chrome://flags/#optimization-guide-on-device-model). Insomma, non è un’operazione intuitiva né alla portata di tutti.

Il flag da disabilitare per evitare il nuovo download del modello AI

Attenzione: consigliamo di agire con prudenza su queste impostazioni. La disattivazione potrebbe compromettere l’uso delle funzionalità lanciate in futuro. Per questo motivo sarebbe necessaria una maggiore trasparenza da parte di Google.

È al servizio delle funzionalità di Gemini Nano

Di cosa si tratta? È un modello AI scaricato in locale per supportare Gemini Nano con operazioni come la generazione del testo di Help me write, senza dover passare da un server remoto. Nulla di male, nel momento in cui tutto sembra dover essere necessariamente associato all’intelligenza artificiale e alle sue funzionalità, ma considerando il peso del file dovrebbe essere messo a conoscenza dell’utente.

A quanto pare, il download avviene sui PC con Windows, macOS, Linux e ChromeOS che soddisfano determinati requisiti, a partire dalla versione 147 del browser. Nel mio caso, è presente anche sulla 148 appena distribuita.

Fonte: That Privacy Guy

Pubblicato il 6 mag 2026

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