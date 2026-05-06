Controllo governativo dei nuovi modelli AI negli USA

In seguito all’annuncio di Claude Mythos, alcuni funzionari dell’amministrazione Trump hanno espresso preoccupazioni sui possibili abusi del modello di Anthropic. Secondo il New York Times verrà effettuato un controllo preliminare sui nuovi modelli prima del rilascio pubblico. Google, Microsoft e xAI hanno già sottoscritto un accordo con il Dipartimento del Commercio.

Parziale dietrofront sullo sviluppo dei modelli AI

A fine gennaio 2025, Donald Trump ha revocato tutte le restrizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale introdotte dal suo predecessore. A fine luglio 2025 ha annunciato un AI Action Plan per lo sviluppo delle tecnologie AI (meno vincoli e pratiche amministrative più veloci per la costruzione dei data center).

Dopo aver scoperto che Claude Mythos potrebbe essere usato per effettuare attacchi informatici contro le infrastrutture critiche, il governo statunitense avrebbe previsto l’obbligo di un controllo preliminare dei nuovi modelli prima del rilascio pubblico. Secondo le fonti del New York Times, Trump potrebbe firmare un ordine esecutivo per creare un gruppo di lavoro che valuterà il rispetto di determinati requisiti di sicurezza.

Si tratta quindi di un parziale dietrofront rispetto a quanto promesso un anno fa. Il governo teme che i modelli più potenti, come Claude Mythos, possano finire nelle mani sbagliate (cybercriminali cinesi, russi, nordcoreani) e sfruttati per colpire gli Stati Uniti. Non è chiaro però come funzioneranno i controlli, considerato che l’annuncio dei nuovi modelli avviene ormai a cadenza mensile (eventuali ritardi diventeranno un “regalo” alla Cina).

In attesa del nuovo editto presidenziale, Google, Microsoft e xAI hanno sottoscritto un accordo con il Center for AI Standards and Innovation (CAISI) del Dipartimento del Commercio che prevede l’accesso preliminare ai nuovi modelli per la valutazione delle capacità con particolare riferimento alla sicurezza. Un simile accordo era stato già firmato da OpenAI e Anthropic a fine agosto 2024.