 Apple iOS 27: scelta tra ChatGPT, Gemini e Claude?
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Apple iOS 27: scelta tra ChatGPT, Gemini e Claude?

Gli utenti potranno scegliere ChatGPT, Gemini, Claude e altri modelli AI di terze parti per le funzionalità di Apple Intelligence disponibili in iOS27.
Apple iOS 27: scelta tra ChatGPT, Gemini e Claude?
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Gli utenti potranno scegliere ChatGPT, Gemini, Claude e altri modelli AI di terze parti per le funzionalità di Apple Intelligence disponibili in iOS27.
Google AI Studio

Durante la WWDC 2026 (8-12 giugno) verranno annunciate molte novità software, tra cui iOS 27. Con questa versione del sistema operativo arriverà finalmente Siri 2.0 che sfrutta un modello di Google. In base alle informazioni ricevute da Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), gli utenti potranno scegliere altri chatbot di terze parti, tra cui Gemini e Claude.

Alternative a ChatGPT per Apple Intelligence

Gurman aveva già descritto una simile opzione per Siri. Attualmente è possibile usare ChatGPT se l’assistente di Apple non può rispondere a domande più complesse. Con iOS 27 verranno introdotte le Extensions (estensioni) che consentiranno di inviare le richieste ad altri chatbot.

ChatGPT viene inoltre usato per alcune funzionalità di Apple Intelligence, tra cui Image Playground e Writing Tools. Gli utenti potranno scegliere Gemini, Claude e altri modelli AI di terze parti anche per le funzionalità di Apple Intelligence. Verrà aggiunta una specifica opzione nell’app Impostazioni. Dovrà però essere installata la relativa app dallo store (ci sarà una sezione dedicata).

In una versione preliminare di iOS 27 è stato trovato questo riferimento:

Le estensioni consentono di accedere alle capacità AI generative delle app su richiesta tramite le funzionalità di Apple Intelligence come Siri, Writings Tool, Image Playground e altro ancora.

Apple specificherà però che non è responsabile per i contenuti generati dai modelli AI di terze parti. Gli utenti potranno inoltre scegliere voci diverse per i chatbot esterni. Come già noto sarà disponibile anche un’app standalone per Siri con interfaccia simile a quelle dei chatbot concorrenti.

La nuova versione di Siri e altre funzionalità di Apple Intelligence verranno annunciate durante la WWDC 2026. Le promesse non mantenute due anni fa costeranno ad Apple 250 milioni di dollari.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 6 mag 2026

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