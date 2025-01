Migliori VPN: tutti i prezzi a confronto e analisi delle caratteristiche a pagamento

Edoardo D'amato Pubblicato il 21 gen 2025

Questa guida presenta una selezione puntuale ed aggiornata delle migliori vpn in circolazione. Grazie a questi software è possibile proteggere le proprie informazioni da tracciamenti a fini commerciali oppure a opera di malintenzionati. Il tutto attraverso il mascheramento dell’indirizzo IP dei propri dispositivi, utile anche per risultare connessi da un’altra posizione geografica e accedere a contenuti e servizi riservati in certi Paesi.

Oltre alla sicurezza, una VPN garantisce anche la libertà di navigare senza censure e limita, rendendo questo strumento una scelta preziosa per chiunque desideri un’esperienza online più sicura e privata. Questo confronto è aggiornato con le ultime novità del settore e considera tutti i servizi VPN Top attuali.

Verranno presentate le virtual private network più quotate del mercato e quelle emergenti ma con grandi potenzialità, le caratteristiche esaminate vanno dalla velocità alla stabilità della connessione, passando per la facilità di utilizzo e la capacità di superare i blocchi geografici. Alla fine si avrà una panoramica completa sulle reti di maggior qualità e dei criteri per scegliere un abbonamento su misura.

Top VPN del mese

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prezzo Server: 6200+ in 104 paesi Dispositivi supportati: fino a 10 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 3.69 €/mese Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 2.29 €/mese Provala subito Recensione Server: Server in 66 città Dispositivi supportati: fino a 10 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo: da 1.48 €/mese Provala subito Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

iOS

Smart TV Prezzo: da 2.03 €/mese Provala subito Recensione Server: 200+ in 63 paesi Dispositivi supportati: fino a 10 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 2.08€/mese Provala subito Recensione

Secondo le ultime novità, le migliori VPN di gennaio 2025 sono NordVPN, Surfshark e CyberGhost. Questi tre provider in particolare negli ultimi tempi hanno implementato nuove funzionalità e applicato alcune migliorie alla propria offerta.

NordVPN che nelle ultime settimane ha lanciato innanzitutto la sua nuova tecnologia di crittografia post-quantistica, per il momento solo per l’app Linux (ma in futuro verrà estesa a tutte le applicazioni della VPN). L’obiettivo è quello di potenziare l’infrastruttura per evitare che le prossime evoluzioni del quantum computing rendano più vulnerabili, attraverso la potenza di calcolo, i protocolli crittografici odierni.

Altra novità importante dal mondo NordVPN: i primi server fisici a Palermo. Fino ad ora, gli utenti del Sud Italia potevano collegarsi solo ai server situati in Lombardia, per avere una VPN a Milano, o a Roma, con tutto ciò che ne derivava a livello di ping.

CyberGhost ha introdotto una prova gratuita per le sue app, attivabile senza abbonamento e senza dover inserire nessuna carta di credito. Tutte le funzionalità a pagamento sono quindi utilizzabili gratuitamente per un periodo limitato di tempo: 24 ore sull’app per Windows e macOS, 3 giorni per Android e ben 7 giorni con iPhone. Di recente, inoltre, ha introdotto una rinnovata funzionalità di split-tunneling per Android: in sostanza, rende più semplice avere una panoramica di quali app sono escluse dal tunnel VPN. Questo nuovo design semplifica il monitoraggio del traffico che si scegliere di proteggere: per escludere app dal tunnel VPN, basta scorrere semplicemente verso il basso e selezionare la casella accanto alle icone dell’app.

Anche Surfshark negli ultimi tempi è stata molto attiva a livello di aggiornamenti. Il servizio di VPN è stato recentemente testato da AV-Test, ricevendo un punteggio di 6/6 in Protezione, 5,5/6 in Prestazioni e 6/6 in Usabilità. Altra novità degna di nota: ha integrato nel piano Surfshark One il nuovo Data Leak Checker di Alert. Si tratta di un tool che permette di effettuare un rapido controllo della propria email per avere in pochissimo tempo una panoramica chiara sulla sicurezza dei propri dati. Da menzionare infine l’implementazione delle velocità fino a 10 Gbps per tutti i server di Surfshark e la nuova app Android con i widget Surfshark aggiornati e migliorati.

Confronto VPN Migliori del 2025

Per orientarsi meglio tra le numerose opzioni disponibili si dvono analizzare nel dettaglio le loro caratteristiche specifiche e funzionalità. Confrontando la velocità e il grado di sicurezza, le politiche log e i protocolli di crittografia utilizzati, sarà possibile scegliere in completa autonomia e consapevolezza a quale servizio VPN affidare la protezione dei propri dispositivi.

Queste sono le migliori VPN provate e consigliate dalla redazione di Punto Informatico

I provider in questa lista delle migliori VPN sono tutti completi, ma presentano prezzi e compatibilità leggermente differenti. In ogni caso, con tutte le virtual private network elencate di seguito si può contare su performance ottime.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍 Server: 7.000+ server in 118 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

NordVPN è probabilmente la virtual private network più conosciuta e apprezzata nel nostro paese e non solo. Uno dei migliori servizi VPN, stabile e affidabile in ogni ambito, che si distingue per la ricchezza delle sue funzionalità sia in ambito sicurezza (vedi IP dedicato e Double VPN), sia a livello di prestazioni (NordLynx garantisce velocità elevate).

Caratteristiche e prezzi

Tutte le caratteristiche e funzionalità di NordVPN ruotano intorno al cardine della sicurezza, fondamentale per un prodotto di questo calibro che ha come scopo proprio proteggere l’utente online. Da questo punto di vista, aderisce totalmente a una politica no-log (non registra o conserva i dati degli utenti), utilizza una crittografia di livello militare AES-256 bit e un sistema a doppia cifratura dei dati.

Sempre rimanendo in tema sicurezza, va citato il supporto a Onion (con cui è possibile nascondere l’indirizzo IP reale dal nodo di ingresso, proteggendo così l’identità anche da chi controlla ampie porzioni della rete). Importante anche il kill switch automatico che interrompe la connessione ad Internet se la VPN smette di funzionare.

NordVPN punta a offrire la miglior esperienza online possibile: con la sua politica di internet super-veloce cerca di minimizzare l’impatto che il tunnelling e la crittografia hanno sulla rapidità della connessione internet. Si tratta peraltro di una delle migliori estensioni VPN per il browser Google Chrome.

A questo proposito, le prestazioni di NordVPN sono sensibilmente migliorate da quando ha lanciato il protocollo proprietario NordLynx. Si tratta di un’estensione di WireGuard, che ha reso il servizio ancora più veloce (siamo quasi ai livelli delle VPN più veloci sul mercato, ovvero IPVanish e CyberGhost). La velocità di download media è 236,50 Mbps. Interessanti anche i dati riguardo a ping e jitter, rilevanti per chi gioca online o videochiama frequentemente. Un ping basso indica una risposta rapida del server, mentre il jitter è la variazione o l’irregolarità nel tempo di risposta durante la trasmissione dei dati. Per quanto riguarda NordVPN, il ping medio per una partita online ad un gioco come League of Legends è di 31,8 ms, mentre il jitter 1,2 ms. Cifre molto confortanti.

Anche la politica dei log è molto chiara: NordVPN non mantiene nessun log degli utenti, ovvero l’azienda non registra e trattiene in nessun modo i dati degli utenti, anche perché andrebbe a minare l’aspetto della privacy, così centrale quando si parla di VPN.

Si possono connettere fino a 10 dispositivi temporaneamente, che possono essere PC tramite applicazione o anche tramite l’estensione per il browser web, smartphone con la loro applicazione e anche tablet.

I prezzi sono concorrenziali, si va da un costo di 3-7 € se si scelgono i piani a lunga scadenza per una protezione a lungo termine, a salire sui 16 € per piani brevi di 1 mese. Gli abbonamenti a medio termine sono di 1 anno e hanno un costo compreso tra i 4,59 € e i 8 €. Il provider accetta pagamenti tramite carte di credito, carte di debito (prepagate), PayPal, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay, iTunes, Sofort e molti altri metodi, tra cui le criptovalute. Da sottolineare il fatto che NordVPN al momento non dispone di una versione free, ma c’è la possibilità di sfruttare la garanzia “Soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

Compatibilità

NordVPN si può utilizzare con dispositivi diversi, quello più scontato è ovviamente il PC, che sia Windows, MacOS o Linux, dove è disponibile l’applicazione ufficiale. Si tratta peraltro di una delle 5 migliori VPN per PC del 2025.

La protezione si amplia anche agli smartphone, anche con i dati mobili, ed è presente ovviamente l’applicazione per tablet, da poco disponibile anche in italiano. Se non si vuole scaricare l’applicazione si può usare anche l’estensione per browser web, che quindi protegge e cripta il traffico del solo sito web e non quello di tutto il PC.

Localizzazione server

NordVPN è una delle top VPN con più server sul mercato, attualmente ce ne sono più di 6.700 localizzati in oltre 111 paesi in tutto il mondo, il che significa che virtualmente ci si può connettere da quasi tutte le nazioni del globo. Negli ultimi mesi il provider ha lanciato server con IP dedicato a Milano e altri localizzati a Roma e a Palermo. Questi ultimi sono pensati appositamente per chi vive nei dintorni, e più in generale nel centro-sud.

Ogni server gode di caratteristiche diverse, alcuni si limitano alle funzioni base, cioè a instradare il traffico in ingresso e in uscita e crittografarlo, così da renderlo invisibile ad occhi indiscreti. Ci sono poi anche dei server più avanzati, che offrono la possibilità di connettersi con IP dedicati, con la Double VPN che fa passare i dati attraverso due server così da raddoppiare la sicurezza e offrono anche opzioni aggiuntive come il P2P per la condivisione sicura dei dati e l’offuscamento per navigare in paesi con delle restrizioni alla rete internet.

Tracciamento e registrazione dati

NordVPN è una delle migliori VPN perché è molto attenta al trattamento dei dati personali degli utenti.

Non lasciare traccia di sé online è molto difficile, con l’utilizzo di una VPN affidabile però è possibile. Tuttavia anche in questo caso i propri dati passano dai server, ecco perché è importante che i provider dichiarino esplicitamente di non registrarli.

Supporto a reti P2P e streaming

Il supporto a reti P2P è un punto molto importante dell’offerta di NordVPN. Una rete Peer-to-Peer permette di scambiare dati tra gli utenti della rete in modo semplice e veloce, ma è un meccanismo che negli anni è stato visto sotto una brutta luce per colpa della poca sicurezza che offre, visto che chiunque carica o scarica dati da un server P2P può vedere gli indirizzi IP degli altri utenti.

Ecco perché molti server di NordVPN offrono anche un’esperienza P2P sicura, mascherando gli indirizzi IP, criptando tutto il traffico in entrata in uscita e salvaguardando la privacy, il tutto riducendo al minimo l’impatto sulla velocità di download o upload.

Per quanto riguarda lo streaming, con la funzione SmartPlay riesce a sbloccare senza problemi tutte le principali piattaforme online. Dunque, è possibile accedere ai cataloghi di Netflix, Prime Video e Disney+, ma anche guardare gli eventi sportivi live proposti da DAZN. Non a caso, rientra tra le migliori VPN per IPTV del mercato.

Supporto e assistenza clienti

NordVPN non ha un call center dove poter interagire a voce con il supporto clienti. Tuttavia, live chat e email funzionano bene. Optando per l’assistenza tramite chat, un chatbot troverà soluzioni pratiche ai problemi più comuni. Invece, se si ha bisogno di risposte a domande più articolate, è consigliabile mandare un’e-mail all’indirizzo support@nordvpn.com. Inoltre, sul sito ufficiale di NordVPN c’è una sezione FAQ dove vengono fornite le risposte alle domande più frequenti degli utenti. Tutto questo la rende una delle migliori VPN a pagamento.

Per altre informazioni su NordVPN leggi la recensione completa.

2. SurfShark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Paesi Bassi 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’83% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

SurfShark è molto popolare soprattutto per la sua interfaccia molto intuitiva ed essenziale, dunque facilmente usabile anche da utenti inesperti. Tutto ciò che si vede sono le opzioni per “Connessione rapida” e “Tutte le posizioni”, accompagnate da un’icona Impostazioni. Oltre alla facilità d’uso, i suoi punti forti sono: i server 100% su sola RAM e i dispositivi illimitati. In tutto questo, ovviamente risulta una delle migliori VPN per privacy e protezione garantita.

Caratteristiche e prezzi

Il servizio VPN si basa su OpenVPN UDP e TCP, i protocolli di sicurezza IKEv2, la crittografia AES-256 e un kill switch pronto a impedire la fuga dei dati se la connessione fallisce. Inoltre, Surfshark vanta un DNS privato e una copertura di sicurezza aggiuntiva tramite un doppio salto VPN.

Da menzionare anche la modalità MultiHop, che rende ancora più difficile per chiunque seguire le proprie tracce. Sulla versione Android è presente anche la funzionalità Whitelister, ovvero lo split-tunneling proprietario di SurfShark, con cui è possibile far connettere alla virtual private network solo determinate app scelte.

La connessione è molto veloce anche collegandosi a server su altri continenti. Utile per esempio per l’accesso al proprio account Netflix dall’estero. La velocità mediamente si è attestata sui 238,46 Mbps. Un valore inferiore rispetto a NordVPN ma in linea con la maggioranza dei provider. I valori di ping sono ottimi, non ci sono lag e chi gioca online non deve abbassare la risoluzione del gioco per ottenere velocità più elevate.

I piani biennali previsti per questa top VPN hanno un prezzo molto ragionevole: si parte da 1,99€ per il piano Starter a 2,49 € per quello One (con 4 mesi gratis). E poi c’è il piano One+, che al prezzo di 3,99€ (con 6 mesi gratis) include anche Incogni, il tool che rimuove i dati personali dai database delle aziende e dai siti di ricerca personale. Scegliendo abbonamenti annuali e mensili i prezzi salgono leggermente, ma rimangono comunque convenienti. Pur non prevedendo alcuna versione free, SurfShark offre una prova gratuita di 7 giorni e una garanzia di rimborso di 30 giorni, dando tutto il tempo per provare la virtual private network prima di impegnarsi per un periodo più lungo. Tantissimi i metodi di pagamento accettati: carte di credito principali, PayPal, Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay e anche alcune criptovalute.

Compatibilità

Uno dei pregi che rende questa una delle migliori VPN del 2025 è il fatto che l’abbonamento copre un numero illimitato di dispositivi. Quindi, la rete privata è utilizzabile con un unico account su tutti i dispositivi in possesso contemporaneamente che essi siano equipaggiati indifferentemente con Windows, Mac o Linux. Inoltre, SurfShark è disponibile anche su Android e iOS: le app di entrambi i sistemi operativi sono molto semplici da utilizzare. Ma non è finita qui, la rete virtuale privata può anche essere installata manualmente su router domestici compatibili, per proteggere tutti i dispositivi connessi. Si tratta di un’opzione davvero utile, soprattutto nell’ottica di utilizzarla su dispositivi che non la supportano direttamente, come ad esempio le Smart TV e le console di gioco.

Localizzazione server

La rete di Surfshark non è tra le più grandi ma offre comunque un buon numero di server tra cui scegliere: più di 3.200 unità distribuite in 100 paesi. Una delle caratteristiche più interessanti è la gestione dei server con memorie volatili (RAM) per cui i dati dei server vengono cancellati in automatico ogni volta che vengono spenti o riavviati.

La maggior parte dei server è negli USA, ma possiamo trovare server anche in India, Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Spagna e Francia.

Tracciamento e registrazione dati

La sede dell’azienda è a Amsterdam, Nei Paesi Bassi non esistono normative sulla conservazione dei dati, per cui Surfshark legalmente non deve tenere alcun registro delle azioni dell’utente, ma solo i dati di fatturazione e l’indirizzo e-mail.

Grazie a questa politica no-log, l’azienda non conserva dati come indirizzi IP in entrata e in uscita; dati su navigazione, download o cronologia degli acquisti; server utilizzati dall’utente; larghezza di banda utilizzata; informazioni sulla sessione; timestamp di connessione e traffico di rete, rendendo il suo utilizzo del tutto anonimo.

Supporto a reti P2P e streaming

Surfshark supporta senza problemi il P2P tramite i suoi server, così da poter scaricare i file senza lasciare tracce ed evitando anche i rallentamenti che spesso i fornitori di internet applicano su queste connessioni.

Per quanto concerne lo streaming, Surfshark è in grado di sbloccare tutte le principali piattaforme, tra cui Netflix (è possibile accedere a 30 cataloghi internazionali), Prime Video, Disney+, BBC iPlayer, Sky e molti altri. In definitiva, è una delle VPN più consigliate per lo streaming.

Supporto e assistenza clienti

Il supporto clienti di SurfShark consiste in una live chat 24/7 dalle risposte cordiali e veloci: c’è da rimanerne soddisfatti. In alternativa, c’è anche un modulo e-mail all’indirizzo support@surfshark.com: anche in questo caso, le risposte sono rapide e utili. Detto questo, sul sito c’è anche una sezione Risorse, che offre una buona quantità di informazioni, con guide di configurazione, tutorial e molto altro (compresa una sottosezione con le FAQ più frequenti).

Per altre informazioni su Surfshark leggi la recensione completa.

3. PrivadoVPN

Privado VPN 4.2 🌍 Server: 100+ in 66 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ❌ 🆓 Versione Free: ✔ 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Android TV 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard, SOCKS5 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svizzera 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 73% su Piani Annuali PROVALA SUBITO

PrivadoVPN è un servizio VPN nuovo sul mercato, avendo lanciato la prima app nel 2019. L’azienda si pone come soluzione per tutti gli utenti che vogliono accesso libero ad Internet senza censure, puntando tutto su ottimi standard di sicurezza, una crittografia di livello militare e una rigida politica no-log. Ed è una delle poche tra le migliori VPN a mettere a disposizione una versione gratuita.

Caratteristiche e prezzi

Su PrivadoVPN è possibile trovare le migliori caratteristiche di sicurezza richieste da un prodotto moderno: una potente crittografia AES-256 e un’ampia scelta di protocolli di connessione come OpenVPN (sia UDP che TCP), WireGuard e IKEv2. L’applicazione sceglie automaticamente il migliore, assicurando così sempre la massima velocità.

Non mancano kill switch, uno split tunneling e la possibilità di bloccare qualsiasi leak IPv6, DNS, e WebRTC, il tutto per un elevato livello di privacy.

Tra le offerte VPN di PrivadoVPN c’è anche un piano gratuito con 13 server e 10 GB di dati ogni 30 giorni.

Chi cerca più server di connessione o traffico dati illimitato può scegliere l’abbonamento al costo di 1,11€ al mese (+ 3 mesi gratis), attivando un abbonamento di 2 anni, con tanto di rimborso garantito entro 30 giorni (Soddisfatti o Rimborsati).

Compatibilità

L’app di PrivadoVPN è installabile senza problemi su PC e su Mac, semplice da utilizzare anche su Android e su iPhone.

Questo provider permette di collegare fino ad un massimo di 10 dispositivi sullo stesso account.

Localizzazione server

Attualmente è possibile scegliere tra 66 città diverse, un numero in media con la concorrenza delle giovani reti virtuali private, ma lontani dai numeri raggiungibili da un servizio VPN più rodato.

Tracciamento e registrazione dati

PrivadoVPN ha sede in Svizzera, una delle nazioni più rispettose della riservatezza dei dati personali (e fuori dai 14-eyes). Nessuna informazione sensibile può essere raccolta e nessuna legge obbliga le aziende a monitorare i suoi clienti, rendendola un vero “paradiso della privacy”.

Questo rende molto affidabile la rigida politica di no-log applicata su qualsiasi connessione, anche se finora l’azienda non si è sottoposta a nessun test indipendente.

Supporto a reti P2P e streaming

PrivadoVPN permette di scaricare con ottime velocità dalle reti P2P, in particolare se si sceglie un server molto vicino alla posizione geografica attuale. Invece di scegliere un server casuale o automatico si suggerisce di optare per quelli in Italia o Svizzera per avere ottime prestazioni durante lo scaricamento.

I server di questo provider sbloccano abbastanza facilmente anche i cataloghi streaming esteri.

Supporto clienti e assistenza

PrivadoVPN fornisce aiuto ai clienti tramite FAQ, canale di supporto e ottime guide per l’installazione delle varie app. La maggior parte dei problemi è risolvibile leggendo le guide, ma non tutte sono tradotte o presentano screenshot.

Per il supporto in tempo reale è necessario aprire un ticket, con tempi di risposta non molto rapidi (2 ore per una risposta competente).

4. CyberGhost

CyberGhost 4.2 Recensione 🌍 Server: 11.700+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost è una delle prime VPN comparse sul mercato, e per questo vanta un’esperienza di molti anni. Una scelta affidabile e apprezzata.

Il suo programma soddisfatti o rimborsati è di ben 45 giorni, contro i 30 della maggior parte dei concorrenti, e nel panorama delle VPN si distingue in particolare per la sua flotta di server davvero imponente.

Caratteristiche e prezzi

Anche questo provider utilizza la crittografia AES a 256 bit per i dati e sono presenti i protocolli OpenVPN e IKEv2, quest’ultimo stabilisce le connessioni rapidamente ed è la scelta migliore per i dispositivi mobile. Recentemente, inoltre, è stato aggiunto anche il protocollo WireGuard.

Sempre parlando di sicurezza, la funzionalità kill switch è disponibile sia sulle app desktop che su quelle per dispositivi mobile (alcuni competitor non ce l’hanno sulle versioni iOS e Android).

In più promette di essere tra le VPN più veloci, grazie alla posizione e alla qualità dei server, ai protocolli più rapidi e alla tecnica del tunnel diviso.

I prezzi di CyberGhost sono leggermente più bassi dei concorrenti, si parte dai 2 euro circa per il piano biennale (+ 4 mesi gratis), passando per i 6,99 € al mese per l’abbonamento a medio termine di 6 mesi. Mentre il costo previsto per il piano mensile è il più alto tra i concorrenti, ossia intorno ai 12 €. Una delle offerte VPN più interessanti.

I metodi di pagamento accettati sono i seguenti: PayPal, carta di credito (anche prepagata) e criptovalute.

CyberGhost può essere provato gratuitamente (24 ore per Windows e MacOs, 3 per Android o 7 giorni per iPhone), senza dover nemmeno inserire la carta di credito o fornire un metodo di pagamento. Questa è una delle novità del servizio VPN, pensata per avvicinare nuovi utenti all’uso di una VPN premium con server veloci e ottimizzati.

Compatibilità

A livello di compatibilità CyberGhost è adatta a tantissimi dispositivi, praticamente tutti quelli che potrebbero aver bisogno di una top VPN.

Oltre alla classica app per desktop, Windows, Mac e Linux, e a quella per Android e iOS, c’è anche il supporto per Amazon Fire Stick e tutti i dispositivi Android TV, oltre ovviamente alle estensioni per browser web.

Localizzazione server

Come estensione e numero di server CyberGhost è tra le migliori VPN sul mercato, in quanto permette di connettersi ad11.724 server in oltre 100 paesi. Tuttavia le posizioni server sono solo 125. Sono disponibili anche dei server ottimizzati per lo streaming. Sul sito ufficiale si può consultare la lista dei server uno per uno con tutte le opzioni annesse.

Tracciamento e registrazione dati

Per tutte le aziende del settore la politica no log è fondamentale, in quanto la privacy è uno dei pilastri del settore delle reti sicure. CyberGhost non tiene nessun dato dell’utente, eccetto i dati di cui ha bisogno per far funzionare bene il servizio VPN e dare assistenza ai clienti, ma tutto in modo anonimo.

Supporto a reti P2P e streaming

CyberGhost supporta le reti P2P e protegge anche durante il download dei contenuti online. Sulla lista dei server è indicato per ogni posizione se è presente o meno il supporto alle reti P2P e quindi la protezione mentre si scaricano i dati da servizi come torrent.

Inoltre, supporta lo sblocco di tutte le principali piattaforme streaming, comprese Netflix, Prime Video e Disney+, anche mediante l’utilizzo di server dedicati proprio a questo scopo.

Supporto clienti e assistenza

CyberGhost offre una chat in tempo reale efficiente. In alternativa, è possibile contattare l’assistenza via e-mail all’indirizzo support@cyberghost.com, ottenendo una risposta dettagliata entro 24 ore. Sul sito sono presenti inoltre diverse guide tutorial.

Per altre informazioni su CyberGhost leggi la recensione completa.

5. PrivateVPN

PrivateVPN 4.2 Recensione 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

Com’è facile intuire dal nome, PrivateVPN è dedicata alla sicurezza e alla privacy dei dati personali, che troppo spesso sono nelle mire di agenzie governative, di hacker o di traccianti online. La rigorosa privacy garantita è però solo uno degli aspetti che la contraddistingue: questa VPN, grazie ai suoi server dislocati in diverse parti del mondo, è indicata per sbloccare le principali piattaforme di streaming e per il torrenting.

Caratteristiche e prezzi

Scegliendo PrivateVPN, una delle migliori VPN del 2025, si sfruttano server affidabili in qualsiasi situazione, anche grazie alla rigorosa politica di no-log, i sistemi di sicurezza avanzati (utilizza i protocolli OpenVPN, L2TP/IPsec e IKEv2) e meccanismi per ottimizzare sempre la connessione, così da mantenerla stabile in ogni momento. Tuttavia, pur essendo un servizio VPN certamente rapido, non è veloce come altri competitor (pensiamo a CyberGhost o ExpressVPN).

Tra le funzionalità più interessanti troviamo Stealth VPN, pensata per bypassare i filtri applicati a livello governativo da alcuni paesi con forte censura, ma adatto anche per nascondere la connessione quando navighiamo su Internet dall’Italia o da qualsiasi altro paese. C’è il kill switch ma va segnalata una mancanza importante: non è disponibile lo split tunneling.

Scegliendo un abbonamento annuale è possibile portare a casa la protezione per soli 2,08 € al mese (piano triennale), un’offerta VPN davvero concorrenziale se pensiamo ai costi medi dei servizi più noti. In alternativa, è possibile optare per il piano trimestrale da 6,20 € al mese e per quello mensile da 10,39 € mensili. I metodi di pagamento accettati sono carta di credito, di debito, PayPal o Bitcoin. Previsto il rimborso entro 30 giorni su tutti i piani proposti.

Compatibilità

PrivateVPN può essere utilizzato senza problemi su dispositivi Windows, Mac, Android e iOS. Per gli utenti più esperti sono disponibili sul sito le guide all’installazione manuale su sistemi Linux, sui router compatibili e sul media center Kodi. Non esiste un’estensione browser per Chrome, Firefox, Safari, Edge o altri.

Si può usare la rete su 10 dispositivi diversi contemporaneamente.

Localizzazione server

La rete è composta da oltre 200 server dedicati dislocati su 63 Paesi, così da poter coprire tutte le principali aree del globo senza problemi. Come capita spesso sui provider che dispongono di così pochi server è necessario scegliere sempre il server più vicino (o una nazione con server vicini), per una maggiore velocità di connessione. I server dagli Stati Uniti tendono a essere veloci a tutte le distanze, dimostrandosi la scelta migliore per chi vuole usare PrivateVPN per lo streaming video.

Tracciamento e registrazione dati

PrivateVPN non registra nessun dato sulla connessione e sui server, risultando uno dei più sicuri al netto della collocazione geografica della sede legale (Svezia). Tutte le app utilizzano la crittografia AES-256 e supportano i protocolli OpenVPN, L2TP, IPSec, IKEv2 e PPTP, così da poter collegare qualsiasi device e proteggere la privacy con facilità.

Supporto a reti P2P e streaming

Tutti i server supportano i protocolli P2P, anche in questo caso è necessario attivare la virtual private network prima di avviare la connessione, così da poter proteggere sia i dati in ingresso sia i dati in uscita.

Per quanto concerne lo streaming, PrivateVPN non ha server specializzati in tal senso, ma quelli con IP dedicato consentono di accedere alle piattaforme più popolari senza problemi.

Supporto e assistenza clienti

Rispetto alle altre reti di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti, PrivateVPN offre una modalità aggiuntiva di assistenza clienti. Oltre a live chat e email, è possibile infatti essere aiutati per qualsiasi cosa utilizzando l’assistenza da remoto. Il suo funzionamento è semplice: basta installare TeamViewer per poi condividere le credenziali di accesso da remoto con un operatore, che si occuperà di risolvere il problema prendendo direttamente in mano la gestione del desktop dell’utente. Davvero molto comodo.

Per altre informazioni su Private VPN leggi la recensione completa.

6. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN è un altro servizio VPN molto conosciuto e apprezzato soprattutto per la sua facilità d’uso e la possibilità di personalizzazione, ma anche per le velocità che riesce a garantire. Per le sue qualità è una delle migliori VPN sul mercato.

Caratteristiche e prezzi

ExpressVPN si pone come obiettivo essere la più veloce sul mercato, senza incidere sulla connessione.

L’attenzione alla velocità è anche testimoniata dallo speed test integrato direttamente all’interno dell’applicazione per PC, per monitorare la rapidità della reta. Mediamente, con questa rete virtuale privata, si viaggia sui 198 Mbps.

In più ExpressVPN supporta la tecnologia del tunnel diviso, chiamato split tunneling, del kill switch ed è dotata della migliore crittografia attualmente disponibile per una rete di questo tipo, ossia l’AES a 256 bit.

A livello di sicurezza, ExpressVPN mette a disposizione il suo protocollo proprietario Lightway, che insieme a OpenVPN e L2TP/IPsec forniscono una protezione elevata. Da considerare anche l’ottimo supporto del DNS, con una funzione che impedisce i DNS leak.

I prezzi sono leggermente più alti rispetto ad altri competitor: si parte da circa 4,99 € per il piano biennale (+ 6 mesi extra gratis), fino ad arrivare ai circa 13 € dell’abbonamento mensile. I piani a medio termine (12 mesi) hanno un costo di 6,25 € (+ 4 mesi extra gratis). I metodi di pagamento accettati sono carte di credito, PayPal e BitPay (Bitcoin), oltre alle criptovalute. C’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Compatibilità

ExpressVPN è compatibile veramente con tanti dispositivi, sia con l’app ufficiale che con app di terze parti. La sua applicazione è presente sia su PC, che sia Windows, Mac o Linux, sia per smartphone, Android o iOS, ma anche per Chromebook, Kindle Fire e Nook.

Ci sono ovviamente anche le estensioni per Chrome e per Firefox. Il supporto si amplia a molti altri dispositivi come le console, Playstation, Xbox, ma anche Nintendo Switch, le smart TV, la Fire TV Stick di Amazon e anche Apple TV.

In sintesi Express VPN può essere configurata praticamente su tutti i dispositivi presenti a casa, per un massimo di 8 dispositivi utilizzabili contemporaneamente.

Localizzazione server

I server di ExpressVPN sono posizionati in 105 paesi in tutto il mondo, con 160 posizioni e più di 5.000 server. Fornisce meno server di Cyberghost, ma permette di connettersi da molti più paesi del globo. Non tutti i server supportano tutti gli standard di crittografia più avanzati, quindi alcuni sono più sicuri di altri.

Tracciamento e registrazione dati

Come tutte le altre top VPN, neanche ExpressVPN registra nessun dato sull’utente e sulla sua attività online. Gli unici dati che vengono raccolti sono le applicazioni attivate con successo, le date di connessione al servizio VPN, ma non gli orari, la scelta della posizione server e il totale in MB dei dati trasferiti al giorno. Tutti essenziali per garantire il giusto funzionamento della rete, risolvere i problemi tecnici relativi alle applicazioni e fornire supporto tecnico.

Supporto a reti P2P e streaming

Sul sito ufficiale di ExpressVPN è menzionato il supporto ai file P2P: consente di scaricare torrent in modo completamente anonimo.

Si tratta di uno dei provider più affidabili per sbloccare i siti di streaming: si può accedere tranquillamente a Netflix, Prime Video, Disney+, BBC iPlayer, DAZN e molte altre piattaforme. Lo sblocco è possibile utilizzando diversi server nel mondo.

Supporto e assistenza clienti

Esistono due modi per contattare l’assistenza clienti di ExpressVPN: tramite la live chat sempre disponibile oppure via email (store@expressvpn.com). Ci sono anche delle pratiche guide presenti sul sito, che potrebbero rivelarsi utili nel caso in cui il problema non sia urgente o troppo complesso.

Per altre informazioni su ExpressVPN leggi la recensione completa.

7. PureVPN

Pure VPN 4.1 Recensione ⚙️ Numero di server: 6500 🗺️ Paesi: 78 paesi 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: 31 Giorni di prova 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Router, Smart TV 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Hong Kong 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82%+ 3 mesi EXTRA in regalo PROVALA SUBITO

Per provare un servizio VPN in offerta senza spendere troppo si può optare per PureVPN, che fa del prezzo uno dei suoi principali punti di forza. Questa, tra le migliori VPN, si distingue per la funzione di port forwarding in tutte le app.

Caratteristiche e prezzi

PureVPN dispone di split tunneling, presente su pochi competitor di fascia alta. Con questa funzione si può scegliere quali app possiamo far connettere alla virtual private network solo le applicazioni che scegliamo noi, potendo anche personalizzare l’accesso delle app a diversi server. Accanto a questa caratteristica troviamo anche il kill switch e il supporto ai protocolli PPTP, L2TP, SSTP, IKEv2, OpenVPN e Stealth. Integrato c’è anche il protocollo WireGuard e ovviamente non manca la crittografia AES-256-bit. Tra le funzionalità extra, PureVPN offre anche il port forwarding (che permette di accedere da qualsiasi parte del mondo) e la protezione da perdite DNS.

Dal punto di vista della velocità della connessione, l’uso PureVPN non interferisce. Si registrano cali di velocità in media pari al 20%, il che non è tanto se consideriamo altri servizi di questo tipo. Questo con riferimento ai server standard, perché utilizzando quelli virtuali si potrebbero avere maggiori difficoltà (specialmente con riferimento al valore del ping per il gaming online). Tutte queste caratteristiche portano PureVPN di diritto nella classifica delle migliori VPN del 2025.

Come detto, il vero punto di forza di questa rete virtuale privata sono i prezzi: il costo del piano standard biennale parte da 1,98 €, quello Max, ovvero quello più completo, ha un prezzo in linea con i competitor, ovvero 3,82 €. I metodi di pagamento accettati sono carta di credito, PayPal, Google Pay e criptovalute. Non viene offerta una versione free da provare, ma è possibile usufruire di una prova gratuita di 7 giorni e una garanzia di rimborso entro 31 giorni (un periodo di tempo ideale per testarne le funzioni).

Compatibilità

PureVPN può essere installato come app su Windows, Mac, Android, iPhone, iPad, Linux e come estensione per Chrome e Firefox, così da poter ottenere un livello di protezione davvero completo. Oltre a questi dispositivi è possibile installare la virtual private network anche sui router, su l’Amazon Fire TV Stick, su Kodi, su Playstation e su Xbox.

Localizzazione server

PureVPN dispone di oltre 6.500 server in 75 paesi, dando la possibilità di scegliere da dove collegarsi. I migliori risultati in termini di velocità si ottengono con i server presenti vicini alla propria nazione, con un occhio di riguardo ai server posizionati negli Stati Uniti (sempre abbastanza veloci in ogni situazione). Non sono presenti server specializzati, né per lo streaming né per il P2P.

Tracciamento e registrazione dati

Come molte altre società simili PureVPN non conserva i log della connessione e non può cedere i dati degli utenti a nessuno, anche sotto richiesta delle autorità. La sede legale in passato è stata ad Hong Kong, ma nel 2021 viene spostata nelle Isole Vergini, un territorio in cui privacy e anonimato sono particolarmente protetti.

Supporto a reti P2P e streaming

I protocolli P2P sono accettati senza problemi sui server di PureVPN; questo servizio VPN offre anche uno speciale port forwarding, così da poter accedere al P2P con porte sbloccate e massima velocità senza compromettere la privacy e la sicurezza della connessione. Nessun problema a sbloccare tutte le principali piattaforme di streaming online.

Supporto e assistenza clienti

PureVPN offre ai suoi utenti due modalità per contattare l’assistenza: chat in tempo reale e supporto via ticket/email (enquiry@www.purevpn.com). Ovviamente sul sito ufficiale del provider ci sono tutta una serie di guide aggiornate per risolvere i problemi meno complessi.

Per altre informazioni su PureVPN leggi la recensione completa.

8. Private Internet Access

Private Internet Access 4.2 Recensione Massimo dispositivi: illimitati Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Server: 3386 in 42 paesi Sicurezza: OpenVPN, PPTP, IPsec/L2TP, Wireguard Assistenza 24/7: ✔ Sede legale: Stati Uniti Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis🔥 PROVALA SUBITO

Un’altra delle migliori VPN che si possono utilizzare è Private Internet Access, che vanta tutte le caratteristiche necessarie per offrire un buon livello di protezione su ogni dispositivo a un prezzo giusto. Si tratta di una VPN molto semplice da usare, che pone l’accento sulla privacy che riesce ad assicurare. Ed è ottima per chi vuole scaricare torrent.

Caratteristiche e prezzi

Private Internet Access è un servizio VPN fortemente orientato alla privacy e alla sicurezza. Tra tutte quelle elencate rappresenta una buona scelta per gli utenti che cercano una virtual private network affidabile, sicura e attenta alla privacy, il tutto a un prezzo fortemente competitivo.

Gli utenti esperti hanno la possibilità di sfruttare alcune opzioni avanzate per proteggere tutti i dispositivi, oltre a poter creare un tunnel dedicato per ogni app che gestiamo. Tra le varie feature disponibili, segnaliamo il kill switch, lo split tunneling (non disponibile su iOS e Android) e il port forwarding (una delle poche top VPN a offrire questa funzionalità).

A livello di velocità, viaggia a una media di circa 200 Mbps utilizzando OpenVPN, con una latenza complessivamente bassa con i server locali. Per quanto riguarda il valore del ping (riferimento utile per il gaming online), è di circa 8ms.

I prezzi per Private Internet Access partono da 1,75 € al mese per il piano triennale (più 4 mesi gratis), decisamente una delle scelte più economiche per cominciare a proteggere tutte le connessioni e navigare in pieno anonimato. Il piano di 1 anno costa invece 3,10 € al mese, mentre quello mensile 11,69 € mensili. Tanti i metodi di pagamento accettati: carte di credito, PayPal, Amazon Pay e criptovalute. C’è la garanzia di rimborso 30 giorni.

Compatibilità

Private Internet Access può essere utilizzato su Windows, Mac, Android, iOS, Chrome, Firefox, PS4/Xbox e vari router, così da proteggere qualsiasi device esposto alla rete Internet. Non mancano inoltre le estensioni browser.

Localizzazione server

Attualmente la rete di Private Internet Access copre 91 Paesi, grazie agli oltre 35.000 server. In Italia ce ne sono alcuni, ottimi per nascondere la propria identità e accedere comunque ai contenuti destinati al territorio italiano (per esempio quando siamo all’estero). Nella rete server di PIA ci sono anche quelli ottimizzati per lo streaming.

Tracciamento e registrazione dati

Come molti prodotti simili anche questo offre una politica di no-log rigida, che garantisce l’assenza di ogni tipo di tracciamento della nostra connessione quando la VPN è attiva. La crittografia di livello militare e il supporto di molteplici protocolli rappresentano i punti di forza del servizio VPN, così da poter tenere lontani hacker, tracker e altri soggetti. La rete privata in questione permette di scegliere tra OpenVPN e WireGuard, senza dimenticare che la versione iOS offre anche IPsec.

Supporto a reti P2P e streaming

Tutti i server forniti da Private Internet Access offrono il supporto alle connessioni P2P, non sono quindi presenti dei server dedicati per lo scopo. Quando si utilizza il P2P non bisogna far altro che attivare la rete prima della connessione vera e propria e iniziare a scaricare, sicuri che nessuno potrà mai tracciare la nostra attività.

Aggira le restrizioni geografiche della maggior parte delle piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Prime Video e Disney+.

Supporto e assistenza clienti

Private Internet Access mette a disposizione una live chat e un servizio e-mail per contattare l’assistenza clienti. Da menzionare anche i tutorial e le guide presenti sul sito ufficiale, molto curati.

Per altre informazioni su Private Internet Access leggi la recensione completa.

9. Hide Me VPN

Hide Me VPN 3.5 Recensione Massimo dispositivi: 10 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS, Linux Server: 1000 server in 90 paesi Sicurezza: IKEv2, OpenVPN, Wireguard, Softether, SSTP Assistenza 24/7: ✖️ Sede legale: Malesia Offerte attive: SCONTO fino al 77% 🔥 PROVALA SUBITO

Se si cerca un servizio VPN con un’elevata quantità di server tra cui scegliere, suggeriamo di dare uno sguardo a Hide Me VPN, basata su HideMyAss! e da anni uno dei punti di riferimento nel proteggere la navigazione degli utenti. La presenza capillare di server nel mondo garantisce velocità molto interessanti.

Caratteristiche e prezzi

Questo provider offre una vasta gamma di protocolli per la connessione (i OpenVPN UDP e TCP, L2TP/IPsec e PPTP), fornisce una potente crittografia AES-256 e dispone anche di un comodo kill switch, così da poter interrompere subito ogni tipo di connessione. Lo split tunneling è invece disponibile su Windows, macOS e Android, non su iOS.

Usando una delle app di Hide Me VPN è possibile sfruttare la funzione IP Shuffle, che assegna automaticamente un nuovo indirizzo nascosto dopo un certo periodo di tempo, così da essere difficilmente identificabile.

Con i server locali non si registrano cali nella performance della connessione. Bene l’esperienza gaming online, vista la bassa latenza.

Per usare Hide Me VPN è possibile sottoscrivere l’abbonamento per 36 mesi, che ha un prezzo di 2,99 € al mese, ma si può anche scegliere un abbonamento di durata inferiore dal costo leggermente superiore: 4,39 € al mese per il piano di sei mesi e 10,99 € al mese per quello mensile. Per quanto riguarda i metodi di pagamento accettati, Hide Me offre la possibilità di pagare con carte di credito/debito, PayPal e Google Pay, ma non contempla le criptovalute. Presente la garanzia di rimborso entro 30 giorni e una prova gratuita di 7 giorni, che consente di accedere a tutte le funzionalità premium.

Compatibilità

HMA fornisce delle app dedicate per tutte le principali piattaforme: Windows, macOS, Android e iOS; gli utenti più esperti apprezzeranno le guide per l’installazione su sistemi Linux e router, così da poter proteggere anche sistemi avanzati o un intero segmento di rete. Le estensioni browser ci sono, ma hanno un problema non di poco conto: registrano l’indirizzo IP e i siti visitati.

Localizzazione server

La virtual private network dispone di oltre 1.000 server dislocati in oltre 210 paesi nel mondo, risultando sicuramente uno dei più estesi a livello mondiale: difficile non trovare subito un server nelle vicinanze, ovunque ci si trovi. Questo garantisce velocità di connessione molto buone ovunque andiamo, anche scegliendo la modalità di connessione automatica (che sceglie subito il miglior server nei paraggi).

Tracciamento e registrazione dati

Hide Me VPN ha la sede legale nel Regno Unito, ossia uno dei membri fondatori della 14-Eyes Alliance per la sorveglianza in rete: questo significa che non è possibile escludere a priori una forma di controllo e di sorveglianza nonostante la politica no-log.

In ogni caso se si utilizza la virtual private network per sfuggire alla censura o per nascondere l’indirizzo IP dai tracker online e dai pericolosi hacker non si avrà nulla da temere, visto che da questo punto di vista la sicurezza è garantita.

Supporto a reti P2P e streaming

Spporta le connessioni P2P senza alcun problema, dedicando anche una piccola percentuale di server solo per lo scopo: scegliendo quindi i server P2P dedicati potremo ottenere velocità maggiore e ottimizzazioni molto efficienti. Sono presenti anche alcuni server adatti allo streaming, ma Hide Me non riesce sempre a soddisfare le esigenze degli utenti: Netflix si sblocca quasi sempre ma si riscontrano diverse difficoltà con altre piattaforme, come Prime Video o Disney+.

Supporto e assistenza clienti

Hide Me, pur essendo una delle migliori VPN in circolazione, non fornisce una live chat e le risposte alle e-mail non sono sempre rapidissime. Le guide presenti sul sito sono fatte molto bene, ma non sufficienti per le funzioni più avanzate.

Per altre informazioni su HMA VPN leggi la recensione completa.

10. IPVanish

IPVanish 3.9 Recensione Massimo dispositivi: Illimitati Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Chrome OS e Router Server: 2400+ in 90 paesi Sicurezza: crittografia AES 256-bit Assistenza 24/7: ✔ Sede legale: Svezia Offerte attive: SCONTO fino all’ 83% 🔥 PROVALA SUBITO

Sono pochi i provider che riescono a unire velocità e elevato numero di server come IPVanish, uno dei migliori per chi vuole accedere a server veloci in ogni situazione. IPVanish dà il meglio di sé per lo streaming ed è adatta a chi non è molto esperto di VPN e desidera un’app semplice da usare e configurare.

Caratteristiche e prezzi

Anche se si presenta come un servizio VPN semplice, IPVanish vanta comunque caratteristiche avanzate che la rendono una delle migliori VPN del 2025. Tra queste ci sono la crittografia a 256 bit, supporto ai protocolli più diffusi (OpenVPN incluso), tasto kill switch dedicato, protezione DNS/IPv6 e sistema di offuscamento extra dell’IP (come per esempio il reset per avere un nuovo IP a intervalli periodici). Lo split tunneling è disponibile solo su Android e Fire Stick.

Parlando invece di velocità, IPVanish è una delle migliori reti virtuali private da questo punto di vista. I server rallentano il traffico in maniera impercettibile. Anche i cali del valore ping per il gaming sono insignificanti.

Attualmente è possibile sottoscrivere un abbonamento biennale a IPVanish VPN spendendo circa 3,33 dollari al mese, un prezzo in linea con la concorrenza. Molto interessante anche il piano annuale dal costo di 2,79 dollari mensili. I metodi di pagamento accettati sono carte di credito/debito e PayPal. Non c’è la possibilità di pagare in via anonima con le criptovalute. Si può contare su una politica di rimborso entro 30 giorni, ma solo sottoscrivendo un piano almeno annuale.

Compatibilità

L’app dedicata può essere installata su Windows, Mac, Android, iOS e Fire TV, ma per gli utenti più esperti è possibile scegliere anche il protocollo da usare e altre opzioni avanzate, così da personalizzare al massimo la protezione per la propria connessione. Per proteggere console di gioco o router bisogna passare per un router.

Localizzazione server

IPVanish vanta una rete estesa composta da 2.400 server in più di 130 posizioni geografiche nel mondo, più che sufficiente per garantire un’elevata velocità di connessione ovunque.

Grazie agli oltre 40.000 indirizzi IP riservati per i clienti, si può cambiare IP ogni volta che si desidera.

Tracciamento e registrazione dati

IPVanish ha sede negli Stati Uniti, paese fondatore della 14-Eyes Alliance ed è dotato di uno dei sistemi di sorveglianza online più avanzati al mondo. Detto questo si può contare comunque una rigorosa politica di no-log, che dovrebbe mettere al riparo da ogni tipo di tracciamento.

Supporto a reti P2P e streaming

Non sono presenti indicazioni ufficiali sul supporto alle reti P2P, ma i server restano accessibili anche dopo aver effettuato l’accesso a uno dei client P2P più diffusi. L’unica raccomandazione è di impostare un IP stabile per la durata del download, per evitare disconnessioni o problemi. Anche sullo streaming è efficace, visto che sblocca tutte le principali piattaforme.

Supporto clienti e assistenza

Sono tre i metodi con cui è possibile contattare l’assistenza clienti di IPVanish, ovvero live chat 24/7, email e telefono. Se i primi due funzionano bene, il call center telefonico non offre le stesse garanzie. Utili anche i tutorial presenti sul sito ufficiale.

Per altre informazioni su IPVanish leggi la recensione completa.

11. Mullvad

Mullvad VPN 4.0 🌍 Server: 700+ in 60 paesi 📱 Massimo dispositivi: 5 🆓 Versione Free: ❌ 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Svezia PROVALA SUBITO

Mullvad è consigliata in particolare a chi viaggia spesso in paesi a forte censura o a chi deve accedere a contenuti protetti senza voler mostrare chiaramente la propria identità digitale. Punto forte di questa VPN è sicuramente la privacy: per la registrazione non chiede dati personali o email, ma solamente la generazione di un numero casuale di 16 cifre che va ad identificare l’utente.

Caratteristiche e prezzi

Mullvad supporta i protocolli OpenVPN e WireGuard, considerati oggi i più sicuri e veloci. Le connessioni sono cifrate AES 256.

L’app è semplice da utilizzare sia da PC sia da dispositivi mobile e include un kill switch e vari strumenti di gestione delle fughe di dati, per bloccare sul nascere qualsiasi perdita su WebRTC e tramite IPv6.

Per proteggere la privacy degli utenti sono presenti anche le funzioni Multihop e Shadowsocks; la prima permette di rimbalzare la connessione tra due server diversi, mentre Shadowsocks nasconde il traffico generato dalla VPN come semplice traffico Internet, riuscendo così a bypassare la maggior parte dei firewall aziendali e dei sistemi di sorveglianza attivi nelle nazioni a forte censura (come la Cina).

Mullvad prevede un abbonamento utilizzabile su 5 dispositivi al costo di 5€ al mese, qualsiasi sia il periodo scelto per la durata dell’abbonamento (mensile, annuale o per 10 anni). Può essere provata gratuitamente per 30 giorni sfruttando la formula “Soddisfatti o Rimborsati”.

Compatibilità

L’app Mullvad è disponibile sia per Android sia per iPhone, oltre a poter essere installata su qualsiasi PC, sui sistemi Mac e sui computer dotati di sistema operativo Linux.

Al momento non è possibile installare Mullvad su Fire TV Stick o su Apple TV, risultando quindi una scelta poco comoda per chi vuole proteggere i dispositivi di streaming.

Localizzazione server

La rete server di Mullvad non è molto estesa: circa 600 server distribuiti in 82 città e 45 paesi. Nonostante il ridotto numero di server è possibile ottenere velocità davvero molto elevate, che l’hanno portata a confrontarsi dal punto di vista prestazionale con concorrenti molto più quotati come NordVPN e Surfshark.

Non mancano server dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, così come i principali paesi europei. Si possono trovare ottimi server anche nell’area Asia-Pacifico (Australia, Hong Kong e Giappone), in Sud America (Brasile) e nel Medio Oriente.

Tracciamento e registrazione dati

Mullvad è un servizio VPN con sede in Svezia, uno dei paesi che partecipano al 14-eyes. Nonostante ciò la sua politica di registrazione dei dati è stringente, mostra chiaramente i dati che vengono raccolti (quasi nulla) e come vengono gestiti quelli necessari per il pagamento (rispettando le leggi dell’Unione Europea).

Ad aumentare il livello di privacy ci sono il pagamento tramite criptovalute e la possibilità di registrarsi senza indirizzo email, cosa che fa di Mullvad una VPN davvero anonima e non associabile a nessuna persona fisica.

Supporto a reti P2P e streaming

I server di Mullvad sono molto veloci e si prestano particolarmente bene ai download massivi tramite reti P2P. Scaricare i file di grandi dimensioni senza lasciare tracce non sarà un grande problema, qualsiasi sia il server scelto.

Qualche problema invece con lo streaming, dove la VPN non mostra il meglio di sé in termini di fluidità.

Supporto clienti e assistenza

Mullvad vanta un’ottima assistenza clienti disponibile via email all’indirizzo support@mullvadvpn.net. La maggior parte delle volte la risposta viene fornita al cliente entro 10 minuti. Esiste anche una valida pagina d’aiuto FAQ, dove è possibile trovare risposte rapide ai problemi più comuni.

Purtroppo sia l’assistenza via email sia le pagine d’aiuto sono disponibili solo in lingua inglese.

12. Astrill VPN

Astrill VPN 4.0 🌍 Server: 300+ in 58 paesi 📱 Massimo dispositivi: 5 🆓 Versione Free: ❌ 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2 e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Liechtenstein PROVALA SUBITO

Un’altra delle migliori VPN emergenti è Astrill VPN, lanciata nel 2009 per superare la censura online in tutto il mondo, con un’ampia scelta dei protocolli di tunneling e strumenti avanzati per superare qualsiasi firewall nazionale progettato per la censura. Le sue caratteristiche di spicco sono i dispositivi illimitati su cui è possibile usarla e le velocità dei suoi server.

Caratteristiche e prezzi

Astrill VPN supporta una grande varietà di protocolli di connessione: OpenVPN, OpenWeb, WireGuard, Cisco IPSec, IKEv2 / IPSec, L2TP / IPSec e SSTP.

Se si viaggia in Cina o in altri paesi dove si sospetta ci possa essere una forte censura dei contenuti web il protocollo consigliato è StealthVPN, che nasconde il traffico generato dalla VPN facendolo passare come normale traffico Internet.

Questa caratteristica, unita alla cifratura di livello militare, al kill switch personalizzabile e alla rigida politica di no-log, rendono Astrill VPN una delle più consigliate da usare all’estero.

Astrill prevede un abbonamento di 30 € al mese, 15€ al mese per l’abbonamento di un anno o 12,50 € al mese attivando l’abbonamento di 2 anni. I prezzi sono decisamente più alti rispetto alla concorrenza. Non è prevista nessuna garanzia di rimborso.

Compatibilità

L’app di Astrill VPN è installabile su Windows, su Mac, su Android, su iPhone e su Linux, oltre ad essere configurabile su un router con client VPN.

Questo servizio VPN non prevede nessun limite al numero di dispositivi su cui è possibile installarlo. Una VPN adatta a chi ha tanti device da proteggere o se l’intera famiglia viaggia molto e necessita di protezione e anonimato costante.

Localizzazione server

La rete di Astrill VPN copre 142 città in più di 50 paesi. Questi numeri ridotti non devono ingannare: i server scelti sono molto veloci e permettono di visitare qualsiasi sito Internet senza problemi, ottenendo anche lo sblocco streaming alla massima velocità.

Tracciamento e registrazione dati

Astrill ha sede alle Seychelles, una nazione dove non è presente nessuna legge sulla tracciabilità dei dati e sulla raccolta delle informazioni, oltre ad essere fuori dal 14-eyes (nessuna sorveglianza attiva). La politica di no-log prevista dall’azienda è garantita, non c’è timore di essere tracciati.

Supporto a reti P2P e streaming

Tutti i server forniti da Astrill VPN permettono il download dalle reti P2P, sbloccando l’inoltro della porta per la massima velocità di scaricamento.

La VPN in questione si presta anche allo sblocco di cataloghi esteri di Netflix o di altre piattaforme di streaming simili.

Supporto clienti e assistenza

L’assistenza di Astrill VPN è affidabile, disponibile sia in live chat sia via email. Presente anche una pagina d’aiuto FAQ e vari manuali per utilizzare l’app sui vari sistemi operativi.

Purtroppo l’unica lingua supportata è l’inglese.

13. TorGuard

TorGuard VPN 4.0 🌍 Server: 3000+ in 50 paesi 📱 Massimo dispositivi: 5 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia di rimborso entro 7 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2 e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Stati Uniti 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 50% su Piani Annuali PROVALA SUBITO

TorGuard ha sede negli Stati Uniti ed è attiva dal 2012. Anche se il nome sembra rievocare il sistema di connessione tramite rete Tor non ha nulla a che fare con esso.

Rispetto alle altre VPN presenti in questa lista, offre la possibilità di personalizzare l’abbonamento a seconda della categoria di server e della velocità che si vuole raggiungere. Notevole anche la sua rete di server.

Caratteristiche e prezzi

Come molte concorrenti tra le migliori VPN, questa supporta i più recenti protocolli di connessione come WireGuard, OpenVPN e OpenConnect, tutti pensati per offrire fin da subito la massima velocità di connessione e una cifratura molto elevata.

Con TorGuard si può scegliere il livello di crittografia da attivare (ChaCha20, AES-256, AES-128), e contare sull’accesso sicuro alle app tramite autenticazione a due fattori, scelta della porta da utilizzare per l’accesso alla rete e quale cifratura utilizzare per l’autenticazione (funzione non presente in altri servizi).

La caratteristica unica di TorGuard è la possibilità di personalizzare l’abbonamento, scegliendo anche quale categoria di server utilizzare e quale velocità raggiungere (sono presenti server fino a 10 Gbps).

Questo significa che il prezzo finale dipende dalla configurazione scelta in fase d’acquisto, con prezzi che partono da 10 dollari al mese (accesso ai server VPN anonimi standard).

Compatibilità

TorGuard può essere installato praticamente ovunque, offrendo delle app per Windows, macOS, Linux, Android e iOS.

Come ottimo extra è possibile provare le estensioni per Chrome e Firefox.

Localizzazione server

Essendo un servizio VPN attivo da molto tempo la rete di server è molto ampia: oltre 3.000 server in 68 sedi e 50 paesi, risultando quindi in linea con i prodotti più famosi e apprezzati dagli utenti.

I server presenti negli Stati Uniti e in Germania sono particolarmente veloci e spingono lo streaming fino alla risoluzione 4K, sempre se si sceglie di attivare i server ottimizzati allo scopo.

Tracciamento e registrazione dati

TorGuard ha sede negli Stati Uniti, paese fondatore del 14-eyes e che autorizza la raccolta delle informazioni personali e dei dati su Internet per la sicurezza nazionale.

Questo non è un vantaggio: anche se presenta una politica di no-log non è possibile verificarne l’autenticità senza un audit esterno completo. Meglio essere consapevoli di questo aspetto.

Supporto a reti P2P e streaming

I server di TorGuard supportano qualsiasi protocollo P2P, garantendo velocità elevate su app di scaricamento come BitTorrent (da cui si ispira il nome).

Per quanto riguarda lo streaming bisogna fare delle distinzioni, i server anonimi di base non sono ottimizzati allo scopo. Le elevate velocità raggiungibili sono sfruttabili con lo streaming solo se si sceglie un server compatibile (server residente), così da accedere a Netflix USA o ad altri cataloghi pagando un extra sull’abbonamento.

Supporto clienti e assistenza

TorGuard offre assistenza tramite FAQ, tutorial e forum. In alternativa si può aprire un ticket di supporto (con risposta entro un’ora) e usufruire di una chat dal vivo.

Questo provider fornisce supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tuttavia la chat dal vivo non è sempre disponibile.

Metodo di valutazione

Le migliori VPN del 2025 sono state selezionate e confrontate secondo questi parametri:

Caratteristiche tecniche e funzionalità: viene valutata la presenza di tutti i principali protocolli di sicurezza e di tutte le funzioni più richieste dagli utenti (split tunnel, kill switch e protezione dai leak). I migliori in questa categoria sono NordVPN, CyberGhost e Surfshark. Rete server: viene considerata la grandezza della rete, il numero di server e di nazioni disponibili e il numero di città selezionabili (Milano e Roma per l’Italia). Su questo parametro spiccano PureVPN e CyberGhost. Velocità: vengono testate le velocità in download e upload, sia per i server vicini sia per i server lontani. Così come i valori di ping e jitter. Per le prestazioni le top VPN sono ExpressVPN, Surfshark e Mullvad. Sicurezza e privacy: si analizza la politica di no-log, la sede del servizio VPN e la presenza di cifrature di livello militare sia per l’accesso sia per la singola connessione. Tutti i provider raccolti tra le migliori VPN hanno ottimi standard da questo punto di vista. Assistenza clienti: sono sempre apprezzati canali di supporto vari e reattivi, chat dal vivo e di altri sistemi di comunicazione efficaci (come email, ticket o FAQ). I migliori da questo punto di vista sono TorGuard e NordVPN. Offerte VPN e sconti: il rapporto qualità-prezzo è importante, ma è necessario verificare anche la durata del piano e i vantaggi offerti se si sceglie un abbonamento più lungo. I più economici sono CyberGhost e PrivateVPN.

Soffermandosi su questi parametri anche in autonomia si ha una panoramica di quali siano le migliori VPN sul mercato al momento.

Come scegliere la migliore VPN

In generale una virtual private network deve garantire l’anonimato e la sicurezza di chi la utilizza, grazie a protocolli che cifrano i dati così da renderli non leggibili per i malintenzionati. Quindi per rientrare tra le migliori VPN, un servizio deve essere prima di tutto affidabile, senza influire negativamente sulla connessione internet, così da non rovinare l’esperienza utente.

Per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo mondo, abbiamo raccolto qui in basso alcuni aspetti da tenere in considerazione per scegliere quale tra le top VPN si adatta maggiormente alle proprie necessità di navigazione.

VPN gratis vs VPN a pagamento

Alcuni prodotti possono essere forniti gratuitamente (ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra guida sulle migliori VPN free) o tramite abbonamento mensile o annuale: i primi sono spesso dei trial per le versioni a pagamento, così da testare la qualità dei servizi e pagare in un secondo momento. I server migliori sono ovviamente appannaggio di quelli a pagamento, gli unici adatti a prestazioni molto elevate.

Miglior VPN per Windows (10 e altre versioni)

Il sistema operativo Windows può essere protetto efficacemente con una VPN, scaricando il client del servizio scelto ed effettuando l’accesso con l’account registrato. Con una virtual private network è possibile proteggere sia Windows 10 sia i sistemi operativi Microsoft precedenti (Windows 8.1 e Windows 7). A tal proposito consigliamo la lettura del nostro approfondimento sulle migliori VPN per PC Windows.

Miglior VPN per iPhone e iPad

Se si utilizza un iPhone o un iPad è bene sapere che è possibile proteggere la privacy delle connessioni Wi-Fi e di rete mobile utilizzando un’app, che provvederà a creare il profilo giusto nelle impostazioni del telefono o del tablet targato Apple. Per approfondire l’argomento consigliamo la nostra guida sulle migliori connessioni VPN per iOS (iPhone e iPad).

Velocità

Quando si utilizza una virtual private network la velocità di connessione sarà sempre inferiore rispetto all’utilizzo della connessione senza protezione. Le VPN migliori riducono questo gap al minimo, così da non compromettere eccessivamente le prestazioni di rete quando, ad esempio, si utilizza una piattaforma di streaming video.

Il miglior trucco per avere sempre elevata velocità consiste nel scegliere un server di un paese vicino a quello in cui ci si trova, così da ottenere sempre performance complessive da buone a ottime (in base al servizio scelto).

Sicurezza

Sulla sicurezza le reti virtuali private non scherzano: tutte le opzioni che abbiamo visto in alto offrono connessioni cifrate di tipo militare, vari protocolli tra cui scegliere, la possibilità di compiere azioni come cambiare indirizzo IP in qualsiasi momento, per esempio, e altre funzioni avanzate come kill switch e split tunnel.

Privacy

Altro discorso da non sottovalutare è a privacy: tutto quello che effettuiamo con la VPN deve rimanere anonimo e per questo tutti i provider applicano delle rigide politiche sulla conservazione dei dati personali e sui siti visitati.

Per ottenere il massimo rispetto della privacy si può scegliere un servizio VPN fuori dalla 14-Eyes Alliance, ossia l’alleanza di paesi che condividono informazioni di intelligence e tengono sotto controllo le connessioni di rete.

Server

In generale più server ci sono, più possibilità si hanno di ottenere fin da subito un server molto veloce, in particolare se siamo all’estero. I server USA sono sempre molto veloci. Se ci si collega dall’Italia conviene tenere sotto controllo anche il numero di server disponibili nel nostro paese o in quelli vicini, così da avere connessioni VPN sempre veloci.

Compatibilità con device e sistemi operativi

Praticamente tutte le migliori VPN dispongono di app semplici da utilizzare e compatibili per tutte le piattaforme più popolari. Gli utenti con più esigenze troveranno migliori quei server che possono essere configurati anche su router o altri dispositivi di streaming (Chromecast, Fire TV, Smart TV).

Prezzo e Offerte VPN

I prezzi e le offerte delle VPN a pagamento sono piuttosto variabili: i più economici possono essere acquistati a meno di 3€ al mese, ma spesso richiedono la sottoscrizione di un abbonamento biennale o triennale, quindi di lunga durata. Quelli più veloci o con un elevato numero di funzionalità spesso hanno prezzi superiori ai 5€ al mese; si consiglia però di tenere sempre d’occhio le offerte attive, grazie alle quali è possibile ottenere un risparmio non indifferente sul prezzo con abbonamenti a pagamento.

Assistenza clienti

L’assistenza clienti è un altro aspetto che spesso viene sottovalutato ma che, in caso di problemi con le app o con l’accesso ai server, può rilevarsi decisivo. Si punti, se possibile, solo su quei prodotti che offrono l’assistenza 24/7, raggiungibile via chat online o via email. Nella maggior parte dei casi l’assistenza è offerta in lingua inglese, ma per i più grandi spesso è presente anche l’assistenza in italiano.

VPN per Netflix e Torrent

Sempre più utenti utilizzano queste reti virtuali private per accedere al catalogo di Netflix presente negli Stati Uniti. Usare una virtual private network per questo tipo d’attività può andare in contrasto con le normative sul copyright, quindi conviene leggere attentamente le condizioni d’uso prima di associare un account personale a servizi geolocalizzati. Per scoprire quali VPN si rivelano più adatte a questa piattaforma di streaming è possibile consultare la nostra guida sulle migliori VPN per Netflix.

Conclusioni

Siamo giunti alla fine del confronto sulle migliori VPN del 2025, dove abbiamo esplorato in modo approfondito le reti più affidabili e innovative offerte dai provider leader nel settore. In particolare, provider come NordVPN, Surfshark e CyberGhost VPN si sono distinti per le loro funzionalità avanzate, la sicurezza elevata e l’affidabilità costante, oltre che ad una serie di novità che testimoniano il loro continuo impegno a migliorarsi.

Quando si sceglie un provider è fondamentale considerare diversi criteri chiave. La sicurezza è il primo aspetto, con la necessità di una solida crittografia e di una politica di zero log per garantire la massima privacy. La velocità di connessione è altrettanto importante, specialmente per lo streaming e il download di file pesanti. La rete di server del provider influisce sulla capacità di superare blocchi geografici e sulla stabilità della connessione. Infine, l’assistenza clienti e la facilità d’uso dell’interfaccia sono aspetti cruciali da rintracciare in una delle top VPN del 2025.

Domande Frequenti sulle Migliori VPN Qual è la migliore VPN? Sul mercato esistono diversi provider che propongono servizi VPN, ma solo alcuni meritano davvero di essere valutati nell’ottica della sottoscrizione di un abbonamento. Tra le varie reti virtuali private di cui abbiamo parlato nelle nostre guide, quella che ci ha colpito di più è NordVPN. Non a caso è il servizio VPN più conosciuto e apprezzato nel nostro paese. Il suo punto forte principale è sicuramente l’affidabilità: garantisce infatti un servizio stabile in ogni ambito. NordVPN fa bene praticamente tutto: fornisce un’esperienza a 360 gradi senza evidenti punti deboli. Le caratteristiche che la rendono una soluzione perfetta per chi vule proteggere il proprio anonimato e al tempo stesso sbloccare i servizi di nazioni estere sono: la sicurezza che offre (integra un kill switch e un sistema a doppia cifratura dei dati, tra le altre), la sua efficienza (internet super-veloce con velocità costante tra i 150 e i 200 Mbps per tutti i server europei), la politica no-log molto chiara e i 6 dispositivi massimi connessi temporaneamente che riesce a garantire. E, cosa non di poco conto, NordVPN è il servizio di questa tipologia con più server nel mondo: ce ne sono più di 6400 localizzati in 111 paesi in tutto il mondo, il che significa che virtualmente possiamo connetterci da quasi tutte le nazioni del globo. Presenti inoltre server più avanzati, che offrono la possibilità di connettersi con IP dedicati. C’è il supporto a reti P2P. Ottima anche la compatibilità: NordVPN può essere utilizzata alla stessa maniera sia su PC che su smartphone. Concludiamo con un altro aspetto davvero apprezzabile: il rapporto qualità-prezzo, davvero allettante. In sintesi, NordVPN è tra le migliori VPN, e costa anche tutto sommato poco. Difficile trovare di meglio. Quale VPN gratis usare? Se non hai mai utilizzato una VPN sui tuoi dispositivi e vuoi iniziare a proteggere la tua privacy quando navighi su Internet, quello che ti serve è una rete virtuale privata gratuita. Si tratta della scelta migliore anche per tutti coloro che stanno cercando una valida soluzione per approcciarsi a questo mondo, per poi scegliere con più calma quale servizio a pagamento sottoscrivere. Fatta questa rapida premessa, a nostro giudizio la migliore VPN gratis è Proton VPN. L’offerta gratuita di questo provider è perfetta per chi vuole tenere al sicuro i propri dati personali da occhi indiscreti. Infatti, Proton VPN mantiene una rigida politica no-log. Oltre a questo, è dotata di crittografia di tipo AES, in grado di offrire un livello di sicurezza davvero elevato e che consente di navigare su Internet senza lasciare traccia della propria identità digitale. Tra le sue caratteristiche principali, ci sono anche la connessione illimitata (anche se per soli tre server) e l’ampia compatibilità (PC Windows, macOS, Linux, Android e iOS). Come dicevamo, Proton VPN permette di connettersi gratuitamente solo ai server di Giappone, Stati Uniti e Olanda. Sicuramente un limite importante per chi intende utilizzare una VPN per bypassare il geoblocking, visto che non è possibile scegliere un altro server senza pagare un abbonamento. Tuttavia, tutte le VPN gratuite hanno dei limiti. Ma Proton VPN è perfetta per chi ha bisogno di anonimato quando naviga in rete. La consigliamo soprattutto per questo motivo. Eventualmente, è possibile anche passare ad un piano a pagamento: si parte da 4 euro a salire. Qual è la migliore VPN per mobile? Utilizzare una VPN per dispositivi mobile potrebbe essere una scelta sensata per diversi motivi. In primis, aumenta la privacy e protegge maggiormente i propri dati personali contenuti nella memoria dello smartphone, sia quando si naviga con la propria rete mobile o domestica che quando si utilizza un hot-spot pubblico. Ma alcuni utenti, come sappiamo, prediligono l’utilizzo di questo servizio per motivi completamente diversi, come ad esempio accedere a cataloghi multimediali altrimenti disponibili solo in altre aree geografiche. Aggirare il geoblocking è una delle principali motivazioni per cui si decide di acquistare un abbonamento con un provider che fornisce VPN. E tra le varie VPN presenti sul mercato, quella che ci ha colpito di più per l’utilizzo su terminali mobile è CyberGhost. Essa, infatti, permette di sbloccare tantissime funzionalità altrimenti non disponibili con la connessione tradizionale, al contempo mantenendo l’anonimato durate la navigazione. Oltre a questo, garantisce una rigida politica no-log e possiede la crittografia AES 256-bit, di livello militare. A livello di prestazioni, fornisce una velocità di navigazione davvero buona. Forse non al livello di NordVPN o Surfshark da questo punto di vista, ma ciò lo sopperisce con una rete di server dedicata allo streaming veramente notevole. Essa consente di accedere a tutti i servizi più famosi, tra cui Netflix e Disney. I server di Cyberghost sono infatti presenti in più di 100 paesi, Italia compresa. Infine, i prezzi sono molto vantaggiosi: consigliamo in particolare il piano triennale. Qual è la migliore VPN per l’Italia? Ci sono diversi servizi VPN che ci hanno colpito con riferimento alla rete italiana, ma quello che sentiamo di consigliare maggiormente è NordVPN. Si tratta del provider più veloce sul mercato: incide praticamente zero sulla nostra connessione, e consente di navigare senza alcun problema. Presenta caratteristiche tecniche davvero interessanti, a partire dal supporto alla tecnologia del tunnel diviso, chiamato split tunneling. Presenti inoltre il kill switch, che permette di mantenere al sicuro i dati anche se la connessione al server VPN dovesse interrompersi improvvisamente, e la crittografia AES 256-bit, la migliore attualmente disponibile. Pollici all’insù anche con riferimento alla compatibilità: NordVPN è compatibile con tantissimi dispositivi. La sua app è presente su Windows, Mac e Linux, ma anche su Android, iOS, Chromebok, Kindle Fire e Nook. Ci sono ovviamente anche le estensioni per Chrome e Firefox. Il supporto si amplia a molti altri dispositivi che non ti aspetti, come le console: Playstation, Xbox, ma anche Nintendo Switch, le smart TV, la Fire TV Stick di Amazon e anche Apple TV. I dispositivi utilizzabili contemporaneamente sono 6 al massimo, dunque molto bene anche da questo punto di vista. Lato server, NordVPN è in 111 paesi in tutto il mondo (più di 6000 server localizzati). A livello di sblocco streaming, funziona perfettamente con Netflix e con tutti gli altri principali servizi di contenuti streaming. In conclusione, una VPN affidabile ed efficiente, che fa della velocità di navigazione il suo principale cavallo di battaglia. Le VPN sono legali? L’utilizzo delle VPN è legale nella maggior parte dei paesi. Le VPN sono strumenti legittimi utilizzati per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati online. Tuttavia, ci sono alcune nazioni in cui l’uso delle VPN è regolamentato o vietato. È importante quindi informarsi sulle leggi specifiche del proprio paese o di qualsiasi paese in cui si intende utilizzare una VPN. Ho davvero bisogno di una VPN? Sì, avere una VPN può essere molto vantaggioso. Questa fornisce sicurezza aggiuntiva quando si naviga su Internet, proteggendo i dati da occhi indiscreti, specialmente su reti Wi-Fi pubbliche. Offre anche privacy, nascondendo le attività online dai fornitori di servizi Internet e da eventuali tracciamenti. Inoltre, permette di accedere a contenuti geograficamente limitati, come film o serie TV disponibili solo in certe regioni. Se la sicurezza, la privacy online e l’accesso a contenuti globali sono una prerogativa, allora una VPN è un ottimo strumento da considerare. Che cos'è una VPN? Una VPN è una “rete virtuale privata” ovvero un sistema di connessione tra due o più dispositivi tramite un tunnel cifrato. Questo tunnel passa attraverso Internet ed impedisce a chiunque esterno alla connessione di recuperare informazioni sui siti visitati o sui dati scambiati all’interno.