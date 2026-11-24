VPN per Google Chrome (gratis e non): guida alle migliori

Giuseppe Vanni Pubblicato il 24 nov 2026

Utilizzando una VPN su Chrome sotto forma di estensione si protegge la connessione Internet e si naviga in incognito, senza lasciare traccia dei siti visitati o dei file scaricati durante l’uso. La scelta di un indirizzo IP anonimo può essere utile anche per visionare i contenuti in streaming disponibili solo all’estero, scegliendo un server del paese a cui appartiene il catalogo scelto (per esempio gli Stati Uniti). Lo stesso indirizzo IP può essere utilizzato per superare i firewall aziendali o per navigare liberamente nei paesi dove è prevista una forte censura.

Le virtual private network si installano tramite un’app, ma se si desidera proteggere solo il browser si può usare un’estensione VPN. Questo metodo è più veloce e immediato, visto che si può attivare la protezione solo quando necessario.

In questa guida vedremo quali sono le migliori estensioni VPN per Google Chrome gratis o a pagamento, e quali sono i vantaggi che offrono. Al termine della guida è possibile visionare anche i browser che includono una VPN.

Le migliori offerte di VPN del mese

Cos’è un’estensione browser VPN

Un’estensione browser per VPN ha la stessa funzione di un’app dello stesso genere ma protegge solamente il browser a cui è aggiunta, non l’insieme delle app connesse al dispositivo. In poche parole crea una connessione cifrata quando si apre il browser e senza dover azionare il servizio tramite l’applicazione.

Rispetto all’app vera e propria quindi la connessione VPN è attiva solo tra il browser e il server, lasciando fuori qualsiasi altra app o browser presente sul PC, che utilizzeranno quindi l’indirizzo IP normale senza alcun sistema di protezione o anonimato.

Questo permette di realizzare connessioni protette e cifrate per accedere solo a determinati siti web, senza dover deviare tutto il traffico di rete (usando per lo scopo un browser secondario o meglio ancora la versione portable di Google Chrome). Per spiegare cos’è una estensione browser VPN si può anche dire che funziona come lo split tunneling tipico delle virtual private network con cui scegliere quale traffico criptare e quale no.

L’estensione è un’ottima scelta per chi utilizza una virtual private network occasionalmente e vuole accedere ai siti non raggiungibili in Italia in maniera semplice e veloce.

Le estensioni, confrontate alle app, hanno dei limiti: con l’addon non è possibile ottenere funzionalità avanzate (come il kill switch, il sistema di controllo della fuga dei DNS o l’accesso a server speciali), non sono presenti tutti i server previsti dal servizio (specie sulle estensioni fornite gratuitamente) ed è necessario installarla su tutti i browser presenti per estendere la protezione.

Scegliere tra un’estensione o un’app VPN dipende quindi dalle specifiche esigenze dell’utente; nulla vieta di installare entrambi e di usare di volta in volta la migliore soluzione per proteggere il traffico Internet generato.

Dal punto di vista tecnico, si possono scaricare e installare come qualsiasi altra estensione per browser.

A cosa serve una VPN su Google Chrome

Installando una VPN su Chrome è possibile cifrare la connessione dal browser fino al sito cercato, evitando così di fornire il nostro indirizzo IP o altre informazioni sul tipo di connessione che stiamo utilizzando.

Uno dei vantaggi dell’adottare questo tipo di soluzione è la possibilità di cambiare rapidamente il server di connessione, semplicemente aprendo l’estensione: con due clic è possibile cambiare nazione ed accedere ai siti bloccati o irraggiungibili in Italia, disattivare la VPN quando necessario e attivare automaticamente all’accesso, ed essere sempre protetti.

Le migliori VPN per Chrome (2026)

Le migliori estensioni VPN per Google in assoluto sono fornite a pagamento e sono parte integrante dei servizi premium, affermati nel settore. Disponibili su abbonamento insieme alle app per i vari dispositivi.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍Server: 8.000+ server in 129 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 📍IP dedicato: ✔ 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Panama 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 74% PROVALA SUBITO

Una delle VPN Chrome più consigliate è l’estensione di NordVPN. Questa offre un’elevata sicurezza grazie alla cifratura di tipo militare, un sistema di connessione rapido per nascondere l’IP durante la navigazione, oltre 104 paesi tra cui scegliere per nascondere l’identità ed altri strumenti di protezione avanzati come il blocco a WebRTC e il sistema di scansione CyberSec (per fermare malware o link pericolosi).

Dopo aver registrato l’account e sottoscritto un abbonamento, basterà effettuare l’accesso all’estensione per sfruttare subito tutti i server premium dedicati.

Dall’estensione è possibile selezionare uno dei server forniti dal servizio, scegliere una delle nazioni presenti sulla mappa o sull’elenco o, in alternativa, utilizzare la connessione automatica per beneficiare subito del server più veloce disponibile in quel preciso momento.

NordVPN è installabile come estensione anche su Microsoft Edge, per estendere la protezione anche sui browser integrati da Microsoft nei suoi sistemi operativi (nello specifico Windows 11 e Windows 10).

Consigliamo di approfondire con la recensione su NordVPN per conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche e il funzionamento di questa virtual private network.

2. Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🌍Server: 4500+ in 100 paesi 📱Massimo dispositivi: illimitati 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Paesi Bassi 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’88% + 3 mesi gratis🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark fornisce una delle migliori estensioni per attivare velocemente una VPN su Chrome.

Scaricando l’estensione dal Chrome Web Store ed effettuando l’accesso con un account attivo è possibile sbloccare automaticamente i siti web non accessibili dall’Italia, programmare l’avvio automatico del server più veloce (o del server preferito) e scegliere se bloccare i contenuti indesiderati, utilizzando il sistema di filtraggio incluso (CleanWeb).

Uno dei vantaggi principali è l’avvio automatico della connessione VPN. L’estensione può connettersi automaticamente al server più veloce o più vicino non appena si apre il browser. Impostando l’avvio automatico del browser è possibile accedere alla protezione di Surfshark non appena si avvia il PC.

L’estensione di Surfshark è installabile anche su Microsoft Edge, il browser integrato all’interno di Windows 11 e di Windows 10.

Per usare l’estensione è necessario disporre di un abbonamento attivo a Surfshark. Sfruttando la formula Soddisfatti o Rimborsati è possibile provare l’estensione di Surfashark gratuitamente per 30 giorni, attivando un abbonamento e richiedendo il rimborso prima della fine del periodo di prova gratuito.

3. Cyberghost VPN

CyberGhost 4.2 Recensione 🌍Server: 12.000+ in 100 paesi 📱Massimo dispositivi: 7 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Romania 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 82% + 4 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost propone un’estensione VPN per Google gratuita (ma con server limitati) con sistema di connessione e disconnessione istantaneo, cifratura dei dati basata su blockchain Ethereum e scudo di protezione per le connessioni Wi-Fi pubbliche.

Può essere utilizzata senza login, un vantaggio non da poco in questo settore: una volta installata basterà aprirla e scegliere uno dei server disponibili gratuitamente per iniziare subito a navigare anonimo. Rispetto ad altre estensioni, offre solo 4 luoghi a cui connettersi: Romania, Stati Uniti, Olanda e Germania. Confrontandola con altre opzioni quindi la selezione è piuttosto limitata, ancor più se si cerca una VPN da integrare in Google Chrome per lo sblocco dei contenuti in streaming.

La velocità di connessione è buona per la semplice navigazione web e il server dagli Stati Uniti funziona particolarmente bene, ma solo fuori dalle ore di punta. Queste limitazioni non possono essere rimosse, l’app non offre nessun login e non utilizza i server più veloci in assoluto che l’azienda può fornire. Per sbloccare tutti i server (inclusi quelli più veloci) è consigliabile sottoscrivere un abbonamento a pagamento ed installare l’app VPN sfruttando lo spit tunneling per deviare il traffico del browser verso il server VPN, evitando così che altre app possano accedere con un indirizzo IP anonimo.

Per altre informazioni si legga la recensione completa di CyberGhost.

4. PrivateVPN

PrivateVPN 4.2 Recensione 🌍Server: 200+ in 100 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Svezia 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

PrivateVPN offre i massimi livelli di sicurezza e privacy, oltre a connessioni stabili da qualsiasi parte del mondo. L’estensione VPN per Google Chrome garantisce una navigazione fluida e sicura, rendendola uno dei metodi più veloci per provare le potenzialità del servizio senza dover installare la VPN vera e propria. Quest’ultima può essere comunque usata per proteggere anche i browser non supportati o le app dei servizi di streaming.

La privacy verrà protetta con la falsificazione della posizione, prevedendo qualsiasi potenziale intrusione negli spostamenti online. Infatti l’estensione impedisce al geoposizionamento HTML5 di rivelare la vera provenienza geografica dell’utente.

In sintesi con PrivateVPN per Chrome si può contare su:

Sicurezza online di alto livello;

Rete globale con controllo locale;

Interfaccia intuitiva;

Informativa sulla privacy di cui ci si può fidare.

L’estensione per Chrome è anche progettata per salvaguardare i dati e le attività online da potenziali minacce informatiche. Il prezzo dell’abbonamento base è di 2,08 € al mese con il piano triennale e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

5. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🌍Server: 5900 server in 105 paesi 📱Massimo dispositivi: 8 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 67% + 4 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN come estensione VPN per Chrome vanta i server più veloci, riuscendo così a sbloccare efficacemente i siti di streaming, anche quelli esteri, senza percepire differenze di velocità. La stessa velocità può essere utilizzata per scaricare file da Internet ad alta velocità, utilizzando le reti P2P o i server di hosting free con blocco dell’IP. In quest’ultimo caso si può scaricare anche dopo l’attivazione del blocco semplicemente cambiando server di destinazione.

Il servizio offre un tasto per la connessione rapida, un sistema di protezione dalla geolocalizzazione HTML5, una connessione HTTPS su tutti i siti, blocco WebRTC e oltre 3.000 server distribuiti in 94 paesi nel mondo.

Anche in questo caso basterà inserire le credenziali d’accesso all’interno dell’estensione dopo aver sottoscritto l’abbonamento.

L’estensione per Google Chrome è disponibile anche per Microsoft Edge, (browser basato su Chromium, e che per questo condivide molte componenti interne con il browser Google).

Nella recensione di ExpressVPN sono state esaminate nel dettaglio tutte le caratteristiche e il funzionamento di questa rete.

6. Hide.me

Hide Me VPN 3.5 Recensione Massimo dispositivi: 10 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS, Linux Server: 1000 server in 90 paesi Sicurezza: IKEv2, OpenVPN, Wireguard, Softether, SSTP Assistenza 24/7: ✖️ Sede legale: Malesia Offerte attive:SCONTO fino al 77%🔥 PROVALA SUBITO

Hide.me dispone di un’estensione VPN per Google molto comoda da utilizzare per accedere rapidamente ai server forniti dal servizio.

Si tratta di un vero e proprio proxy VPN che fornisce un sistema efficace di mascheramento dell’IP e dei cookie traccianti, un blocco di WebRTC, connessione tramite SOCKS, un sistema di priorità e ripristino automatico della protezione in caso di problemi. Queste funzioni permettono di visionare i film in streaming senza lasciare traccia della propria posizione, accedere ai cataloghi multimediali esteri e, per chi viaggia molto, accedere ai servizi web accessibili solo dal territorio italiano.

Per sfruttare tutte le potenzialità di Hide.me è sufficiente sottoscrivere un abbonamento e accedere all’estensione.

L’estensione di Hide.me è installabile anche sul browser Microsoft Edge, accedendo alla pagina dedicata e installando l’addon specifico su Windows 11 e su Windows 10.

Per scoprire le caratteristiche e il funzionamento di Hide.me invitiamo a consultare la nostra guida.

7. CometVPN

CometVPN 4.5 🌍Server: 195+ paesi 📱Massimo dispositivi: 10 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Android TV, Apple TV 🔐Sicurezza: OpenVPN, Wireguard e IKEv2/IPsec 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Panama 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’81% + 3 mesi gratis🔥 PROVALA SUBITO

Anche l’estensione Chrome di CometVPN è un’ottima scelta per chi vuole nascondere il proprio indirizzo IP di navigazione senza dover configurare una VPN per l’intero dispositivo. Gli altri browser o app continuano a usare le impostazioni di reti esistenti: ad essere coperto sarà solo il browser di Google. Peculiarità dell’estensione di CometVPN è che può instradare la navigazione attraverso indirizzi IP residenziali, registrati presso l’ISP dell’utente e di conseguenza meno identificabili come appartenenti a reti private virtuali.

CometVPN mette a disposizione le caratteristiche principali di una virtual private network che si rispetti, ovvero una crittografia di tipo militare, l’uso di protocolli di sicurezza sicuri e una rete server distribuita in oltre 70 Paesi.

Da menzionare anche che include una protezione contro le fughe WebRTC, per evitare che il proprio vero indirizzo IP possa essere esposto tramite WebRTC durante la connessione.

8. AdGuard VPN

AdGuard VPN 4.3 🌍Server: +60 in 58 Paesi 📱Massimo dispositivi: 10 🆓Versione Free: 3GB di traffico VPN con 10 postazioni server 💻Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: WireGuard, OpenVPN, e IPSec (su iOS) 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Cipro 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 75%🔥 PROVALA SUBITO

Un’altra efficace estensione da usare su Google Chrome per chi si chiede come navigare in incognito è AdGuard VPN.

Questa garantisce un livello di sicurezza elevato, proteggendo la connessione e nascondendo sia l’indirizzo IP che i siti visitati dagli utenti. La politica no-log (per la privacy) di questo servizio è molto rigida e impedisce la raccolta di qualsiasi tipo di dati scambiati nelle connessioni degli utenti.

Dopo l’installazione dell’estensione sul proprio browser, è sufficiente cliccarci sopra e premere su Connettiti o Registrati per iniziare subito a utilizzarlo.

Per l’estensione sono disponibili oltre 65 località in tutto il mondo. È possibile utilizzarla su 2 dispositivi separati (per esempio su un altro browser o sull’app installata sul telefono).

L’estensione di AdGuard VPN è disponibile anche per Microsoft Edge.

Per l’accesso rapido è possibile sfruttare anche gli account di Google, Apple o Facebook, da inserire nella schermata di login non appena si preme per la prima volta sull’icona dell’estensione. In questo modo è possibile accedere subito ai server senza dover inserire un nuovo indirizzo email e scegliere una nuova password.

La versione gratuita dell’estensione fornisce fino a 3 GB di dati ogni mese. Chi lo desidera può ottenere accesso illimitato, senza restrizioni e senza nessun limite di banda o di trasferimento dati, sottoscrivendo un abbonamento premium.

9. Hotspot Shield

Tra le migliori estensioni VPN Chrome troviamo anche Hotspot Shield, uno dei provider più famosi del settore.

Con questa estensione è possibile accedere a numerosi server sparsi in giro per il mondo sfruttando un sistema di connessione ultra rapido, il blocco degli elementi nocivi per la privacy, un tasto di connessione rapido e speedtest integrato.

L’estensione può essere scaricata gratuitamente anche su Microsoft Edge, portandosi nella pagina dedicata e procedendo all’aggiunta nel browser integrato nei moderni sistemi operativi Microsoft.

Hotspot Shield può essere utilizzato in versione free ma con scelta ridotta dei server, un limite di dati e velocità dimezzata. Se invece è necessario usare una virtual private network per accedere ai contenuti in streaming o per scaricare i contenuti P2P ad alta velocità la versione gratuita potrebbe non essere adeguata, mostrando chiaramente tutti i suoi limiti. In questo caso è sufficiente scegliere un abbonamento da abbinare al servizio: con il prezzo di 7,99€ al mese per oltre 125 località, scegliendo di volta in volta da quale paese collegarsi.

10. TunnelBear VPN

Altra estensione VPN per Chrome è TunnelBear che offre server veloci da 49 paesi diversi, cifratura di livello militare, pulsante d’attivazione rapido, protezione per i dati personali e facile accesso ai servizi non raggiungibili dall’Italia.

L’estensione è disponibile anche per Microsoft Edge, fornendo così protezione anche per gli utenti che desiderano utilizzare una VPN dal browser integrato in Windows 11 e in Windows 10.

Questa estensione funziona solo con login ma è possibile iscriversi gratuitamente al servizio e provare l’estensione sui siti preferiti, quando si è fuori casa o si effettua la connessione da un hotspot dubbio o sospetto.

La versione gratuita di TunnelBear fornisce solo 500 MB di dati al giorno; questo significa che non è possibile usarlo per lo streaming o per il download dei file P2P, ma solo per la navigazione generica.

Per sbloccare tutti i server e navigare alla massima velocità fornita dal servizio è possibile sottoscrivere l’abbonamento Unlimited, che al prezzo di 3,33€ al mese permette di accedere a 8.000 server oltre 45 paesi.

11. Betternet VPN

Betternet propone un’estensione VPN Chrome free con protezione attivabile velocemente e semplice da configurare, e un buon numero di server. Una volta installata è sufficiente premere sul tasto Connect per ottenere una connessione ad uno dei server disponibili gratuitamente, la maggior parte dei quali dagli Stati Uniti.

Chi cerca una VPN gratuita per Google da integrare come estensione su Chrome può aver trovato la giusta soluzione con Betternet, al netto dei difetti inevitabili che si porta una soluzione gratuita di questo tipo. Con questa estensione non è possibile raggiungere velocità elevate, non sblocca efficacemente i servizi di streaming e la velocità sulle reti P2P potrebbe non essere sufficiente per scaricare i file più pesanti.

Come molte di quelle viste in questa guida, l’estensione può essere installata pure sul browser Microsoft Edge.

Se si necessita di un maggior numero di server e di una velocità maggiore per le connessioni protette è bene attivare un abbonamento.

VPN per Chrome free

Quando scegliamo una VPN per Chrome free è necessario prestare la massima attenzione al tipo di servizio che andremo a sfruttare sul browser. Molti infatti offrono opzioni gratis con il solo scopo di raccogliere dati personali, servizi di scarsa qualità per la sicurezza informatica.

I servizi totalmente gratuiti che, al netto delle limitazioni fornite, permettono comunque di connettersi a server sicuri sono AdGuard VPN, Hotspot Shield, CyberGhost, TunnerBear e Betternet.

In alternativa è possibile utilizzare anche NordVPN, SurfShark e ExpressVPN come estensioni gratuite per Google Chrome, sottoscrivendo un abbonamento e sfruttando la formula Soddisfatti o Rimborsati, così da beneficiare di 30 giorni di prova e chiedere (entro tale periodo) il rimborso della spesa effettuata.

Come scegliere una estensione VPN per Chrome

Una buona VPN per Chrome si distingue perché riunisce le seguenti caratteristiche essenziali.

Sicurezza e Privacy

Dal punto di vista della connessione è necessario verificare che sia presente un livello di cifratura elevato (AES 256 bit o superiori) e che sia possibile bloccare anche altre protezioni avanzate in grado di rilevare la posizione IP del dispositivo (per esempio WebRTC).

La privacy, invece, è garantita dalla politica no-log del servizio: prima di installare un’estensione VPN su Chrome conviene sempre leggere le condizioni d’utilizzo del servizio scelto, così da poter verificare che tipo di politica no-log viene applicata sia a livello di app sia a livello di estensione.

Velocità

Chi utilizza una virtual private network necessita di un’ottima velocità di connessione per, ad esempio, accedere a servizi di streaming bloccati o inaccessibili dal paese in cui si trova.

Un buon servizio riesce a garantire almeno il 50-60% della velocità di linea qualsiasi sia il server scelto; ovviamente all’aumentare della distanza di connessione aumenta anche il ping (latenza) e la velocità effettiva, ma con i servizi visti in questa guida alle migliori estensioni VPN Chrome si mantiene sempre sopra i 10 Megabit al secondo.

Interfaccia

Le interfacce delle estensioni VPN per Google (free o in abbonamento) devono essere semplici e adatte anche ad un pubblico meno esperto: nella maggior parte dei casi infatti è possibile connettersi rapidamente alla rete virtuale privata con un semplice “interruttore”.

La semplicità d’uso va completata con la flessibilità: gli utenti più esperti devono poter sfruttare una selezione manuale dei server o funzionalità avanzate.

Compatibilità

L’estensione di un determinato servizio è spesso disponibile sia per Chrome che per Microsoft Edge, facilitando così la protezione sulle pagine web visitate qualsiasi sia il browser utilizzato. Un fattore di scelta potrebbe essere la compatibilità con ulteriori device o sistemi operativi.

Prezzo

Come visto in precedenza, il mercato offre sia estensioni VPN free che a pagamento. Le prime però sono spesso soggette a limitazioni e condizionano l’utilizzo in alcuni scenari.

Chi vuole ottenere l’accesso a tutte le funzioni, a tutti i server e alla massima velocità ha bisogno di un abbonamento, con prezzi che partono da poco meno di 2€ fino a un massimo di 10€ al mese. Il costo varia anche in base al tipo di abbonamento scelto: quelli annuali o biennali presentano tariffe più competitive.

Come aggiungere una VPN su Chrome

Per aggiungere una VPN su Chrome è possibile utilizzare due metodi: integrare un’estensione o utilizzare lo split tunneling dedicato al browser di Google.

Estensione VPN

Integrare un’estensione VPN su Chrome è il metodo più comodo e veloce per gli utenti alle prime armi. Per procedere è sufficiente aprire lo store delle estensioni di Google Chrome, cercare il nome del provider preferito e scaricare l’estensione. Una volta aggiunta l’estensione al browser è necessario effettuare (nella maggior parte dei casi) il login con l’account del provider, sia se si usa l’account gratuito sia e si usa un abbonamento premium.

Alcune estensioni VPN funzionano senza login: sono molto gettonate e utilizzate dagli utenti in cerca di una estensione VPN free ma bisogna tenere conto dei loro inevitabili limiti, che rendono il loro utilizzo difficoltoso per lo streaming o il download P2P.

Split tunneling VPN

In alternativa si può usare una VPN su Chrome con lo split tunneling, una funzionalità molto presente nelle moderne app e facilmente configurabile dall’interfaccia dell’applicazione.

Per procedere con questo metodo è sufficiente installare l’app, effettuare il login con l’account, aprire le impostazioni dell’app e scegliere Bypass, Split Tunnel o nomi simili. Una volta aperta questa impostazione è sufficiente impostare Google Chrome come unica app autorizzata ad usare la VPN; d’ora in avanti basterà premere sul tasto Connect o scegliere un server dall’app VPN per proteggere Google Chrome e navigare in pieno anonimato.

Quale browser ha la VPN

Oltre all’estensione è possibile navigare in incognito utilizzando un browser web che includa una VPN. In questo caso si ottiene un indirizzo IP anonimo semplicemente aprendo il browser e attivando la VPN nell’interfaccia o nei menu dell’applicazione. I due browser più famosi ad integrare una VPN sono Opera ed Edge.

Opera

Opera è un browser web alternativo con numerose funzionalità legate alla sicurezza, alla gestione dei social network e delle chat e alla privacy degli utenti, inclusa una VPN gratuita e senza limiti di tempo o di traffico dati.

Per attivare questa funzionalità è sufficiente premere sul tasto VPN in alto a sinistra della barra degli indirizzi e cliccare sul tasto di accensione per connettersi. In alternativa è possibile impostare l’avvio automatico della VPN premendo ALT+P sulla tastiera, portandoci nel menu Funzionalità e premendo su Attiva la VPN e Collegati alla VPN all’avvio del browser.

La scelta del server è automatica, l’area geografica si può selezionare non appena si stabilisce la connessione. Pagando un abbonamento è possibile scegliere la nazione e il server da utilizzare, oltre a beneficiare di velocità superiori.

Edge

Altro valido browser con una VPN gratuita è Microsoft Edge, il browser integrato in Windows 11 e in Windows 10. Questo è studiato per essere veloce, offrire funzioni di monitoraggio dei prezzi e Copilot, l’intelligenza artificiale sviluppata da Microsoft per creare testi, risposte e immagini. Oltre a queste caratteristiche include anche Rete protetta di Microsoft Edge, una vera e propria VPN gratuita con 5 GB al mese, utilizzabile da tutti gli utenti che usano l’account Microsoft sul browser.

Dopo aver aperto il browser ed aver effettuato l’accesso con l’account Microsoft è possibile beneficiare di questa funzione premendo

Per usare questa funzione è sufficiente aprire il browser e premere in alto a destra sul menu e selezionando Impostazioni -> Privacy, ricerca e servizi. In alternativa è possibile digitare direttamente edge://settings/privacy ed aprire la pagina delle impostazioni.

Da questa pagina basterà scorrere fino a Rete protetta di Microsoft Edge ed attivare l’interruttore. Premendo su Ottieni VPN gratuitamente si sbloccano i server forniti da Microsoft per la navigazione anonima. Sempre dalle impostazioni è possibile scegliere il livello di privacy applicato dalla VPN quando si naviga su Internet o ci si connette ad una rete hotspot fuori casa, proteggendo automaticamente la connessione quando necessario.

Considerazioni conclusive

Le VPN su Chrome sono disponibili anche sotto forma di comode estensioni, da installare comodamente sul proprio browser e da attivare subito per navigare anonimi, senza lasciare traccia.

Usando una VPN su Google si impedisce ad hacker, provider Internet e agenzie di monitoraggio di tracciare le abitudini di rete e monitorare il traffico scambiato con vari servizi e siti, ancor più se si utilizza una rete poco sicura, come per esempio un hotspot di un centro commerciale o di un hotel.

Le migliori estensioni VPN per Chrome sono CyberGhost, NordVPN e Surfshark. La prima è la migliore perché gratuita e sicura, mentre NordVPN e Surfshark (a pagamento) sono estensioni che replicano fedelmente le funzioni avanzate delle loro app, con la possibilità di scegliere il server e il protocollo da utilizzare durante la connessione.

Betternet è una buona alternativa gratuita ma non è affidabile come CyberGhost, quindi va utilizzata solo se non si è soddisfatti di quest’ultimo servizio e non si vuole sottoscrivere un abbonamento per una VPN. Gli utenti che desiderano provare una VPN gratis possono testare anche i due browser Opera ed Edge, che includono un ottimo servizio di virtual private network gratuito anche se poco configurabile.

Domande frequenti sulle migliori VPN per Google Chrome Serve una VPN navigando su Chrome? Se necessitiamo di proteggere l’identità durante la navigazione o accediamo spesso a servizi di streaming bloccati in Italia, conviene installare una VPN direttamente all’interno del browser, così da ottenere una connessione cifrata sulle pagine visitate. Una VPN su Chrome rallenta la connessione? Una VPN attiva su Chrome rallenterà la connessione ma difficilmente riusciremo ad accorgerci della differenza, specie se decidiamo di puntare sui servizi consigliati nella guida. Con le VPN attive potrebbe esserci un ritardo nell’apertura della pagina o nel caricamento dei contenuti più pesanti ma nulla di troppo penalizzante. Un VPN gratis è affidabile? Alcune VPN sono offerte gratis con limitazioni sul numero di server che possiamo scegliere (spesso solo 1), sul traffico dati che possiamo sfruttare e sulla velocità massima di connessione. Utilizziamo le versioni gratuite dei servizi VPN per testare il servizio e, solo dopo alcune prove, consigliamo sempre di sottoscrivere un abbonamento. Una VPN cancella la cronologia passata del browser? Una VPN sia come app che come estensione, non è in grado di cancellare la cronologia già presente in un browser, ma può contribuire a rendere davvero anonimo il traffico quando è necessario ottenere maggiore privacy. In questo caso è sufficiente attivare la VPN e portarci nel browser in modalità anonima, così da non salvare nessuna cronologia. Nel caso dell’estensione VPN è necessario fornire il permesso per funzionare anche in modalità anonima. Google Chrome ha una VPN integrata? Al momento non è disponibile nessuna VPN all’interno delle impostazioni predefinite di Google Chrome. Per poter beneficiare della protezione del traffico e di un livello di privacy superiore è necessario installare un’estensione VPN o un’app VPN dedicata, da avviare prima del browser. Se si utilizza invece un telefono Android con abbonamento Google One incluso è possibile utilizzare la VPN basata sui server di Google, così da mascherare il traffico in entrata e in uscita sia dall’app Google Chrome sia da qualsiasi altra app installata sul telefono.