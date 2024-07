Le Migliori 5 VPN per PC del 2024

Giuseppe Vanni Pubblicato il 31 lug 2024

Usando una delle migliori VPN per PC è possibile combinare un’ottima velocità di connessione, protocolli di sicurezza affidabili e, aspetto da non sottovalutare, massimo rispetto della privacy durante la navigazione o l’accesso ai servizi di streaming. Se si vuole installare uno di questi servizi infatti non ci si deve basare solo sul prezzo ma anche su caratteristiche e prestazioni. In questa guida le abbiamo analizzate arrivando alla classifica delle migliori VPN su PC. Si troveranno anche consigli per l’acquisto e tutorial su come si attiva, imposta o disattiva una virtual private network.

Cos’è una VPN per PC e a cosa serve

Per spiegare cos’è una VPN su PC partiamo dal suo acronimo che sta per “virtual private network”, ovvero una una rete privata virtuale stabilita tra un computer e un server che crea una connessione cifrata. Questa nasconde l’identità dell’utente fornendo un indirizzo IP anonimo.

Tutte le informazioni che passano attraverso questo tunnel non possono essere visionati da nessun ente o utente terzo: anche il provider di navigazione non può scoprire quali siti o servizi si sono utilizzati, garantendo così la massima privacy.

Classifica VPN per PC (2024)

Segue il confronto delle VPN per PC più consigliate nel 2024, sono state scelte perché si distinguono dalla concorrenza per la performance e il rapporto qualità prezzo.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍 Server: 6400+ server in 111 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

NordVPN è una delle VPN per PC più complete. Può contare su una vasta rete di server (oltre 6.300 server in 111 paesi), su avanzate caratteristiche di sicurezza e vanta una rigida politica di no-log (per cui nessuna informazione personale degli utenti viene registrata).

L’abbonamento di base viene 3,99 € al mese sul piano di 2 anni. Con la formula soddisfatti o rimborsati è possibile provare il servizio per 30 giorni.

Funzioni

NordVPN si avvale di una crittografia AES 256-bit per proteggere la connessione e mette a disposizione anche un protocollo proprietario (NordLynx) doppia VPN, server per la rete Tor, Smart DNS e un sistema Meshnet per connettere (gratuitamente) tutti i dispositivi indipendentemente dalla posizione geografica, facendoli risultare connessi ad una enorme rete LAN cifrata.

Velocità

I server europei di NordVPN raggiungono la velocità media di 180 Mbps; collegandoci ai server americani la velocità si assesta sui 150 Mbps, mentre i server posizionati in Asia la velocità è di circa 25 Mbps.

Se invece si prendono in esame ping e jitter si ottengono valori molto buoni, con un ping medio di 31,8 ms e un jitter di 1,2 ms, in grado di proteggere anche i PC destinati al gaming.

Pro Protocollo NordLynx

Rigida politica di no-log

Funzione Meshnet

Sblocco piattaforme di streaming

Diversi server a disposizione Contro Limite di 10 dispositivi

Non esiste prova gratuita

2. Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’83% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark è una delle migliori VPN per PC per la sua suite completa (che include anche antivirus, tool di ricerca e alert sulle fughe di dati) e per il numero illimitato di dispositivi collegabili all’account, che ne fanno la scelta migliore per chi ha molti device o vuole usare la rete famiglia.

Questo provider ha una rete composta da 3.200 server in 100 paesi, si avvale di protocolli di connessione moderni ed è supportata da una politica di no-log.

Il prezzo più basso (solo VPN) è pari a 2,19 € al mese sul piano di 2 anni; se si vuole usufruire della suite completa il prezzo è pari a 2,69 € al mese sul piano di 2 anni. Anche con Surfshark è possibile beneficiare della politica di rimborso “soddisfatti o rimborsati” valida 30 giorni.

Funzioni

Surfshark usa il protocollo WireGuard, affiancato da una crittografia avanzata (AES-256); entrambi gli elementi garantiscono sicurezza e stabilità della connessione.

Questa VPN dispone di uno Smart DNS per le Smart TV ed è possibile usare anche l’estensione per il browser (da installare su Chrome e Edge), integrando la cifratura nella navigazione web.

Velocità

Surfshark ha una velocità media molto alta, con punte fino a 324 Mbps per i server più vicini e valori di ping in linea con la concorrenza. C’è da considerare che jitter si presenta più alto, con un’oscillazione molto alta tra il minimo e il massimo.

Per la navigazione base va bene, mentre per il gaming online è necessario scegliere con cura il server a cui connettersi.

Pro Dispositivi illimitati

Suite privacy completa

Estensione per browser

Velocità elevate Contro Qualche problema di jitter su alcuni server

Gli abbonamenti con meno durata sono costosi

3. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN è una delle migliori VPN per PC per chi cerca la massima velocità sia quando ci si collega ai server vicini sia ai server più lontani (come Stati Uniti e Asia). La rete è molto ampia (oltre 5.900 server in 105 paesi), sono presenti server in tutte le principali nazioni ed è possibile connettersi al server più veloce premendo un solo tasto dall’app.

Questo servizio viene offerto al prezzo di 8,32 € al mese sul piano di un anno, con la possibilità di provarlo per 30 giorni con la formula “Soddisfatti o rimborsarti”.

Funzioni

Il principale punto di forza è il protocollo proprietario Lightway, che unisce leggerezza e velocità. Sono presenti: una rigida politica di no-log, un sistema di sblocco per qualsiasi servizio di streaming, un kill switch o lo Smart DNS, efficace per sbloccare i servizi di streaming anche su TV.

Velocità

ExpressVPN non delude da questo punto di vista, con velocità comprese tra 400 e 490 Mbps. Il ping medio registrato è di 41 ms, mentre il jitter è di 2,0ms. Di fatto è così veloce che può essere utilizzata anche per giocare online, senza percepire grandi rallentamenti.

Pro Protocollo proprietario Lightway

Connessioni ultra veloci

Rigida politica di no-log Contro Prezzo abbonamento più alto rispetto ai competitor

4. PrivateVPN

PrivateVPN 4.2 Recensione 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

PrivateVPN è un servizio di nuova generazione che si basa su una rete non molto grande (oltre 200 server in 100 paesi) ma veloce grazie al protocollo WireGuard e server veloci nelle località più famose (Stati Uniti).

Questo provider è disponibile al prezzo di 2,08 € al mese, con abbonamento triennale. Anche in questo caso viene fornita la formula “Soddisfatti o rimborsati”.

Funzioni

Caratteristica di rilievo di PrivateVPN è la presenza di Stealth VPN, protocollo per bypassare i sistemi di sorveglianza dei paesi con forte censura come la Cina, oltre a nascondere la connessione in Italia o altrove. A questo si unisce una rigida politica di no-log e l’utilizzo di una crittografia robusta su qualsiasi connessione, che fa di questo servizio una delle VPN per PC più sicure.

Velocità

PrivateVPN vanta server molto veloci in tutte le condizioni di rete: la riduzione della velocità non supera il 20-30% rispetto alla velocità della linea originale. Anche dal punto di vista del del ping e del jitter i risultati sono buoni, specie se si sceglie un server vicino alla posizione geografica di partenza.

Pro Stealth VPN

Protocollo WireGuard

Connessioni veloci Contro Nessun Smart DNS

5. CyberGhost

CyberGhost 4.1 Recensione 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost è una valida scelta per i principianti e per chi cerca un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il suo punto forte è la rete con oltre 10.000 server in 100 paesi, tra questi ce ne sono per ogni necessità: server No-Spy, server P2P, server per lo streaming e per il gaming.

I prezzi proposti da CyberGhost davvero imperdibili: il piano biennale viene offerto a 2,03 € al mese, con ben 4 mesi gratis. Questo servizio è uno dei pochi ad offrire bene 45 giorni per la formula “Soddisfatti o rimborsati” e una prova gratuita di 24 ore per Windows.

Funzioni

CyberGhost si presenta con una robusta crittografia AES a 256 bit e fornisce pieno supporto ai protocolli IKEv2 e WireGuard, entrambi molto efficaci dall’app installata su PC. Da segnalare anche la presenza del kill-switch, del sistema di filtro dei contenuti web e del sistema di triggering, che permette di avviare automaticamente il servizio su PC ogni volta che si apre una specifica applicazione.

Velocità

CyberGhost può essere considerata una delle migliori VPN per PC dal punto di vista della velocità, mantenendo una media dell’80% rispetto alla velocità reale. Questi picchi di velocità sono raggiungibili scegliendo WireGuard e uno dei server vicini alla posizione di partenza, ma è possibile beneficiare di prestazioni incredibili anche scegliendo i server specifici per il gaming o per il P2P.

Pro "Soddisfatti o rimborsati" valido 45 giorni

Prova gratuita

Sistema triggering da PC

Rete molto estesa

Velocità elevata Contro Può essere usato solo su 7 dispositivi contemporaneamente

Come attivare o cambiare una VPN su PC

Attivare una VPN su PC è molto semplice; dopo aver installato l’app del servizio scelto è sufficiente inserire le credenziali d’accesso e premere subito su Connetti o su Connect, così da agganciarsi al server più veloce disponibile.

Sempre dall’interfaccia dell’app è possibile cambiare la nazione a cui connettersi scegliendola nella mappa o nell’elenco, in modo da ottenere un indirizzo IP straniero, ottimo per i servizi di streaming.

Per togliere la VPN non è necessario disinstallarla, a meno che non si voglia cambiare servizio. Basta aprire l’app e premere su Disconnetti o Disconnect, così da ritornare con l’indirizzo IP originale e “spegnere” la VPN su PC.

Impostazioni consigliate

Nelle impostazioni dell’app VPN su PC è consigliabile, per il massimo della velocità e della stabilità, attivare come protocollo di connessione WireGuard o simili (NordLynx e Lightway), evitando il più possibile l’uso di OpenVPN (il più lento di tutti). Su PC è possibile utilizzare anche IKEv2, un buon compromesso tra velocità e stabilità della connessione.

Come scegliere una VPN per PC

Per chi è alle prime armi il panorama delle VPN su PC può apparire confusionario, per semplificare la scelta abbiamo consigliato una virtual private network per scenario d’uso specifico:

Tecnologia più avanzata : da questo punto di vista la migliore è NordVPN , arricchita di protocolli all’avanguardia e di opzioni di sicurezza aggiuntive come Threat Protection.

: da questo punto di vista la migliore è , arricchita di protocolli all’avanguardia e di opzioni di sicurezza aggiuntive come Threat Protection. VPN per PC più veloce : ExpressVPN , che come suggerisce il nome è studiata per offrire sempre la massima velocità di connessione indipendente.

: , che come suggerisce il nome è studiata per offrire sempre la massima velocità di connessione indipendente. Più adatta ai principianti : per i principianti la migliore scelta è CyberGhost , che fornisce un’interfaccia semplice da utilizzare, si installa velocemente ed offre svariati server per tutte le principali funzioni.

: per i principianti la migliore scelta è , che fornisce un’interfaccia semplice da utilizzare, si installa velocemente ed offre svariati server per tutte le principali funzioni. Migliore per l’uso in famiglia : da questo punto di vista la migliore scelta è Surfshark , che permette di installare la VPN su un numero illimitato di dispositivi.

: da questo punto di vista la migliore scelta è , che permette di installare la VPN su un numero illimitato di dispositivi. Imperdibile rapporto qualità/prezzo: PrivateVPN è la migliore VPN per PC per chi cerca un rapporto conveniente e tutte le funzioni necessarie per un servizio di qualità.

Metodo di valutazione

Per selezionar e valutare correttamente le VPN su PC si è utilizzato il seguente metodo di valutazione:

Efficienza : la VPN per PC deve connettersi sempre senza problemi, superare tutte le restrizioni geografiche e non far trapelare mai nessun dato di navigazione.

: la VPN per PC deve connettersi sempre senza problemi, superare tutte le restrizioni geografiche e non far trapelare mai nessun dato di navigazione. Facilità d’uso : l’interfaccia deve essere semplice da utilizzare, così come la connessione al server più veloce o al server più vicino. Viene valutata anche la possibilità di connettersi velocemente dall’icona nella barra di sistema.

: l’interfaccia deve essere semplice da utilizzare, così come la connessione al server più veloce o al server più vicino. Viene valutata anche la possibilità di connettersi velocemente dall’icona nella barra di sistema. Velocità e performance : deve fornire un’ottima velocità di connessione in ogni scenario d’uso, anche quando ci si connette ad un server lontano rispetto alla posizione geografica di partenza.

: deve fornire un’ottima velocità di connessione in ogni scenario d’uso, anche quando ci si connette ad un server lontano rispetto alla posizione geografica di partenza. Rapporto qualità-prezzo : il prezzo deve essere proporzionato a ciò che viene offerto, in particolare sugli abbonamenti più lunghi (due o tre anni).

: il prezzo deve essere proporzionato a ciò che viene offerto, in particolare sugli abbonamenti più lunghi (due o tre anni). Servizio clienti: viene premiata la presenza di servizi clienti alternativi alla classica email e alla pagina d’aiuto, segnalando la presenza di una live chat o di un numero d’assistenza dedicato.

Conclusione

In questa guida sono presenti le migliori VPN per PC dedicate alla navigazione anonima, tutte in grado di offrire un alto livello di privacy qualsiasi sia il sito visitato o il servizio web consultato.

Anche se sono presenti delle VPN gratis (o dei browser con VPN gratis) è consigliabile scegliere sempre una VPN a pagamento per il PC; solo in questo modo è possibile ottenere subito un’elevata velocità di connessione, una stabilità invidiabile e la possibilità di cambiare indirizzo IP, scegliendo una nazione straniera (per l’accesso ai cataloghi dei servizi di streaming o per navigare su siti riservati ad alcune specifiche nazioni).

Domande Frequenti sulle Migliori VPN per PC Quale browser ha VPN gratis? Un browser con VPN gratis è Opera, che integra un suo sistema di connessione cifrato in cui però non è possibile scegliere la nazione dell’indirizzo IP. Surfshark include un’estensione installabile su qualsiasi browser web e permette di cifrare il traffico e di scegliere la nazione dell’indirizzo IP. Cosa cambia tra VPN ed estensione VPN? L’app VPN offre maggiori funzioni per l’anonimato, per scaricare da Internet e per filtrare il traffico web. L’estensione VPN offre di solito meno funzioni, concentrandosi solo sulla cifratura del traffico che passa per il browser e non su tutto il dispositivo. Quali sono le migliori VPN per PC gratis? Le migliori VPN per PC gratis sono paradossalmente le VPN premium, che offrono una politica di rimborso pari a 30 o 45 giorni e permettono di provare senza rischi tutte le funzioni del provider scelto. Se si desidera provare una VPN totalmente gratis è consigliabile puntare su Proton VPN, l’unica che offre un server di connessione efficace e sicuro (anche se spesso molto lento).