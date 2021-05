Configurare una VPN su iPhone e iPad: guida alla connessione

Per proteggere la navigazione su Internet e mascherare l'indirizzo IP su iPhone e iPad possiamo utilizzare un servizio VPN dedicato, così da creare un tunnel sicuro e cifrato quando siamo all'estero o siamo connessi ad un hotspot pubblico. Con un VPN su iPhone e Pad nessuno saprà quali siti stiamo visitando e nessun hacker potrà recuperare le nostre credenziali d'accesso (quando siamo connessi ad una rete vulnerabile o una rete già compromessa), aumentando sensibilmente il livello di sicurezza e privacy quando navighiamo da un dispositivo mobile.

Nei seguenti paragrafi vi mostreremo come configurare una VPN su iPhone e iPad, utilizzando per lo scopo sia le app dei servizi (da installare come una qualsiasi altra app) sia il sistema di connessione VPN integrato all'interno del sistema operativo iOS o iPadOS.

Perché usare una VPN

La VPN è attualmente uno dei migliori sistemi per tutelare la privacy degli utenti su iPhone e iPad. Molti utenti non lo sanno ma la connessione a Interne è spiata da moltissimi soggetti, spesso insospettabili: il provider Internet per esempio può tenere traccia dei siti che un utente iPhone o iPad visita, così da generare dei log utili in caso di indagini o di richieste da parte di qualche agenzia governativa.

Se ci colleghiamo ad un hotspot Wi-Fi pubblico corriamo un grande pericolo: un malintenzionato potrebbe infatti captare il traffico dati tra l'iPhone/iPad e il punto d'accesso a cui siamo collegati, gettando le basi per un furto d'identità o per accedere ai conti correnti bancari. Utilizzando una VPN saremo in grado bloccare ogni violazione della privacy utilizzando una connessione cifrata dal telefono fino al sito che abbiamo scelto di caricare.

Molti utenti desiderano avere sempre a portata di mano una VPN per cambiare rapidamente indirizzo IP, così da poter accedere ai servizi che limitano l'accesso agli utenti di alcune nazioni o superare i sistemi di filtraggio e di censura (come per esempio il Great Firewall cinese).

Quale VPN scegliere

Scegliendo un buon servizio VPN per l'iPhone o l'iPad potremo beneficiare di server veloci in qualsiasi parte del mondo e di connessioni cifrate con tecnologia militare, così che nessun dato possa essere intercettato. Qui in basso è possibile dare uno sguardo ai migliori servizi VPN che è possibile utilizzare sui dispositivi Apple.

Configurare VPN su iPhone e iPad tramite app

Il metodo più semplice e rapido per configurare una VPN su iPhone prevede l'utilizzo dell'app fornita dal servizio, liberamente scaricabile dall'Apple App Store. Dopo aver scelto il servizio e attivato un account (in prova gratuita o in abbonamento) apriamo l'App Store sul device Apple, pigiamo sull'icona Cerca in basso a destra e cerchiamo il nome del servizio VPN scelto.

Una volta identificato il servizio premiamo sul tasto Ottieni accanto al nome per avviare il download dell'app VPN; se in passato abbiamo già scaricato un'app VPN troveremo l'icona della nuvola con la freccia verso il basso (al posto del tasto Ottieni), così da poter scaricare velocemente un'app già usata in passato. Non appena il download è terminato pigiamo sull'icona dell'app e, nella schermata iniziale, premiamo su Accedi, Sign in o Login per poter inserire le credenziali d'accesso dell'account creato per usufruire della VPN.

Dopo aver inserito le credenziali è necessario fornire il consenso a tutte le finestre d'avviso che compariranno sullo schermo, così da poter sbloccare appieno tutte le funzionalità del servizio; per connettersi è sufficiente scegliere una nazione o un server sulla mappa dell'app e premere su Connetti o su Connect per avviare la VPN su iPhone o su iPad.

Su alcune app è possibile anche connettersi velocemente al server più veloce nelle vicinanze, senza dover ogni volta scegliere la nazione o il server manualmente: se l'app in questione offre questa funzione è possibile usufruirne velocemente premendo sul tasto Quick Connect (presente di solito nella prima schermata dell'app).

Per chiudere la connessione VPN non dobbiamo far altro che aprire nuovamente l'app e premere su Disconnect o voci simili.

Configurare VPN su iPhone e iPad (metodo manuale)

Oltre all'utilizzo dell'app è possibile configurare VPN su iPhone e iPad utilizzando il metodo manuale, ossia le impostazioni accessibili dal menu delle impostazioni dei dispositivi Apple. Questo metodo è utile per chi non vuole installare troppe app sul dispositivo e desidera passare velocemente da una VPN all'altra, ma richiede qualche passaggio in più per essere configurata, oltre a dover recuperare i dati d'accesso presso il servizio VPN scelto.

Per iniziare la configurazione apriamo l'app Impostazioni sull'iPhone o sull'iPad, pigiamo sulla voce Generali, premiamo su VPN e infine tocchiamo sulla voce Aggiungi configurazione VPN.



Si aprirà una nuova schermata dove possibile impostare i vari parametri per connettersi al servizio VPN scelto. I campi da compilare sono:

Tipo : IKEv2 (disponibili anche IPsec e L2TP)

: IKEv2 (disponibili anche IPsec e L2TP) Descrizione : inserire un nome a piacere per identificare il profilo utente

: inserire un nome a piacere per identificare il profilo utente Server : inserire l'hostname del servizio VPN scelto

: inserire l'hostname del servizio VPN scelto ID Remoto : anche qui inserire l'hostname del servizio VPN

: anche qui inserire l'hostname del servizio VPN ID locale: lasciamo vuoto

Autenticazione utente : Nome utente

: Nome utente Nome utente : inserire il nome utente dell'account VPN

: inserire il nome utente dell'account VPN Password: inserire la password d'accesso all'account VPN

Al termine è sufficiente premere sul tasto Fine in alto a destra per terminare la configurazione; per connetterci è sufficiente attivare il profilo VPN appena creato e attivare l'interruttore presente nella parte superiore della schermata. D'ora in avanti è possibile connettersi velocemente alla VPN anche dalla schermata Impostazioni, pigiando direttamente sull'interruttore accanto alla voce VPN.

Con alcuni servizi VPN è possibile importare dei certificati direttamente dal browser web Safari, così da aggiungere il corretto profilo VPN senza dover ogni volta configurare i parametri manualmente. Per procedere accertiamoci che il servizio VPN offra questa possibilità, così da poter scaricare velocemente il profilo tramite Safari.

Problemi frequenti

Le VPN possono presentare qualche piccolo problema durante l'accesso o durante la connessione cifrata, rendendo difficile beneficiarne. I problemi più frequenti sono:

Impossibile connettersi al server VPN scelto

Impossibile avviare la VPN manuale

Server VPN lento

Chiusura inaspettata dell'app

Per i primi due problemi può essere utile accendere e spegnere la modalità aereo del telefono, così da riavviare il sistema di connessione e poter ripristinare il corretto funzionamento. Se invece notiamo che il server VPN è lento possiamo provare a connetterci ad un altro server della stessa nazione: questo risolverà gran parte dei problemi poiché alcuni server vengono sfruttati più di altri, esaurendo velocemente le risorse a disposizione.

Se invece notiamo che l'app si chiude in maniera inaspettata portiamoci nel percorso Impostazioni -> Generali -> Aggiorna app in background e assicuriamoci che sia attiva la voce relativ all'app VPN che stiamo utilizzando. Il problema sull'app persiste? In questo caso può essere una buona idea disinstallare l'app e reinstallarla.

Qual è la migliore VPN per iOS?

Ma se volessimo scegliere le migliori VPN da installare su iOS in base a dei parametri ben precisi? Se l'elenco dei servizi visti all'inizio della guida non vi ha chiarito del tutto le idee, vediamo qui di seguito le migliori VPN per alcuni dei parametri di scelta più noti:

Velocità di connessione : la migliore VPN per velocità di connessione è senza ombra di dubbio ExpressVPN , che offre server molto veloci in qualsiasi parte del globo.

: la migliore VPN per velocità di connessione è senza ombra di dubbio , che offre server molto veloci in qualsiasi parte del globo. Sicurezza e cifratura : tutti i servizi VPN offrono un buon livello di cifratura, ma chi eccelle da questo punto di vista è VyprVPN , che offre un livello di protezione inattaccabile anche sotto firewall o sotto sistemi di controllo della connessione (come per esempio il Great Firewall cinese).

: tutti i servizi VPN offrono un buon livello di cifratura, ma chi eccelle da questo punto di vista è , che offre un livello di protezione inattaccabile anche sotto firewall o sotto sistemi di controllo della connessione (come per esempio il Great Firewall cinese). Numero di server: avere un buon numero di server è fondamentale per connetterci in qualsiasi nazione e poter cambiare al volo server in caso di sovraccarico o di rallentamento della connessione. Uno dei migliori da questo punto di vista è NordVPN, con oltre 5000 server sparsi per tutto il mondo (di cui almeno 30 in Italia).

In conclusione possiamo scegliere una delle VPN indicate nell'elenco puntato per andare sul sicuro e ottenere un buon livello di protezione. Per scoprire altri servizi è possibile leggere anche la guida dedicata alle VPN per iPhone e iPad.

Conclusioni

Con sempre più siti che tracciano la connessione degli utenti e provider che rivendono i dati di navigazione (per guadagno o per segnalare attività sospette) è praticamente indispensabile avere una buona VPN sempre pronta all'uso su iPhone e su iPad, così da rendere praticamente impossibile intercettare la connessione attiva.

In primo luogo può essere davvero utile avere una VPN per cambiare al volo indirizzo IP, così da poter accedere ad alcuni servizi dotati di limitazioni geografiche. In secondo luogo la VPN può impedire alle agenzie governative di accedere alla connessione del nostro telefono o tablet e spiare quello che stiamo facendo, così da proteggere la privacy dei siti che decidiamo di visitare.

Come già spiegato bene nei capitoli precedenti conviene puntare in primis sulle app dedicate dei vari servizi VPN, visto che sono semplici da installare e utilizzare; gli utenti più esperti potranno invece scaricare manualmente i profili VPN o configurare i parametri nel menu dedicato, così da gestire vari servizi VPN e collegarsi al server giusto in base alla nazione in cui ci si trova o in base al sistema di filtraggio che è necessario bypassare (basta pensare al Great Firewall cinese, che non permette di scaricare in nessun modo le app dedicate alle VPN).