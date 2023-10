Le migliori VPN per Amazon Fire Stick (e Fire TV) del 2023

Bernardo Dei Pubblicato il 12 ott 2023

Cosa si intende quando si parla di VPN per Amazon Fire Stick? Una VPN (rete privata virtuale) è il modo migliore per proteggere il traffico internet degli utenti e mantenere privata la propria identità online. Fire Stick è invece una chiavetta da collegare al televisore tramite porta HDMI che permette di accedere ad app e contenuti online.

Una buona VPN per Fire Stick impedisce a terze parti, come i provider Internet (ISP) e i troll di copyright, di spiare l’attività di streaming degli utenti. Ma installare una VPN su Fire Stick che risulti affidabile non è affatto un’impresa facile.

In questo articolo cercheremo di capire quali sono le migliori VPN per Amazon Fire Stick e quali sono quelle gratuite, vedremo come installare una VPN su una Fire TV Stick e perché conviene usarne una.

Le migliori VPN per Amazon Fire Stick

Molte VPN per Amazon Fire Stick attualmente in commercio non consentono l’accesso ad Amazon Prime Video e altre popolari piattaforme di streaming. Altre funzionano ma impongono un tetto all’uso di dati, con accesso ai contenuti in streaming solo per un paio d’ore. Altre ancora danno continuamente problemi di buffering, generando notevole frustrazione negli utenti. Ecco di seguito una lista delle VPN per Fire Stick più raccomandate per Amazon.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prezzo Server: 5600+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 3.19 € /mese Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 2.30 € /mese Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

Chrome OS

Smart TV Prezzo: da 1.71 € /mese Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 2.19 € /mese Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 6.25 € /mese Provala subito Recensione

1. NordVPN

⚙️ Numero di server: 5.800+ 🌍 Paesi: 60 📱 Device massimi supportati: fino a 6 dispositivi 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Panama 🛒 Prezzo: da 3,79 €/al mese

NordVPN per Fire Stick garantisce un’ottima sicurezza e un’elevata velocità su tutti i server, offre molte funzionalità avanzate e consente di accedere ai contenuti di molte piattaforme di streaming internazionali.

Tra le funzionalità di sicurezza, la possibilità di bloccare le connessioni a siti sospetti, di proteggere il dispositivo dai download infetti da malware, di eliminare gli annunci dannosi e di ricevere un avviso se il login associato al proprio account è stato compromesso. Sempre a proposito di sicurezza, tra le funzioni avanzate di cui dispone NordVPN per Fire Stick c’è la protezione dalle perdite, oltre a server che lavorano esclusivamente su memoria RAM e la perfect forward secrecy.

Lo streaming risulta ottimo per diverse piattaforme, come ad esempio Netflix e BBC iPlayer, ed è ottima anche la velocità per scaricare torrent e per altre attività online, tra cui il gaming.

I piani tariffari di NordVPN partono da 3,79 euro al mese (garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni).

Pro Ottima app dedicata

Sei connessioni simultanee

Solidi strumenti per la privacy Contro Torrent consentiti solo su alcuni server

Configurazione di OpenVPN poco intuitiva

Problemi di installazione su iOS

Prezzi elevati rispetto alla concorrenza

2. AtlasVPN

⚙️ Numero di server: 1.000+ 🌍 Paesi: 42 📱 Device massimi supportati: illimitati 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2/IPSec 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Stati Uniti 🛒 Prezzo: da 1,71 €/al mese

Atlas è una VPN per Fire Stick con una comunità di oltre 6 milioni di utenti e può contare su oltre 1000 server in 42 Paesi del mondo. Consente di navigare in maniera sicura su qualsiasi rete, garantendo l’anonimato e la privacy degli utenti online. Atlas blocca anche i tracker e avvisa l’utente nel caso in cui i suoi dati siano stati violati.

I DNS privati di Atlas consentono poi di rendere la navigazione sicura e superare i blocchi regionali anche sui dispositivi per cui non è ancora disponibile l’app. Da sottolineare, infine, la qualità del servizio di assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 via chat o email. Dal punto di vista dei costi, offre sia un piano gratuito sia dei piani a pagamento (con traffico illimitato). Se vuoi più informazioni su Atlas, leggi la recensione.

Pro Velocità di connessione buona

Nessuna restrizione sul trasferimento dei dati e sui dispositivi collegati

Tariffe basse Contro Può memorizzare grandi quantità di dati

Poche opzioni di configurazione e personalizzazione

Basso numero di sedi e server

3. SurfShark VPN

⚙️ Numero di server: 3.200+ 🌍 Paesi: 100 📱 Device massimi supportati: illimitati 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Olanda 🛒 Prezzo: da 2,30 €/al mese

VPN Surfshark è un altra soluzione economica per chi utilizza una Fire Stick, oltre a essere molto affidabile. È l’ideale per condividere il proprio account con amici e familiari: non impone nessun limite di connessione o larghezza di banda, il che significa che può essere utilizzata su tutti i dispositivi che si vuole.

Le funzioni di sicurezza garantiscono prestazioni avanzate, come i server che lavorano esclusivamente su memoria RAM e la perfect forward secrecy. È però priva di una protezione completa contro le perdite.

VPN Surfshark può inoltre accedere alle piattaforme più importanti (Netflix, HBO Max e BBC iPlayer…), ma non a Disney+.

In termini di velocità le prestazioni sono elevate, tenendo conto che questa VPN può contare su oltre 3.200 server in più di 100 Paesi, incluso il nostro.

Dal punto di vista dei costi, parliamo di una delle VPN più economiche, con piani a partire da 2,30 euro al mese (garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni).

Pro Molti server disponibili

Streaming fluido di contenuti limitati geograficamente

User experience fluida

Ottime funzionalità extra Contro Ampia differenza di velocità tra i server

Impossibilità di selezionare manualmente il server specifico di un Paese

Dà problemi su Linux

4. CyberGhost

⚙️ Numero di server: 9.200+ 🌍 Paesi: 100 📱 Device massimi supportati: fino a 7 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec, PPTP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Romania 🛒 Prezzo: da 2,11 € / al mese

Altra soluzione VPN per Amazon Fire Stick è CyberGhost. Molto facile da installare, questo sistema comprende una funzionalità di collegamento rapido che collega l’utente al server più veloce (è possibile anche la selezione manuale). Può inoltre collegarsi automaticamente a un server se rileva una rete non sicura, il che è molto utile quando si usa la Fire Stick fuori casa, funziona con più di 40 servizi di streaming e dispone anche di server dedicati in specifici Paesi per specifiche app di streaming.

Oltre alle funzionalità di sicurezza standard, CyberGhost dispone anche di split-tunneling e di un ad blocker.

È possibile collegare sette dispositivi contemporaneamente con un unico account. Le tariffe partono da 2,11 euro al mese ed è inclusa una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 per i piani annuali (altrimenti 30 giorni).

Pro Molto intuitiva e facile da usare per chi è alle prime armi

Velocità elevate grazie al protocollo WireGuard

Offre server in 89 Paesi Contro Poco affidabile in Cina o negli Emirati Arabi Uniti

Non dispone di app per router

Non offre l’opzione di rete locale

5. ExpressVPN

⚙️ Numero di server: 3.000+ 🌍 Paesi: 94 📱 Device massimi supportati: fino a 5 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Lightway 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🛒 Prezzo: da 6,45 € / al mese

Da molti considerata la migliore VPN per lo streaming nel 2023, ExpressVPN permette l’accesso alle app di streaming più utilizzate (Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO e molti altri) a velocità molto elevate e include funzionalità di sicurezza di alto livello.

Come VPN per Amazon Fire Stick è intuitiva e molto facile da installare, così come è facile la navigazione. ExpressVPN possiede inoltre una funzione che collega automaticamente l’utente al server più veloce in base alla sua posizione (è possibile anche la selezione manuale). Altra funzione, l’impostazione di collegamento automatico che attiva l’app all’accensione della TV.

È possibile collegare cinque dispositivi contemporaneamente con un unico account. Le tariffe sono più alte rispetto alle altre VPN ma con lo sconto del 49% offerto sul sito si può acquistare a 6,45 euro al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro Molto veloce

Funzionalità di blocco della rete per proteggere l’identità

Split tunnelling per scegliere quali dispositivi proteggere

Ottima crittografia

Server sparsi in varie località

Permette di accedere a Netflix da ogni nazione

Ottimo servizio clienti Contro Prezzo elevato pochi server situati in Italia,

Nessuna app per Linux

Non è disponibile la prova gratuita

6. PrivateVPN

⚙️ Numero di server: 200+ 🌍 Paesi: 63 📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐 Sicurezza: L2TP/IPsec, OpenVPN, IKEv2/IPSec, PPTP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Svezia 🛒 Prezzo: da 2,08 € / al mese

PrivateVPN ha un’interfaccia molto intuitiva che ne rende facile l’utilizzo, soprattutto per chi è agli inizi. Garantisce una buona velocità sulle principali piattaforme, nonostante disponga della rete server più ridotta tra le VPN (oltre 200 server in più di 60 paesi, inclusa l’Italia) e fornisce spiegazioni dettagliate per ciascuna funzione.

Non offre una modalità di collegamento rapida ma il collegamento manuale ai server è piuttosto semplice. Sono collegabili dieci dispositivi in contemporanea e i piani tariffari sono molto convenienti: 2,08 euro al mese e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni su tutti gli acquisti.

Pro Estremamente sicura

Velocità elevate per il torrenting

Consente l’accesso a più di 20 cataloghi Netflix

Solidi strumenti per la sicurezza e la privacy Contro Design datato

Non dispone di split-tunneling o di un ad blocker

Rete di server ristretta

Il cambio di server può essere lento

Le migliori VPN per Amazon Fire Stick gratuite

Esistono delle VPN gratis per fire Stick? Anche se, come spiegheremo più avanti, l’utilizzo di formule di VPN per Fire Stick “free” è sconsigliato, la risposta è affermativa. Windscribe, da molti la più indicata, con il suo piano gratuito consente di guardare contenuti sulle principali app di streaming a un’ottima velocità. Molto facile da usare, ha accesso ai server in dieci Paesi, con un limite di appena 10 GB (poche ore di streaming in HD) per ogni mese.

Ma cerchiamo di capire nel dettaglio quali sono le migliori VPN per Fire Stick gratis del 2023.

1. Proton

⚙️ Numero di server: 100+ 🌍 Paesi: 3 (Stati Uniti, Paesi Bassi, Giappone) 📱 Device massimi supportati: 1 dispositivo 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2,WireGuard 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Svizzera

La nota positiva di Proton è che, a differenza delle altre VPN gratis per Fire Stick, offre un consumo dati illimitato. Proton VPN Free permette l’accesso a tre posizioni VPN (in Paesi Bassi, Giappone e Stati uniti), consente il collegamento di un dispositivo e ha un’interfaccia intuitiva fruibile in italiano.

Pur trattandosi di una VPN per Fire Stick gratis, Proton viaggia a una buona velocità per lo streaming video in HD (l’abbonamento gratuito è inoltre dotato della funzione VPN Accelerator, che contribuisce ad aumentare la velocità).

Un grande svantaggio è che non è consentito l’accesso a server dedicati per lo streaming e per il torrenting, quindi se la necessità è quella di utilizzare una piattaforma come Netflix o scaricare file è richiesto il passaggio a uno dei piani tariffari a pagamento offerti da Proton (a partire da 4,99 euro al mese).

Pro Consumo dati illimitato

Sicurezza avanzate come il perfect forward secrecy

Nessuna politica di log

Buona velocità per la navigazione su internet Contro Non dispone di un’app per Fire Stick

Assistenza solo via email

Streaming e torrent solo con i piani a pagamento

2. Windscribe

🌍 Paesi (server): 11 📱 Device massimi supportati: 1 dispositivo 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Canada

Windscribe, come detto, è da molti considerata la migliore VPN per Fire Stick gratis nel 2023. La sua app è molto sicura, offre un’ottima velocità di streaming e ottime impostazioni per la privacy, oltre all’accesso a server in 15 ubicazioni in 11 Paesi diversi.

Il vantaggio più grande di questa VPN è che può sbloccare sei cataloghi di Netflix e BBC iPlayer (nessun’altra VPN gratuita che sia sicura ci riesce su Fire Stick). Altro aspetto importante è l’utilizzo della crittografia AES-256 per proteggere la connessione Internet.

Un grosso aspetto negativo è il limite di dati mensile di 10 GB, con possibilità di 5 GB aggiuntivi twittando alla VPN.

Pro Facile da installare, ottima velocità,

Funziona con Netflix e molti altri servizi di streaming (come Amazon Prime e Disney+)

Consente il collegamento contemporaneo di dispositivi illimitati Contro Limite di giga di dati al mese

Connessione lenta su alcuni server

Funzioni sul computer divise tra l’applicazione, l’estensione del browser e il web

3. TunnelBear

⚙️ Numero di server: 3.000+ 🌍 Paesi: 47 📱 Device massimi supportati: illimitati 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Canada

Tra le VPN per Fire Stick disponibili gratis citiamo TunnelBear, che a differenza di Proton impone un limite mensile di consumo dei dati, ma prevede l’accesso a server presenti in oltre 45 Paesi (compresi l’Italia e la Svizzera).

Uno dei punti di forza di questa VPN gratis per Fire Stick è che permette di superare i blocchi per le VPN nei Paesi che limitano l’accesso a internet e consente l’installazione fino a un massimo di cinque dispositivi.

Per ottenere un consumo dei dati illimitato è necessario passare a uno dei piani premium, anche se c’è la possibilità di ottenere 1GB extra taggando TunnelBear sui social network (dati comunque appena sufficienti per navigare in internet per qualche ora).

Pro Dashboard moto intuitiva e disponibile in italiano

Buona velocità

App compatibili con dispositivi Android e iOS Contro Non dispone di un’app per Fire Stick

Non dispone di un supporto per il router

Limite di dati mensili di 500 MB

Come già accennato, il consiglio è comunque quello di evitare una VPN per Fire Stick gratis. Solitamente, infatti, le VPN gratuite non dispongono di importanti funzionalità di sicurezza, hanno app buggate, sono molto lente e non funzionano con le app di streaming. Molto meglio affidarsi alle migliori VPN a pagamento, che includono un uso dei dati illimitato, forniscono velocità elevate e funzionano con le app di streaming.

Come installare una VPN su una Fire TV Stick

I modi per installare una VPN su Fire Stick sono diversi. La via più semplice è acquistare una VPN compatibile con i dispositivi Fire. L’app nativa della VPN permetterà di evitare la configurazione manuale e guiderà subito l’utente allo streaming.

Per quanto riguarda la Fire TV Stick di Amazon, ecco le soluzioni migliori da utilizzare per l’installazione di una VPN.

Se si installa una VPN su Fire Stick con l’Appstore di Amazon, occorre andare alla barra di ricerca sulla homepage e cercare l’app della VPN. Se non viene visualizzata, cliccare su Download e aspettare che l’installazione sia completata. Cercare l’app nell’elenco delle applicazioni e aprirla. Utilizzare l’app accedendo con le credenziali utilizzate per l’abbonamento. Scegliere un Paese in cui è disponibile la piattaforma di streaming a cui si vuole accedere, effettuare la connessione al server e iniziare la navigazione. Se la VPN non dispone di un’app per Fire Stick, è possibile scaricare manualmente il file APK della VPN (generalmente il file è scaricabile dai siti delle VPN). Prima di installare l’app APK sul proprio Amazon Fire TV Stick, occorre andare su Impostazioni, “La mia Fire TV” e individuare la voce “opzioni sviluppatore”. Verrà visualizzata l’opzione “Applicazioni da fonti sconosciute”, che va selezionata (questa opzione può essere poi disattivata in qualunque momento). Cercare l’app nell’App store di Amazon, scaricarla e cliccare su “Apri”. Copiare e incollare il link per il download del file APK direttamente nell’app Downloader per visualizzare l’opzione di installazione. In alternativa si può andare all’elenco dei download dell’app Downloader e cliccare sul file APK. Cercare l’app su Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni installate. Utilizzare le credenziali con cui è stata effettuata la registrazione. Scegliere un server in cui è disponibile la piattaforma e iniziare a usufruire dei servizi.

Perché usare una VPN su Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick è uno strumento semplice per trasformare una qualsiasi TV dotata di porta HDMI in un dispositivo collegato a internet che consente di riprodurre in streaming migliaia di film, serie TV e altri contenuti. Molti di questi contenuti, però, sono soggetti a restrizioni geografiche, il che significa che occorre installare una VPN su questi dispositivi per accedere a tali servizi quando ci si trova all’estero.

Altro motivo importante per cui usare una buona VPN su Fire TV Stick è che in questo modo si impedisce a terze parti, come i provider Internet (ISP) e i troll di copyright, di spiare l’attività di streaming degli utenti.

Una VPN installata su Fire Stick nasconde infatti l’indirizzo IP per consentire di guardare in streaming i contenuti in modo anonimo.

Conclusioni

Molte VPN gratuite sono sicure da usare e facili da installare su Fire Stick. Tuttavia, quasi tutte presentano delle limitazioni (nel consumo dei dati, nel numero di server, nelle prestazioni in termini di velocità…) e non sono in grado di sbloccare le piattaforme di streaming più diffuse, come Amazon Prime Video, Hulu e Disney+.

Meglio affidarsi alle VPN per Fire Stick a pagamento, tra cui NordVPN è probabilmente la migliore. È infatti quella che offre le performance maggiori in termini di velocità, è intuitiva e facile da usare e non presenta le limitazioni tipiche delle VPN gratuite.

Domande frequenti sulle VPN per Fire Stick Quale VPN installare su Fire Stick? Esistono sia VPN gratuite che a pagamento. Le prime offrono quasi tutte garanzie da un punto di vista della sicurezza, ma presentano molte limitazioni. Le VPN a pagamento invece offrono prestazioni migliori (oltre alla garanzia soddisfatti o rimborsati) e in molti indicano ExpressVPN come la migliore tra queste. Come mettere VPN su Amazon Fire TV Stick? Basta andare nell’Appstore di Amazon, scaricare l’app della VPN e installarla, accedere con le credenziali utilizzate per l’abbonamento, scegliere un Paese in cui è disponibile la piattaforma di streaming a cui si vuole accedere e connettersi al server. Come usare Fire Stick in un altro Paese? Per utilizzare il proprio dispositivo compatibile in un altro Paese supportato, basta modificare le impostazioni Paese sul proprio account Amazon. Importante: la disponibilità dei contenuti varia da Paese a Paese.

