Blue Protocol: cos'è, uscita, come giocarci subito (con una VPN)

Nel panorama dei giochi di ruolo massivi online un nuovo titolo si prepara ad arrivare in Europa direttamente dal Giappone: stiamo parlando di Blue Protocol, nato da un progetto lungo quattro anni, realizzato dagli sviluppatori di Bandai Namco Studios e già disponibile in Giappone.

A detta degli sviluppatori il gioco ha già realizzato numeri impressionanti al suo lancio nel Sol Levante, che fanno ben sperare per il lancio del titolo nel resto del mondo.

Per chi è impaziente e volesse provare subito Blue Protocol sul proprio computer, nella guida che segue è possibile trovare tutte le informazioni su questo titolo e su come giocarci anche in Italia, bypassando il sistema di restrizioni geografiche imposto per il titolo.

Cos’è Blue Protocol

Blue Protocol è un action MMORPG free-to-play, con alla base un mondo vario da esplorare e pieno di avventure in cui cimentarsi. Lo stile grafico unisce ambientazioni dettagliate e uno stile anime molto bello da vedere, che farà la gioia di chi apprezza questo tipo di giochi, anche grazie ai forti richiami ad altri anime e manga giapponesi.

Il personaggio scelto nel gioco è liberamente personalizzabile ed è possibile modificare classe di appartenenza semplicemente cambiando armi, rendendo quindi le sfide sempre divertenti e adattabili al proprio stile di combattimento o alle armi preferite.

Release date europea di Blue Protocol

Blue Protocol è stato reso già disponibile in Giappone: la data di uscita è stata il 14 giugno 2023. Il gioco si può provare utilizzando un Bandai Namco ID e il Bandai Namco Launcher, attualmente l’unico metodo per giocare il titolo all’interno del territorio giapponese.

In Europa (e di riflesso anche in Italia) il gioco sarà disponibile a partire dal 2024 e non necessiterà di nessun nuovo account o launcher, visto che potrà essere scaricato direttamente da Steam (per la versione PC) e dagli store di PlayStation 5 e Xbox Series X/S (per la versione da console). Non è stata ancora annunciata, tuttavia, una release date ben precisa.

Prima dell’uscita ufficiale europea di Blue Protocol, però, nel corso della seconda metà del 2023 è attesa una Closed Beta su PC, ma per il momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Come giocare subito a Blue Protocol in Italia

Per giocare subito a Blue Protocol in Italia è possibile sfruttare una connessione VPN, che è in grado di mimetizzare la posizione degli utenti fornendo un indirizzo IP giapponese, così da permettere la creazione di un account Bandai Namco ID basato su una posizione fittizia (Giappone) e di scaricare senza problemi il Bandai Namco Launcher, necessario per provare Blue Protocol su qualsiasi PC.

Al momento della scrittura di questo articolo non sono disponibili metodi efficaci per provare il gioco su console: in questo caso si dovrà necessariamente attendere il lancio ufficiale dagli store integrati per poterlo provare.

Quale VPN scegliere per Blue Protocol

Se non si è sicuri di quale servizio VPN utilizzare per provare il gioco, è sufficiente analizzare la tabella di comparazione presente qui in basso e leggere le caratteristiche dei servizi VPN con server giapponesi, tutti quindi in grado di fornire un indirizzo IP giapponese necessario per l’accesso al gioco.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: si Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione

NordVPN

Una delle migliori VPN che è possibile utilizzare per provare Blue Protocol è NordVPN, che vanta oltre 130 server sul territorio nipponico e una velocità media di connessione di 1600 Mbps, molto più alta di qualsiasi connessione media presente in Italia.

Prima di creare l’account Bandai Namco ID, occorre avviare NordVPN, selezionando Japan come paese di connessione; si verrà collegati al server più veloce disponibile per la propria posizione, e si otterrà un indirizzo IP giapponese per accedere alla pagina di download del gioco.

NordVPN rispetta tutti i più alti standard di sicurezza per garantire una connessione stabile e sicura durante tutta l’esperienza di gaming, senza rallentamenti o blocchi causati dal ritardo negli input di gioco, anche grazie all’impiego del protocollo di connessione NordLynx (basato su WireGuard), realizzato su misura per velocizzare al massimo la connessione ai server di NordVPN.

Oltre ai server giapponesi, questo servizio fornisce 5700 server veloci sparsi in giro per il mondo, larghezza di banda illimitata, protezione estesa fino a 6 dispositivi, protezione dell’identità, una rigida politica di no-log, server solo RAM (senza nessun disco), assistenza clienti H24, kill switch, connessione Double VPN, connessione Onion Over VPN (per un mascheramento efficace dell’indirizzo IP di partenza) e una crittografia di livello militare.

L’abbonamento più economico disponibile per NordVPN è disponibile a 3,99€ al mese (abbonamento biennale), con una garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento scelto.

Surfshark

Altra valida alternativa per abilitare una connessione VPN verso il Giappone e giocare senza problemi a Blue Protocol è Surfshark, servizio in rapida ascesa che ha conquistato numerosi utenti grazie al supporto illimitato ai dispositivi (è possibile usarlo su qualsiasi PC, smartphone o tablet senza limiti di connessione simultanea).

Anche in questo caso è possibile beneficiare subito di una connessione rapida e sicura verso il Giappone, ottenendo un indirizzo IP giapponese valido, aprendo il client del servizio VPN sul PC, digitando “Giappone” nel campo di ricerca dei server VPN e scegliendo la posizione fornita dal servizio.

Oltre al server generico sono disponibili anche vari server VPN statici, ottimi per mantenere lo stesso indirizzo IP e usare il Bandai Namco ID senza il rischio di ban o di sanzioni legate all’uso di una VPN estera. Tutti i server sono di tipo solo RAM, così da avere la certezza assoluta che nessun dato verrà raccolto o salvato durante la sessione di gioco.

Surfshark completa il suo servizio con un’app totalmente tradotta in italiano, connessioni sicure con cifratura avanzata, sistema di split tunneling, sistema di filtraggio dei contenuti ritenuti nocivi e pericoli, kill switch e selezione automatica del server migliore.

L’abbonamento a prezzo più economico di Surfshark è disponibile a 2,49€ al mese (su abbonamento di due anni), con rimborso garantito entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Atlas VPN

Per poter provare Blue Protocol a un prezzo accessibile è possibile affidarsi a un servizio completo come Atlas VPN, un servizio VPN dotato di una piccola rete di server a livello globale ma tutti selezionati per offrire la massima velocità possibile ai clienti connessi.

Chi vuole connettersi dal Giappone avrà a disposizione un server sempre accessibile, in grado di fornire una connessione stabile per poter giocare senza incertezze a qualsiasi gioco che richiede una costante e potente connessione a Internet (come può esserlo un MMORPG).

Notevoli i sistemi di sicurezza messi in campo per garantire la privacy e la piena fruizione del servizio da parte degli utenti: oltre alla rigorosa politica di no log troviamo anche il sistema di blocco dei contenuti indesiderati, un sistema anti monitoraggio e la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi, utilizzando un sistema di autenticazione senza password (si dovrà inserire il codice fornito via email ogni volta che si connette un nuovo dispositivo al servizio).

Atlas VPN è la scelta migliore per chi vuole provare Blue Protocol al prezzo più basso possibile: attualmente è disponibile l’abbonamento da 1,72€ al mese (sull’abbonamento da 3 anni più 3 mesi), con la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 7 giorni senza impegno (da mobile) e per ulteriori 30 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati” dal momento in cui si paga.

CyberGhost

Tra i migliori servizi che è possibile provare su PC per giocare a Blue Protocol alla massima velocità e con l’anonimato garantito c’è anche CyberGhost, un servizio VPN completo con una delle reti di server più estesa al mondo.

Puntando su questo servizio è possibile infatti sfruttare oltre 9000 server nel mondo, con 109 di essi disponibili solo in Giappone. Come per altri servizi simili è sufficiente scaricare il client di CyberGhost sul PC, avviarlo, selezionare la nazione Giappone dalla mappa o dal campo di ricerca e, a connessione avvenuta, registrare l’account Bandai Namco ID e scaricare il client Bandai Namco Launcher.

CyberGhost presenta elevati standard di sicurezza per la connessione verso il Giappone: ogni indirizzo IP è mascherato, viene sfruttata una connessione cifrata AES a 256 bit, connessione simultanea fino a 7 dispositivi, nuovi protocolli di sicurezza per una connessione rapida e sicura anche verso una nazione così lontana (WireGuard). A questo si aggiunge la rigorosa politica di no-log certificata, la presenza di server solo RAM, un’assistenza H24 e un sistema di blocco dei contenuti indesiderati e dei link pericolosi per la navigazione.

CyberGhost presenta uno dei migliori rapporti qualità/prezzo nel settore, grazie all’abbonamento da 2,11€ al mese (per i primi 2 anni, con 3 mesi omaggio), con la possibilità di disdire entro 30 giorni dal pagamento e ricevere un rimborso completo.

Express VPN

Per chi cerca dei server ultra veloci per connettersi a Blue Protocol e sfruttare al meglio la connessione FTTH un altro dei migliori servizi a cui affidarsi è ExpressVPN, da sempre un punto di riferimento per chi cerca la massima velocità senza compromessi.

Tutti i server di ExpressVPN sono ottimizzati per la velocità e per fornire un ping basso, l’ideale per i giochi online come Blue Protocol; sul territorio nipponico sono presenti server nella località di Tokyo, Yokohama e Shibuya, coprendo alla grande tutte le esigenze di connessione.

Lato sicurezza e privacy non c’è nulla da temere: Express VPN supporta solo connessioni cifrate con crittografia di livello militare, affiancata da una politica di no-log efficace, dal protocollo VPN personalizzato Lightway (che velocizza ogni connessione, anche quella più remota) e da strumenti di smascheramento IP efficaci, che rendono praticamente impossibile riconoscere la posizione originale.

Express VPN è disponibile in abbonamento al prezzo di 7,84€ al mese (su abbonamento di 12 mesi), con un rimborso garantito entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

Conclusioni

Giocare a Blue Protocol dall’Italia è possibile, ma si dovrà prendere in considerazione l’utilizzo di un servizio VPN che fornisca solo connessioni veloci e stabili verso il paese del Sol Levante.

Vista la distanza che deve percorrere il segnale per arrivare fino all’Italia, è necessario che il server di partenza sia molto veloce, che vengano supportati i protocolli più veloci (come per esempio WireGuard, NordLynx o Lightway) e che non ci siano limiti alla banda di trasferimento dati, visto che un gioco come Blue Protocol può generare una grande quantità di dati durante una singola sessione di gioco.

Bisogna evitare, pertanto, di utilizzare VPN gratuite o estensioni VPN non certificate per creare l’account e per scaricare il launcher necessario. È consigliabile utilizzare una tra le VPN indicate in questa guida, che sono attualmente le migliori sul mercato: è preferibile usare solo VPN premium fin da subito per evitare brutte sorprese all’avvio del gioco, e anche i sistemi di controllo e monitoraggio attivi (pensati per smascherare i giocatori che utilizzano indirizzi IP giapponesi non mascherati adeguatamente).

Il miglior servizio VPN che è possibile utilizzare per giocare a Blue Protocol è senza ombra di dubbio NordVPN, per l’elevata disponibilità di server in Giappone, la connessione stabile e molto veloce in qualsiasi condizione di rete e la possibilità di mascherare efficacemente l’indirizzo IP originale.

In alternativa, per chi vuole risparmiare senza rinunciare a nulla è possibile provare CyberGhost o Surfshark oppure, per chi desidera i server più veloci, è possibile testare Atlas VPN e Express VPN.

Domande frequenti su Blue Protocol Come scaricare Blue Protocol? Per scaricare Blue Protocol è necessario ottenere prima un account Bandai Namco ID (avendo cura di selezionare Japan come nazione di origine dell’account), così da poter scaricare successivamente il Bandai Namco Launcher, dove è presente il gioco accessibile dagli utenti giapponesi. Attualmente non è possibile utilizzare nessun altro sistema per giocare, visto che le piattaforme più comuni (Steam, PlayStation Store e Xbox) renderanno il gioco accessibile solo alla data di lancio ufficiale in Europa, prevista per il 2024. Quando esce Blue Protocol? La data di uscita di Blue Protocol in Europa non è stata ancora annunciata. Ciò che si sa è che la global release date sarà nel 2024, ma non si hanno indicazioni precise del periodo dell’anno in cui il gioco sarà reso effettivamente disponibile. Essendo Blue Protocol già uscito in Giappone il 14 giugno 2023, è possibile giocarci anche dall’Italia utilizzando un servizio VPN veloce che dispone di server in Giappone. Non conviene scegliere un servizio VPN gratuito per questo tipo di gioco, visto che è necessario disporre di una elevata velocità di connessione, protocolli di cifratura efficaci e protocolli di connessione moderni per poter giocare senza rallentamenti e senza ping elevati. Su che console sarà disponibile Blue Protocol? Blue Protocol sarà disponibile per PS5 e per Xbox Series X/S a partire dal 2024, quando scaricabile gratuitamente dai rispettivi store integrati. In questo caso non è possibile utilizzare una VPN per provare in anteprima il gioco, visto che lo store utilizzerà comunque le informazioni presenti nell’account personale Sony o Microsoft dell’utente per ricavare la sua nazionalità, impedendo il download del gioco (comunque non disponibile al momento fuori dai confini del Giappone). Se non si vuole attendere, è necessario quindi dotarsi di un PC da gaming, installarci sopra uno dei servizi VPN indicati in questa guida, connettersi al server giapponese e, dopo aver ottenuto un indirizzo IP mascherato in Giappone, iscriversi a Bandai Namco ID e scaricare il Bandai Namco Launcher.

