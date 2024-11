Migliori Programmi e Software VPN da Provare nel 2024

Giuseppe Vanni Pubblicato il 5 nov 2024

Per scegliere per la prima volta o cambiare un programma VPN non bisognerebbe basarsi solamente sul prezzo. Un servizio del genere per essere di qualità deve soddisfare alcuni requisiti in termini di tecnologia e protocolli, funzioni di sicurezza e privacy. Inoltre alcuni software VPN sono più consigliati di altri per usi specifici come sblocco di contenuti streaming o offuscamento nei paesi con forte censura. In altre parole, ogni virtual private network è consigliata per specifiche esigenze. In questa guida abbiamo confrontato le migliori presentando i loro punti di forza e quelli di miglioramento.

Software e Programmi VPN Consigliati

Probabilmente il tuo nuovo software VPN da installare si trova in questa classifica. Scelte per le loro caratteristiche e per il rapporto qualità-prezzo, queste reti virtuali private vanno incontro alle esigenze di qualsiasi tipo di utente (da quello inesperto a quello più avanzato). Sono state riassunte le loro caratteristiche principali con una tabella che evidenza i pro e contro, per approfondire si trovano anche i link alle recensioni verticali dei vari servizi.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍 Server: 6400+ server in 111 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

NordVPN è uno dei migliori software VPN installabili su PC o su qualsiasi dispositivo mobile, con sede a Panama e rigida politica di riservatezza dei dati personali. Vanta una rete server ampia e costantemente aggiornata, doppia connessione server, connessione tramite rete Tor e protocollo dedicato (NordLynx).

Con un singolo abbonamento è possibile connettere fino ad un massimo di 10 dispositivi e il prezzo migliore è di 3,99€ al mese, con formula soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro Ottima politica di no-log

Protocollo proprietario NordLynx (velocità e stabilità)

Doppia VPN

Server Tor

Sede a Panama Contro Massimo 10 dispositivi simultaneamente

Non c'è prova gratuita

2. Surfshark VPN

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’83% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark è un ottimo software VPN, compatibile con PC e dispositivi mobile sia Android, che iOS, con sede nelle Isole Vergini Britanniche e una rigorosa politica di no-log. Surfshark ha una vasta rete di oltre 3.200 server in più di 100 Paesi, garantendo connessioni sicure e veloci. Tra le sue funzionalità avanzate spiccano la doppia VPN (Dynamic MultiHop), il blocco di annunci e malware (CleanWeb).

Con un singolo abbonamento, Surfshark consente connessioni simultanee illimitate su tutti i dispositivi. Il piano biennale ha un costo di 2,19€ al mese, con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

3. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN è il servizio da usare per la massima velocità di connessione, con sede alle Isole Vergini Britanniche. La rete è sufficientemente ampia e ogni server fornisce una connessione rapida, anche grazie all’utilizzo del protocollo proprietario Lightway (ottimizzato per lo streaming 4K HDR).

Il prezzo migliore per questo provider è pari a 8,32€ al mese, con formula Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni.

Pro Connessioni veloci

Streaming di qualità

Sede alle Isole Vergini Britanniche Contro Massimo 8 dispositivi simultaneamente

Prezzi più alti rispetto alla concorrenza

4. PrivateVPN

PrivateVPN 4.2 Recensione 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

Per chi cerca un software VPN con il massimo rispetto della privacy consigliamo PrivateVPN. Questo servizio, con sede in Svezia, fornisce l’innovativo protocollo Stealth VPN, in grado di nascondere il traffico e l’origine del tunnel cifrato, rendendo quasi impossibile capire che si sta utilizzando una VPN; questo crea un vantaggio considerevole quando si parla di servizi di streaming e per navigare in Nazioni con forte censura.

L’abbonamento con prezzo migliore è disponibile a 2,08€ al mese, con formula Soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Pro Protocollo Stealth VPN

Sicuro e anonimo

Sblocco servizi di streaming Contro Rete server ridotta

Non c'è il servizio di IP dedicato

5. CyberGhost

CyberGhost 4.1 Recensione 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

Uno dei software VPN più completi è CyberGhost, con sede in Romania e dotato di una delle reti più estese. Il provider supporta WireGuard come protocollo, fornisce server RAM-only (in cui vengono cancellati i dati di connessione ad ogni riavvio) e server dedicati al gaming, allo streaming e al download P2P.

Al singolo abbonamento si possono connettere un massimo di 7 dispositivi e il prezzo migliore è di 2,09€ al mese, con prova gratuita e formula soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

Pro Rete ampia e veloce

Supporto P2P e gaming

Protocollo WireGuard

Server RAM-Only

Prova gratuita Contro Limite 7 dispositivi simultaneamente

Risparmio solo su abbonamenti di lunga durata

6. Mullvad

Mullvad VPN 4.0 🌍 Server: 700+ in 60 paesi 📱 Massimo dispositivi: 5 🆓 Versione Free: ❌ 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ❌ 🏢 Sede legale: Svezia PROVALA SUBITO

Mullvad è da valutare come programma per cambiare VPN, perfetto per nascondere la propria attività online senza lasciare tracce. Questo provider ha la sede in Svezia e fornisce tutte le funzioni che si possono desiderare su una VPN: kill switch, protocollo WireGuard, politica di no-log, sistema di offuscamento del traffico VPN (nessuno saprà che si sta usando una rete virtuale privata) e velocità elevate in ogni condizione d’uso.

Questo provider offre un abbonamento al prezzo unico di 5€ al mese, con abbonamenti estendibili fino a 10 anni e formula Soddisfatti o rimborsati pari in 30 giorni.

Pro Protocollo WireGuard

Protocollo di offuscamento

Rigida politica di no-log Contro Il prezzo è unico, non ci sono offerte o sconti

Qualche problema con i servizi di streaming

7. TunnelBear

TunnelBear è un programma VPN gratuito con opzioni a pagamento. La versione free è limitata a 2 GB al mese e non permette di sbloccare servizi di streaming o di scegliere server; pagando l’abbonamento mensile si sboccano tutte le funzionalità del servizio, come la possibilità di scegliere la nazione in cui ottenere l’indirizzo IP anonimo. L’abbonamento premium è disponibile a 3,33€ al mese.

Pro Disponibile anche il piano gratuito

Facile da configurare

Abbonamenti per aziende e gruppi di lavoro Contro La velocità non è il punto forte

8. Windscribe

Windscribe è un software VPN con sia piano gratuito che a pagamento. Può essere usato comodamente per il download P2P (grazie anche alla presenza del port forwarding), lo sblocco dei cataloghi multimediali e l’accesso dietro firewall o sistemi di censura attivi. Sono disponibili IP statici, server in 112 città e blocco per pubblicità e malware. Con un solo abbonamento si possono connettere un numero illimitato di dispositivi.

Pro Piano gratuito

Dispositivi illimitati

Sblocco servizi di streaming Contro Scarsa velocità sulle lunghe distanze

Non ci sono server gratis in Italia

Valutare un software VPN

Abbiamo anticipato quali sono le categorie da esaminare per scovare il miglior programma VPN, in questo paragrafo vedremo nel dettaglio i criteri di selezione che sono stati usati per scrivere i paragrafi precedenti.

Tecnologia e protocolli

Un buon software VPN impiega tecnologie moderne e con livelli di cifratura elevati, che non penalizzano la velocità di connessione. Il miglior protocollo a questo proposito è WireGuard ma sono presenti anche versioni ottimizzate o su misura per alcuni provider altrettanto validi (NordLynx e Lightway).

Funzioni di sicurezza

Le funzioni di sicurezza essenziali da rintracciare in un software VPN sono il kill switch, l’accesso con autenticazione a due fattori, l’accesso semplificato tramite codice QR o codice a schermo e i sistemi per bloccare le perdite DNS e le perdite tramite IPv6 (integrati sia a livello server sia a livello di app installata sul dispositivo).

Privacy

Per capire se una virtual private network rispetterà la propria privacy, il primo passo è scoprire la sede legale, così da poter comprendere se la politica di no-log venga rispettata alla lettera. In alcuni paesi, infatti, le leggi a riguardo sono meno stringenti.

Successivamente va verificata la politica no log e un’eventuale raccolta dati durante la navigazione (dati anonimi come tempo di connessione e dati scambiati) o se sono presenti server solo RAM, che cancellano qualsiasi informazione a ogni riavvio.

Usi consigliati

Una VPN può essere utilizzata in molti modi, ma alcuni provider si prestano meglio di altri per un preciso scenario. Alcuni offrono velocità elevate ottime per lo streaming video in 4K, altri invece offrono server ottimizzati per il gaming o per il download P2P, fornendo velocità elevate senza pesare sulla linea.

Prezzo

Gli abbonamenti più convenienti da attivare per un software VPN sono quelli che coprono più anni (almeno due o tre), fornendo spesso anche mesi aggiuntivi extra. In questo caso è necessario bilanciare il costo alle funzioni fornite e al numero di dispositivi collegabili ad un singolo account. Premiamo sempre i provider che propongono prove gratuite e formule di rimborso.

Come usare un software VPN

Un programma VPN gratuito o a pagamento torna utile in diversi scenari, ecco alcuni esempi:

Wi-Fi pubblico : quando ci si collega ad una rete pubblica o ad un hotspot Wi-Fi di un negozio o di un hotel o di un aeroporto è sempre bene proteggere i propri dati sensibili da possibili intercettazioni;

: quando ci si collega ad una rete pubblica o ad un hotspot Wi-Fi di un negozio o di un hotel o di un aeroporto è sempre bene proteggere i propri dati sensibili da possibili intercettazioni; Download P2P : con una virtual private network con port forwarding attivo si scarica velocemente e senza lasciare tracce dalle reti P2P;

: con una virtual private network con port forwarding attivo si scarica velocemente e senza lasciare tracce dalle reti P2P; Streaming : un software VPN aiuta ad accedere ai cataloghi multimediali non disponibili in Italia, ottenendo un indirizzo IP straniero compatibile. Allo stesso tempo può sbloccare contenuti italiani quando ci si trova all’estero, come nel caso di Sanremo;

: un software VPN aiuta ad accedere ai cataloghi multimediali non disponibili in Italia, ottenendo un indirizzo IP straniero compatibile. Allo stesso tempo può sbloccare contenuti italiani quando ci si trova all’estero, come nel caso di Sanremo; Nascondere traffico web: ogni scenario in cui non si vuole lasciare traccia della propria presenza o non si vuole salvare la cronologia, anche al provider Internet che potrebbe rallentare la velocità nel caso di visualizzazione di video (throttling).

Riepilogo

I software VPN sono alleati della privacy della propria connessione. Quelli a pagamento sono sicuramene più efficaci e hanno più funzioni ma con quelli a gratuiti si può cominciare a prendere confidenza. Tra l’altro sono quasi sempre disponibili periodi di prova (nella maggior parte dei casi nella formula “soddisfatti o rimborsati”) per testare il programma per cambiare VPN o installandone una nuova, verificando come funziona sul PC o sul dispositivo scelto e decidere così in piena autonomia quale provider scegliere.

Domande Frequenti sui Software VPN Cos'è un software VPN? Un programma VPN è utilizzato per cifrare il traffico dati in entrata e in uscita dal PC o dal dispositivo in uso, usando un server dedicato per fornire accesso ai siti web o ai servizi Internet. In questo modo i dati di navigazione o le informazioni che transitano saranno criptati e non intercettabili. Cosa succede se uso una VPN? Usando una VPN è possibile beneficiare di una protezione a livello di privacy: nessuno saprà qual è il nostro indirizzo IP originale, ottenendone uno fornito dal server stesso. Oltre che per l’anonimato, una VPN può essere sfruttata per cambiare la posizione geografica del proprio indirizzo IP e navigare in siti non disponibili in Italia. Perché installare una VPN? Una VPN diventa una scelta obbligata se si viaggia all’estero, se si vuole accedere ai cataloghi dei siti di streaming esteri, se ci si connette spesso a hotspot Wi-Fi pubblici e se non si vogliono fornire informazioni personali quando si naviga sui siti web.