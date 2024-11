Come attivare la VPN su Vodafone Station (Guida)

Edoardo D'amato Pubblicato il 28 nov 2024

Per proteggere l’intera rete domestica senza dover configurare una VPN su ogni singolo dispositivo, è possibile installare la rete virtuale privata direttamente sul router. Così facendo, tutti i dispositivi connessi al modem beneficeranno automaticamente della sicurezza offerta da questo strumento.

Tra i router più diffusi c’è sicuramente la Vodafone Station, ovvero l’apparecchio fornito dall’operatore ai propri clienti per l’accesso a Internet e ai servizi di telefonia fissa.

Con una VPN sulla Vodafone Station, tutti i dispositivi connessi al router possono beneficiare di una connessione crittografata, che tutela le informazioni sensibili e protegge da eventuali attacchi o sorveglianze indesiderate.

Per attivarla è necessario avere un abbonamento attivo a un servizio VPN compatibile, le relative credenziali di accesso e i dettagli di configurazione forniti dal provider. Inoltre, sarà indispensabile accedere al pannello di controllo della Vodafone Station tramite le credenziali di amministratore.

L’attivazione di una VPN sul modem richiede attenzione, ma i benefici in termini di sicurezza valgono sicuramente l’impegno. In questo articolo andremo a fornire una guida con tutti i passaggi per utilizzarla in maniera corretta.

Come entrare nel router Vodafone Station

Per accedere al pannello di controllo della Vodafone Station, è necessario innanzitutto collegarsi alla rete del dispositivo, utilizzando una connessione Wi-Fi o un cavo Ethernet. Per connettersi tramite cavo Ethernet, bisogna in primis inserire un’estremità del cavo fornito con il router in una delle porte apposite situate sul retro del dispositivo, generalmente riconoscibili per essere evidenziate in giallo.

L’altra estremità deve essere collegata a una porta Ethernet disponibile sul computer o su un altro dispositivo, che di solito si trova sul retro del case per i PC desktop o lungo i lati per i laptop.

Se si preferisce usare il Wi-Fi, è importante verificare che la rete wireless sia attiva. Questo può essere controllato osservando la spia luminosa associata alla funzione Wi-Fi, che si trova sulla parte superiore, frontale o laterale del modem, a seconda del modello. Nel caso in cui il Wi-Fi fosse disattivato, è possibile abilitarlo premendo l’apposito pulsante.

Il secondo passaggio è trovare l’indirizzo IP della Vodafone Station (che di solito è 192.168.1.1, ma dipende dalla tipologia di router). Una volta caricata la pagina, verranno richieste le credenziali di accesso.

Per i modelli come la Vodafone Power Station e la Wi-Fi 6 Station, il nome utente è solitamente “vodafone”, mentre la password è riportata sull’etichetta posta sotto il router accanto alla dicitura “Password Router”. Nel caso della Vodafone Station Revolution, invece, la password predefinita corrisponde al numero seriale del dispositivo, visibile sull’etichetta identificativa.

Di seguito un breve video tutorial su come installare, entrare e configurare la Vodafone Station Revolution (il procedimento è simile per gli altri modelli).

Al primo accesso, verrà richiesto di impostare una nuova password per aumentare la sicurezza dell’accesso. A questo punto, per alcuni modelli (come Revolution) sarà inviata un’email all’indirizzo fornito contenente un link per la conferma della nuova password.

Il link dovrà essere aperto solo mentre si è connessi alla rete della Vodafone Station, altrimenti l’operazione non avrà esito positivo. Una volta confermata la modifica, sarà possibile accedere alla pagina di gestione della Vodafone Station utilizzando la nuova password impostata. Con questo passaggio la procedura è completata.

Per altri dispositivi (come Wi-Fi 6 e Power), basterà cliccare direttamente su “Applica” per cambiare le proprie credenziali e terminare le operazioni.

Dove si trova l’indirizzo IP della Vodafone Station

L’indirizzo IP della Vodafone Station è una delle informazioni essenziali per accedere al pannello di configurazione del router e gestire le impostazioni di rete. Solitamente, l’indirizzo IP predefinito è 192.168.1.1 ed è riportato nel manuale di istruzioni fornito con il dispositivo. In alternativa, è possibile trovarlo sull’etichetta posta sotto la Vodafone Station, dove sono elencate altre informazioni utili come la password del router.

Se l’indirizzo IP non è facilmente reperibile o è stato modificato, è possibile individuarlo attraverso le impostazioni di rete del PC o Mac o del dispositivo utilizzato per accedere al router.

Su un PC Windows, per esempio, accedendo al “Prompt dei comandi” e digitando il comando ipconfig, si potrà visualizzare l’indirizzo del “Gateway predefinito”, che corrisponde all’IP della Vodafone Station. Su macOS, aprendo le Preferenze di Sistema dalla barra Dock, si accede alla sezione dedicata alla rete.

Qui, scegliendo il tipo di connessione attiva, come Wi-Fi o Ethernet, e cliccando su “Avanzate“, si aprono ulteriori dettagli. Nella scheda TCP/IP, l’indirizzo IP del router è riportato accanto alla voce “Router” ed è quello corrispondente alla Vodafone Station.

Come impostare la VPN su Vodafone Station

Configurare una VPN sulla Vodafone Station consente di proteggere l’intera rete domestica, garantendo maggiore sicurezza e privacy durante la navigazione. Ecco come procedere:

Accedere al pannello di controllo : collegare il dispositivo alla rete della Vodafone Station e aprire un browser web. Digitare http://vodafone.station/ nella barra degli indirizzi e premere Invio;

: collegare il dispositivo alla rete della Vodafone Station e aprire un browser web. Digitare http://vodafone.station/ nella barra degli indirizzi e premere Invio; Effettuare il login : inserire le credenziali di accesso richieste. Per la Vodafone Power Station, il nome utente predefinito è “vodafone”, mentre la password è indicata sull’etichetta sotto il router;

: inserire le credenziali di accesso richieste. Per la Vodafone Power Station, il nome utente predefinito è “vodafone”, mentre la password è indicata sull’etichetta sotto il router; Abilitare la modalità esperto : una volta entrati nel pannello, attivare la “Modalità utente esperto” per accedere alle impostazioni avanzate;

: una volta entrati nel pannello, attivare la “Modalità utente esperto” per accedere alle impostazioni avanzate; Configurare la VPN : nella sezione “Internet”, selezionare “ Impostazioni VPN “. Qui, è possibile configurare un server VPN, scegliendo il protocollo desiderato (ad esempio, L2TP) e inserendo le informazioni richieste, come il “ Segreto condiviso ” e le credenziali degli utenti autorizzati;

: nella sezione “Internet”, selezionare “ “. Qui, è possibile configurare un server VPN, scegliendo il protocollo desiderato (ad esempio, L2TP) e inserendo le informazioni richieste, come il “ ” e le credenziali degli utenti autorizzati; Salvare le impostazioni: dopo aver inserito tutti i dati necessari, salvare le modifiche per attivare la VPN.

Per configurare la gamma di indirizzi IP per la VPN della Vodafone Station, è necessario compilare i campi relativi all’indirizzo IP iniziale e finale. Entrambi devono utilizzare la stessa terza cifra dell’indirizzo IP del router. Ad esempio, se l’IP del dispositivo è 192.168.0.1, si può impostare 192.168.0.230 come indirizzo iniziale e 192.168.0.240 come indirizzo finale, così da permettere la connessione a un numero limitato di dispositivi, come una decina.

Successivamente, è indispensabile creare gli account per gli utenti che avranno accesso alla VPN. Per aggiungerli non bisogna fare altro che inserire un Nome utente e una Password per ciascun utente, utilizzando il pulsante (+). Una volta completata la configurazione della VPN sulla Vodafone Station, salvare le modifiche e applicarle per attivare la rete privata virtuale con i nuovi parametri impostati.

Come scegliere una VPN per Modem Vodafone

La scelta di una VPN per il modem Vodafone richiede un’attenta valutazione di diversi parametri, come velocità, sicurezza, numero di server e compatibilità con i router. Bisogna innanzitutto assicurarsi che il provider possa essere associato a un modem, controllando nei siti ufficiali, per poi ponderare le caratteristiche tecniche. Dopo la tabella con le virtual private network più consigliate del momento, si possono trovare i dettagli dei provider scelti e i loro punti forti.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prezzo Server: 6200+ in 104 paesi Dispositivi supportati: fino a 10 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 3.69 € /mese Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo: da 2.29 € /mese Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 6.35 € /mese Provala subito Recensione Server: Server in 49 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo: da 1.99€/mese Scoprila subito Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prezzo: da 2.03 € /mese Provala subito Recensione

Tra i provider più rinomati, ExpressVPN si distingue per l’elevata velocità di connessione, che garantisce streaming e download senza interruzioni. Offre velocità di connessione davvero notevoli, consentendo di navigare, giocare e guardare contenuti in streaming senza interruzioni, grazie a server ultraveloci in 105 paesi e alla banda illimitata. Mediamente, con questa rete virtuale privata, si viaggia sui 198 Mbps. Per chi volesse approfondire, rimandiamo alla nostra recensione completa di ExpressVPN.

In termini di sicurezza, NordVPN offre una crittografia avanzata e una rigorosa politica no-log, assicurando la massima protezione dei dati personali. Questa VPN non registra o conserva i dati degli utenti, utilizza una crittografia di livello militare AES-256 bit e un sistema a doppia cifratura dei dati. Sempre a proposito di sicurezza, va citato il supporto al protocollo Onion, grazie a cui è possibile nascondere l’indirizzo IP reale dal nodo di ingresso, proteggendo così l’identità anche da chi controlla ampie porzioni della rete. A questo link la recensione dettagliata di NordVPN.

Per quanto riguarda la copertura globale, invece, CyberGhost dispone di una vasta rete di server distribuiti in numerosi paesi: ciò facilita l’accesso a contenuti geograficamente limitati. Come estensione e numero di server CyberGhost è tra le migliori VPN sul mercato: consente la connessione a ben 11.724 server in oltre 100 paesi. Disponibili anche dei server ottimizzati per lo streaming. Qui la recensione completa di CyberGhost.

Infine, Surfshark è noto per la sua ampia compatibilità con vari modelli di router, per cui l’installazione e la configurazione risultano particolarmente agevoli. Si tratta di una caratteristica davvero utile, soprattutto nell’ottica di utilizzarla su dispositivi che non la supportano direttamente, come ad esempio le Smart TV e le console di gioco. Tutti i dettagli del servizio nella nostra recensione di Surfshark.

Detto questo, è importante notare le differenze tra le VPN gratuite e le VPN a pagamento. Le versioni free spesso presentano limitazioni significative, come una ridotta velocità di connessione, un numero limitato di server e funzionalità di sicurezza meno avanzate. Al contrario, quelle a pagamento – pur rimanendo VPN economiche – offrono prestazioni superiori, una maggiore affidabilità e un supporto clienti dedicato, giustificando l’investimento per chi cerca una protezione completa e una navigazione senza restrizioni.

Opzioni di configurazione consigliate

Alcuni parametri di configurazione possono essere utili per garantire sicurezza e funzionalità ottimali. Li abbiamo riassunti di seguito.

Gamma di indirizzi IP : è importante definire un intervallo di indirizzi IP ristretto per limitare il numero di dispositivi che possono connettersi alla VPN. Ad esempio, se l’indirizzo IP del router è 192.168.1.1, configurare l’intervallo tra 192.168.1.200 e 192.168.1.210;

: è importante definire un intervallo di indirizzi IP ristretto per limitare il numero di dispositivi che possono connettersi alla VPN. Ad esempio, se l’indirizzo IP del router è 192.168.1.1, configurare l’intervallo tra 192.168.1.200 e 192.168.1.210; Protocollo VPN : preferire protocolli sicuri come L2TP o OpenVPN (se supportato) è altrettanto essenziale. L2TP è spesso integrato nei router consumer ed è relativamente semplice da configurare, mentre OpenVPN offre maggiore sicurezza e personalizzazione, ma può richiedere più competenze tecniche;

: preferire protocolli sicuri come L2TP o OpenVPN (se supportato) è altrettanto essenziale. L2TP è spesso integrato nei router consumer ed è relativamente semplice da configurare, mentre OpenVPN offre maggiore sicurezza e personalizzazione, ma può richiedere più competenze tecniche; Autenticazione degli utenti : il consiglio è di creare nomi utente e password unici per ogni utente che accede alla VPN. Evitare credenziali predefinite o semplici e utilizzare password robuste che includano lettere, numeri e simboli. Se si è dubbiosi su come fare, consigliamo di leggere la guida sui migliori password manager;

: il consiglio è di creare nomi utente e password unici per ogni utente che accede alla VPN. Evitare credenziali predefinite o semplici e utilizzare password robuste che includano lettere, numeri e simboli. Se si è dubbiosi su come fare, consigliamo di leggere la guida sui migliori password manager; Segreto condiviso : se richiesto dal protocollo, va utilizzata una chiave di autenticazione (Shared Secret) sicura, preferibilmente generata in modo casuale e lunga almeno 16 caratteri;

: se richiesto dal protocollo, va utilizzata una chiave di autenticazione (Shared Secret) sicura, preferibilmente generata in modo casuale e lunga almeno 16 caratteri; DNS sicuri : impostare server DNS affidabili per la VPN, come quelli di Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4) o di Cloudflare (1.1.1.1), per migliorare la velocità e la sicurezza delle connessioni;

: impostare server DNS affidabili per la VPN, come quelli di Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4) o di Cloudflare (1.1.1.1), per migliorare la velocità e la sicurezza delle connessioni; Port Forwarding (se necessario) : per alcune configurazioni VPN, potrebbe essere richiesto l’inoltro di specifiche porte dal router al server VPN per consentire il corretto funzionamento del servizio;

: per alcune configurazioni VPN, potrebbe essere richiesto l’inoltro di specifiche porte dal router al server VPN per consentire il corretto funzionamento del servizio; Aggiornamenti firmware: verificare che la Vodafone Station sia aggiornata all’ultima versione del firmware, per garantire il supporto delle funzionalità VPN e la massima sicurezza;

Impostando questi parametri, si ottiene una VPN che bilancia sicurezza, accessibilità e prestazioni, proteggendo l’intera rete domestica in modo efficace.

Quando conviene installare una VPN su router Vodafone

Configurare una VPN su Vodafone Station può rivelarsi una scelta strategica in molteplici situazioni, specialmente per chi desidera garantire sicurezza e privacy a tutta la rete domestica senza configurare ogni dispositivo singolarmente. Questa soluzione è ideale quando si utilizzano più dispositivi connessi, come computer, smartphone, smart TV e dispositivi IoT, poiché consente di proteggere automaticamente tutte le connessioni attraverso il router.

Una VPN sul router risulta altresì particolarmente utile per famiglie o ambienti con numerosi dispositivi, poiché evita la necessità di installare e gestire app di VPN su ognuno di essi.

Un aspetto, questo, essenziale anche per chi ha dispositivi che non supportano le app di VPN, come alcune smart TV o console di gioco, ma che beneficiano comunque della protezione crittografata offerta dal router. Non a caso, sono diverse le VPN consigliate per Smart TV e le VPN top per il gaming.

La VPN è inoltre fondamentale per chi cerca un elevato livello di privacy online, grazie al fatto che protegge le attività di navigazione dagli sguardi di fornitori di servizi Internet (ISP) o terze parti. Da questo punto di vista diventa una risorsa imprescindibile per chi vive in Paesi con restrizioni online o per chi desidera aggirare le limitazioni geografiche per accedere a contenuti streaming o siti web bloccati nella propria regione.

Inoltre, per chi lavora da casa e deve accedere a risorse aziendali sensibili, la VPN su Vodafone Station offre un accesso remoto sicuro e centralizzato. Un ulteriore vantaggio è la protezione dei dispositivi smart, spesso vulnerabili agli attacchi. Termostati, videocamere di sicurezza e altri dispositivi connessi beneficiano della crittografia offerta dalla VPN, riducendo il rischio di intrusioni.

Tuttavia, è importante tenere conto che l’installazione della VPN a livello di router potrebbe ridurre leggermente la velocità di navigazione, soprattutto su connessioni già limitate, poiché tutti i dati vengono crittografati. Nonostante ciò, per chi desidera una protezione globale e senza complicazioni, impostare una VPN su router Vodafone è una scelta intelligente e lungimirante.

Riepilogo

L’installazione di una VPN sulla Vodafone Station è un modo efficace per garantire la sicurezza e la privacy dell’intera rete domestica, dal momento che protegge ogni dispositivo collegato senza necessità di intervenire singolarmente su ciascuno. Nonostante alcune configurazioni possano sembrare complesse, i vantaggi di una rete protetta superano di gran lunga gli sforzi iniziali.

Con le giuste impostazioni, la rete virtuale privata diventa un tool potente per la salvaguardia dei dati sensibili, per aggirare restrizioni geografiche e per migliorare la sicurezza dei dispositivi smart, soprattutto in un contesto dove la connettività è sempre più centrale nella nostra vita quotidiana.

Domande frequenti su come attivare la VPN su Vodafone Station Come cambiare DNS su Vodafone Station? Per modificare i DNS sulla Vodafone Station, bisogna in primis entrare su un browser e digitare l’indirizzo https://192.168.1.1. Dopo aver effettuato il login con le credenziali amministrative, attivare la “Modalità utente esperto”. Nel menu laterale, selezionare “Internet” e poi “DNS”. Impostare su “Manuale” e inserire gli indirizzi dei server DNS desiderati. Salvare le modifiche per applicare la nuova configurazione. Qual è l'APN di Vodafone? L’APN predefinito di Vodafone per la connessione Internet su smartphone è mobile.vodafone.it. Per dispositivi iOS, l’APN specifico è iphone.vodafone.it. Qual è il miglior router per VPN? Sul mercato ci sono tantissimi router VPN validi. Uno dei migliori è l’ASUS RT-AX88U Pro, un router Wi-Fi 6 dual-band che supporta configurazioni VPN avanzate. Dotato di una CPU quad-core da 2,0 GHz e doppie porte da 2,5 Gbps, offre prestazioni elevate e una copertura estesa grazie alla tecnologia RangeBoost Plus. Inoltre, integra funzionalità di sicurezza come AiProtection Pro e supporta il sistema mesh AiMesh per una rete domestica senza interruzioni.