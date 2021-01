CyberGhost VPN: recensione, funzionalità e prezzi

Una delle VPN più interessanti presenti sul mercato è Cyberghost VPN. Indubbiamente i suoi punti di forza sono l’eccellente sicurezza, la qualità dello streaming e le funzionalità torrent che riesce a garantire. Ma non è solo questo: nelle prossime righe ti forniamo un quadro approfondito per farti un’idea più chiara del servizio che offre.

Cos’è CyberGhost VPN

CyberGhost VPN è una rete virtuale privata con sede in Romania, fondata nel 2011. Si tratta di una delle migliori, perché coniuga in maniera notevole un’ottima gamma di strumenti offerti ad un prezzo davvero vantaggioso. In sintesi, è dotata di un rapporto qualità-prezzo tra i più interessanti insieme a quello di Surfshark VPN.

I motivi sono diversi: è una VPN sicura, assolutamente legale, veloce grazie alla sua rete di server ottimizzati, ideale quindi per guardare contenuti in streaming, giocare online e utilizzare torrent. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il suo funzionamento e le caratteristiche che può vantare.

Come funziona CyberGhost VPN

Potremmo sintetizzare la resa di CyberGhost così: ottimo funzionamento ad un prezzo basso. Infatti, garantisce velocità ottime per streaming, torrent e gioco online, è in grado di sbloccare oltre 35 siti di streaming, possiede un alto grado di sicurezza e privacy e ha una rigida politica no-log.

Oltre a questo, nella sua offerta sono presenti anche le app native per Android e iOS, ed è perfino possibile scaricare delle estensioni browser gratuite per Chrome o Firefox.

La crittografia utilizzata

Semplicemente di livello militare: CyberGhost infatti utilizza il modulo di crittografia 256-bit AES su tutti i suoi server. Si tratta di una crittografia impossibile da decifrare, utilizzata peraltro anche da agenzie militari e governative per la protezione di informazioni riservate.

Prezzi e piani di CyberGhost VPN

Come dicevamo, la politica di questo servizio VPN per quanto riguarda i prezzi è uno dei motivi per cui vale la pena acquistarla. In questo momento CyberGhost propone quattro piani di abbonamento: quello meno conveniente è il piano mensile da 11,99 euro al mese, poi c’è quello annuale da 3,75 euro al mese, quello biennale da 3,19 euro al mese e infine – il migliore – quello triennale da 2 euro al mese, che offre inoltre ben 3 mesi extra gratuiti. Solo Surfshark VPN può competere in questo senso.

>> Vai al listino Cyberghost

>> Vai all’offerta da 2 euro al mese

Esiste una versione free?

No, CyberGhost – almeno per ora – non prevede un pacchetto gratuito. Esiste però la possibilità di usufruire di un periodo di prova free: se si sottoscrive un piano mensile si ha diritto a 14 giorni di prova per poter eventualmente richiedere il rimborso, mentre per tutti gli altri piani il rimborso può essere richiesto entro 45 giorni.

Sicurezza CyberGhost VPN

Semplicemente eccellente: CyberGhost garantisce una sicurezza ineccepibile. Offre i protocolli standard OpenVPN (disponibile su Android, Windows, Linux e smart TV) e IKEv2 (disponibile su iOS, Mac e Windows), ma anche il recente WireGuard (supportato solo da iOS e Linux).

Inoltre, possiede server privati per la massima sicurezza (e di cui parleremo più approfonditamente nei paragrafi successivi), ed è ottimo il blocco di rete automatico che integra. Quest’ultimo blocca, appunto, tutto il tuo traffico Internet mentre cambi server o se la connessione alla VPN dovesse diventare instabile. La particolarità di CyberGhost VPN, molto positiva, è che il blocco si attiva in automatico qualora si dovesse verificare quella situazione.

Funziona bene anche il programma anti-malware di cui dispone e le opzioni aggiuntive come la protezione Wi-Fi, ideale per gli hotspot pubblici, e il reindirizzamento HTTPS automatico, che garantisce una navigazione web più sicura. Bene anche la funzione anti-pubblicità.

Velocità e prestazioni di CyberGhost VPN

CyberGhost è sicuramente una VPN veloce, ma solo nel momento in cui è connessa a server vicini. Nonostante una drastica diminuzione della velocità se collegati a server lontani, bisogna riconoscere che CyberGhost VPN può contare su una rete molto capillare: esiste di fatto un’alta probabilità di disporre di server vicini alla propria posizione. Consigliamo di collegarsi sempre a server ottimizzati, laddove possibile: aiutano ad evitare buffering e rallentamenti.

Per quanto concerne il gioco online, CyberGhost si è dimostrata assolutamente veloce: nessun rallentamento, nemmeno ad alte risoluzioni. Anche in questo caso, però, bisogna connettersi a server vicini. Per la connessione a server lontani, consigliamo altre VPN con NordVPN o ExpressVPN.

I server di CyberGhost VPN

Che dire? CyberGhost possiede la rete di server più grande di qualsiasi altra VPN presente sul mercato: oltre 6800 server in 90 paesi, compresa l’Italia. Con una rete così capillare, le probabilità di connettersi ad un server rapido nel paese di tua scelta diventano davvero alte.

La maggior parte dei suoi server sono in USA, Regno Unito ed Europa, ma ce ne sono diversi anche in Africa e Sud America. Utilizza inoltre server virtuali per la copertura di paesi con leggi sulla privacy deboli o infrastrutture internet scarse, come ad esempio Cina, Kazakistan, Russia, Arabia Saudita e Algeria.

L’assistenza

Altro punto forte di questa VPN: l’assistenza è un servizio davvero ben gestito da CyberGhost. Il supporto via chat in tempo reale è organizzato bene: si ottengono sempre risposte rapide e utili. Si tratta del metodo più rapido per contattare il servizio clienti. Le lingue disponibili sono inglese, francese, rumeno o tedesco.

C’è poi il supporto via e-mail, anche questo promosso a pieni voti: solitamente si ottiene una risposta dettagliata in 24 ore. Per questioni tecniche urgenti comunque meglio la chat in tempo reale. Infine, CyberGhost VPN dispone anche di una serie di guide di supporto e tutorial in 12 lingue diverse. Qui troverai le risposte ai quesiti tecnici più comuni.

L’esperienza utente

Molto buona, non c’è che dire. CyberGhost supporta una vasta gamma di dispositivi e offre app native per Android e iOS (disponibili anche in italiano). Risulta possibile inoltre scaricare l’estensione browser per Chrome e Firefox ed è disponibile lo smart DNS per Apple TV, PlayStation e Xbox.

È l’ideale per proteggere più dispositivi simultaneamente sia a casa che a lavoro, dal momento che è possibile connetterne 7 alla volta.

Funziona per Netflix

Assolutamente si: grazie ai suoi server ottimizzati, CyberGhost dà la possibilità di sbloccare le librerie Netflix di USA, Regno Unito, Germania, Giappone e Francia. E la qualità della streaming è in Ultra HD. L’app offre inoltre la possibilità di utilizzare server ottimizzati per guardare Netflix su Android TV e Fire TV Stick.

Da non sottovalutare poi il fatto che CyberGhost possa sbloccare Netflix in un numero ancora maggiore di paesi tramite i suoi server standard (tra questi, Australia, Brasile, Canada, Grecia e Italia).

Funziona per Torrent

Su Windows e Mac è una delle migliori VPN per l’uso di Torrent. Infatti può contare su una serie di server ottimizzati in esclusiva per la condivisione sicura di file P2P. Non sono però disponibili sulle app.

Per trovare il server con le migliori velocità per l’uso di torrent, basta scegliere una posizione con il minor numero di utenti, la più bassa percentuale di carico e la distanza minore.

Il tuo traffico internet sarà completamente anonimo: merito delle funzionalità di sicurezza che abbiamo visto, della crittografia di livello militare e della politica no-log di CyberGhost. Inoltre, la Romania è un paese in cui l’uso di Torrent è consentito e dove non vigono leggi per la registrazione dei dati.

Altri servizi di streaming

Tramite il server negli USA ottimizzato per Amazon Prime Video, è possibile connettersi agilmente in pochi secondi! Stesso discorso per quanto riguarda la piattaforma inglese, anche se in questo caso bisogna utilizzare i server standard. Il server consigliato è Manchester-S404-i12: utilizzando questo, la velocità è migliore.

Per quanto riguarda gli altri siti di streaming, ecco quali piattaforme si possono sbloccare senza problemi:

Disney+ : CyberGhost dispone anche in questo caso di server ottimizzati per la piattaforma di contenuti disneyani. La qualità dello streaming è in Ultra HD e non si verificano rallentamenti o buffering. Può però sbloccare solo la libreria USA di Disney+, che è anche quella con più contenuti. Per sbloccarlo in altri paesi ti consiglio altre VPN

: CyberGhost dispone anche in questo caso di server ottimizzati per la piattaforma di contenuti disneyani. La qualità dello streaming è in Ultra HD e non si verificano rallentamenti o buffering. Può però sbloccare solo la libreria USA di Disney+, che è anche quella con più contenuti. Per sbloccarlo in altri paesi ti consiglio altre VPN Hulu : anche in questo caso ci sono server ottimizzati negli USA, con velocità elevate e senza difetti nello streaming

: anche in questo caso ci sono server ottimizzati negli USA, con velocità elevate e senza difetti nello streaming Kodi : sbloccato con successo, e anche se non ci sono server ottimizzati quelli standard fanno il loro dovere. Popcornflix funziona molto bene, ma solo negli USA e Canada

: sbloccato con successo, e anche se non ci sono server ottimizzati quelli standard fanno il loro dovere. Popcornflix funziona molto bene, ma solo negli USA e Canada HBO Max: c’è un server ottimizzato in questo caso, che riesce a sbloccare perfettamente il servizio di streaming in questione.

Le app CyberGhost VPN

CyberGhost VPN dispone di numerose app, ma qui ci concentriamo in particolare su quelle disponibili per Android e iOS.

Per la verità, non si tratta propriamente del punto forte della proposta di questa VPN: nè l’app Android nè quella iOS offrono server ottimizzati per l’uso di torrent o il download. L’app iOS non possiede nemmeno lo split tunneling o il programma anti-pubblicità, malware e tracker.

Detto questo, vediamole nel dettaglio.

Android

A differenza della versione iOS, l’app di Android può contare sulla funzionalità di split tunneling: essa consente di selezionare siti e app che non verranno coperti dalla connessione VPN di CybeGhost. Risulta utile per navigare sui siti locali e sbloccare contenuti esteri allo stesso tempo.

Solo su Android è disponibile inoltre la funzione di compressione dati, con cui è possibile ridurre la quantità di banda da utilizzare tramite la compressione di immagini e dati delle app. Molto utile per chi usufruisce di un pacchetto di dati limitati.

iOS

Abbiamo detto come la funzionalità di spit tunneling sia disponibile solo sull’app per Android. Su iOS, e solo su questo sistema operativo, è possibile invece utilizzare il Secret Photo Vault. Si tratta di un sistema con cui poter mettere al sicuro foto e video private tramite l’utilizzo di un codice PIN o con il riconoscimento biometrico.

Da notare che il programma anti-pubblicità, malware e tracker è disponibile solo su app Android.

Domande frequenti riguardo CyberGhost VPN

Siamo quasi giunti alla fine della nostra guida, ma prima di terminare vogliamo fornirti alcune domande frequenti (con relative risposte) che in molti si pongono con riferimento a CyberGhost VPN e alle VPN in generale.

Rallenta la connessione?

No. Dai test effettuati, CyberGhost si comporta davvero bene: non rallenta la connessione, non provoca buffering durante la visione di contenuti in streaming e in generale ci mette molto poco a connettersi con i server, sia con riferimento a quelli ottimizzati che ai server standard.

É legale?

Si, certo: è un servizio legale, ma ovviamente non deve essere utilizzata per attività illegali, come ad esempio la violazione di altri PC o la vendita di materiale protetto da copyright. Altro consiglio che vogliamo darti è di controllare attentamente le leggi del paese in cui ti trovi prima di scaricare e iniziare ad utilizzare una VPN. Dunque, presta attenzione nei paesi in cui vigono leggi server sull’uso del web.

É sicura?

Per tutti i motivi che abbiamo visto prima, la risposta è ovviamente si: CyberGhost è una delle VPN più sicure presenti sul mercato. Tuttavia, questo aspetto merita di essere approfondito ulteriormente e specialmente con riferimento alla privacy. La Romania è semplicemente un paese perfetto per una VPN, dal momento che al suo interno non vigono leggi sulla registrazione dei dati. Ed è fuori dalle alleanze 5/9/14 Eyes.

Infatti, CyberGhost è di proprietà dell’azienda di sicurezza informatica Kape Technologies, con sede nell’Isola di Man, che non rientra nella giurisdizione del Regno Unito, dell’UE o di qualsiasi altro paese facente parte dell’alleanza 5/9/14 Eyes. Si tratta di un paese autonomo con il suo sistema legale e con leggi stringenti in materia di protezione dei dati.

Da menzionare la rigida politica no-log di CyberGhost, che tutela realmente la privacy degli utenti: nel momento in cui ti connetti ad un server, non viene registrata la cronologia o qualsiasi altra attività online. Non esistono nemmeno dei registri di connessione.

Nelle righe precedenti non abbiamo parlato poi degli ottimi server NoSpy, ovvero una delle funzionalità più esclusive offerte da CyberGhost.

Si tratta di una gamma di server altamente sicuri e che si trovano nella sede centrale dell’azienda in Romania. Utilizzandoli, devi mettere in conto di scendere a qualche compromesso in termini di velocità, in quanto i server NoSpy sono abbastanza lenti. Li puoi trovare nel menu dei server.

Posso provarla gratis?

Si, di fatto è possibile provare gratuitamente CyberGhost VPN per un periodo di 14 giorni se si sottoscrive un abbonamento mensile, mentre per tutti gli altri piani i giorni salgono a 45.

Esiste rimborso?

Si, lo abbiamo visto nelle righe precedenti: se si sottoscrive il piano mensile si può richiedere il rimborso entro 14 giorni dalla sottoscrizione, mentre nel caso in cui optassi per un altro dei piani disponibili, l’arco temporale aumenta a 45 giorni.

Riepilogo e conclusioni

Molto bene, ora dovresti avere una panoramica completa ed esaustiva su tutto ciò che riguarda CyberGhost VPN. In conclusione, se hai bisogno di una rete privata virtuale sicura, veloce e con ottime funzionalità per lo streaming e torrent, potrebbe essere una delle più indicate.

Invece, se stai cercando una VPN ottimizzata per un utilizzo mobile con app, meglio rivolgersi altrove: le funzionalità presenti su desktop nella maggior parte dei casi non sono presenti su mobile.

Ad ogni modo, il consiglio finale che vogliamo darti è quello di testare personalmente il suo funzionamento. Sfrutta dunque la garanzia di rimborso: solo così potrai capire se è la VPN che fa al caso tuo e nel caso acquistare un abbonamento.