Surfshark VPN: recensione, funzionalità e prezzi

Tra le Virtual Private Network presenti sul mercato, Surfshark VPN è una delle più apprezzate. Nei paragrafi seguenti cercheremo di fornire un quadro esaustivo del servizio che offre e risponderemo ad alcune domande che ci pongono più spesso. Buona lettura!

Cos’è Surfshark VPN

Surfshark VPN è una rete virtuale privata offerta dall’omonima società, che ha sede nelle Isole Vergini britanniche. Il servizio garantito dall’azienda è affidabile, veloce, sicuro e dotato di un rapporto qualità-prezzo che l’ha subito posto come uno dei più interessanti sul mercato.

Come funziona Surfshark VPN

Non è un caso che Surfshark VPN venga riconosciuta come una delle soluzioni più convenienti: costa poco e funziona bene. E’ in grado di sbloccare oltre 15 siti di streaming, dispone di velocità elevate a livello globale, offre un utilizzo semplice di torrent e ha una rigida politica no-log.

Oltre a questo, il suo cavallo di battaglia è indubbiamente il fatto che non applica alcuna limitazione al numero di connessioni simultanee: è dunque possibile stabilire una connessione con la rete di Surfshark da qualunque dispositivo e in contemporanea.

La crittografia utilizzata

Siamo ai massimi livelli: Surfshark VPN infatti utilizza una crittografia AES 256-bit, perfetta per la protezione di tutto il traffico inviato tramite i suoi server. Un livello di crittografia di questo tipo non si espone a decodifiche tramite attacchi diretti: basti pensare che anche agenzie governative e militari utilizzano questo standard per proteggere le loro informazioni.

Oltre a ciò, Surfshark VPN offre tre protocolli di sicurezza, tra cui OpenVPN. Ottima anche la funzionalità MultiHop, che cripta i dati dell’utente due volte facendoli passare tramite altrettanti server: uno strato di privacy aggiuntiva che rende più complesso tracciare la propria posizione. MultiHop risulta particolarmente indicata per chi vive in un paese che applica una forte censura del web, oppure per chi effettua ricerche su argomenti particolarmente sensibili.

Prezzi e piani di Surfshark VPN

Al momento Surfshark VPN propone tre piani di abbonamento: quello meno conveniente è il piano mensile da 10,73 euro al mese, il semestrale da 5,38 euro mensili è già più appetibile. Tuttavia, il piano biennale da 2,06 euro è veramente imbattibile: in generale, è impossibile trovare qualcosa di più economico sul mercato.

Tra l’altro, il piano biennale prevede anche la possibilità di un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Esiste una versione free?

Surfshark VPN non prevede una versione free, ma la possibilità di essere rimborsati entro 30 giorni dalla sottoscrizione rappresenta di fatto un periodo di prova gratuito. Così è possibile valutare se il prodotto fa davvero al caso delle proprie esigenze.

Sicurezza Surfshark VPN

Il servizio offerto da Surfshark VPN punta molto sulla privacy. Come abbiamo già potuto constatare, l’utilizzo dei protocolli IKEv2/IPsec e OpenVPN e la crittografia AES-256 sono degli elementi importanti, che assicurano un elevato grado di sicurezza.

Oltre a ciò, è presente anche un kill siwtch che permette di scollegarsi dalla rete nel momento in cui dovesse interrompersi la connessione, così da prevenire eventuali perdite di identità. Inoltre, ogni server è dotato di un DNS privato differente: l’anonimato è garantito.

Della modalità MultiHop abbiamo già parlato: rende ancor più difficile per chiunque seguire le proprie tracce. Infine, grazie al fatto che l’azienda ha sede nelle Isole Vergini, non deve tenere alcun registro delle azioni dell’utente, ma solo i dati di fatturazione e l’indirizzo e-mail.

Grazie a questa politica no-log, l’azienda non conserva dati come “indirizzi IP in entrata e in uscita; dati su navigazione, download o cronologia degli acquisti; server VPN utilizzati dall’utente; larghezza di banda utilizzata; Informazioni sulla sessione; timestamp di connessione e traffico di rete” (virgolettato che è possibile trovare sul sito ufficiale di Surfshark VPN).

Velocità e prestazioni di Surfshark VPN

Più di 1400 server in oltre 61 paesi: questo è il biglietto da visita di Surfshark VPN. Le sue prestazioni risultano ottime, anche provando a connettersi da ogni parte del mondo. La connessione ai server, non proprio immediata, non dà comunque alcun errore o cali di latenza.

Con una buona connessione, i server più vicini garantiscono performance di alto livello. I server europei in generale rispondono bene, come anche quelli americani e australiani, andando Oltreoceano.

Non è sicuramente la VPN più veloce, ma per svolgere la maggior parte delle attività online va più che bene. Inoltre, non si riscontrano problemi giocando online: i valori di ping sono ottimi, non ci sono lag e non bisogna abbassare la risoluzione del gioco per ottenere velocità più elevate.

I server di Surfshark VPN

Pur non essendo tra le più grandi, la rete di server di Surfshark VPN possiede comunque dimensioni notevoli. Non ha i numeri dell’offerta di CyberGhots, ad esempio, ma primeggia su competitor come VyprVPN e PrivateVPN. E ha una qualità fondamentale: è interamente gestita con memorie volatili (RAM). Tradotto: i dati dei server vengono cancellati in automatico ogni volta che vengono spenti o riavviati. Non molte VPN concorrenti possono vantare questa peculiarità (una di queste è Express VPN).

La maggior parte dei suoi server è negli USA, ma anche India, Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Spagna e Francia sono ben fornite. Dunque, la distribuzione della sua rete è capillare: un aspetto da tenere in considerazione, visto che così sarai sempre in grado di trovare un server durante un tuo viaggio.

In tutte queste nazioni, ma anche in quelle dove Surfshark ha meno server (Russia, Turchia, Libia, Vietnam, Argentina, Cile e Costa Rica), tutti gli utenti sono protetti da una rigida politica no-log.

Da non dimenticare poi che Surfshark offre una serie di server statici in paesi come USA, Regno Unito, Germania, Giappone e Singapore. Tramite essi, è possibile utilizzare ogni volta che ci si connette lo stesso indirizzo IP: si tratta di una funzionalità utile se la tua connessione VPN viene spesso indicata come sospetta da determinati siti. Grazie ai server statici, non dovrai compilare i CAPTCHA o rispondere a domande di sicurezza per la verifica dell’identità.

Bisogna però sottolineare come la quantità ridotta di questi server e un ampio utilizzo da parte degli utenti provochi spesso il sovraffollamento degli stessi, con conseguente significativa diminuzione della velocità rispetto ai server standard.

L’assistenza

Più che buona, anche se si potrebbe migliorare con riferimento ai tutorial di configurazione e di risoluzione dei problemi più frequenti: non sono moltissimi e nemmeno troppo esaustivi.

Tuttavia, la live chat h 24/7 è molto puntuale: c’è sempre un operatore disponibile, sia a risolvere le problematiche semplici che quelle più ostiche. Il tutto in maniera rapida e cortese. Sicuramente uno dei servizi clienti migliori nel panorama delle VPN.

L’esperienza utente

A livello di interfaccia, il client per Windows è chiaro, intuitivo e semplice da configurare e utilizzare. La connessione avviene con facilità, e tutti i dati (tra cui indirizzo IP e nuova posizione Virtuale) sono ben segnalati. Migliorabile la lista dei server, che si presenta un po’ troppo “minimale”.

Grazie alle numerose opzioni presenti nelle impostazioni, le varie funzioni integrate possono essere attivate e disattivate con estrema semplicità.

Nella versione app per Android e iOS da segnalare la scheda dedicata alla modalità MultiHop e l’opzione di cambio protocollo (quest’ultima davvero molto comoda).

Funziona per Netflix

Si, Surfshark VPN è in grado di eludere i firewall di Netflix e sbloccare la piattaforma di streaming in 15 paesi diversi (tra questi USA, Canada, Giappone e Regno Unito). Negli USA però può essere sbloccata solo tramite quattro server. La qualità della visione dei contenuti è notevole (4K Ultra HD) e c’è la possibilità di guardarli con i sottotitoli in italiano.

Potrebbe verificarsi una spiacevole situazione: il messaggio di errore proxy di Netflix. Nel caso in cui dovessi visualizzarlo, il consiglio che ti diamo è di svuotare la cache del tuo dispositivo. Infatti, se i dati della tua posizione salvati sul browser con cui navighi solitamente non corrispondono alla posizione dei server di Surfshark VPN, Netflix ti bloccherà.

Funziona per Torrent

Diciamo che non è il punto forte di Surfshark VPN: nonostante l’uso di torrent sia caratterizzato da alte velocità e sicurezza elevata, la pecca principale riguarda l’esperienza utente offerta. Connettersi ad un server P2P infatti non è semplice.

Dunque, per quanto riguarda l’esperienza torrent, consigliamo altre VPN, come ad esempio NordVPN o Cyberghost.

Altri servizi di Streaming

Invece da questo punto di vista siamo al top: oltre a Netflix, Surfshark VPN è in grado di sbloccare tantissimi altri siti di streaming in tutto il mondo. Vediamo nel dettaglio quali piattaforme si possono sbloccare senza alcun problema:

Amazon Prime Video : sbloccato con successo, può essere visto su tutti i server americani e inglesi

: sbloccato con successo, può essere visto su tutti i server americani e inglesi Hulu : ci si connette con grande facilità tramite oltre 20 server USA e non dà alcun buffering

: ci si connette con grande facilità tramite oltre 20 server USA e non dà alcun buffering Disney+ : anche questa piattaforma è stata sbloccata senza problemi in paesi come USA, Olanda e India. Ciò che conta è che si possa vedere la piattaforma americana, che è quella con la libreria più fornita

: anche questa piattaforma è stata sbloccata senza problemi in paesi come USA, Olanda e India. Ciò che conta è che si possa vedere la piattaforma americana, che è quella con la libreria più fornita Kodi : si possono guardare i contenuti in streaming o effettuare il download dei file di Popcornflix, Crackle e Tubi. Basta connettersi ai server Surfshark negli USA

: si possono guardare i contenuti in streaming o effettuare il download dei file di Popcornflix, Crackle e Tubi. Basta connettersi ai server Surfshark negli USA HBO Max: sbloccato utilizzando i server USA, con caricamento dei video rapido e qualità dei contenuti alta.

Da segnalare che sono sbloccabili anche altri player come DAZN, BBC iPlayer, ESPN+, NBC Sports, YouTube TV, Sling TV, fuboTV, Yle e Abema TV. Infine, pollice all’insù altresì per la possibilità di sbloccare canali italiani come RaiPlay e InfinityTV nel momento in cui dovessi trovarti all’estero.

Le App Surfshark VPN

Per quanto concerne le versioni app di Surfshark VPN, disponibili per Android e iOS, possiamo dirti che sono innanzitutto molto semplici da utilizzare e dispongono di layout diversi a seconda del sistema operativo. Vediamole nel dettaglio.

Android

L’app per Android ha la stessa interfaccia del client Windows. E’ semplice ed intuitiva, ma il pulsante “Connect” posto in primo piano non sempre funziona: infatti, premendolo, dovresti essere rimandato direttamente al server più rapido, ma questo non accade sempre (meglio scegliere i server manualmente a quel punto).

Nella parte bassa dell’interfaccia sono presenti alcune funzioni addizionali, come ad esempio i filtri URL. Abbiamo visto qualche riga più su l’opzione di cambio di protocollo tra OpenVPN e IKEv2 e quella “Usa pacchetti piccoli”, in grado di aumentare le prestazioni con alcune reti mobili.

Una funzionalità molto utile presente nella versione Android di Surfshark VPN è quella denominata Whitelister, che consente lo split tunneling: essa permette che alcuni siti e app specifici possano bypassare la connessione VPN.

Infine, solo nella versione Android si può contare sulla funzionalità di geo-spoofing, che aggiorna in automatico la posizione del tuo dispositivo, in modo tale che si allinei alla posizione del server a cui si connette.

iOS

La versione iOS della app è praticamente identica a quella di Android: disponibile sia per iPhone che iPad, ha le sue stesse funzionalità.

Come per Android, anche la versione iOS Surfshark offre la funzionalità di blocco di rete: in sostanza, in caso di perdita della connessione VPN, il blocco di rete ferma il traffico internet fino a quando non ci si connetterà nuovamente in maniera sicura al server VPN. Consigliamo di lasciarla sempre attiva.

Surfshark per iOS si presenta con un layout leggermente diverso. Per utilizzarla basta recarsi sull’App Store, scaricarla e accedere.

Domande frequenti riguardo Surfshark VPN

Siamo quasi giunti alla fine della nostra guida, ma prima di terminare vogliamo fornirti alcune domande frequenti (con relative risposte) che in molti si pongono con riferimento a Surfshark VPN e alle VPN in generale.

Rallenta la connessione?

Facciamo prima una premessa: tutte le VPN rallentano la velocità della connessione. Si tratta di un effetto collaterale dovuto alla cifratura dei dati e del loro invio ai server presenti a livello mondiale. Tuttavia, con Shark VPN non abbiamo registrato rallentamenti significativi.

E’ legale?

Assolutamente si: Surfshark è una VPN completamente legale. Come per altri servizi di questa tipologia, alcuni Paesi però non consentono il suo utilizzo. Tra questi Cina, Russia, Arabia Saudita, Iran e Turchia.

E’ sicura?

Anche in questo caso la risposta è affermativa: Surfshark VPN è sicura. La crittografia AES-256-bit e la politica no-log sono i principali motivi che confermano quanto abbiamo appena scritto. Ma non sono gli unici.

Infatti, vale la pena menzionare la funzionalità CleanWeb di cui dispone questa VPN, con cui blocca tutte le pubblicità e avverte della presenza di truffe di tipo pishing. Oltre a questa, ci sono tutta una serie di strumenti aggiuntivi per una maggiore protezione online.

Tra questi, l’autenticazione a due fattori, presente come opzione sulle app di Surfshark VPN. Consigliamo di attivarla, dal momento che riduce drasticamente il rischio di subire un attacco informatico. Notevoli anche la funzionalità HackLock (cosa 0,99 euro al mese in più), che segnala se le tue e-mail o password sono state trovate in qualche database compromesso e diffuso online, e Blindsearch, motore di ricerca senza pubblicità che non accede mai alla tua cronologia di ricerca. Il principio è lo stesso di Duckduckgo.

Posso provarla gratis?

Si, di fatto è possibile provare gratuitamente Surfshark VPN per un periodo di 30 giorni. Questa possibilità è prevista solo per gli utenti che sottoscrivono il piano di abbonamento biennale.

Esiste rimborso?

Esiste e può essere richiesto prima della fine dei 30 giorni di prova.

Riepilogo e conclusioni

Se stai cercando una VPN semplice e intuitiva da utilizzare, con un ottimo standard di privacy grazie alla presenza di varie funzionalità, veloce e sicura, Surfshark VPN potrebbe rappresentare una delle scelte migliori.

Il suo vero punto di forza è il prezzo dell’abbonamento biennale: non esiste una cifra così bassa sul mercato per i servizi che vengono offerti, specie se consideriamo il fatto che è possibile connettere un numero illimitato di dispositivi utilizzando un unico account.

In conclusione, il consiglio finale che vogliamo darti è quello di testare personalmente il suo funzionamento. Sfrutta dunque la garanzia di rimborso entro 30 giorni: solo così potrai capire se è la VPN che fa al caso tuo e nel caso acquistare un abbonamento.

>> Vai al listino Surfshark