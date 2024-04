VPN per Apple TV: La Classifica delle Migliori del 2024

Giuseppe Vanni Pubblicato il 23 apr 2024

Con l’arrivo di tvOS 17 è possibile installare le app VPN per Apple TV, senza dover utilizzare Smart DNS o altri sistemi di sblocco (come la VPN direttamente nel router). Il supporto al tunnel cifrato a livello di sistema operativo sblocca infatti molte opportunità in quanto a funzioni ma, per poter beneficiare delle stesse possibilità viste su altri sistemi, è necessario scegliere i servizi che forniscono l’app per il dispositivo di riproduzione multimediale sviluppato da Apple.

Nei capitoli che seguono scopriremo quindi quali sono le migliori VPN per Apple TV, analizzando le funzioni accessibili direttamente dal dispositivo, quali sono i pregi di ciascuno e cosa fare per ottenere il livello di protezione desiderato (oltre a cambiare indirizzo IP per accedere ai servizi di streaming bloccati in Italia).

Le migliori VPN per Apple TV

Non tutti i servizi VPN possono essere utilizzati efficacemente per Apple TV. Per questo motivo è molto importante analizzare i servizi VPN testati e funzionanti su Apple TV, tenendo conto di velocità, numero e posizioni server e ottimizzazione streaming.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍 Server: 6300+ server in 111 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

Il miglior servizio VPN utilizzabile per Apple TV è NordVPN, un vero punto di riferimento per molti clienti che vogliono proteggere la propria connessione e nascondere la propria identità online.

NordVPN fornisce un’app nativa per tvOS, installabile quindi direttamente dall’Apple Store. L’app in questione permette di accedere ai numerosi server presenti sul servizio (oltre 60 nazioni selezionabili), utilizza la cifratura del protocollo 256-bit AES, sblocca efficacemente tutti i servizi di streaming e vanta funzioni aggiuntive molto richieste dagli utenti come multihop, protocollo di connessione proprietario (NordLynx), kill switch e split tunneling.

L’abbonamento più economico utilizzabile per proteggere Apple TV è disponibile a 3,69 € al mese (piano di 2 anni), con garanzia di rimborso di 30 giorni come periodo di prova gratuito.

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark è un buon servizio da provare per proteggere tutti i dispositivi personali, grazie alle connessioni simultanee illimitate. Il provider fornisce oltre 100 nazioni da selezionare, vanta un’ottima politica di no-log, permette di creare una connessione cifrata 256-bit AES e sfruttare un sistema di connessione anonima e cifrata.

Al momento della stesura di questo articolo non è possibile utilizzare un’app nativa per Apple TV, ma il servizio fornisce comunque un ottimo Smart DNS per sbloccare i contenuti in streaming e permette anche di configurare l’accesso ai server tramite router.

Il miglior abbonamento che è possibile sottoscrivere è disponibile a 2,89€ al mese (piano di 2 anni), con la possibilità di provare il servizio con la formula Soddisfatti o rimborsati per 30 giorni.

CyberGhost

CyberGhost 4.3 Recensione 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost resta una delle migliori VPN premium che è possibile utilizzare sui propri dispositivi, grazie alla rigida politica di no-log affiancata da oltre 100 nazioni selezionabili, server per gioco e per lo streaming e server per scaricare in anonimato dalle reti P2P.

Anche per questo servizio non è possibile installare un’app nativa per Apple TV, ma è possibile accedere ai contenuti in streaming utilizzando il servizio Smart DNS o la connessione VPN tramite router, entrambi forniti direttamente dalle pagine del provider.

Il miglior abbonamento che è possibile utilizzare per Apple TV è disponibile a 2,03€ al mese (piano di 2 anni più 4 mesi aggiuntivi), con la possibilità di provare il servizio per 45 giorni con la formula Soddisfatti o rimborsati.

ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

Uno dei servizi più veloci che è possibile utilizzare per avviare una VPN su Apple TV è ExpressVPN. Questo provider fornisce un’app nativa per Apple TV, rendendo molto più semplice la configurazione del servizio sul box fornito da Apple.

Una volta installata l’app sul dispositivo è possibile beneficiare di server in 105 paesi diversi, connessione sicura con cifratura 256-bit AES, ottima politica di no-log, sistema avanzato di sblocco dei siti di streaming (specie per quelli accessibili solo dagli Stati Uniti) e protocollo di connessione proprietario (Lightway).

L’abbonamento più popolare al momento per ExpressVPN è quello annuale, disponibile a 12,52€ al mese (ora in promozione a 6,45€), con la formula Soddisfatti o rimborsati attiva per 30 giorni.

IPVanish

IPVanish 4.1 Recensione Massimo dispositivi: illimitati Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni (prova gratuita di 7 giorni con l’app iOS e Android) Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Server: 2.200 server in 75 Paesi Sicurezza: WireGuard, OpenVPN (TCP e UDP), IKEv2 e IPSec Assistenza 24/7: ✔ Sede legale: Stati Uniti Offerte attive: SCONTO fino al 77% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Altro servizio VPN che ha rilasciato un’app nativa per Apple TV è IPVanish, un punto di riferimento per gli utenti fuori dall’Italia ma utilizzabile senza problemi anche sul territorio italiano.

Questo servizio fornisce un sistema di sblocco efficace per i principali servizi di streaming (Netflix USA, Hulu ed altri), server posizionati in oltre 53 paesi, velocità di scaricamento molto elevate per i server posizionati negli Stati Uniti, un’ottima politica di no-log e sistemi di connessione alternativi come Smart DNS e connessione tramite router.

L’abbonamento migliore da provare è disponibile a 2,39€ al mese (piano di 2 anni), con la possibilità di provare il servizio per 30 giorni con la formula Soddisfatti o rimborsati.

Private Internet Access

Private Internet Access 4.2 Recensione Massimo dispositivi: 10 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Server: 63.751 server in 90 Paesi Sicurezza: WireGuard, OpenVPN, e IPSec (su iOS) Assistenza 24/7: ✔ Sede legale: Stati Uniti Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

L’ultimo servizio che è possibile provare su Apple TV è Private Internet Access, chiamato anche PIA.

Questo servizio si presenta come la migliore soluzione per accedere efficacemente a Netflix USA, disponendo di oltre 50 posizioni diverse sul suolo degli Stati Uniti. Vanta oltre 84 paesi selezionabili e, anche se non dispone di un’app nativa per Apple TV, è possibile nascondere la propria identità online e sbloccare i cataloghi dei siti di streaming utilizzando Smart DNS e connessione VPN tramite router.

L’abbonamento che è consigliabile attivare per utilizzare il servizio è 1,85€ al mese (piano di 3 anni), affiancati da una politica di rimborso valida 30 giorni.

Criteri di valutazione

Per valutare qual è il miglior servizio VPN per Apple TV abbiamo analizzati i seguenti criteri:

velocità e stabilità connessione : un buon servizio VPN fornisce sempre un’elevata velocità di connessione, qualsiasi sia il server scelto e qualsiasi sia la posizione di riferimento. Oltre alla velocità è necessario controllare anche la stabilità della connessone, indispensabile se si vuole utilizzare il servizio VPN per lo streaming di contenuti da Netflix o da altre piattaforme simili (Amazon Prime Video, HBO Max etc.);

: un buon servizio VPN fornisce sempre un’elevata velocità di connessione, qualsiasi sia il server scelto e qualsiasi sia la posizione di riferimento. Oltre alla velocità è necessario controllare anche la stabilità della connessone, indispensabile se si vuole utilizzare il servizio VPN per lo streaming di contenuti da Netflix o da altre piattaforme simili (Amazon Prime Video, HBO Max etc.); ottimizzazione streaming : il servizio VPN scelto deve disporre di funzioni pensate per sbloccare il maggior numero possibile di servizi di streaming. Solo così è possibile evitare la comparsa di finestre d’errore o di account bloccati per via della posizione di partenza (visto che alcuni servizi non funzionano in Italia o sbloccano solo una parte del proprio catalogo);

: il servizio VPN scelto deve disporre di funzioni pensate per sbloccare il maggior numero possibile di servizi di streaming. Solo così è possibile evitare la comparsa di finestre d’errore o di account bloccati per via della posizione di partenza (visto che alcuni servizi non funzionano in Italia o sbloccano solo una parte del proprio catalogo); utilizzo dell’app : l’app per Apple TV deve essere semplice da utilizzare in tutti gli scenari d’utilizzo, oltre a essere compatibile con il sistema. In assenza dell’app è possibile anche usare Smart DNS o configurare la VPN tramite router, anche se queste alternative non sono altrettanto efficaci (non sbloccano sempre tutto e non forniscono il controllo che invece caratterizza le app native);

: l’app per Apple TV deve essere semplice da utilizzare in tutti gli scenari d’utilizzo, oltre a essere compatibile con il sistema. In assenza dell’app è possibile anche usare Smart DNS o configurare la VPN tramite router, anche se queste alternative non sono altrettanto efficaci (non sbloccano sempre tutto e non forniscono il controllo che invece caratterizza le app native); numero e posizioni server : deve esserci un buon numero di server tra cui scegliere, specie per le posizioni geografiche più ricercate (come Stati Uniti, Giappone e Regno Unito). In caso di problemi e blocchi l’ampia scelta di server garantisce una buona continuità di servizio, cambiando semplicemente posizione geografica o selezionando la stessa città o nazione per ottenere un nuovo server (e un nuovo indirizzo IP).

: deve esserci un buon numero di server tra cui scegliere, specie per le posizioni geografiche più ricercate (come Stati Uniti, Giappone e Regno Unito). In caso di problemi e blocchi l’ampia scelta di server garantisce una buona continuità di servizio, cambiando semplicemente posizione geografica o selezionando la stessa città o nazione per ottenere un nuovo server (e un nuovo indirizzo IP). rapporto qualità prezzo: non va sottovalutato anche il rapporto tra quello che si spende per l’abbonamento e le funzioni fornite dalle singole app, ancor più considerando che i vari provider VPN presentano vari piani d’abbonamento adatti a tutte le tasche.

Prendendo in considerazione questi fattori è possibile scegliere in piena autonomia la nuova app che proteggerà l’Apple TV.

Perché usare una VPN su Apple TV

Su Apple TV è consigliabile utilizzare da subito una VPN per proteggere il traffico di rete e impedire al provider della connessione Internet (o ad altre agenzie di sorveglianza) di monitorare i siti, i film e le serie TV o anche solo le app avviate sul dispositivo di riproduzione.

Accanto alle esigenze di privacy e sicurezza (imprescindibili quando si parla di VPN per Apple TV) è necessario tener conto anche della possibilità di sbloccare i siti di streaming non accessibili dall’Italia o che mostrano un catalogo diverso rispetto a quello desiderato.

Utilizzando dei server ottimizzati per lo scopo è possibile infatti creare un nuovo account e vedere serie TV, film e documentari non visibili sul territorio italiano, mostrando al servizio un indirizzo IP mascherato (basato sulla posizione geografica scelta).

Le esigenze descritte finora si combinano quando si parla di servizi IPTV: in questo specifico caso è possibile usare servizi IPTV legittimi senza imbattersi in rallentamenti dovuti al riconoscimento dei pacchetti da parte del provider, ottenendo quindi una velocità e una stabilità maggiore rispetto all’utilizzo della connessione semplice.

Consigli per la scelta

Per scegliere una buona VPN per Apple TV conviene tenere in considerazione alcuni semplici consigli, ottimi per compiere in piena autonomia la migliore scelta tra tutti i servizi presentati.

Compatibilità

Il servizio VPN scelto presenta l’app dedicata per Apple TV, così da sfruttare tutte le funzioni del servizio direttamente dal dispositivo, attivando se necessario anche la connessione automatica, la connessione per uno specifico paese o regione e altre funzioni utili come split tunneling, blocco dei contenuti indesiderati e rotazione IP casuale.

Velocità

Per poter gestire correttamente i flussi di streaming compatibili con Apple TV è necessario ottenere una velocità di 25 Mbps, il valore minimo per supportare la riproduzione dei contenuti 4K HDR presenti all’interno raggiungibili con qualsiasi servizio VPN e con qualsiasi posizione geografica a cui ci si collega.

Il discorso cambia se si scaricano spesso i contenuti in locale per la riproduzione senza connessione Internet; in questo caso l’utilizzo di server molto veloci (1 Gbps) e con un buon picco di carico permetterà di scaricare efficacemente anche i contenuti più grandi senza rallentare.

Privacy e Sicurezza

Dal punto di vista della privacy e della sicurezza tutti i servizi citati vantano un’ottima politica di no-log, necessaria per poter offrire un servizio efficiente ed evitare che qualche utente malintenzionato possa spiare le pagine web visitate o i servizi utilizzati.

Sempre dal punto di vista della sicurezza aiuta anche disporre di un sistema di blocco dei contenuti indesiderati, l’utilizzo di server di connessione speciali (per esempio Tor VPN o Doppia VPN) e l’adozione di sistemi che permettono di offuscare il protocollo di connessione VPN o di cambiare a intervalli regolari gli indirizzi IP anonimi.

Facilità d’uso

L’app della VPN scelta deve essere semplice da utilizzare su Apple TV, in modo da potersi dimenticare della sua esistenza ogni volta che si visualizza un contenuto in streaming.

Per facilitare il compito è indispensabile che l’app in questione supporti la connessione automatica al server più veloce, al server più vicino o al server di una precisa nazione. A rendere facile l’uso dell’app è necessario che sia presente anche un’interfaccia semplice da navigare con il telecomando incluso nell’Apple TV.

Assistenza

Le app VPN sono semplici da utilizzare ma i problemi sono sempre dietro l’angolo. Se si ha difficoltà a usare l’app, un server o un determinato servizio in streaming o si hanno dei dubbi sull’abbonamento attivo è necessario poter contattare in qualsiasi momento l’assistenza via chat live o tramite email.

Spesso questi servizi sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in particolare se si è sottoscritto un abbonamento.

Prezzo

Il prezzo dell’abbonamento a un servizio VPN include un determinato numero di dispositivi su cui è possibile installare l’app; alcuni servizi prevedono l’installazione su un numero illimitato di dispositivi, rendendo l’abbonamento molto conveniente per rapporto qualità/prezzo.

In ogni caso difficilmente si superano i 5 € al mese, ma molto dipende dalla durata dell’abbonamento; in prezzi tendono a essere inferiori per i piani da 1, 2 o 3 anni.

VPN per Apple TV gratis

Utilizzare una VPN gratis per Apple TV potrebbe sembrare a primo impatto un’ottima scelta, ma i limiti di questi provider sono molto numerosi e possono rendere impossibile visualizzare i contenuti preferiti in streaming.

I principali problemi sono l’assenza di velocità, la scarsa scelta di server, la disconnessione frequente (instabilità dei server) e l’impossibilità di sbloccare i contenuti delle principali piattaforme di streaming.

Questi limiti possono essere superati puntando sui provider consigliati all’interno di questa guida, che forniscono anche dei periodi di prova gratuiti con la formula soddisfatti o rimborsati.

Come configurare una VPN per Apple TV

Per configurare una VPN per Apple TV conviene utilizzare i servizi che forniscono direttamente l’app compatibile con tvOS 17. In questo caso è sufficiente aprire l’Apple Store incluso nel dispositivo di riproduzione multimediale, cercare il nome dell’app o del servizio scelto e procedere con l’installazione.

Dopo l’installazione è sufficiente selezionare l’app con il telecomando dell’Apple TV e inserire al suo interno le credenziali d’accesso del servizio scelto. Non appena compare la schermata iniziale dell’app è possibile scegliere se avviare una connessione veloce, se avviare una connessione a un preciso server o a una precisa nazione.

Nelle impostazioni dell’app è possibile scegliere il protocollo VPN da utilizzare (ma solo se viene mostrata la scherma di scelta) e attivare le funzioni secondarie (connessione automatica, blocco contenuti indesiderati e altre funzioni compatibili con Apple TV).

Cosa fare se Apple TV non supporta le VPN?

Non tutti i servizi VPN forniscono un’app per Apple TV, ma è possibile proteggere comunque la connessione del dispositivo multimediale Apple utilizzando due procedure alternative: Smart DNS e VPN tramite router.

Con gli Smart DNS è possibile sbloccare i contenuti dei cataloghi multimediali non accessibili dall’Italia anche senza creare una connessione VPN, utilizzando una tecnica che permette di nascondere la posizione geografica camuffando le richieste DNS dell’Apple TV. Questo metodo può presentarsi come una buona alternativa all’app ma resta poco efficace nel proteggere la privacy dell’utente, non cifrando la connessione.

La connessione VPN tramite router era, prima dell’arrivo di tvOS 17, l’unica vera alternativa per usare una VPN su Apple TV. In questo scenario la connessione VPN verso il provider scelto è effettuata a livello router, utilizzando un client OpenVPN (o WireGuard) e configurando manualmente la connessione a uno specifico server (scelto appositamente per la connessione).

Questo metodo protegge tutti i dispositivi connessi allo stesso router (quindi non solo l’Apple TV) ma ha lo svantaggio di essere poco flessibile, obbligando l’utente a utilizzare un solo server per la connessione (per cambiare server era necessario configurare nuovamente la connessione a livello router).

Se non si sa quale router utilizzare per le connessioni VPN tramite router è consigliabile utilizzare un prodotto completo come l’AVM Fritz!Box, che dispone di un client OpenVPN e di un client WireGuard, prestandosi così a qualsiasi configurazione.

Conclusioni

La possibilità di aggiungere le app VPN native per Apple TV ha aperto decisamente ottimi scenari per chi vuole proteggere la connessione Internet sul dispositivo Apple e vuole ottenere un indirizzo IP anonimo in grado di sbloccare i contenuti in streaming dai siti come Netflix, Amazon Prime Video, HULU e HBO Max.

Anche se non tutti i servizi offrono un’app è possibile comunque ottenere lo sblocco dei contenuti o la connessione cifrata online utilizzando dei metodi alternativi (Smart DNS e connessone VPN per router), anche se l’utilizzo dell’app renderà la connessione estremamente facile da configurare, oltre a poter scegliere personalmente sia la nazione sia il server a cui connettersi.

Domande frequenti sulle VPN per Apple TV Come attivare VPN su Apple TV? Per attivare una VPN su Apple TV è consigliabile usare un’app compatibile con tvOS 17, il nuovo rilascio del sistema operativo in grado di supportare le connessioni VPN. Non tutti i provider si sono attrezzati per sfruttare subito questa funzionalità: vale la pena scegliere i servizi semplici da configurare, in attesa che anche gli altri servizi VPN famosi si adeguino alla novità. Come mettere NordVPN su Apple TV? NordVPN può essere installata su Apple TV utilizzando l’app fornita direttamente dall’Apple Store ed effettuando l’accesso con le credenziali fornite dall’account. L’app per Apple TV funziona molto bene e fornisce tutte le funzioni di sicurezza viste sulle app per Mac, per iPhone e per iPad.