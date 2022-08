Recensione HideMyAss VPN: guida, funzionalità e prezzi (Aggiornata 2022)

Negli ultimi anni, grazie al crescente uso di Internet e in particolare dei servizi di streaming per l’intrattenimento, sempre più utenti sono ricorsi all’uso delle reti virtuali private (VPN).

Tra i vari servizi di vpn presenti sul mercato troviamo quello di HideMyAss VPN. Scopriamo come funziona nel dettaglio e in quali casi è consigliabile usare questa connessione vpn.

Cos’è HideMyAss VPN

HideMyAss VPN, noto anche come HMA VPN, è un servizio nato nel 2005 e con sede nel Regno Unito. Il fondatore, Jack Cator, in quell’anno aveva solo 16 anni e andava al liceo.

La sua storia è affascinante: mise su un web proxy per aggirare la protezione del sito della sua scuola e capì proprio in quell’occasione che un servizio di questo genere poteva avere successo. Prima lo pensò e progettò per i suoi compagni di scuola, successivamente lo rese accessibile al pubblico in maniera completamente gratuita.

Ad oggi il servizio può vantare oltre 400 milioni di utenti abbonati in tutto il mondo.

Il nome è curioso: “hide my ass” letteralmente significa “nascondi il mio c***” (fondoschiena), ma la parola “ass” in inglese può significare anche “asino”. Il logo del portale, infatti, è proprio un asinello, che si chiama Jack come il suo fondatore.

Come funziona HideMyAss VPN

⚙️ Numero di server: 1.040+ 🌍 Paesi: 210+ 💻 Indirizzi IP statici: no 📱 Device massimi supportati: fino a 5 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit 📃 Protocolli: OpenVPN, IKEv2, PPTP, L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: sì 🏢 Sede legale: Londra (Regno Unito)

Stiamo parlando di una vpn assolutamente valida, che ha il suo punto forte principale nella sua rete di server e nelle prestazioni eccellenti in quanto a velocità.

HideMyAss VPN offre un’esperienza utente fluida, informale e divertente. L’interfaccia grafica è intuitiva e non sorgono problematiche particolari sia per l’installazione sia per la configurazione.

Anche per chi è alle prime armi, installare le app o le estensioni di HideMyAss VPN risulterà assolutamente semplice. Le app sono infatti davvero semplici da usare e possono funzionare anche in assenza di impostazioni manuali particolari: in assenza di queste ultime, infatti, verranno attivati i protocolli di protezione massimi e si stabilirà una connessione al server più veloce tra quelli disponibili.

Sicurezza di HideMyAss VPN

HideMyAss infatti utilizza una crittografia 256-bit AES di livello militare su tutti i suoi server.

L’azienda è britannica, come abbiamo visto, ma di recente è entrata a far parte del gruppo ceco Avast. In sostanza, deve ottemperare alle direttive del Regno Unito, membro fondatore dell’alleanza 5-Eye, promotore dell’intercettazione preventiva e dell’archiviazione dei dati di traffico dei singoli cittadini. La Repubblica Ceca non ha aderito all’alleanza 14-Eye ma è comunque una nazione soggetta alle normative europee in merito alla conservazione dei dati.

In ogni caso, HideMyAss VPN è l’unico soggetto a gestire il traffico dei propri utenti e opera direttamente tramite i propri server DNS, non appoggiandosi a quelli dei provider di ogni singola nazione. Questo è importante perché previene agilmente i DNS leak, anche qualora questi siano originati da attacchi IPV6.

Inoltre, il servizio adotta una rigida politica no-log, non conservando i dati dell’indirizzo IP di connessione degli utenti.

Altro elemento importante per quanto concerne la sicurezza offerta da HideMyAss VPN è lo Split Tunneling. Tramite questa funzionalità è possibile scegliere quali app devono essere protette e quali invece possono connettersi direttamente al web, rimanendo così esposte. Si tratta di una feature molto utile, dal momento che per alcune app la privacy è indispensabile, mentre per altre lo è in misura minore.

Infine, HideMyAss VPN mette a disposizione dei suoi utenti l’ottimo Kill Switch, strumento che permette di prevenire l’esposizione online dei dati e della posizione in caso di interruzione della connessione. Il Kill Switch disattiva in automatico Internet, proteggendo così i dati. Una funzione intelligente che non dovrebbe mai mancare in un servizio di virtual private network.

Server, velocità e prestazioni di HideMyAss VPN

HideMyAss VPN mette a disposizione degli utenti oltre 1.040 server distribuiti in più di 210 Paesi. A un numero così consistente di server corrisponde anche una velocità eccezionale, cosa affatto scontata.

Utilizzando un server geograficamente vicino, con una connessione a 100 Mbps si viaggia intorno ai 90 Mbps; lo stesso non può dirsi per i server oltreoceano: in questo caso infatti la velocità scende molto, ma succede con tutti i servizi di vpn. In ogni caso, la velocità media per HMA VPN è di 40 Mbps.

Allo stato attuale, HideMyAss VPN risulta una delle vpn più veloci presenti attualmente sul mercato, rivelandosi quindi perfetta anche per attività come streaming e torrenting, come avremo modo di approfondire più avanti.

Prezzi e piani di HideMyAss VPN

HideMyAss propone numerosi piani di abbonamento diversi, per rispondere a esigenze di ogni tipo. Il costo di ogni abbonamento a HideMyAss VPN dipende dal numero massimo di dispositivi che si desidera connettere e dal tipo di utenza (privata o business).

Ecco una sintesi dei piani e dei costi previsti per le utenze private:

Piano 5 connessioni 10 connessioni mensile 10,99 €/mese 6,99 €/mese annuale 4,39 €/mese 5,99 €/mese triennale 2,99 €/mese 4,99 €/mese

Come spesso accade, il piano di abbonamento più conveniente per i servizi di vpn come HideMyAss VPN è quello più a lungo termine: con il piano triennale è infatti possibile sfruttare tutti i vantaggi di questa rete privata a meno di 3 euro al mese (fino a 5 device connessi) o a meno di 5 euro al mese (fino a 10 device connessi).

Ecco invece i costi previsti per i piani di abbonamento dedicati all’utenza business:

Piano 10 connessioni 20 connessioni 30 connessioni mensile 19 €/mese 39 €/mese 59 €/mese annuale 10,75 €/mese 19,92 €/mese 25,92 €/mese

Esiste una versione di HideMyAss VPN gratis?

Sì, è possibile sfruttare HideMyAss VPN in versione free trial. La prova gratuita ha una durata di 7 giorni e non prevede alcun tipo di pagamento. Al termine del periodo di prova verrà addebitato un importo di 71,88 €, relativo a 12 mesi di abbonamento.

Come installare e impostare una vpn con HideMyAss VPN

Approfondite le funzionalità e i piani di HideMyAss VPN, vediamo come configurare il servizio su dispositivi fissi e mobile.

Windows

Per installare HideMyAss VPN su un pc con sistema operativo Windows è necessario:

iscriversi al servizio dal sito ufficiale di HideMyAss VPN

scegliere l’abbonamento che si desidera sottoscrivere

scaricare il client HideMyAss VPN dalla pagina indicata, cliccando su “Scarica VPN”

avviare il file eseguibile al termine del download

seguire i passaggi indicati per l’installazione.

Mac

La procedura per installare HideMyAss su Mac è molto simile a quella di Windows. Ecco come fare:

iscriversi al servizio dal sito ufficiale di HideMyAss VPN

scegliere l’abbonamento che si desidera sottoscrivere

scaricare il client HideMyAss per Mac, cliccando su “Scarica VPN”

avviare il download del file PKG, in formato compatibile con qualsiasi Mac

seguire i passaggi indicati per l’installazione.

Una volta installato, basterà aprire il file PKG e seguire le istruzioni per aggiungere il client alle app presenti nel Launchpad.

Android

L’app di HideMyAss VPN per dispositivi Android è progettata per assicurare che gli utenti possano usufruire di sicurezza e privacy con una connessione ultra veloce. Anche nel caso dell’app è possibile proteggere fino a un totale di 5 dispositivi contemporaneamente. Ecco come scaricarla:

cercare HideMyAss VPN su Google Play Store

premere su “Installa” per aggiungerla alle proprie app

al termine dell’installazione, aprire l’app HideMy Ass VPN

inserire le credenziali di accesso.

Dall’app si può scegliere tra 3 diverse modalità: Instant (connessione automatica al server più veloce), Location (connessione con scelte manuale della località del server) e Freedom (pensata per collegarsi a Paesi che presentano alti livelli di censura). In quest’ultimo caso, il servizio troverà in automatico il server che ha le probabilità minori di essere “rimbalzato”.

L’app di HydeMyAss VPN può essere usata anche su Android TV. Basta scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, accedere al Google Play Store dalla Android TV e scaricare HideMyAss VPN. Successivamente, bisogna accedere all’app, connettersi e iniziare a navigare.

iOS

L’app di HideMyAss VPN per iOS consente di mantenere identità e dati al sicuro durante le attività online svolte da iPhone e iPad. L’app per iOS supporta IKEv2, il protocollo più recente, sicuro e veloce attualmente disponibile. Per scaricare l’applicazione basta seguire alcuni semplici passaggi. Ecco come fare:

cercare HideMyAss sull’Apple Store

premere su “Installa”

al termine dell’installazione, aprire l’app HideMyAss VPN

inserire le credenziali di accesso.

Estensione per Chrome

Il servizio di vpn di HideMyAss può essere usato anche da browser web: basta infatti dotarsi dell’apposita estensione gratuita (dunque senza dover sottoscrivere un abbonamento). Ecco i passaggi per scaricare e usare l’estensione:

aprire il web store di Chrome

cercare HideMyAss VPN e cliccare su “Aggiungi a Chrome”

cliccare sul logo dell’estensione per abilitarla

scegliere uno dei Paesi in cui sono disponibili i server

cliccare su ON/OFF.

HideMyAss VPN: pro e contro

Ecco una sintesi dei vantaggi e degli svantaggi di HideMyAss VPN, utile per avere più chiari i punti di forza e di debolezza di questo servizio di vpn.

Pro Contro Pro funziona bene per streaming e P2P

server ottimizzati per il gaming

supporto in live chat 24/7

prova gratuita disponibile

interfaccia user-friendly Contro non sblocca i siti cinesi

alcuni server lontani risultano lenti

Alternative a HideMyAss VPN

Nel caso in cui HideMyAss VPN non dovesse soddisfare quelle che sono le proprie esigenze durante la navigazione sul web, può essere utile valutare altri servizi di virtual private network.

Ecco un elenco dei migliori presenti attualmente sul mercato.

HideMyAss per streaming e P2P

Uno dei principali motivi per cui ci si rivolge a un servizio vpn come HideMyAss VPN è lo sblocco dei contenuti esteri disponibili sulle più note piattaforme di streaming. A seconda delle posizione del server che si sceglie, infatti, sarà possibile accedere a diversi cataloghi. Vediamo come si comporta HideMyAss VPN in questi casi.

Netflix

HideMyAss VPN funziona per Netflix, piattaforma che riesce a essere sbloccata praticamente ovunque. Le leggi sul copyright spesso rendono inaccessibili i contenuti messi a disposizione in base al Paese dal quale si effettua l’accesso. HideMyAss VPN permette di aggirare i divieti e offre accesso illimitato per ogni serie tv, film o documentario presente nel catalogo Netflix.

Amazon Prime Video

I contenuti di Amazon Prime Video sono tantissimi, ma le restrizioni geografiche potrebbero impedire di vedere i suoi contenuti, a seconda del luogo in cui ci si trova. HydeMyAss consente di vedere tutto il meglio che Prime Video ha da offrire, senza limiti.

Disney+

Anche i film, le serie e i cartoni animati di Disney+ possono essere sbloccati da moltissimi Paesi diversi tramite HideMyAss VPN. La piattaforma potrebbe essere bloccata effettuando l’accesso da alcuni Paesi: con questa rete virtuale privata non ci saranno più problemi.

Altri servizi di streaming

Oltre a Netflix, HideMyAss VPN funziona perfettamente anche con BBC Player, YouTube TV e Hulu. Gli appassionati di contenuti in streaming possono quindi guardare serie e film presenti su queste piattaforme senza riscontrare alcun problema.

Torrent

HideMyAss VPN offre server e protocolli adatti anche per il P2P. Tuttavia, i server con supporto P2P sono relativamente pochi: 3 in USA e 5 in Europa. Inoltre bisogna anche considerare che, a causa di alcune restrizioni normative, non sono molti i provider VPN in grado di supportare il peer-to-peer e l’uso di Torrent.

HideMyAss per il gaming

HideMyAss VPN è un servizio particolarmente indicato per gli appassionati di gaming, perfetto dunque per i fan di Fortnite, GOG, Minecraft, Warcraft, GTA, Fall Guys e molti altri giochi.

HideMyAss garantisce infatti dei server da 20 Gbps (sebbene alcuni non riescono a raggiungere velocità simili, causando possibili rallentamenti). Ricordiamo inoltre che questa VPN non offre un’app specifica per le console come PlayStation, Xbox, Switch ecc., ma è possibile installare HideMyAss nel router. In questo modo, ogni dispositivo connesso, comprese le console, può sfruttare tutti i vantaggi della vpn.

Assistenza clienti di HideMyAss VPN

HideMyAss VPN fornisce un servizio di supporto clienti tramite live chat 24/7 e ticket via mail, grazie al quale è possibile ricevere risposte soddisfacenti e dettagliate.

Inoltre è possibile trovare risposte ai propri dubbi nella pagina dedicata alle FAQ e all’interno del forum degli utenti che utilizzano HideMyAss VPN.

Conclusioni

In questa guida su HideMyAss VPN abbiamo fatto una panoramica completa ed esaustiva su tutto ciò che riguarda questo interessante servizio di vpn. Se si è alla ricerca di una rete virtuale privata che offra una vasta rete di server e sia allo stesso tempo veloce, questa potrebbe essere una buona soluzione.

Prima di terminare, vediamo le risposte ad alcune delle domande più frequenti che gli utenti si pongono con riferimento a HideMyAss VPN e alle vpn in generale.

