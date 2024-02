Sanremo 2024 in streaming: come vederlo anche dall'estero

Giuseppe Vanni Pubblicato il 7 feb 2024

Sanremo in streaming è disponibile sull’app RaiPlay, comoda per vedere lo show in diretta o in differita anche quando si è fuori casa, con smartphone, tablet o laptop e una semplice connessione Internet (Wi-Fi o 5G).

Se ci si trova però fuori dai confini nazionali, RaiPlay smette di funzionare, “abbandonando” i fan del Festival con il messaggio: “Siamo spiacenti, Rai detiene i diritti per lo streaming del contenuto esclusivamente per connessioni dall’Italia”. Le licenze dell’emittente televisiva infatti non permettono di guardare Sanremo 2024 in streaming dall’estero.

In questo caso l’unico modo per non perdersi il Festival è usare una Virtual Private Network (VPN) per connettersi a server italiani affinché la propria connessione risulti provenire dall’Italia. Anche se magari ci si trova negli Stati Uniti o in Giappone!

Nella guida che segue è possibile scoprire come vedere la diretta di Sanremo 2024 in streaming dall’estero e dall’Italia con un veloce tutorial per portarci nel vivo dell’evento più atteso dell’anno!

Sanremo in streaming dall’Italia

Per chi è già in Italia vedere Sanremo 2024 in streaming è molto semplice.

Se si utilizza un telefono o un tablet è necessario scaricare l’app RaiPlay dal Google Play Store o dall’Apple App Store (in base al tipo di dispositivo in uso), aprirla e premere sul canale Rai 1 durante la diretta televisiva; in molti casi è necessario inserire le credenziali d’accesso dell’account, ottenibile gratuitamente inserendo un indirizzo email e scegliendo una password dal sito nuovo account RaiPlay.

Se invece si vuole guardare lo show dal PC o Mac è sufficiente aprire la pagina di Rai 1 su un qualsiasi browser (Google Chrome, Microsoft Edge o Apple Safari) e gustarsi la diretta. In questo caso la registrazione o l’accesso tramite account è facoltativo ma raccomandato se si vuole vedere la registrazione di una serata persa o mancata (video on-demand).

Come vedere Sanremo dall’estero

Come anticipato RaiPlay e Rai 1 non sono accessibili al di fuori dell’Italia. Provando a connettersi con un indirizzo IP estero dall’app o dal sito comparirà una finestra d’errore, rendendo impossibile la visualizzazione della diretta.

Per cambiare indirizzo IP e ottenerne uno italiano ci si può affidare a una VPN dotata di server italiani, di solito dislocati a Roma o Milano. Con questo servizio si crea un tunnel tra il dispositivo e il server scelto (che a sua volta ci reindirizzerà sulla pagina o sull’app da aprire), ottenendo così un IP locale per assistere alla diretta streaming di Sanremo anche quando si è all’estero.

Con la virtual private network è possibile assistere sia all’evento live (dal 6 al 10 febbraio) che visualizzare le puntate registrate del Festival (video on-demand, disponibili sempre sul sito e sull’app di RaiPlay).

Perché non posso vedere RaiPlay all’estero?

RaiPlay non è disponibile all’estero perché i diritti per la visione dei contenuti (e sui canali in live streaming, come quello di Rai 1) sono legati al territorio italiano: solo chi possiede un televisore in Italia o può accedere all’app da un indirizzo IP italiano avrà accesso ai vari programmi.

Migliori VPN per guardare Sanremo 2024 dall’estero

Per poter guardare Sanremo 2024 dall’estero con una VPN è essenziale che questa disponga di server posizionati in Italia, almeno uno, e ancora meglio se ottimizzati per lo streaming; se il servizio dispone di più server si ottengono più indirizzi IP diversi, potendoli alternare in caso di problemi di connessione o saturazione del server in uso fino a quel momento.

1. NordVPN

Per vedere Sanremo in streaming può essere una buona idea affidarsi a NordVPN, che dispone di server ottimizzati per lo streaming e situati in Italia.

La rete di server è molto ampia e offre una connessione stabile (per vedere Sanremo 2024 senza buffering o interruzioni) grazie all’uso del protocollo NordLynx, uno dei più innovativi del settore e compatibile con tutti i server VPN forniti sul territorio italiano.

Oltre a questo è bene sapere che il provider mantiene un alto livello di privacy e sicurezza con connessioni cifrate e una politica di non registrazione o conservazione dei dati personali degli utenti.

NordVPN si attiva in abbonamento a partire da 3,39€ al mese (piano Standard di 2 anni); per provarlo solo in occasione del Festival è possibile beneficiare della formula Soddisfatti o rimborsati e provarlo gratis 30 giorni.

Pro Massima velocità e stabilità di connessione

Server ottimizzati per lo streaming

Funziona con tutte le principali piattaforme streaming Contro Può essere usato solo su 6 dispositivi contemporaneamente

Offerte più convenienti per abbonamenti biennali

2. Surfshark

Altro servizio VPN premium su cui puntare per vedere il Festival di Sanremo in streaming è Surfshark.

Questo servizio può essere installato su un numero illimitato di dispositivi e presenta anche una comoda estensione per i browser (comoda per guardare Sanremo). Anche in questo caso la privacy è assicurata grazie a una rigida politica di no-log, così come la stabilità di connessione basata sul protocollo WireGuard.

Surfshark può essere attivato a partire da 1,99€ al mese (piano dei primi 28 mesi). Anche in questo caso è possibile attivare il servizio con la formula Soddisfatti o rimborsati, valida 30 giorni dall’attivazione dell’abbonamento.

Pro Dispositivi illimitati

Estensione per browser

Due server in Italia (Roma e Milano) Contro Costoso su abbonamenti a breve termine

3. ExpressVPN

Chi desidera ottenere la massima velocità di streaming durante la visione del Festival può puntare su una VPN molto rapida come ExpressVPN.

Il segreto della velocità di questo servizio è nell’utilizzo del protocollo Lightway, una versione modificata di WireGuard che la mantiene molto alta anche quando ci si connette da paesi molto lontani come Giappone, Argentina, Stati Uniti e Australia.

Il server italiano è ottimizzato per lo streaming, garantendo un’ottima rapidità di connessione per tutti gli utenti interessati alla visione del Festival di Sanremo in diretta live o in differita.

L’ottima politica di no-log proteggerà da qualsiasi raccolta dati da parte del provider o di enti terzi, impedendo ai server raggiunti di interrompere la visualizzazione.

Il costo di ExpressVPN è più alto rispetto ad altri competitor, il prezzo migliore è pari a 6,28€ al mese (piano di 12 mesi); per il Festival vale la pena sfruttare la formula Soddisfatti o rimborsati, così da poter subito usare il server italiano per la connessione al sito o all’app di RaiPlay.

Pro Connessioni veloci e stabili

Sblocca qualsiasi servizio di streaming Contro Prezzi più alti rispetto alla concorrenza

Solo 8 dispositivi supportati contemporaneamente

4. CyberGhost

CyberGhost è un servizio VPN premium con due server posizionati in Italia, da sempre un punto di riferimento per chi cerca server ottimizzati per lo streaming e in grado di sbloccare rapidamente qualsiasi programma non accessibile per ragioni geografiche.

Come anticipato sono presenti due server dall’Italia, uno dei quali ottimizzato per sbloccare rapidamente RaiPlay ed altri servizi di streaming italiani.

Per la connessione fa affidamento sul protocollo WireGuard e, dedicando un browser del PC per l’accesso allo streaming di Sanremo, è possibile sfruttare la funzione di triggering per avviare automaticamente la VPN ogni volta che si apre il suddetto browser.

La rigida politica di no-log, la presenza di server solo RAM e di un ottimo split tunneling (si può scegliere quali app usare con VPN e quali no) lo rendono un servizio su cui puntare per guardare i contenuti in streaming senza ripercussioni sulla privacy o sulla sicurezza.

L’abbonamento parte da 2,19€ al mese (piano di 2 anni più due mesi extra). Questo servizio fornisce una prova estesa di 45 giorni con la formula Soddisfatti o rimborsati, potendo così provare tutti i servizi di streaming da sbloccare (non solo RaiPlay).

Pro Due server in Italia (Roma e Milano)

Politica di reso estesa (45 giorni)

Funzione triggering automatica (da PC) Contro Solo 7 dispositivi supportati contemporaneamente

L'estensione per browser non è all'altezza dell'app

Vedere Sanremo 2024 in streaming dall’estero gratis

Attualmente non ci sono molti servizi VPN gratis che offrono dei server italiani e allo stesso tempo siano sicuri da utilizzare. Una delle opzioni disponibili è TunnelBear, tra i pochi che fornisce accesso a tutti i suoi server (incluso il server italiano) seppur con limitazioni sul numero di dati scambiabili gratuitamente.

Per vedere Sanremo in streaming la scelta migliore restano i servizi VPN premium da testare eventualmente con la formula soddisfatti o rimborsati. Questi forniscono sempre almeno un server italiano per la visione del Festival dall’estero, coprendo anche solo in prova tutta la settimana dell’evento musicale.

Sanremo 2024 in streaming: Guida veloce in 5 passi

Per poter accedere rapidamente alla visione di Sanremo in streaming basterà seguire 5 semplici passi. Con queste indicazioni sarai connesso al teatro dell’Ariston in pochissimi minuti.

1. Scegliere una VPN e sottoscrivere un abbonamento

Si inizia scegliendo una delle VPN premium viste in questa guida, si seleziona l’abbonamento al prezzo più conveniente e, dopo aver compilato le informazioni richieste, si fornisce un metodo di pagamento valido (tra cui anche PayPal).

Tutti i servizi citati forniscono automaticamente la formula Soddisfatti o rimborsati su qualsiasi tipo di abbonamento, con cui eventualmente farsi restituire la spesa effettuata.

2. Scaricare l’app e configurarla

Dopo aver ottenuto le credenziali dell’account si può procedere al download dell’app VPN dallo store di riferimento (Google Play Store o Apple App Store).

Al termine del download basterà aprire l’app VPN ed effettuare il primo accesso, usando le credenziali ottenute alla sottoscrizione dell’account.

3. Collegarsi a un server italiano

Con l’app VPN aperta usiamo la mappa o la barra di ricerca per cercare Italia o Italy, avviando così la connessione verso il server italiano offerto dal servizio.

Se sono presenti più server conviene scegliere quello con carico minore (se mostrato dall’app) o che mostra un ping migliore (anche in questo caso messo in evidenza dall’app).

4. Creare un account gratuito su RaiPlay

Ora che ci si è connessi alla VPN italiana è possibile scaricare l’app RaiPlay sul dispositivo (Android, iPhone o iPad) ed effettuare l’accesso con le credenziali del servizio Rai.

In alternativa è possibile aprire il sito RaiPlay, selezionare il canale Rai 1 e iniziare subito la visione in streaming, senza effettuare l’accesso, cosa comunque raccomandata per visionare le registrazioni delle serate non viste in diretta.

Repliche Sanremo 2024: come rivedere le puntate

Per rivedere le puntate di Sanremo è necessario attivare la VPN prima dell’accesso all’app RaiPlay o prima dell’accesso al sito, quindi usare la sezione “Festival di Sanremo”.

Le serate come video on-demand sono disponibili dal giorno successivo. Se non è possibile vedere la diretta è sufficiente attivare la VPN su di un server italiano, aprire l’app RaiPlay o il sito RaiPlay, effettuare l’accesso con l’account Rai e aprire la pagina indicata in alto, così da poter visionare la puntata persa in qualsiasi parte del mondo.

Cosa fare se RaiPlay non funziona con la VPN

Se RaiPlay non funziona con la VPN scelta per l’occasione, si possono mettere in atto dei “trucchetti”. Qui in basso è possibile visionare una serie di consigli utili per provare a risolvere:

cambiare server VPN : cambiando server VPN si risolve nella maggior parte dei casi, specie se il servizio dispone di almeno due server per l’Italia;

: cambiando server VPN si risolve nella maggior parte dei casi, specie se il servizio dispone di almeno due server per l’Italia; riconnettersi al server VPN : disconnettendosi e riconnettendosi è possibile ottenere un nuovo indirizzo IP italiano;

: disconnettendosi e riconnettendosi è possibile ottenere un nuovo indirizzo IP italiano; usare un altro metodo di visione : se finora si era utilizzata l’app per vedere il Festival conviene accedere al sito web di RaiPlay e selezionare Rai 1 o il contenuto on demand. Viceversa se si è usata finora il sito basterà usare l’app RaiPlay;

: se finora si era utilizzata l’app per vedere il Festival conviene accedere al sito web di RaiPlay e selezionare Rai 1 o il contenuto on demand. Viceversa se si è usata finora il sito basterà usare l’app RaiPlay; usare un browser in modalità anonima : impostando la modalità anonima prima della connessione VPN e del collegamento al sito RaiPlay si cancellerà qualsiasi riferimento a connessioni passate, rendendoci di fatto anonimi;

: impostando la modalità anonima prima della connessione VPN e del collegamento al sito RaiPlay si cancellerà qualsiasi riferimento a connessioni passate, rendendoci di fatto anonimi; cambiare connessione di rete: se si utilizza una connessone di rete dati, vale la pena testare la connessione Wi-Fi, usando anche un hotspot pubblico. In questo caso si otterrà anche un’ottima protezione contro gli hacker e attacchi informatici, grazie all’uso della VPN.

Con questi metodi è possibile ripristinare la visione del Festival di Sanremo 2024 in live anche quando si è all’estero.

Si può votare Sanremo dall’estero?

Per votare a Sanremo basterà inviare un SMS al numero 475.475.1, indicando il numero assegnato alla canzone. Da telefono fisso si può chiamare invece l’894.001 e seguire le informazioni del messaggio guida.

Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia dai seguenti operatori: Tim, WindTre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Sky Wifi. Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili TIM, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad, Kena e ho.mobile.

Purtroppo non è possibile l’effettuazione da telefoni fissi all’estero o da cellulari in rete roaming. Se si voleva votare il proprio cantante preferito bisogna desistere, visto che il servizio di televoto tramite SMS non funzionerà all’estero, così come le chiamate per il televoto.

Conclusioni

Anche se ci si trova spesso all’estero è possibile comunque seguire Sanremo in streaming usando una VPN premium, ottenendo velocità elevate da qualsiasi parte del mondo.

Se si cerca un servizio completo, con ottimi server italiani e dal prezzo accessibile è preferibile puntare su Surfshark e CyberGhost. Se invece di desidera massima velocità di connessione ExpressVPN è la scelta giusta. NordVPN si dimostra la più semplice da usare in tutte le circostanze, diventando la scelta migliore per chi vuole un’app semplice per vedere subito Sanremo 2024 in live o on-demand.

Domande Frequenti su Come vedere Sanremo in streaming dall'estero Come vedere la Rai all'estero gratis? Per vedere la Rai all’estero gratis è necessario utilizzare un servizio VPN gratuito che supporti i server italiani senza abbonamento. Come valida alternativa è possibile comunque usare una VPN premium, sfruttando la formula Soddisfatti o rimborsati, ovvero affidandosi a un servizio affidabile e veloce con la possibilità di chiedere il rimborso della spesa effettuata entro 30 o 45 giorni. In che paesi si vede Sanremo? Attualmente il Festival di Sanremo è visibile in Italia su Rai 1, accessibile come canale del digitale terrestre e come canale satellitare (Rai 4K). Se non è possibile usare un televisore si può puntare sull’app RaiPlay o sul sito RaiPlay, dove è disponibile la diretta live streaming dell’evento e le repliche di tutte le puntate. Come vedere il Festival di Sanremo in Eurovisione? Il Festival di Sanremo è disponile in Eurovisione nelle tv di Stato europee, dove è possibile assistere alla finale di sabato. Per chi vuole assistere in live streaming a tutte le serate non deve far altro che attivare una VPN, connettersi al server italiano e aprire l’app RaiPlay sulla diretta. Come vedere Sanremo in diretta dal telefono? Per vedere la diretta di Sanremo dal telefono il punto di riferimento è l’app RaiPlay, disponibile per i dispositivi Android e per iPhone/iPad. Se l’app non funziona si può sempre utilizzare il sito di RaiPlay, accessibile anche dai browser per dispositivi mobile.

