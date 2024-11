Black Friday 2024: le migliori offerte VPN

Giuseppe Vanni Pubblicato il 27 nov 2024

Le offerte per il Black Friday sulle VPN sono l’occasione per accaparrarsi uno dei migliori servizi premium a un costo stracciato. In questo periodo infatti i prezzi sono più bassi e gli abbonamenti più vantaggiosi con mesi extra in omaggio.

Chi non ha mai provato un servizio del genere può essere tentato dal notevole risparmio di queste promozioni, così come chi desidera passare a un servizio a pagamento da uno gratuito, non sempre efficiente.

In questa guida sono raccolte le migliori offerte VPN per il Black Friday, attive già da ora.

Offerte Black Friday 2024, le migliori VPN scontate

Quasi tutti i servizi VPN più famosi offrono delle offerte per il Black Friday: di seguito una panoramica degli sconti e delle caratteristiche distintive di ogni servizio. Su cui valutare quale virtual private network scegliere sulla base delle proprie esigenze.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍 Server: 6800+ server in 111 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

NordVPN, uno dei nomi più noti del settore, propone una delle migliori offerte Black Friday per la sua VPN.

Nel corso degli anni questo provider si è fatto una solida reputazione nel settore della sicurezza, offrendo un servizio dotato di ogni funzionalità, tra le più avanzate.

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione veloce e stabile, anche grazie all’uso di un’ampia rete di server VPN (6.800 server in 111 paesi); ad essi si aggiungono una robusta crittografia di livello militare, un sistema di blocco dei contenuti indesiderati, un kill switch efficace, un meccanismo di split tunneling e uno di prevenzione contro le perdite DNS o le perdite IP. Per più informazioni, consulta la recensione completa di NordVPN.

L’offerta (disponibile già da ora) prevede fino al 71% di sconto in base al piano scelto, con l’aggiunta di 3 mesi extra – sia sugli abbonamenti biennali sia sugli annuali.

Piani annuali:

Piano: Prezzo: Offerta: Base: 68.85 € 60% di sconto + 3 mesi extra Plus: 82.35 € 63% di sconto + 3 mesi extra Ultimate: 119.85 € 67% di sconto + 3 mesi extra

Piani biennali:

Piano: Prezzo: Offerta: Base: 96.93 € 69% di sconto + 3 mesi extra Plus: 121.23 € 70% di sconto + 3 mesi extra Ultimate: 188.73 € 71% di sconto + 3 mesi extra

NordVPN dispone anche della formula “soddisfatti o rimborsati”, che permette di ottenere un rimborso totale entro i 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento. Un ottimo modo per testare il prodotto.

Pro Rete VPN estesa e veloce

Efficace politica di no-log per la protezione della privacy

Server ottimizzati per streaming e P2P Contro Solo 6 dispositivi connessi contemporaneamente

Non c'è una versione prova gratuita

2. Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Paesi Bassi 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’83% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Un’altra offerta Black Friday per VPN da considerare, è quella di Surfshark. Si tratta di un servizio sicuro e completo, in particolare se si cerca una VPN in grado di proteggere un elevato numero di dispositivi contemporaneamente.

Rispetto alla concorrenza infatti non c’è un limite al numero di device su cui installare l’app: è possibile così proteggere tutti i propri smartphone, tablet e PC. Surfshark è dotata di oltre 3.200 server in 100 paesi con il supporto al protocollo WireGuard, una rigida politica di no-log e alcune delle funzioni più richieste per questa tipologia di servizi (kill switch, split tunnel, rotazione IP e sistema NoBorders).

L’offerta disponibile per il Black Friday e sfruttabile fin da subito prevede fino all’86% di sconto in base al piano scelto, con l’aggiunta di vari mesi extra in base all’abbonamento preferito.

Piani annuali:

Piano: Prezzo: Offerta: Starter: 47.84 € 81% di sconto + 4 mesi extra One: 54.24 € 81% di sconto + 4 mesi extra One+: 95.84 € 71% di sconto + 4 mesi extra

Piani biennali:

Piano: Prezzo: Offerta: Starter: 55.72 € 87% di sconto + 4 mesi extra One: 69.72 € 86% di sconto + 4 mesi extra One+: 119.70 € 81% di sconto + 6 mesi extra

Anche in questo caso è possibile provare Surfshark con garanzia di rimborso di 30 giorni.

Pro Dispositivi illimitati

Rete veloce e sicura

Sistema NoBorders (no geoblock) Contro Qualche instabilità con l'app Windows

Alcuni server sono meno veloci di altri

3. CyberGhost

CyberGhost 4.2 Recensione 🌍 Server: 11.700+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost è da sempre un ottimo punto di riferimento per chi vuole una VPN semplice da utilizzare, sicura sotto ogni punto di vista e con una rete server molto estesa. Questo servizio infatti fornisce ai propri utenti ben 11.700 server in più di 100 paesi, tutti configurati per essere utilizzati solo su memoria RAM (server diskless) e connessi su reti a 10 Gbps.

Dal punto di vista della sicurezza e della privacy, CyberGhost (qui la guida completa) si distingue per: connessione di tipo militare, severa politica di no-log, efficace kill switch, split tunnel configurabile, task scheduler (per far partire automaticamente la VPN quando si avvia un preciso programma) e server ottimizzati per il P2P e per il gaming online.

L’offerta migliore per il Black Friday è disponibile a 2,03€ al mese (piano di 2 anni), con 4 mesi aggiuntivi gratuiti. Rispetto ad altri servizi, CyberGhost estende il periodo di rimborso a 45 giorni, entro il quale è possibile chiedere il rimborso totale della spesa effettuata contattando l’assistenza via chat.

Pro Rete VPN molto estesa

Server solo RAM

Periodo di rimborso di 45 giorni Contro Solo 7 dispositivi possono essere connessi contemporaneamente

4. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

Concludiamo la lista delle migliori offerte Black Friday per VPN con ExpressVPN. La promozione in questione è davvero interessante visto il costo (non indifferente) dell’abbonamento fuori dal periodo promozionale.

Il servizio offre i server (ben 5900) più veloci disponibili sul mercato, distribuiti in 105 paesi e compatibili con lo streaming 4K UHD e con il download ad alta velocità.

Per garantire sicurezza e privacy ExpressVPN conta su una rigida politica di no-log, un sistema di protezione contro le perdite dei dati, una connessione con un elevato livello di cifratura (AES-256), kill switch efficace e allo split tunneling (indispensabile per chi vuole usare solo alcune app in VPN).

La migliore offerta promozionale è disponibile a 4,74€ al mese (sul piano di due anni + 6 mesi gratuiti), un deciso calo di prezzo rispetto agli oltre 12€ previsti di base. ExpressVPN fornisce un rimborso totale dell’abbonamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione (soddisfatti o rimborsati).

Pro Server ultraveloci

Efficace politica di no-log

Server ottimizzati per streaming 4K Contro Solo 8 dispositivi connessi contemporaneamente

Prezzo più alto rispetto alla media

Come scegliere la VPN in offerta migliore?

La scelta per la migliore VPN da attivare con le offerte per il Black Friday non deve basarsi esclusivamente sul prezzo; ci sono altri fattori da tenere bene in mente, come:

sicurezza : un buon servizio VPN supporta WireGuard come protocollo di connessione, a cui ci affianca una robusta crittografia (AES-256). Alcuni servizi forniscono versioni personalizzate di WireGuard, ugualmente efficaci;

: un buon servizio VPN supporta WireGuard come protocollo di connessione, a cui ci affianca una robusta crittografia (AES-256). Alcuni servizi forniscono versioni personalizzate di WireGuard, ugualmente efficaci; velocità : un servizio VPN a pagamento deve offrire server molto veloci in qualsiasi condizione di rete e in qualsiasi momento della giornata. Nel dubbio si consiglia di scegliere quelli con server a 10 Gbps o 20 Gbps, in modo da avere sempre abbastanza banda per la connessione;

: un servizio VPN a pagamento deve offrire server molto veloci in qualsiasi condizione di rete e in qualsiasi momento della giornata. Nel dubbio si consiglia di scegliere quelli con server a 10 Gbps o 20 Gbps, in modo da avere sempre abbastanza banda per la connessione; privacy : garantita solo con una politica di no-log seria e certificata da enti terzi. La presenza di server solo RAM è molto importante, così come un’indicazione precisa delle informazioni raccolte durante la connessione (devono essere solo dati generici sulla qualità del servizio);

: garantita solo con una politica di no-log seria e certificata da enti terzi. La presenza di server solo RAM è molto importante, così come un’indicazione precisa delle informazioni raccolte durante la connessione (devono essere solo dati generici sulla qualità del servizio); dispositivi : il numero di dispositivi compatibili può fare la differenza tra un abbonamento e l’altro. Se si deve proteggere solo qualche dispositivo va bene qualsiasi abbonamento, in caso contrario la scelta si assottiglia verso Atlas VPN o Surfshark;

: il numero di dispositivi compatibili può fare la differenza tra un abbonamento e l’altro. Se si deve proteggere solo qualche dispositivo va bene qualsiasi abbonamento, in caso contrario la scelta si assottiglia verso Atlas VPN o Surfshark; compatibilità : tutti i servizi VPN dispongono sia di app per PC/Mac sia di app per Android e iPhone; è molto utile avere anche un’app compatibile con Fire TV Stick, così da poter proteggere anche le connessioni in streaming dalla TV;

: tutti i servizi VPN dispongono sia di app per PC/Mac sia di app per Android e iPhone; è molto utile avere anche un’app compatibile con Fire TV Stick, così da poter proteggere anche le connessioni in streaming dalla TV; facilità d’uso: le app VPN devono essere semplici da utilizzare in ogni scenario, in particolare per chi cerca una connessione veloce da smartphone o tablet (un tap e via). Da PC le interfacce tendono ad essere più complesse ma deve esserci sempre un tasto per la connessione rapida.

Sulla base di questi parametri si può giudicare la completezza e l’adeguatezza di un servizio da sottoscrivere su abbonamento. A partire da ora, le offerte per il Black Friday sulle VPN sono già iniziate.

Come scegliere la migliore offerta di Black Friday per le VPN?

Per orientarsi tra le offerte VPN disponibili nel periodo Black Friday è utile invece prendere in esame alcuni validi consigli, applicabili a qualsiasi periodo promozionale:

piani più lunghi : le offerte migliori sono assegnate ai piani più lunghi, quindi conviene scegliere fin da subito quelle con i periodi estesi (di solito 2 anni, ma è possibile trovare anche offerte sui 3 anni). Prima di procedere si consiglia di provare il servizio nel periodo di rimborso, in modo da poter valutare se funziona bene e se è possibile mantenerlo così per gli anni a venire;

: le offerte migliori sono assegnate ai piani più lunghi, quindi conviene scegliere fin da subito quelle con i periodi estesi (di solito 2 anni, ma è possibile trovare anche offerte sui 3 anni). Prima di procedere si consiglia di provare il servizio nel periodo di rimborso, in modo da poter valutare se funziona bene e se è possibile mantenerlo così per gli anni a venire; garanzia di rimborso : un periodo esteso di garanzia può fare la differenza, anche se ormai tutti offrono almeno 30 giorni come minimo standard (solo CyberGhost ne propone 45 giorni);

: un periodo esteso di garanzia può fare la differenza, anche se ormai tutti offrono almeno 30 giorni come minimo standard (solo CyberGhost ne propone 45 giorni); pagine promozionali: anche se tutti i servizi mostrano chiaramente la promozione attiva, in alcuni casi è possibile accedere ad esse solo da precise pagine o cliccando su link di invito, generando un prezzo più basso rispetto a quello ottenibile aprendo direttamente la pagina del servizio.

Utilizzando questi trucchi il risparmio sul prossimo abbonamento VPN è garantito.

Conclusioni

Le offerte Black Friday per VPN sono da tenere d’occhio per risparmiare il più possibile sugli acquisti e i rinnovi degli abbonamenti, inclusi quelli relativi ai servizi premium. Se finora il prezzo ha ostacolato l’attivazione di una virtual private network, è arrivato il momento di sfruttare gli sconti e i prezzi tendenzialmente più bassi rispetto al resto dell’anno.

Se si sta utilizzando una VPN gratuita poco soddisfacente, si consiglia di scegliere tra i servizi esposti e iniziare a navigare davvero sicuri e veloci, senza dover lottare per ottenere un po’ di velocità (grande tallone d’Achille di tutti i servizi VPN free).

Va tenuto conto che tutti gli abbonamenti promozionali sono offerti su piani annuali: se non si è mai usato prima un servizio VPN vale la pena sfruttare la garanzia “Soddisfatti o rimborsati”, così da avere 30 o 45 giorni per testare ogni funzione del servizio e scegliere se mantenerlo o cambiarlo con un altro.

Domande frequenti sulle Migliori offerte VPN per il Black Friday Quando inizia il Black Friday 2024? Il Black Friday del 2024 inizierà venerdì 29 novembre, ma molte delle offerte per le VPN sono attive molti giorni prima, così da dare il tempo a tutti gli utenti interessati di sottoscrivere l’abbonamento preferito senza dover aspettare l’ultimo giorno utile. Come trovare le offerte VPN del Black Friday? Per trovare le offerte VPN del Black Friday è sufficiente utilizzare i link presenti in questa guida, ottenendo subito la pagina giusta dove scegliere l’abbonamento scontato. In alternativa è possibile aprire la pagina web del servizio VPN preferito, premere sul banner o sull’annuncio relativo alla promozione per il Black Friday e attivare così il periodo promozionale. Se non compare nessuna offerta per il Black Frida vale la pena aprire direttamente la pagina di Google e cercare Black Friday VPN o stringhe di ricerca simili, ottenendo così accesso alle promozioni migliori attive durante questo periodo.