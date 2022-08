Recensione Hide Me VPN: Guida all'uso e opinioni (Aggiornata 2022)

Quando si valuta l’uso di una vpn (rete privata virtuale) è sempre bene considerare alcuni aspetti cruciali, come il grado di protezione garantito, le prestazioni della connessione durante attività come lo streaming e il rapporto qualità-prezzo.

Hide Me VPN in questo senso è un servizio davvero molto valido, che spicca rispetto ai competitor per diversi aspetti interessanti. Scopriamo in questa guida approfondita su Hide Me VPN tutte le funzionalità e le caratteristiche specifiche del servizio, valutandone i pro e i contro.

Cos’è Hide Me VPN

Hide Me è un servizio di vpn nato nel 2011 a Labuan, in Malesia, che autodefinisce come “la VPN più veloce al mondo”.

Sicuramente Hide Me VPN dimostra di essere un provider completo e flessibile, con molte caratteristiche interessanti. Ne sono un esempio l’ampia compatibilità con riferimento ai dispositivi supportati, i numerosi protocolli utilizzati e, più in generale, un livello di sicurezza davvero impeccabile, anche a livello di privacy.

Potremmo sintetizzare Hide Me VPN come una vpn affidabile e rapida, ideale per avere un ottimo livello di sicurezza e privacy durante la navigazione sul web.

Come funziona Hide Me VPN

⚙️ Numero di server: 2.000+ 🌍 Paesi: 75+ 💻 Indirizzi IP statici: no 📱 Device massimi supportati: fino a 10 🔐 Sicurezza: 256-bit AES, kill switch 📃 Protocolli: OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPSec, SSTP, PPTP, SoftEther 👨‍💻 Assistenza 24/7: sì 🏢 Sede legale: Labuan (Malesia)

Hide Me VPN è anche una rete che risulta semplice da utilizzare nella pratica, dalla creazione dell’account all’utilizzo vero e proprio.

Una volta effettuato il download, si potrà iniziare a prendere confidenza con l’interfaccia della vpn; pulita e intuitiva, questa consente anche agli utenti meno esperti di impostare e utilizzare la rete senza alcuna difficoltà. Ci si potrà connettere in automatico al miglior server disponibile, per navigare in totale anonimato e senza ulteriori azioni, ma è anche possibile scegliere manualmente il server che si preferisce.

Hide Me VPN dispone di app per dispositivi fissi e mobile che sono facili da utilizzare e molto interessanti a livello di strumenti integrati.

Inoltre, le applicazioni presentano eccellenti funzionalità, tra cui il collegamento in un clic, nessuna carta di credito richiesta per l’abbonamento gratuito, acquisto in-app, impostazione automatica per la scelta del server, riconnessione automatica, collegamento automatico all’avvio, interruttore kill switch e crittografia inviolabile.

Un altro strumento utile offerto da Hide Me VPN è il generatore di password, che consente di creare password forti e casuali e mettersi al riparo da attacchi hacking che mettono a rischio i propri dati. Inoltre, mediante il tool messo a disposizione da hide.me, potrai inoltre creare una passphrase, ossia una combinazione di quattro o cinque parole non comuni e il più possibile casuali.

Server, velocità e prestazioni di Hide Me VPN

Hide Me VPN può vantare la disponibilità di oltre 2.000 server in più di 75 Paesi.

Non siamo ai livelli di NordVPN o Cyberghost VPN, ma si tratta comunque di una rete di server distribuita in maniera capillare, arrivando anche in Sud America, India e Africa. Possiede inoltre server in Turchia e Cina, regioni molto note per la censura del web, mentre non sono disponibili server russi. La vasta rete di server di Hide Me VPN consente di trovare quello che fa al caso proprio in diverse posizioni geografiche, e questo è sicuramente un buon punto a favore di questo servizio.

Un aspetto da tenere in forte considerazione è che l’azienda usa esclusivamente server dedicati situati nel Paese designato: questa è un’ottima cosa in termini di trasparenza dei dati.

Le velocità e performance generali garantite da Hide Me VPN appaiono nella media, a dispetto di quanto dichiarato dalla stessa azienda con il proprio “slogan”. Non è la vpn più veloce sul mercato, ma si comporta indubbiamente bene nel caso dei piani a pagamento. Nel caso del piano gratuito, di fatto si riceve la larghezza di banda che avanza dall’uso degli utenti a pagamento, ossia una “larghezza di banda nei limiti del possibile”, come afferma la stessa azienda.

Eseguendo dei test di velocità, possiamo concludere che la velocità è buona nel caso dei server più vicini geograficamente, mentre vengono registrati forti cali se ci si collega ai server più lontani.

Interessante anche la funzionalità Bolt hide.me, che consente di accelerare la connessione, indirizzando il traffico su TCP mediante alcune tecniche che fanno venire meno la lentezza del protocollo. Bolt hide.me evita infatti l’uso di UDP per il traffico TCP, così da prevenire rallentamento di ISP e Windows. Dunque, questo strumento è l’ideale per utenti Windows (dal momento che altre piattaforme gestiscono meglio il traffico UDP). Questa funzionalità è comunque facoltativa: pertanto, nel caso non servisse, si può tranquillamente disattivare.

In generale, Hide Me è una vpn che si rivela ottima per la navigazione privata, mentre mostra qualche pecca per attività come lo streaming e il gaming, come vedremo più avanti.

Sicurezza di Hide Me VPN

La crittografia usata da Hide Me VPN è di livello militare: questo servizio di vpn infatti utilizza il modulo di crittografia 256-bit AES su tutti i suoi server. Hide Me VPN utilizza il protocollo OpenVPN, ma supporta anche IKEv2, L2TP/IPSec e SSTP e PPTP; ottimi inoltre anche SoftEther e WireGuard, recentemente integrati.

La politica sulla privacy di Hide Me VPN è molto accurata: viene garantita infatti una rigida politica no-log, in quanto questo servizio di vpn raccoglie meno informazioni possibili dei suoi utenti. L’unica informazione che viene conservata per un certo periodo di tempo è l’indirizzo email; l’azienda non monitora i siti a cui si accede, non registra il vero indirizzo IP e nemmeno il timestamp della connessione.

La vpn Hide Me mette a disposizione anche una funzione di Kill Switch, che disabilita la scheda di rete quando la connessione si interrompe; questa risulta attiva anche non appena viene stabilita la prima connessione vpn, rimanendo poi attiva durante la riconnessione. La funzionalità Kill Switch viene infatti disattivata solo in caso di esplicita conferma da parte dell’utente.

Molto utile anche la funzione Multihop, che permette di scegliere un server di entrata e di uscita associato, creando così una connessione sicura su server vpn in più posizioni. Questa feature consente di evitare sorveglianza e censura, ma anche di aumentare la velocità di connessione durante il gaming.

Altra funzionalità interessante è lo split tunneling, che permette di selezionare quali app connettere alla vpn e quali no. Inoltre, questa feature consente di mantenere delle connessioni a bassa latenza per i giochi online, occupando meno banda per la maggior parte delle attività su Internet.

Infine, Hide Me VPN mette a disposizione un ulteriore “strato” di sicurezza aggiuntivo per tenere i download protetti e anonimi, attraverso la funzionalità Stealth Guard. Con questa è infatti possibile evitare fughe accidentali dell’indirizzo IP, utile soprattutto quando si utilizza un’app e ci si dimentica di connettersi alla vpn.

Prezzi e piani di Hide Me VPN

Hide Me VPN propone tre soluzioni di abbonamento a pagamento (oltre alla versione gratuita, di cui parleremo fra poco).

La più conveniente è senza ombra di dubbio quella biennale, che prevede il pagamento di 2,49 euro al mese per un totale di 24 mesi. Leggermente più costosa la versione semestrale della vpn, che ha invece un prezzo di 6,66 euro al mese.

Il piano di abbonamento mensile è quello più costoso, con 9,99 euro al mese; può essere però una buona opzione per provare la versione a pagamento per un periodo molto limitato di tempo, in modo da scegliere poi un piano di abbonamento di maggiore durata con più consapevolezza.

Piano Costo Mensile 9,99 € al mese Semestrale 6,66 € al mese Biennale 2,49 € al mese

Esiste una versione di Hide Me VPN free?

Sì, Hide Me VPN mette a disposizione anche una versione gratis del suo servizio.

Naturalmente con Hide Me VPN gratis ci saranno delle limitazioni: il limite di trasferimento dati mensile è infatti di 10 GB (contro i 75GB degli utenti plus e i dati illimitati degli utenti premium). Inoltre, i server disponibili saranno 5 invece di 75 e si potrà usufruire di una sola connessione (per le versioni a pagamento, invece, si possono connettere fino a 10 dispositivi).

La versione free di Hide Me VPN rappresenta quindi comunque un ottimo modo per testare la rete e capire se è ciò che fa davvero al caso proprio. Per sfruttare la vpn a 360 gradi, invece, è consigliabile scegliere uno dei piani a pagamento.

Come installare e impostare una vpn con Hide Me VPN

Aprire un account è indispensabile per cominciare a sfruttare i vantaggi di Hide Me VPN. Il procedimento è davvero semplice: basterà infatti inserire i dati richiesti, i dettagli di pagamento e l’indirizzo e-mail (che andrà poi verificato), creare un nome utente e una password, impostare le preferenze di comunicazione e cliccare infine su “crea account”.

Vediamo ora quali sono i passaggi da effettuare per l’installazione di Hide Me VPN su pc, smartphone e altri dispositivi.

Windows

Per installare Hide Me su un pc con sistema operativo Windows è necessario:

iscriversi al servizio dal sito ufficiale di Hide Me VPN

scegliere l’abbonamento che si desidera sottoscrivere

scaricare il client Hide Me VPN dalla pagina indicata, cliccando su “Scarica VPN”

avviare il file eseguibile al termine del download

seguire i passaggi indicati per l’installazione.

Mac

La procedura per installare Hide Me VPN su Mac è molto simile a quella di Windows appena vista, dato che molti dei passaggi iniziali sono identici.

Ecco come fare:

iscriversi al servizio dal sito ufficiale di Hide Me VPN

scegliere l’abbonamento che si desidera sottoscrivere

scaricare il client Hide Me per Mac, cliccando su “Scarica VPN”

avviare il download del file PKG, in formato compatibile con qualsiasi Mac

seguire i passaggi indicati per l’installazione.

Una volta installato, basterà aprire il file PKG e seguire le istruzioni per aggiungere il client alle app presenti nel Launchpad.

Android

L’app hide.me VPN per Android è progettata per garantire sicurezza e privacy agli utenti che hanno un dispositivo Android con una connessione ultra veloce. L’app supporta IKEv2, il protocollo VPN più recente, sicuro e veloce attualmente disponibile.

Ecco come scaricare l’app:

cercare Hide Me VPN su Google Play Store

premere su “Installa” per aggiungerlo alle proprie app

al termine dell’installazione, aprire l’app Hide Me VPN

inserire le credenziali di accesso.

iOS

L’app di Hide Me VPN consente di mantenere identità e dati al sicuro. Per scaricare l’applicazione basta seguire alcuni semplici passaggi:

cercare Hide Me VPN sull’Apple Store

premere su “Installa”

al termine dell’installazione, aprire l’app Hide Me VPN

inserire le credenziali di accesso.

Estensioni per browser Chrome e Firefox

Hide Me VPN può essere fruita anche da browser web grazie a un’apposita estensione gratuita e scaricabile liberamente, senza necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Ecco i passaggi per scaricare e usare l’estensione su browser Chrome:

aprire il web store di Chrome

cercare Hide Me VPN e cliccare su “Aggiungi a Chrome”

cliccare sul logo dell’estensione per abilitarla

scegliere uno dei Paesi in cui sono disponibili i server

cliccare su ON/OFF.

Per aggiungere l’estensione di Hide Me VPN ai componenti aggiuntivi di Firefox, la procedura è molto simile:

aprire la scheda delle impostazioni

cliccare su “Estensioni e temi”

cercare Hide Me VPN e cliccare su “Aggiungi a Firefox”

attivare l’applicazione ad ogni apertura del browser Firefox.

Amazon Fire TV e Tablet

Hide Me VPN è compatibile anche con Amazon Fire TV e Amazon Fire Tablet.

Per sfruttare i vantaggi di Hide Me VPN anche dai dispositivi Amazon basta:

scaricare l’app Hide Me VPN dall’Appstore Amazon

selezionare il server nella località desiderata

cliccare sul pulsante “Connetti”.

Pro e contro di Hide Me VPN

Come ogni rete virtuale privata, Hide Me VPN presenta dei pro e dei contro che vanno considerati in fase di scelta del servizio di vpn più adatto alle proprie necessità specifiche. Ecco una sintesi di vantaggi e svantaggi di questo servizio di vpn.

Pro Contro Pro Versione gratuita disponibile

Interfaccia intuitiva

Sblocca i principali siti di streaming

Assistenza efficace e attiva 24/7

Ottima per il gaming online

P2P friendly Contro Pochi server disponibili per la versione gratuita

Non sblocca i siti cinesi

Kill switch migliorabile

Riesce a sbloccare poche librerie Netflix

Alternative a Hide Me VPN

Se Hide Me VPN non soddisfa le proprie aspettative, è sempre possibile valutare dei servizi di vpn alternativi tra quelli più validi sul mercato.

Ecco una lista delle migliori virtual private network attualmente disponibili.

Hide Me VPN per streaming e P2P

Il servizio di vpn di Hide Me VPN è adatto per sbloccare le principali piattaforme di streaming e visionare così i contenuti presenti nei cataloghi esteri e non disponibili in Italia.

Netflix

Hide Me VPN funziona con Netflix e non sono stati riscontrati problemi come rallentamenti o buffering. La vpn sblocca in particolare i cataloghi di 6 Paesi: US, UK, Francia, Germania, Italia e Giappone. Un risultato non male, ma in questo senso la vpn potrebbe sicuramente fare di meglio (alcune reti competitor sbloccano anche 30 librerie diverse).

Altri servizi di streaming

Tra le piattaforme di streaming che Hide Me VPN riesce a sbloccare troviamo Disney+, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, HBO e Hulu.

Torrent

Anche chi utilizza i servizi peer-to-peer può affidarsi a Hide Me VPN: questa vpn è infatti P2P friendly. Se in passato il kill switch era solito dare alcuni problemi, nell’ultimo periodo questa funzionalità sembra essere stata migliorata.

Hide Me VPN per il gaming

Hide Me VPN è una rete virtuale privata particolarmente indicata per il gaming. La vpn è infatti in grado di ridurre il tempo di ping e il lag, garantendo un’esperienza di gioco molto fluida. Grazie ai numerosi server dislocati in tutto il mondo e a un sistema costruito per supportare connessioni ad alta velocità, garantisce ore e ore di gioco davvero godibili. Non solo: usando Hide Me VPN sarà possibile giocare ai titoli più recenti collegandosi a un server presente in un Paese in cui è stata rilasciata la versione più recente.

La sicurezza si conferma di alto livello anche per il gaming: la crittografia della connessione riduce notevolmente la possibilità di intrusioni online.

Assistenza clienti di Hide Me VPN

Altro punto a favore per Hide me VPN: il team di assistenza risponde ai messaggi in maniera rapida ed efficace, tramite live chat attiva 24/7 o via email, tramite apertura di ticket.

Inoltre, gli utenti possono ricorrere a una community online in stile forum e a delle pratiche guide e FAQ che forniscono la soluzione a eventuali problemi.

Conclusioni

Hide Me VPN è un servizio di virtual private network molto interessante: ricca di funzioni, facile da usare e caratterizzata da una politica no-log, questa vpn mette a disposizione anche un piano gratuito.

Se per lo streaming potrebbe fare di meglio, Hide Me VPN è assolutamente indicata per gli appassionati di gaming, con diverse funzionalità che riescono ad assicurare un’esperienza di gioco fluida e godibile.

Domande frequenti su Hide Me VPN Hide Me VPN rallenta la connessione? No, Hide Me VPN si comporta davvero bene in quanto non rallenta la connessione, non provoca buffering durante la visione di contenuti in streaming e in generale impiega poco tempo a connettersi ai server. Hide Me VPN è legale? Sì, Hide Me VPN è un servizio legale. Naturalmente, però, la vpn non deve essere utilizzata per attività illegali, come la violazione di altri PC o la vendita di materiale protetto da copyright. Consigliamo inoltre di controllare sempre le leggi vigenti nel Paese in cui ci si trova prima di scaricare e iniziare a utilizzare una vpn. Hide Me VPN è sicura? Sì, l’aspetto della sicurezza e della protezione della privacy è uno di quelli maggiormente curati dal team di Hide Me VPN. Posso provare Hide Me VPN gratis? Sì, inoltre è bene sapere che con il piano gratuito di Hide.me si potranno ottenere le stesse garanzie di sicurezza dei piani a pagamento. Tuttavia, vi sono dei limiti di trasferimento dati e di accesso ai server.

